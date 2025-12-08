Premium|Devagiri Fort History : यादव राजा भिल्लमने घडविलेला अजिंक्य देवगिरी किल्ल; वैभव, संघर्ष आणि इतिहासाची साक्ष

छत्रपती संभाजीनगरपासून सुमारे १७ किलोमीटर अंतरावर असलेला यादवांनी बांधलेला देवगिरी किल्ला अजिंक्य आणि अभेद्य आहे. किल्ल्याचे बांधकाम हे स्थापत्यशास्त्राचे अनमोल असे उदाहरण आहे. लढाई करून देवगिरी किल्ला जिंकणे कोणत्याही सत्ताधीशाला अशक्यप्राय होते. फंदफितुरीशिवाय देवगिरी जिंकणे दुरापास्तच होते. याची कल्पना शत्रूलादेखील होती, इतके या दुर्गाचे बांधकाम अद्वितीय आहे.दक्षिण भारतात विशेषतः महाराष्ट्रात यादवांनी सुमारे ४५० वर्षे राज्य केले. त्यातील सुमारे १३० वर्षे त्यांची राजधानी ‘देवगिरी’ गडावर होती. तत्कालीन विशेषतः मध्ययुगीन भारताच्या राजकीय घडामोडीचे ‘देवगिरी’ हे अत्यंत महत्त्वाचे केंद्र होते. देवगिरी हा भारतीय इतिहासातील महत्त्वपूर्ण किल्ला आहे. त्याचे बांधकाम हे स्थापत्यशास्त्राचे अनमोल असे उदाहरण आहे. त्याबाबत शिवकालीन चरित्रकार कृष्णाजी अनंत सभासद म्हणतात, की ‘देवगिरी हा किल्ला रायगडाच्या तुलनेत उंचीने कमी असला तरी पृथ्वीवरील उत्तम आणि दुर्गम दुर्ग आहे.’ ‘दुर्गम दुर्ग देवगिरी हा पृथ्वीवरील चखोट गड खरा; परंतु तो उंचीने थोडका' असे वर्णन देवगिरीबाबत सभासदांनी केलेले आहे. यादव राजा दृढप्रहार सेऊनचंद्र, भिल्लम, वेसुगी, एरमदेव, मलुगी, जैतुगी, सिंघण, कृष्णदेवराय, महादेवराय, रामदेवराय, शंकरदेव, हरपालदेव इत्यादी राजांनी सुमारे ४५० वर्षे दक्षिण भारतावर राज्य केले. त्यातील यादव राजा भिल्लम (पाचवा) याने सुमारे ११८७ ला एका शंखाकृती पर्वतावर 'देवगिरी' किल्ल्याच्या बांधकामास प्रारंभ केला. हे बांधकाम २० वर्षे चालले. देवगिरी किल्ल्यावर यादव राजा भिल्लम (पाचवा) याने यादव साम्राज्याची राजधानी स्थापन केली. सुवर्ण गरुडध्वज हे यादव राजसत्तेचे निशाण होते. यादव राजा सिंघण (दुसरा), महादेवराय, रामदेवराय यांचा काळ हा सुवर्णकाळ होता. त्यांनी द्वारसमुद्रचा राजा होयसळापर्यंत यादव साम्राज्याच्या मोहिमा काढल्या. यादवांच्या काळातच संत नामदेव, श्री चक्रधर स्वामी, संत ज्ञानेश्वर, मुकुंदराज, संत गोरोबा, संत चोखोबा, संत सावता महाराज, संत जनाबाई इत्यादी संत-महंत होऊन गेले. चतुर्वर्ग चिंतामणी हा ग्रंथ लिहिणारा हेमाद्री पंडित हा यादवांच्या दरबारातच होता. किंबहुना अखेरच्या यादव राजांवर त्याचा प्रचंड प्रभाव होता. यादवांनी बांधलेला देवगिरी किल्ला अजिंक्य आणि अभेद्य आहे. लढाई करून देवगिरी किल्ला जिंकणे कोणत्याही सत्ताधीशाला अशक्यप्राय होते. फंदफितुरीशिवाय देवगिरी जिंकणे दुरापास्तच होते. याची कल्पना शत्रूलादेखील होती, इतके या दुर्गाचे बांधकाम अद्वितीय आहे. गडाच्या सभोवताली तीन तटबंदींचे बांधकाम आहे. पहिली तटबंदी सुमारे पाच किलोमीटर लांबीची, दुसरी आतील तटबंदी सुमारे दोन किलोमीटरची आहे. तिसरी तटबंदी गडाभोवतीचा ताशीव कडा आहे. त्या कड्यावरून शत्रूलाच काय; पण सापाला आणि मुंगीलादेखील जाता येणार नाही इतके ते निसरडे आणि सरळसोंड ताशीव आहेत. ताशीव कड्याभोवती महाभयंकर असा खंदक आहे. त्याची रुंदी सुमारे १० मीटर आणि खोली सुमारे २० मीटर आहे. त्यामध्ये बाराही महिने पाणी आणि त्या पाण्यात मगरी, सुसरी आणि साप सोडलेले असत. या खंदकावरून गडावर जाण्यासाठी एकच वाट आहे. ती कायमस्वरूपी नव्हती. शत्रूची चाहूल लागताच खंदकावरील पूल काढून घेण्याची सुविधा होती. गडावर जाणारे रस्ते अखंड पाषाणात कोरलेले, भुयारी, अंधारी आणि चकवा देणारे असल्यामुळे गडावर पोहोचणे कोणालाही शक्य नव्हते. असा हा देवगिरी किल्ला यादव राजा भिल्लम (पाचवा) याने मोठ्या कौशल्याने बांधला आहे. त्यामुळेच देवगिरी किल्ल्याला महाराष्ट्रातील सात आश्चर्यांपैकी एक मानले जाते.