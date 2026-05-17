Premium|Medical Entrance Exam Malpractices India : ‘नॅशनल टेस्टिंग’ की ‘नो ट्रस्ट’ एजन्सी? ‘नीट’ पेपरफुटीमुळे एनटीएने पुन्हा ओढवून घेतली नामुष्की

हरीश बुटले - saptrang@esakal.com‘नीट’ ही परीक्षा पेपरफुटीमुळे गाजत आहे. ही परीक्षा घेणाऱ्या ‘एनटीए’ नावाच्या संस्थेचे नामकरण ‘नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी’च्या ऐवजी ‘नो ट्रस्ट एजन्सी’ असं करावं की काय इतकी नामुष्की या संस्थेने आतापर्यंत ओढवून घेतलेली आहे. खरेतर देशपातळीवरील या परीक्षेचे स्तोम कमी होऊन या परीक्षांमध्ये कोणत्याही पातळीवर जरी काही अनुचित प्रकार घडले, तरी उर्वरित परीक्षांच्या माध्यमातून त्याची भरपाई करण्याची संधी विद्यार्थ्यांना उपलब्ध व्हायला हवी आणि त्यांचे होणारे संभाव्य नुकसान थांबायला हवे. मात्र त्यासाठी ''एक देश एक परीक्षा'' हा अट्टहास सोडावा लागेल.‘नीट’च्या (NEET) परीक्षेत २०२४ पाठोपाठ एक वर्षाच्या अंतराने २०२६ मध्ये पुन्हा एकदा अभूतपूर्व गोंधळ निर्माण झाला. या वेळी कोणतेही आढेवेढे न घेता आणि वेळ न दवडता ‘एनटीए’ने परीक्षा रद्द केली. कारणच तसं सबळ होतं! तब्बल ७२० पैकी ६०० गुणांचा पेपर फुटलेला होता. या वेळीची परिस्थिती तशी थोडी वेगळ्या पद्धतीची होती. गेस पेपरच्या नावाखाली मूळ प्रश्नपत्रिका विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवली गेली. संपूर्ण देश पातळीवर विविध ठिकाणावर २५ लाखांपासून तर थेट ३० हजार रुपयांत विक्री झाली. क्लासेस मधून थेट विद्यार्थ्यांना सराव परीक्षेच्या स्वरूपात प्रश्न वितरित करण्यात आले आणि हद्द म्हणजे परीक्षा झाल्यानंतर त्यातील किती अचूक आलेलं होतं, ते विद्यार्थ्यांकडूनच वदवून घेणारे विद्वान क्लास चालक. सर्वच कल्पनेच्या पलीकडे! आता हा संपूर्ण तपास हा सीबीआय कडे सोपविला गेलेला आहे. त्यामुळे यातील संपूर्ण तथ्य बाहेर येईल याची आशा करू या. यात जे कोणी दोषी सापडतील, त्यांना अतिशय कडक अशी शिक्षा होणे, परीक्षा निर्विघ्नपणे पार पडण्यासाठी गरजेचे आहे..‘एक देश, एक परीक्षा’ या एकूणच संकल्पनेची मागील दहा वर्षांत किती वाट लागली, यावर विचार केला तर ‘एनटीए’ नावाच्या संस्थेचे नामकरण ‘नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी’च्या ऐवजी ‘नो ट्रस्ट एजन्सी’ असं करावं की काय इतकी नामुष्की या संस्थेने आतापर्यंत ओढवून घेतलेली आहे. २०१८-१९ मध्ये सॉल्व्हर गँग, २०२०-२२ कोरोना महासाथीच्या काळामध्ये आपण समजू शकतो परंतु त्याही वेळी सेंटर विषयीच्या अनेक तक्रारी, २०२३ हे बिहारमधील सॉल्व्हरचे नेटवर्क आणि २०२४ मध्ये तर खूपच मोठा गोंधळ! ६७ जणांना पैकीच्या पैकी ७२० मार्क्स मिळाले. एनटीए मानायलाच तयार नाही की पेपरफूट झालेली आहे. शेवटी सुप्रीम कोर्टाने सुनावल्यानंतर काही विद्यार्थ्यांची फेरपरीक्षा झाली. पेपरफुटीच्या संदर्भात अतिशय कडक असे निर्देश दिले गेले. पेपरफुटीसारखे अनुचित प्रकार करणाऱ्यांना दहा वर्षांचा तुरुंगवास आणि एक कोटीपर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली. परंतु अजूनपर्यंत जरब बसेल अशी कारवाई झाली नाही. त्यामुळेच २०२६ मध्ये पुन्हा असे प्रकार करण्यासाठी धाडस निर्माण झाले.