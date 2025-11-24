Premium|Bihar Election NDA Victory : मोदी पुन्हा आक्रमक अवतारात

आशुतोष - राजकीय विश्लेषकलोकसभा निवडणुकीतील विरोधी पक्षांच्या अनपेक्षित मुसंडीमुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काहीसे सावध दिसत होते. लोकसभेनंतरच्या विधानसभा निवडणुकांत भाजपला यश मिळत राहिले आणि आता बिहारमध्ये ऐतिहासिक विजय मिळविला. या विजयामुळे मोदी पुन्हा पूर्वीच्या रूपात आले असून, त्यांचा हा आक्रमक अवतार विरोधी पक्षांसाठी धोक्याचा इशारा मानला जात आहे.लोकसभा निवडणुकीमध्ये विरोधी पक्षांनी मुसंडी मारली होती आणि त्यांच्या बाजूने एक वातावरण तयार झाले होते. मात्र, बिहार निवडणुकीच्या निकालांनी विरोधी पक्षांची गाडी पुरती उधळून लावली आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर भाजपचा आत्मविश्वास डळमळीत झाला होता. आता बिहारच्या निवडणुकीतील अपयशानंतर विरोधी पक्षांची स्वप्ने चक्काचूर झाली आहेत. लोकसभा निवडणुकीतील काठावरील यशानंतर, हरियानामध्ये भाजपने विजय मिळविला. त्यामुळे, भाजपच्या नीतीधैर्याला आधार मिळाला होता. त्याच पद्धतीने या परिस्थितीतून बाहेर येण्यासाठी विरोधी पक्षांना लवकरात लवकर पावले उचलण्याची गरज निर्माण झाली आहे. बिहारचा निकाल अनेक अर्थांनी अद्भुत असा आहे. या निवडणुकीमध्ये एखाद्याने अंदाजपंचे व्यक्त केलेले दावे सोडले, तर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला (एनडीए) २००पेक्षा जास्त जागा मिळतील किंवा महाआघाडी ५०पेक्षा कमी जागांपुरतीच उरेल, असा अंदाज कोणीही व्यक्त केला नव्हता. या यशानंतर भाजपला आभाळ ठेंगणे झाले आहे, तर महाआघाडीला जबर धक्का बसला आहे. या धक्क्यातून सावरण्यासाठी त्यांना बराच काळ लागणार आहे. .Premium|Bihar election results 2025 : संकेत आणि संदेश.मोदी पुन्हा जुन्या रूपातबिहार निवडणुकीत ‘एनडीए’ला मिळालेल्या बंपर यशामुळे मोदींना हरवलेला आत्मविश्वास पुन्हा गवसला आहे. लोकसभा निवडणुकीत अपेक्षेएवढे यश मिळाले नव्हते आणि वाराणसी मतदारसंघातही मोदी यांचे मताधिक्य कमी झाले होते. मोदी आणि त्यांचे सरकार अजिंक्य आहे, असे मिथक मांडण्यात आले होते, तो भ्रम तुटला होता. मात्र, त्यानंतरच्या हरियाना, महाराष्ट्र, दिल्ली या निवडणुकीतील यशामुळे त्यांना ताकद मिळाली आणि ‘टायगर अभी जिंदा है’, हा विश्वासही मिळाला. मात्र, पहलगाममधील हल्ल्यानंतर भारत-पाकिस्तान यांच्यातील संघर्षानंतर भारताने शस्त्रसंधी केली, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची मानहानी झाली आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्पही वारंवार मोदी यांना लक्ष्य करत होते. त्यामुळे मोदी यांचे मनोबल पुन्हा खचले होते. मात्र, प्रतिकूल परिस्थितीमध्येही आपण निवडणूक लढू शकतो आणि लोकप्रियतेमध्ये फारशी घसरण झाली नाही, हे बिहारमधील घसघशीत यशामुळे सिद्ध झाले आहे. ही गोष्ट विरोधी पक्षांसाठी फारशी चांगली नाही, कारण २०२४पूर्वीच्या मोदींचे पुनरागमन होऊ शकते. निकालानंतर बोलताना मोदी यांनी काँग्रेस फुटण्याची भाषा केली होती. त्यातून आगामी काळात काय घडू शकते, याचा अंदाज येऊ शकतो. बिहारमध्ये भाजपला मिळालेले यश पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यासाठी धोक्याचा इशारा आहे. तसेच, मोदी यांचा संघ परिवारातील दबदबा वाढणार आहे आणि जे. पी. नड्डा यांच्या जागी भाजपचा नवा अध्यक्ष निवडण्याचा मार्गही खुला होणार आहे. मोदी यांचे सरकार कुबड्यांवर उभे आहे आणि त्यांना ब्लॅकमेल केले जाऊ शकते, या चर्चा आता थंड्या बस्त्यामध्ये जाऊ पडणार आहेत. येणाऱ्या दिवसांमध्ये अनेक प्रादेशिक पक्ष फुटू शकतात आणि भाजप स्वबळावर बहुमतामध्ये आली, तर आश्चर्य वाटायला नको..विरोधकांनी संधी गमावलीमहाआघाडीला बिहारमध्ये ‘एनडीए’वर विजय मिळविण्याची खूप चांगली संधी होती. बिहारमध्ये २० वर्षांपासून नितीशकुमार यांची सत्ता आहे. यातील २००५ ते २०१० हा कार्यकाळ सोडला, तर त्यांच्या सरकारची कामगिरी सरासरीच राहिली आहे. त्यातही २०२०नंतरची कामगिरी निराशाजनकच मानली जाते. नितीशकुमारांची प्रकृतीही आता चांगली राहिलेली नाही, असे दावेही करण्यात येत होते. त्यांना विस्मरण होत असल्याचे म्हटले जात आहे. त्यांच्या या परिस्थितीचा फायदा घेत, त्यांच्या भोवतीचे तीन-चार नेतेच सरकार चालवत आहेत. हे तीन-चार नेते भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांच्या इशाऱ्यांवरच काम करत असून, ते नितीशकुमार आणिसंयुक्त जनता दलाला कमजोर करत आहेत. त्यातून भाजपला स्वबळावर सरकार स्थापन करण्याचा मार्ग मोकळा होईल, अशी अटकळ मांडली जात होती. याच काळामध्ये नितीशकुमार यांची प्रशासनावरील पकड कमकुवत होत गेली. कायदा-सुव्यवस्थेची परिस्थिती ढासळली लागली. विकासकामे मागे पडू लागली आणि नितीशकुमारांच्या राजकीय निवृत्तीची वेळ आली, अशा चर्चांना उधाण आले होते.नितीश यांची सामान्य कामगिरीनितीशकुमारांना ‘सुशासन बाबू’ असे म्हटले जाते. मात्र, गेल्या २० वर्षांमध्ये विकासाच्या मार्गावर बिहार पिछाडीवरच पडत आहे. लालूप्रसाद यादव यांच्या कार्यकाळाची तुलना केली, तर कायदा-सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीमध्ये निश्चितच सुधारणा झाली आहे. रस्ते, महामार्गांचे जाळे विणले जात आहे, गावांपर्यंत वीजपुरवठा होऊ लागला आहे. मात्र, देशाच्या अन्य राज्यांमध्येही ही कामे होतच आहे, त्यामुळे बिहारमध्ये ही कामे झाल्याचे अप्रूप नाही. दरडोई उत्पन्नाच्या आकडेवारीमध्ये बिहार सर्वांत पिछाडीवर आहे, हा प्रमुख मुद्दा आहे. दरडोई उत्पन्नाची राष्ट्रीय सरासरी २९४० डॉलर आहे, बिहारमध्ये हा आकडा १००४ डॉलरपर्यंत खाली आहे. तेथे २०२२मध्ये करण्यात आलेल्या जातीनिहाय जनगणनेमध्ये केवळ चार टक्के नागरिकांनीच आपले उत्पन्न ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त आहे, असे नोंदविण्यात आले होते. तर, ३४ टक्के नागरिक दारिद्र्यरेषेखाली होते, तर सहा टक्के नागरिकच पदवीधर आहेत. जवळपास ९५ टक्के नागरिकांकडे एकही वाहन नाही. दलित आणि अतिमागास वर्गातील ही आकडेवारी आणखी दयनीय आहे. बेरोजगारीमुळे राज्यातील तरुण नोकरी-रोजगाराच्या शोधात अन्य राज्यांमध्ये स्थलांतर करत आहेत..Premium| Bihar Assembly Polls: बिहार निवडणुकीत महिला मतदारांची भूमिका निर्णायक ठरणार?.