रामदेवराय यादवांच्या काळात राज्याला शिथिलता आली. प्रजा हेमाद्री पंडिताच्या चतुर्वर्ग चिंतामणी ग्रंथाच्या तीर्थखंड, दानखंड, व्रतखंड, शेषखंड आणि मोक्षखंडाच्या उपासनेत गढून गेली. श्री चक्रधर हे चौफेर भ्रमण करून लोकप्रबोधन करणारे महापुरुष होते. त्यांचा संचार सर्वदूर असल्यामुळे त्यांना देशभरातील सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक घडामोडीची इत्थंभूत माहिती असे. रामदेवरायांच्या काळात त्यांचे वास्तव देवगिरी परिसरातच होते. ते आपल्या शिष्यगणांना म्हणाले, ‘‘तुर्क येतील. ते जबरदस्तीने माणसांना धरतील. यादवांना मारतील आणि त्यांचे राज्य घेतील.’’ यादवांना सावध करणारे भाष्य श्रीचक्रधरांनी केले होते. तरी यादव नरेश रामदेवरायांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. यादवांचे गुप्तहेर खाते इतके ढिसाळ झाले होते, की अल्लाउद्दीन खिलजी १२९६ ला अचलपूरपर्यंत म्हणजे यादव साम्राज्याच्या सीमेवर (दारात) आला तरी त्यांना कल्पना नव्हती..अखेर श्री चक्रधरांनी व्यक्त केलेली भीती खरी ठरली. आपल्या चुलत्याशी म्हणजे जल्लालुद्दीनशी बेबनाव झाला आहे, त्यामुळे आपण तेलंग देशाकडे नशीब अजमावण्यासाठी चाललो आहे, अशी अफवा पसरवून अल्लाउद्दीन खिलजी सुमारे आठ हजारांची फौज घेऊन लासूरपर्यंत आला. तेव्हा रामदेवराय खडबडून जागे झाले. अल्लाउद्दीन देवगिरीच्या दारात आला. त्या वेळेस शंकरदेव यादव दक्षिण मोहिमेवर होते. अल्लाउद्दीनने देवगिरीला आठ हजार सैन्याचा वेढा टाकला. दिल्लीवरून २० हजार सैन्य मदतीला येत आहे, अशी अफवा अल्लाउद्दीनने पसरवली. रामदेवराय यादवांचा धीर खचला. त्यांचे गुप्तहेर खाते सक्षम नसल्यामुळे ते अल्लाउद्दीनशी तहाच्या वाटाघाटी करू लागले. अखेर लढाई न करताच अल्लाउद्दीनला त्यांनी सुमारे ६०० मण सोने, दोन मण हिरे, एक हजार मण चांदी, चार हजार रेशीम कापडाच्या गाठी दिल्या. शंकरदेव यादव देवगिरीपर्यंत पोहोचले; परंतु तोपर्यंत आपला कार्यभार आटपून अल्लाउद्दीन देवगिरीवरून अमाप धमनसंपत्ती लुटून दिल्लीकडे रवाना झाला. देवगिरीचे वैभव त्याने लुटून नेले. प्रजेचा अमानुषपणे छळ केला. पुढे यादवांनी खंडणी देणे बंद केले तेव्हा त्याने मलिक कापूरला पाठवले. सिंघण आणि हरपालदेव यांनी देवगिरी वाचविण्याचा प्रयत्न केला. यादवांच्या गाफीलपणामुळे आणि निष्क्रियतेमुळे त्यांचा पराभव झाला.१३२२ ला महंमद तुघलक दिल्लीच्या गादीवर आला. तो अत्यंत माथेफिरू आणि निर्दयी होता. दक्षिणेकडील संपत्तीची त्याला भुरळ पडली होती. वायव्येकडील आक्रमणामुळे राजधानी दिल्ली धोक्यात आहे, असे समजून त्याने देवगिरी राजधानी करण्याचा निर्णय घेतला. अधिकारी आणि प्रजेचा विरोध झुगारून त्याने सर्व लवाजम्यासह दिल्लीवरून देवगिरीवर राजधानी स्थलांतरित केली. त्याने १३२७ ला देवगिरीवर आक्रमण करून देवगिरीचे नाव दौलताबाद केले. देवगिरी परिसरातील प्रजेचा त्याने अतोनात छळ केला. प्रवासाने त्याच्याही