Premium|Global Climate Finance 2030 : हवामान होरपळ आणि ‘पळापळ’

International Climate Negotiations : बेलेम हवामान परिषदेत 193 देशांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते, पण चीन, अमेरिका, रशिया आणि भारतासारख्या प्रमुख प्रदूषक राष्ट्रांनी राष्ट्रीय हितसंबंधांना प्राधान्य दिल्याने परिषदेचे पवित्रे असमाधानकारक राहिले. परिषदेत 2030 पर्यंत हरितगृह वायू उत्सर्जन 2019 च्या तुलनेत 43 टक्क्यांनी कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठरले, तसेच विकसनशील देशांना मिळणारा वित्तपुरवठा 2030 पर्यंत तिप्पट करून तो 120 अब्ज डॉलर करण्याचे निश्चित झाले.
संतोष शिंत्रे

हवामान होरपळीविरुद्ध मानवाच्या झुंजीबाबत कृतिआराखडा पुढे नेण्यासाठीची जागतिक परिषद नोव्हेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यात ब्राझीलमधील बेलेम शहरात पार पडली. परंतु त्यातील पवित्रे फारसे समाधानकारक नव्हते. राष्ट्रीय हितसंबंधांपेक्षा मानवी कल्याण महत्त्वाचे हे प्रदूषक राष्ट्रांच्या इतक्या वर्षांनंतरही गळी उतरत नाही, ही खेदाची बाब.

हवामान होरपळीविरुद्ध मानवाच्या झुंजीबाबत कृतिआराखडा पुढे नेण्यासाठीची जागतिक परिषद नोव्हेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यात ब्राझीलमधील बेलेम शहरात पार पडली. अशा परिषदांमध्ये खरोखर निर्णायक अशा फार थोड्या गोष्टी होतात. पण जर त्याही होत नसत्या तर आजवर झाली तेवढीही कृती झाली नसती, हे लक्षात घेऊनच त्यांचा ऊहापोह करावा लागतो. युरोपीय समुदायातील देश; तसेच अन्य १९३ देशांच्या मिळून एकूण ५६ हजार ११८ लोकांनी तिथे हजेरी लावली.

