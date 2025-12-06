Premium|Study Room : MPSC-UPSC : संपूर्ण परीक्षण व प्रश्नोत्तरे संच

प्र१. गाझा शांतता आराखडा अधिक महत्त्वाचा का ठरला? अ) ऑक्टोबर २०२३ मध्ये हमासने इस्रायलवर हल्ला केला ब) २०२१ मधील गाझा युद्ध क) १९६७ चा ‘सिक्स-डे वॉर’ ड) ओस्लो करारप्र२. गाझा संघर्षाची ऐतिहासिक मुळे कोणती आहेत? अ) १९४८ च्या अरब–इस्रायल युद्धानंतर गाझा विस्थापन ब) २००७ पासून हमासचे गाझावर नियंत्रण क) १९६७ चा ‘सिक्स-डे वॉर’ ड) वरील सर्वप्र३. गाझा शांतता आराखड्यात कोणते टप्पे समाविष्ट आहेत? अ) तात्काळ युद्धविराम, बंधकांची सुटका ब) इस्रायली सैन्याची टप्प्याटप्प्याने माघार क) गाझासाठी तात्पुरते आंतरराष्ट्रीय प्रशासन ड) वरील सर्वप्र४. भारताच्या ‘लुक वेस्ट’ धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट काय आहे? अ) पश्चिम आशियात भारतीय प्रभाव वाढवणे ब) ऊर्जा सुरक्षितता आणि भारतीय कामगारांचे संरक्षण क) व्यापार आणि सांस्कृतिक नातेसंबंध वाढवणे ड) वरील सर्वप्र५. भारतासाठी पश्चिम आशियातील स्थिरता का महत्त्वाची आहे? अ) भारताच्या ६०% कच्च्या तेलासाठी ब) ९० लाखांहून अधिक भारतीय कामगारांचे संरक्षण क) व्यापार व आर्थिक हित ड) वरील सर्व.प्र६. गाझा शांतता आराखडा भारताच्या कोणत्या धोरणाशी थेट जोडला जातो? अ) 'लुक ईस्ट' धोरण ब) 'लुक वेस्ट' धोरण क) 'न्यू इंडो-पॅसिफिक' धोरण ड) 'स्टॅटिक नॉर्थ' धोरणप्र७. गाझा शांतता आराखड्यामुळे भारताला काय फायदा होईल? अ) पायाभूत सुविधा, डिजिटल सहकार्य व सुरक्षा भागीदारी वाढवणे ब) इस्रायलसोबत एकतर्फी आर्थिक संबंध क) फक्त मानवी कायद्याचे पालन ड) केवळ आंतरराष्ट्रीय भेटी आयोजित करणेप्र८. भारताची संतुलित भूमिका या संघर्षात कोणत्या तत्वांवर आधारित आहे? अ) दहशतवादाचा निषेध ब) इस्रायलच्या आत्मरक्षणाचा स्वीकार क) आंतरराष्ट्रीय मानवी कायद्याचे पालन ड) वरील सर्वप्र९. गाझा संघर्षाच्या युद्धामुळे कोणते धोके निर्माण होतात? अ) ऊर्जा बाजार अस्थिर होणे ब) व्यापार मार्गांवर परिणाम क) भारतीय प्रवासी सुरक्षिततेला धोका ड) वरील सर्वप्र१०. गाझा शांतता आराखडा यशस्वी होण्यावर कोणत्या गोष्टी अवलंबून आहेत? अ) संबंधित पक्षांचे धैर्य ब) बांधिलकी आणि दूरदृष्टी क) जागतिक आणि प्रादेशिक हितसंबंधांचा समन्वय ड) वरील सर्व.प्र११. कोएल्हो प्रकरण २००७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात कोणता मुख्य प्रश्न उपस्थित होता? अ) नवव्या अनुसूचीतील कायद्यांची संविधानाशी सुसंगतता आणि त्यावर न्यायालयीन परीक्षण शक्य आहे का? ब) केंद्र सरकारला आर्थिक स्वायत्तता देणे क) स्थानिक प्रशासनावर नियंत्रण ठेवणे ड) शिक्षण धोरण सुधारणेप्र१२. कोएल्हो प्रकरणानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने कोणता महत्वाचा निकाल दिला? अ) नवव्या अनुसूचीतील कायद्यांवर न्यायालयीन परीक्षण शक्य आहे ब) सर्व कायदे स्वयंचलितरित्या वैध आहेत क) संसदेला कोणतीही