अधिकाऱ्यांचे आणि सामान्य प्रजेचे अतोनात हाल झाले. देवगिरीला देशाची राजधानी करणे व्यावहारिकदृष्ट्या शहाणपणाचे नाही, हे त्याच्या लक्षात आले. त्यानंतर त्याने १३३५ ला देवगिरीवरून दिल्लीला स्थलांतर केले. बहमणी राज्याची स्थापना करणारा हसन गंगू देवगिरी किल्ल्यावर १३४७ ला सुलतानपदी आला. त्यानंतर त्याने गुलबर्गा येथे राजधानी केली. त्याच्या काळात देवगिरी किल्ल्यावर चांदमिनार उभारली. पुढे बहमणी सत्तेचे विभाजन झाले. निजामशाहीचा संस्थापक मलिक अहमदने १४९० ला देवगिरीवर ताबा मिळविला. मुर्तजा निजामने १६१० ला देवगिरी राजधानी केली. मलिक अंबर त्याचा पंतप्रधान होता. राजमाता जिजाऊंचे वडील लखुजीराजे जाधवराव, पती शहाजीराजे हे निजामशाहीत सरदार होते. खंडागळ्याचा हत्ती देवगिरीच्या दारात पिसाळला त्यावरून जाधवराव आणि भोसले एकमेकांवर धावले. त्यामध्ये लखुजीराजे जाधवराव यांचे पुत्र दत्ताजी आणि शहाजीराजे यांचे चुलत बंधू संभाजीराजे मारले गेले. ही दुःखद बातमी ऐकून राजमाता जिजाऊ प्रचंड दुःखी झाल्या. पुढे २५ जुलै १६२९ रोजी लखुजीराजे देवगिरीवर निजामाच्या दरबारात आपले पुत्र रघुजी, अचलोजी आणि नातू यशवंत यांना घेऊन मुजरा करण्यासाठी गेलेे. निजामाने त्यांच्या अंगावर बेसावध असताना मारेकरी घातले. लखुजीराजे, रघुजी, अचलोजी आणि यशवंत यांना निजामाने देवगिरी गडावरील दरबारात अत्यंत निर्घृणपणे ठार मारले. ही बातमी ऐकून राजमाता जिजाऊंच्या मनात प्रचंड दुःख, वेदना आणि संताप निर्माण झाला. परकीयांची चाकरी करण्यापेक्षा आपले स्वराज्य निर्माण केले पाहिजे, हा दृढनिश्चय जिजाऊंनी पती शहाजीराजांना बोलून दाखविला. याच वेळेस जिजाऊ माँसाहेब शिवनेरीवर होत्या. त्यांना देवगिरी परिसरात सामान्य जनतेवर सुलतानाकडून चाललेला अन्याय-अत्याचार अस्वस्थ करत होता. हा अन्याय-अत्याचार संपविण्यासाठी त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांना घडविले. सामान्य प्रजेला न्याय देणारे हिंदवी स्वराज्य निर्माण करण्याची प्रेरणा त्यांनी शिवरायांना दिली.निजामाचा वजीर फत्तेखानाने हुसेनला गादीवर बसवून देवगिरीचा ताबा घेतला. १६३६ ला मोगलांनी फत्तेखानाला पराभूत करून देवगिरी ताब्यात घेतला. औरंगजेबाने १६८७ ला कुतूबशाही संपवून अबुल हसन तानाशहाला देवगिरी येथील कैदेत ठेवले. तेथेच त्याचा १७०० ला मृत्यू झाला. १७३२ पर्यंत देवगिरी मोगलांच्या ताब्यात होता. आसफजाई याच्या ताब्यात काही कालखंड होता. १७६० ला हा गड मराठ्यांनी जिंकला. पुढे १९४८ ला देश स्वतंत्र झाला. देवगिरी आता भारत सरकारच्या पुरातत्त्व विभागाकडे आहे. यादव राजा भिल्लम (पाचवा) याने बांधलेला देवगिरी किल्ला रामदेवराय यादव यांच्या निष्काळजीमुळे खिलजी, तुघलक, बहमणी, निजाम आणि मोगल यांच्या ताब्यात गेला..देवगिरीवरील ऐतिहासिक वास्तू-स्थळेदेवगिरी किल्ला समुद्रसपाटीपासून सुमारे तीन हजार फूट उंच आह. अंबरकोट, महाकोट आणि कालाकोटातून आपण देवगिरी किल्ल्यात प्रवेश करतो. महाकोटचा दरवाजा उत्तम स्थितीत आहे. महाकोटातून प्रवेश केला, की पहारेकऱ्यांच्या देवड्या आहेत. आता त्यामध्ये विविध प्रकारच्या तोफा ठेवलेल्या आहेत. दुसऱ्या दरवाजातून प्रवेश केला, की पाण्याचा तलाव आहे. पुढे भव्यदिव्य असे भारतमातेचे मंदिर आहे. सुमारे १०० मीटर उंचीचा चार मजली चांदमिनार आहे. चिनी महाल आहे. याचा उपयोग कैदखाना म्हणून केला जात असे. 'किल्ला उद्ध्वस्त' करणारी (किल 