कोणताही देश किंवा राज्यासाठी परिस्थिती सुधारण्यासाठी २० वर्षे हा खूप मोठा कालावधी असतो. चीनने १९८० ते २००० या २० वर्षांच्या काळामध्येच दारिद्र्यातून बाहेर पडत, जगातील एक मोठी आर्थिक शक्ती म्हणून स्वतःला सिद्ध केले होते. मात्र, २० वर्षांच्या कालावधीमध्ये बिहार मागासच राहिला. याची कारणे शोधली असता, या पूर्ण कालावधीमध्ये नितीशकुमार यांनी आपली खुर्ची वाचवण्यावरच भर दिला आणि त्यासाठी ते कोणतीही तडजोड करण्यासाठी तयार होते. आश्चर्याची बाब म्हणजे बिहारची खडतर परिस्थिती असतानाही नितीशकुमार निवडणुका जिंकतच राहिले आणि यावेळी तर त्यांनी विक्रमी कामगिरी केली आहे.नितीशकुमार यांच्या सरकारविरोधात जनभावना तयार झाली आहे, याचा अंदाज त्यांना सहा महिन्यांपूर्वीच आला होता. सरकारविरोधी भावना कमी करण्यासाठी त्यांनी वेगवेगळ्या लाभाच्या योजना सुरू केल्या. यातून राज्यातील गरीब, मागास आणि दलित मतदारांना आपल्याकडे खेचण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. निवडणुकीच्या घोषणेच्या अगदी काही दिवस आधी त्यांनी महिला सशक्तीकरणाच्या नावावर लाखो महिलांच्या खात्यांवर १० हजार रुपये जमा केले. महिलांना अशा पद्धतीने लाच देण्याची ही पद्धत मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणुकीपासून सुरू झाली. ज्येष्ठ नागरिकांची निवृत्तीवेतन चारशे रुपयांवरून वाढवून ११०० रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले आणि मतमोजणी होण्यापूर्वी या खात्यांवर पैसेही जमा झाले. तसेच, मतदारांना १२५ युनिट वीज मोफत देण्यात सुरुवात केली. अशा पद्धतीने जनतेमध्ये सरकारविषयी असणारी नाराजी काही प्रमाणात कमी करण्यामध्ये त्यांना यश आले. मतदान करणाऱ्यांमध्ये महिला मतदारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्यामुळे, ‘एनडीए’चे काम खूपच सोपे झाले.अचूक सामाजिक समीकरणेभाजप आणि संयुक्त जनता दलाने ‘एनडीए’मध्ये चिराग पासवान आणि उपेंद्र कुशवाह यांनाही सामावून घेण्यात आले. त्यामुळे, महाआघाडीच्या तुलनेमध्ये ‘एनडीए’चे अंकगणित खूपच मजबूत झाले. मात्र, मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा म्हणून नितीशकुमार यांचे नाव जाहीर करताना, भाजप आणि संयुक्त जनता दलातील अविश्वासाची दरी वाढल्यासारखी दिसत होती. मात्र, हे मतभेद विसरून जात ‘एनडीए’ नेत्यांनी जास्तीत जास्त जागा जिंकण्यावर भर दिला. ‘एनडीए’च्या तुलनेत महाआघाडीची जातीय समीकरण खूपच कमकुवत होती. यादव आणि मुस्लिम या दोन समाजांव्यतिरिक्त अन्य कोणताही मोठा समाज त्यांच्या बाजूला नव्हता. असदुद्दीन ओवेसी यांच्या एमआयएमनेही महाआघाडीच्या मुस्लिम मतदारांचे गणित पुरते चुकवून टाकले.