मर्यादा नाही ड) स्थानिक प्रशासनावर सर्वोच्च न्यायालयाचे नियंत्रणप्र१३. कोएल्हो प्रकरणाच्या निर्णयात कोणत्या न्यायालयीन सिद्धांताची पूरकता झाली? अ) मूलभूत संरचना सिद्धांत (Basic Structure Doctrine) ब) आर्थिक स्वायत्तता सिद्धांत क) नियोक्ता अधिकार सिद्धांत ड) सार्वजनिक हित सिद्धांतप्र१४. कोएल्हो प्रकरणामुळे संसदेला कोणत्या बाबतीत मर्यादा आली? अ) मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारे कायदे नवव्या अनुसूचीमध्ये ठेवू शकत नाही ब) सर्व कायदे कधीही बदलू शकते क) स्थानिक प्रशासनावर पूर्ण नियंत्रण ठेवू शकते ड) केंद्र सरकारच्या निर्णयांवर हस्तक्षेप करू शकतेप्र१५. कोएल्हो निर्णयाचा भारतीय संविधानाच्या रक्षणासाठी महत्त्व काय आहे? अ) न्यायिक पुनरावलोकनाची भूमिका स्पष्ट केली ब) फक्त केंद्र सरकारचे अधिकार वाढवले क) फक्त आर्थिक धोरण बदलले ड) स्थानिक प्रशासन नियंत्रित केलेप्र१६. कोएल्हो प्रकरणानंतर न्यायालयाला कोणते अधिकार प्राप्त झाले? अ) मूलभूत संरचनेचा भंग करणाऱ्या कायद्याची समीक्षा करणे ब) सर्व कायदे स्वतः तयार करणे क) स्थानिक प्रशासनावर थेट हस्तक्षेप करणे ड) केवळ शिक्षण धोरण ठरवणेप्र१७. कोएल्हो प्रकरणाचा परिणाम लोकशाही संस्थांवर कसा झाला? अ) लोकशाही संस्थांचे संरक्षण सुनिश्चित झाले ब) लोकशाही संस्थांचा प्रभाव कमी झाला क) स्थानिक प्रशासनाची सत्ता वाढली ड) फक्त आर्थिक निर्णयांमध्ये हस्तक्षेप वाढलाप्र१८. कोएल्हो निर्णय आजही कोणत्या कारणास्तव उपयुक्त आहे? अ) नागरिकांचे मूलभूत हक्क आणि संविधानाच्या मूलभूत तत्वांचे संरक्षण ब) फक्त २००७ नंतरचे कायदे नियंत्रित करणे क) स्थानिक प्रशासनावर नियंत्रण ठेवणे ड) केंद्र सरकारचे आर्थिक धोरण बदलणेप्र१९. कोएल्हो प्रकरणामुळे कोणता संदेश सर्वांना गेला? अ) संविधान सर्वोच्च आहे आणि नागरिकांचे हक्क सुरक्षित आहेत ब) केंद्र सरकारला अनंत शक्ती आहेत क) स्थानिक प्रशासनावर न्यायालयाचे थेट नियंत्रण ड) सर्व कायदे स्वयंचलितपणे वैध आहेत.Premium|Retirement Story: रिटायरमेंटनंतरचं आपलं आयुष्य कसं असेल ह्याचा विचार आता त्या करायला लागल्या होत्या...प्र२०. कोएल्हो प्रकरण भारतीय न्यायव्यवस्थेत आणि शासनात का महत्वाचे आहे? अ) संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचे आणि न्यायिक पुनरावलोकनाचे संरक्षण ब) फक्त अर्थकारण सुधारण्यासाठी क) स्थानिक प्रशासन नियंत्रित करण्यासाठी ड) शिक्षण धोरण बदलण्यासाठीप्र२१. आजच्या बांग्लादेशच्या राजकीय अस्थिरतेमागील मुख्य कारण काय आहे? अ) माजी पंतप्रधान शेख हसीनांना अंतरिम न्याय प्राधिकरणाने गैरहजर अवस्थेत मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली ब) नवीन निवडणूक कायदे क) सीमारेषा करार रद्द ड) आर्थिक सुधारणा कार्यक्रम सुरुप्र२२. शेख हसीना सरकारवर कोणते आरोप होते? अ) हुकूमशाही, महागाई हाताळण्यात अपयश, पोलिसांचा अतिरेक ब) फक्त आंतरराष्ट्रीय धोरणावर अपयश क) शिक्षण क्षेत्र सुधारण्यात अपयश ड) ऊर्जा क्षेत्रात भ्रष्टाचारप्र२३. बांगलादेशातील