एक देश एक परीक्षेचा अट्टहासशिक्षण हा मुळात समवर्ती यादीतील विषय! त्याचे केंद्रीकरण करून घेण्याचा अट्टाहास का? हा एक कळीचा आणि ज्या तज्ज्ञांनी सुचवला त्यांनाच आजतागायत न उलगडलेला मुद्दा ठरावा अशी फजिती झालेली आहे ! एवढं होऊनही कोणीही ती जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा दिलेला नाही. परत परीक्षा होणार! त्यासाठी विद्यार्थ्यांकडून शुल्क आकारले जाणार नाही, त्याचप्रमाणे घेतलेले शुल्क परत केले जाईल ही तात्पुरती मलमपट्टी! मात्र विचार करून बघा, काय वाटत असेल त्या २२-२३ लाख विद्यार्थी, त्यांचे पालक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना? त्यांच्या आर्थिक तोट्याचा आणि मानसिक त्रासाचा काही हिशेब होऊ शकतो का? वैद्यकीयसाठी तर त्या-त्या राज्यातील कॉलेजेस मध्ये ८५ टक्के जागा त्या-त्या राज्याच्या विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असतात. केवळ १५ टक्के जागांसाठी संपूर्ण देशपातळीवरील विद्यार्थी आपसामध्ये स्पर्धा करतात. ‘एम्स’सारख्या संस्थांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी नीट गरजेची आहे हे मान्य, परंतु सर्वच विद्यार्थी त्या पातळीचे असतात का? आणि ज्यांना नॅशनल लेवलची कॉम्पिटिशन करायची होती ते तसेही २०१७ पूर्वी AIPMT द्यायचेच की, मग नाहक ८५ टक्के विद्यार्थ्यांना या रेसमध्ये बांधण्याची गरजच काय होती ?.पेपरफुटीच्या मुळाशी तीव्र स्पर्धासंपूर्ण देश पातळीवर प्रवेश परीक्षेसाठी एकच अभ्यासक्रम असल्यामुळे देशपातळीवरील कोचिंग क्लासेसचा सुळसुळाट सगळीकडे झाला. त्यांच्या भरमसाट आकारण्यात येणाऱ्या फी मुळे आपले लोकल क्लासेस खुजे आहेत की काय असा समज सुखवस्तु पालकांना झाला. ते त्याच्यामध्ये सहभागी झाले म्हणून आपण मागे पडू नये म्हणून ज्यांची ऐपतही नाही असे अनेक पालक आपले घरदार,जमीन-जुमला गहाण ठेवत, प्रसंगी ते विकून आपल्या मुलांच्या लाखांच्या फी या क्लासेस मध्ये भरून उज्ज्वल भविष्याची स्वप्न पाहू लागली. परंतु त्यांनाही कल्पना नव्हती की या धंदेवाइकांना फक्त त्यांच्या दोन-तीन टक्के मेरिट होल्डर ''रँकर्स'' विद्यार्थ्यांची चिंता असते, बाकी सगळे त्यांच्यासाठी केवळ ''बँकर्स'' असतात. मात्र ज्यांची मूळ जबाबदारी आहे की अकरावी-बारावीमध्ये विद्यार्थ्यांना योग्य ते मार्गदर्शन करावे. ती ज्युनिअर कॉलेजेस आहेत तरी कुठे ? ती बनली आहेत केवळ रजिस्टरिंग सेंटर्स! त्यापैकी काहींनी तर दुहेरी कमाईचे हे साधन बनवलेले आहे. विद्यार्थ्यांकडून ज्युनिअर कॉलेजची फी वेगळी आणि क्लासेस कडून मिळणारा कट वेगळा! यात मात्र भरडले जातात सामान्य विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक!'गेस पेपर्स' नवा आयामहे आता एवढ्यावरच थांबलेलं नाही आता खरी स्पर्धा सुरू झालेली आहे. देश पातळीवरील सगळीकडे आपला शाखांचा विस्तार केल्यानंतर या सर्वांना आपली कामगिरी किती उच्च आहे ती दाखवण्याच्या संदर्भात स्पर्धा लागलेली आहे. त्यातूनच मग ऐन वेळी ''गेस पेपर्स'' देण्याची स्पर्धा सुरू झाली. मग कोणाचा गेस पेपर जास्त योग्य आणि अचूक ? त्याच्यासाठी देखील विद्यार्थ्यांकरवी दाखले देऊन प्रसिद्धी करण्याच्या अतिशय भुक्कड अशा कल्पना या बाजारात सुरू झाल्या आणि त्याची मागणी म्हणून कोणीतरी NTA मधूनच उच्च पदस्थ अधिकारी ज्याच्या हातामध्ये या पेपरची निगडित सर्व सूत्र असतात त्याच्याशी साटंलोटं करून लक्ष्मीदर्शन करत कोणीतरी ही कामगिरी केली असावी. अन्यथा एवढ्या आधी पेपर फुटतोच कसा ? हा संघटितपणे केलेला गुन्हा असून या संभाव्य भ्रष्ट साखळीमध्ये कोचिंग क्लासेस, पेपर सेटर, कौन्सिलर, हॉस्टेलचालक, मध्यस्थ आणि एनटीएमधीलच अधिकारी यांच्या माध्यमातून मुद्रण, वाहतूक किंवा केंद्रावरील मिलीभगत करणारा संबंधित व्यक्ती अशांचा सहभाग असू शकतो. या वेळी हा पेपर ''गेस पेपर'' चा प्रवास राजस्थानातील सिकर, नाशिक, केरळ, लातूर, जम्मू काश्मीर, आसाम, बिहार, महाराष्ट्रातील अहिल्यानगर, पुणे असा होत साखळीच निर्माण झाली. आतापर्यंत देशभरात जवळपास १२ जणांना अटक झालेली आहे..