लालूप्रसाद यादव यांच्या कार्यकाळामध्ये बिहारच्या कायदा-सुव्यवस्थेचे पुरते धिंडवडे निघाले होते. त्याची किंमत राष्ट्रीय जनता दलाला मोजावी लागली, हे बऱ्याच अंशी सिद्ध होत आहे. तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री झाले, तर राज्यात पुन्हा जंगलराज येईल, असे सांगत भाजप आणि संयुक्त जनता दलाकडून मतदारांना घाबरवण्यात येत होते. पंतप्रधान मोदी यांनीही कट्टाराज, बंदुकांची राजवट पुन्हा येईल, असे प्रत्येक सभेत सांगत होते. या आरोपांना योग्य प्रत्युत्तर दिले नाही, तर राष्ट्रीय जनता दलाला बिहारच्या सत्तेमध्ये परत येण्याची शक्यता सातत्याने संकुचित होत जाईल.व्यूहरचनेत बदल हवाकाँग्रेस या निवडणुकीमध्ये कोणताही चमत्कार करू शकली नाही. राहुल गांधी यांनी व्होटर अधिकार यात्रा काढली, मात्र त्यातून काँग्रेसला फारसा फायदा झाला नाही. डाव्या पक्षांनाही २०२०मधील कामगिरीची पुनरावृत्ती करता आली नाही. ‘एनडीए’च्या त्सुनामीमध्ये सर्वच विरोधी पक्ष वाहून गेले, त्यामुळे कोणा एका पक्षाला दोष देता येणार नाही. मात्र, २० वर्षांनंतरही आणि गरिबी व अन्य सर्व समस्या असतानाही मतदार नितीशकुमार यांच्याविरोधात मतदान करण्यास का तयार नाहीत, याचा विचार करून राहुल गांधी आणि तेजस्वी यादव यांना विचार करावा लागेल आणि आपल्या व्यूहरचनेमध्ये बदला करावा लागेल. केवळ दहा हजार रुपयांसाठी तुम्ही भविष्याशी केलेला समझोता खूप महागात पडेल आणि तुमची मुले बेरोजगार होऊन रस्त्यांवर फिरत राहतील, हे जनतेला समजावून सांगावे लागेल.या निकालामुळे नितीशकुमार यांच्या राजकारणाला संजीवनी मिळाली आहे. मात्र, आपल्या पक्षाचा मुख्यमंत्री व्हायला पाहिजे, हे भाजपला लक्षात आले आहे. त्यासाठी ते पहिला घाव संयुक्त जनता दलावर घालू शकतात. त्यामुळे नितीशकुमार शांत राहू शकत नाही. भाजपशी हातमिळवणी केलेले प्रादेशिक पक्ष हळूहळू आतून पोकळ होत जातात आणि भाजप त्यांची साथ सोडून आपले सरकार स्थापन करण्याचा मार्ग प्रशस्त करून घेते. महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा, राजस्थान, आसाम या राज्यांची उदाहरणे देता येतील..राहुल यांच्यावर प्रश्नचिन्हया निकालानंतर राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वावर पुन्हा प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहे. भारत जोडो यात्रा आणि लोकसभा निवडणुकीतील अंशतः यशानंतर त्यांची प्रतिमा काही प्रमाणात उजळली होती. मात्र, पुन्हा त्यांच्या प्रतिमेभोवती अपयशाचे ढग दाटून आले आहेत. मतचोरीच्या त्यांच्या दाव्यांमध्ये दम आहे, पण हा मुद्दा तार्किक टप्प्यापर्यंत न्यायला हवा; अन्यथा हाही एक आरोप म्हणूनच राहील आणि त्यातून काही साध्य होणार नाही. मतचोरीचा आरोप आणि निवडणूक लढविणे या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी होऊ शकत नाही. मतचोरी खरेच होत असेल, विरोधी पक्षांना निवडणूक लढविण्याचे काही औचित्य उरत नाही, ही गोष्ट समजून घ्यायला हवी. विरोधी पक्षांची पुढील लढाई पश्चिम बंगालची आहे. तिथे ममता बॅनर्जी भाजपला रोखू शकतील का?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.