राजकीय अस्थिरतेमुळे कोणत्या गटाला फायदा होऊ शकतो? अ) बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी आणि इस्लामी झुकाव असलेले कट्टरपंथी गट ब) अवामी लीग क) सर्व स्थानिक व्यापारी संघटना ड) शिक्षण संस्थाप्र२४. भारतासाठी बांगलादेशमधील बदलत्या राजकीय परिस्थितीचे मुख्य धोके कोणते आहेत? अ) सीमापार घुसखोरी, अतिरेकी हालचाली, दहशतवादी नेटवर्क सक्रिय होणे ब) फक्त व्यापार कर कमी होणे क) हवामान बदल ड) पर्यटन कमी होणेप्र२५. हसीना सरकारच्या नेतृत्वाखाली भारताला बांगलादेशकडून काय फायदा झाला? अ) दहशतवादविरोधी सहकार्य, सीमावर्ती सुरक्षा, व्यापार वाढवणे ब) फक्त सांस्कृतिक आदानप्रदान क) फक्त सीमारेषा वाद सोडवणे ड) भारताला आर्थिक स्वायत्तता मिळणे प्र२६. बांगलादेशमधील अस्थिरतेमुळे भारताच्या ईशान्य प्रकल्पांवर काय परिणाम होऊ शकतो? अ) ‘ऍक्ट ईस्ट’ प्रकल्प, ऊर्जा व पायाभूत सुविधा प्रकल्प मागे पडणे ब) फक्त पर्यटन उद्योगावर परिणाम क) कृषी उत्पादन वाढवणे ड) फक्त शैक्षणिक प्रकल्पांवर परिणामप्र२७. भारताने बांगलादेशच्या राजकीय अस्थिरतेवर कसा कूटनीतीचा दृष्टिकोन ठेवावा? अ) तटस्थ राहून लोकशाही प्रक्रियेला पाठिंबा देणे ब) फक्त न्यायालयीन निर्णयावर टीका करणे क) अंतरिम सरकारला पाठिंबा न देणे ड) आर्थिक दंड लादणे प्र२८. अंतरिम सरकारच्या निर्णयामुळे बांगलादेशमध्ये कोणत्या प्रकारची भीती निर्माण झाली? अ) प्रतिशोधात्मक हिंसाचाराची भीती ब) आर्थिक मंदीची भीती नाही क) फक्त पर्यटन उद्योगावर परिणाम ड) शिक्षण क्षेत्रात समस्याप्र२९. शेख हसीना बाहेर गेल्यानंतर बांगलादेशातील राजकीय ध्रुवीकरणाचे मुख्य गट कोणते आहेत? अ) अवामी लीग आणि बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी ब) इस्लामी गट आणि व्यापार संघटना क) सर्व शैक्षणिक संस्था ड) कृषी उत्पादक संघप्र३०. भारत-बांगलादेश संबंधात शेख हसीना सरकारचा महत्वाचा योगदान काय होते? अ) सीमावर्ती सुरक्षा आणि विश्वासार्ह सहयोगाचा आधार ब) फक्त आर्थिक कर वाढवणे क) फक्त सांस्कृतिक आदानप्रदान ड) राजकारणात हस्तक्षेप न करणे प्र३१. प्राचीन भारतीय दंतकथेतील कुत्र्याची कथा काय संदेश देते? अ) लोभामुळे स्वतःकडे असलेले मूल्यवान साधनही गमावले जाऊ शकते ब) नेहमी पाण्यात बघावे क) कुत्र्याला भाकरी खायला मिळते ड) नदीत प्रतिबिंब काढणे सुरक्षित आहे प्र३२. २००८ च्या जागतिक आर्थिक संकटाचे उदाहरण लोभ कसे व्यक्त करते? अ) भक्षक कर्ज पद्धती आणि सट्टेबाजीच्या व्यवहारांमध्ये रूपांतर ब) जागतिक तापमान कमी होणे क) भारतातील तांदूळ उत्पादन वाढवणे ड) फक्त स्थानिक बाजारपेठा वाढवणेप्र३३. भारतातील संपत्तीचे केंद्रीकरण किती प्रमाणात आहे, ऑक्सफॅम २०२३ अहवालानुसार? अ) सर्वोच्च १% लोकांकडे ४०.