ऑनलाइन परीक्षा जास्त घातकआता काही जण म्हणतील, की नीट ही परीक्षा पेन पेपर बेस्ट असल्यामुळे ती ऑनलाइन पद्धतीने घ्यावी म्हणजे संभाव्य धोके टाळतील. ऑफलाइन परीक्षेमध्ये जे घोटाळे होतात ते दृश्य स्वरूपात आपणास दिसतात, मात्र ऑनलाइन परीक्षेत टेक्नॉलॉजीच्या साह्याने ज्या पद्धतीचे घोटाळे आजपर्यंत झालेले आहेत, त्याची वाच्यता फार होत नाही. मात्र ऑफलाइन पेक्षा ऑनलाइन परीक्षेमध्ये घोटाळे करण्याची पद्धत या क्षेत्रातल्या भामट्यांनी चांगल्या पद्धतीने अवगत केलेली आहे. तेव्हाच बारावीत जेमतेम ५० टक्के मिळवणारा विद्यार्थी ऑनलाइन परीक्षेत शंभर टक्के पर्सेंटाइल मिळवतो, अशी अनेक उदाहरणं देता येतील. त्यामुळे जोपर्यंत अतिशय शिस्तबद्ध आणि संपूर्ण पारदर्शक आणि लीक प्रूफ अशी ऑनलाइन पद्धती निर्माण होत नाही, तोपर्यंत विद्यार्थ्यांना कोणत्याही एका परीक्षेतून तपासून घेणे, हे त्या त्या वेळी काही विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ ठरणार आहे.त्यामुळे केवळ एका परीक्षेतून विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता जोखणे म्हणजे त्याच्या कष्टाची प्रतारणा करणे होय. त्यामुळेच साधारण दोन किंवा तीन टप्प्यांमध्ये विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता तपासून घेतली पाहिजे.देश पातळीवरील या परीक्षांमुळे ज्युनिअर कॉलेजेस केवळ रजिस्टरिंग सेंटर्स झालेली आहेत. देशभरात प्लस टू एज्युकेशन बहुतांशी कोचिंग क्लासेसच्या हातात निघून गेलेले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आणि त्यांच्या पालकांना दुहेरी भुर्दंड पडतो आहे आणि राज्याच्या कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षण प्रणालीला मोठा धोका निर्माण झालेला आहे. त्याच्या सुधारणांविषयी वेगळ्या लेखात सविस्तर लिहिता येईल मात्र या परीक्षांच्या दृष्टिकोनातून एवढेच सुचवावसं वाटतं, की अकरावीच्या पातळीवर राज्याचा सीईटी सेल, बारावीला बोर्ड आणि त्यानंतर 'एनटीए' ची कॉमन एन्ट्रन्स एक्झाम अशा तीन पातळ्यांवर २०, ३० आणि ५० असे वेटेज देऊन विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता तपासली तर संपूर्ण देशातील सर्व राज्यांतील कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षण पूर्ववत होण्यास हातभार लागेल, शिवाय राज्यांना आपल्या सीईटी सेलच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना जोखून घेता येईल, बोर्डाला गतवैभव प्राप्त होईल. देश पातळीवरील परीक्षेचे स्तोम कमी होऊन या परीक्षांमध्ये कोणत्याही पातळीवर जरी काही अनुचित प्रकार घडले, तरी उर्वरित परीक्षांच्या माध्यमातून त्याची भरपाई करण्याची संधी विद्यार्थ्यांना उपलब्ध होईल आणि त्यांचे होणारे संभाव्य नुकसान तुलनेने कमी होईल आणि संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेची भरकटलेली घडी पुन्हा जागेवर घेण्यासाठी साहाय्यभूत ठरेल, मात्र त्यासाठी ''एक देश एक परीक्षा'' हा अट्टाहास सोडावा लागेल, हे मात्र नक्की. 