५% संपत्ती, तळाच्या ५०% लोकांकडे केवळ ३% ब) सर्वोच्च १०% लोकांकडे १०% संपत्ती क) तळाच्या ५०% लोकांकडे ५०% संपत्ती ड) सर्वोच्च ५% लोकांकडे ७०% संपत्तीप्र३४. सामाजिक दृष्ट्या लोभ कसा परिणाम करतो? अ) नैतिक धाग्यांची झीज करतो, फसवणूक आणि मानकांचे उल्लंघन वाढवतो ब) फक्त व्यक्तीला श्रीमंत बनवतो क) शिक्षण सुधारतो ड) फक्त पर्यावरण सुधारतोप्र३५. पर्यावरणीय दृष्ट्या लोभाचा धोका कोणता आहे? अ) हवामान बदल, कृषी उत्पादनावर परिणाम, जलस्रोतांचा नाश ब) फक्त आर्थिक विकास क) फक्त सांस्कृतिक घटकांवर परिणाम ड) फक्त नैतिक शिक्षणावर परिणाम.प्र३६. प्राचीन भारतीय तत्त्वज्ञानातील 'अपरिग्रह' आणि बौद्ध मध्यम मार्ग काय शिकवतात? अ) गरजा पूर्ण करताना अतिरिक्त संचय न करणे ब) जास्त संपत्ती मिळवणे सर्वोत्तम क) फक्त आर्थिक नफा साधणे ड) फक्त सामाजिक प्रतिष्ठा मिळवणेप्र३७. लेखानुसार भविष्यातील पिढ्यांसाठी कोणत्या शिक्षणाची आवश्यकता आहे? अ) नैतिकता, शाश्वतता, सजग उपभोग यांचा समावेश करणे ब) फक्त आर्थिक व्यवस्थापन शिकवणे क) फक्त विज्ञान शिकवणे ड) फक्त तांत्रिक कौशल्ये वाढवणेप्र३८. २०२५ चा नोबेल पुरस्कार कोणत्या क्षेत्रातील संशोधनासाठी प्रदान केला गेला? अ) फिजियोलॉजी आणि मेडिसिन ब) रसायनशास्त्र क) भौतिकशास्त्र ड) अर्थशास्त्रप्र३९. परिधीय रोगप्रतिकारक सहिष्णुता (Peripheral Immune Tolerance) म्हणजे काय? अ) रोगप्रतिकारक पेशी स्वतःच्या शरीरावर हल्ला करू नयेत याची प्रक्रिया ब) शरीरात फक्त बाहेरील शत्रूंवर हल्ला करणे क) शरीरातील सर्व पेशींना नष्ट करणे ड) केवळ T Cells तयार करणेप्र४०. रेग्युलेटर T Cells (Tregs) ची मुख्य भूमिका काय आहे? अ) रोगप्रतिकारक यंत्रणेला नियंत्रित ठेवणे आणि ‘आपले’ व ‘परके’ ओळखणे ब) शरीरातील सर्व पेशींवर हल्ला करणे क) फक्त विषाणूंवर हल्ला करणे ड) FOXP3 जीन नष्ट करणेप्र४१. FOXP3 जीनची भूमिका काय आहे? अ) Treg पेशींचा मास्टर कंट्रोलर, ज्यामुळे पेशी व्यवस्थित विकसित होतात आणि कार्य करतात ब) ऑटोइम्यून आजार वाढवणे क) फक्त कर्करोग पेशींना नष्ट करणे ड) शरीरातील सर्व पेशी नष्ट करणेप्र४२. Treg पेशींवरील संशोधनाचे ऑटोइम्यून आजारांवर काय महत्त्व आहे? अ) रोग कारणावर आधारित उपचार विकसित करता येतात ब) रोग पूर्णपणे नष्ट करतात क) फक्त कर्करोगावर प्रभावी आहे ड) फक्त प्रत्यारोपणात मदत करतातप्र४३. Treg पेशी कर्करोग उपचारात कशी मदत करतात? अ) रोगप्रतिकारक यंत्रणेवर योग्य नियंत्रण ठेवून कर्करोग पेशींवर प्रभावी हल्ला वाढवतात ब) शरीरातील सर्व पेशी नष्ट करतात क) फक्त प्रत्यारोपणासाठी उपयोगी आहेत ड) FOXP3 जीन नष्ट करतातप्र४४. Treg पेशींवर आधारित संशोधनाचे प्रत्यारोपणात काय योगदान आहे? अ) शरीराचा नकारप्रक्रिया कमी करून अवयव दीर्घकाळ सुरक्षित ठेवणे ब) फक्त रोगप्रतिकारक पेशी नष्ट करणे क) फक्त कर्करोग पेशींवर प्रभाव टाकणे ड) FOXP3 जीन नष्ट करणेप्र४५. नितीश कुमार यांचा जन्म कधी आणि कुठे झाला? अ) १ जानेवारी १९५०, पटना ब) १ मार्च १९५१, बख्तियारपूर, बिहार क) ५ एप्रिल १९५२, गया ड) १५ ऑगस्ट १९५०, पाटणाप्र४६. नितीश कुमार यांनी कोणत्या विद्यापीठातून इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगमध्ये पदवी घेतली? अ) दिल्ली विद्यापीठ ब) बिहार कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग (आताच्या राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्था, पाटणा) क) आय आय टी, बॉम्बे ड) जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ, हैदराबादप्र४७. नितीश कुमार यांनी राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात कुठून केली? अ) भारतीय जनता पार्टी ब) जनता दल क) काँग्रेस ड) समाजवादी पार्टीप्र४८. नितीश कुमार यांनी किती वेळा बिहारचे मुख्यमंत्री पद स्वीकारले? अ) ५ वेळा ब) १० वेळा क) ७ वेळा ड) १२ वेळाप्र४९. नितीश कुमार यांनी केंद्र सरकारमध्ये कोणते मंत्रालये सांभाळली? अ) फक्त गृह मंत्रालय ब) रेल्वे मंत्री, कृषी मंत्री आणि इतर मंत्रालये क) अर्थ मंत्रालय ड) परराष्ट्र मंत्रालयप्र५०. नितीश कुमार यांनी १९९४ मध्ये कोणती राजकीय पक्ष स्थापना केली? अ) भारतीय जनता पार्टी ब) जनता दल (संयुक्त) / जदयू क) काँग्रेस ड) समाजवादी पार्टी.प्र१. - उत्तर: अ) ऑक्टोबर 2023 मध्ये हमासने इस्रायलवर हल्ला केलाप्र२ - उत्तर: ड) वरील सर्वप्र३ - उत्तर: ड) वरील सर्वप्र४ - उत्तर: ड) वरील सर्वप्र५ - उत्तर: ड) वरील सर्वप्र६ - उत्तर: ब) 'लुक वेस्ट' धोरणप्र७ - उत्तर: अ) पायाभूत सुविधा, डिजिटल सहकार्य व सुरक्षा भागीदारी वाढवणेप्र८ - उत्तर: ड) वरील सर्वप्र९ - उत्तर: ड) वरील सर्वप्र१० - उत्तर: ड) वरील सर्वप्र११ - उत्तर: अ) नवव्या अनुसूचीतील कायद्यांची संविधानाशी सुसंगतता आणि त्यावर न्यायालयीन परीक्षण शक्य आहे काप्र१२ - उत्तर: अ) नवव्या अनुसूचीतील कायद्यांवर न्यायालयीन परीक्षण शक्य आहे प्र१३ - उत्तर: अ) मूलभूत संरचना सिद्धांत (Basic Structure Doctrine) प्र१४ -उत्तर: अ) मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारे कायदे नवव्या अनुसूचीमध्ये ठेवू शकत नाही प्र१५ - उत्तर: अ) न्यायिक पुनरावलोकनाची भूमिका स्पष्ट केली प्र१६ - उत्तर: अ) मूलभूत संरचनेचा भंग करणाऱ्या कायद्याची समीक्षा करणे प्र१७ - उत्तर: अ) लोकशाही संस्थांचे संरक्षण सुनिश्चित झाले प्र१८ - उत्तर: अ) नागरिकांचे मूलभूत हक्क आणि संविधानाच्या मूलभूत तत्वांचे संरक्षण प्र१९ - उत्तर: अ) संविधान सर्वोच्च आहे आणि नागरिकांचे हक्क सुरक्षित आहेत प्र२० - उत्तर: अ) संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचा आणि न्यायिक पुनरावलोकनाचा संरक्षण प्र२१ - उत्तर: अ) माजी पंतप्रधान शेख हसीनांना अंतरिम न्याय प्राधिकरणाने गैरहजर अवस्थेत मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली प्र२२ - उत्तर: अ) हुकूमशाही, महागाई हाताळण्यात अपयश, पोलिसांचा अतिरेक प्र२३ - उत्तर: अ) बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी आणि इस्लामी झुकाव असलेले कट्टरपंथी गट प्र२४ - उत्तर: अ) सीमापार घुसखोरी, अतिरेकी हालचाली, दहशतवादी नेटवर्क सक्रिय होणे प्र२५ - उत्तर: अ) दहशतवादविरोधी सहकार्य, सीमावर्ती सुरक्षा, व्यापार वाढवणे प्र२६ - उत्तर: अ) 'ऍक्ट ईस्ट' प्रकल्प, ऊर्जा व पायाभूत सुविधा प्रकल्प मागे पडणे प्र२७ - उत्तर: अ) तटस्थ राहून लोकशाही प्रक्र 