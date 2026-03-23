Premium|Petrol Diesel Price Hike India : अमेरिका-इस्राईल-इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारतात इंधन टंचाईची धग

सुनील चावके - ‘सकाळ’च्या नवी दिल्ली ब्युरोचे प्रमुखएकीकडे पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांना सामोरे जातानाच आर्थिक परिस्थिती सावरण्याचे मोठे आव्हान सरकारपुढे उभे ठाकले आहे. त्याला तोंड देण्यासाठी सरकारला सज्ज व्हावे लागेलच, त्याबरोबर संकटाला तोंड देण्याची नागरिकांनाही मानसिक आणि आर्थिक तयारी करावी लागेल. अमेरिका-इस्राईल-इराण युद्धामध्ये प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे सहभाग नसतानाही भारताला त्याचे चटके सहन करावे लागणार, हे तीन आठवड्यांतच स्पष्ट झाले आहे. भारतात सर्वसामान्यांना त्याचे परिणाम मे महिन्यात जाणवण्याची शक्यता आहे. तीव्र उन्हाळा आणि त्यात दाहक युद्धझळा अशा परिस्थितीला सामोरे जावे लागेल. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर आता ११० डॉलरच्या आसपास आणि भारताच्या कच्च्या तेलाच्या बास्केटचे दर १३५-१४६ डॉलरच्या घरात पोहोचले असले तरी पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, केरळ, आसाम आणि पुद्दुचेरीच्या विधानसभा निवडणुकांमुळे इच्छा नसतानाही मोदी सरकारला २९ एप्रिलपर्यंत पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीला लगाम घालावा लागणार आहे. तोपर्यंत युद्ध थांबले नाही तर हा सव्वा महिन्याचा कालखंड म्हणजेच ‘अच्छे दिन’ असे म्हणण्याची वेळ येऊ शकते. .Premium| Nepal's Unrest: जगभर होणाऱ्या आंदोलनांमध्ये आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक मुद्दे कसे जोडले गेले?.अर्थात, पुढचे पाच आठवडे केंद्र आणि काही राज्य सरकारांनी कळ सोसल्यानंतर युद्ध थांबले वा नाही थांबले तरीही सर्वसामान्यांना महागाईची झळ बसेलच, पण आर्थिक अरिष्टालाही तोंड द्यावे लागेल. संभाव्य महागाईला तोंड देण्यासाठी देशवासीयांना याच पाच आठवड्यांमध्येच मानसिक आणि आर्थिक तयारी करावी लागेल. एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या दरात साठ रुपयांनी, व्यावसायिक एलपीजीच्या दरात ११५ रुपयांनी आणि औद्योगिक डिझेलच्या दरात प्रतिलिटर २२ रुपयांची मोठी वाढ करून भविष्यात काय वाढून ठेवले आहे, हे सरकारने सूचित केले आहेच. अमेरिका-इस्राईल-इराण युद्धाच्या तीव्रतेचा सर्वाधिक फटका भारतासारख्या १४५ कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशाला बसला नाही तरच नवल. घरगुती एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या मागणी व पुरवठ्याची हातमिळवणी करताना सरकारची दमछाक होऊ लागली आहे. भारताच्या गरजेपैकी ४७ टक्के गॅस पुरवठा करणाऱ्या कतारच्या गॅस उत्पादनप्रकल्पांची इराणच्या क्षेपणास्त्रहल्ल्यांत २० टक्क्यांनी हानी झाल्यामुळे भारताला आता अन्य देशांकडे वळावे लागणार आहे. कतारचे प्रकल्प पूर्वपदावर येण्यासाठी पाच वर्षे लागणार असल्यामुळे युद्ध थांबले तरी एलपीजी गॅसचे दर कमी तर होणार नाहीतच. ते वाढले नाही तरच नशीब..वाढती ग्राहकसंख्याकेंद्रात मोदी सरकार येण्यापूर्वी २०१४ मध्ये भारतात घरगुती एलपीजी गॅस वापरणाऱ्या ग्राहकांची संख्या १४ कोटी ५२ लाख इतकी होती. गेल्या बारा वर्षांमध्ये ती ३४ कोटींच्या घरात गेली. त्यात पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेतील १० कोटी ३३ लाख लाभार्थींचा समावेश आहे. गेल्या दशकभरात वाढत्या एलपीजी सिलेंडर ग्राहकांबरोबरच त्यांची ऊर्जा सुरक्षा अबाधित राखण्यासाठी जगभरातून गॅस पुरवठा करणाऱ्या स्त्रोतांची संख्या वाढविणे आणि त्याचबरोबर देशभरातील शहरी आणि निमशहरी भागांमध्ये पाईपद्वारे पुरवठा केल्या जाणाऱ्या नैसर्गिक वायूच्या ‘पीएनजी’ जोडण्यांचे जाळे विस्तारण्याचे काम समांतरपणे झाले असते, तर आज देशावर एलपीजी गॅस टंचाईचे संकट ओढवले नसते.विशेषतः जगात काय घडते आहे आणि काय घडणार आहे याची कल्पना असलेल्या भारताला तशी पावले उचलणे अशक्य नव्हते. आपारंपरिक आणि हरित ऊर्जेचा तिरस्कार करणारे डोनाल्ड ट्रम्प गेल्या वर्षी अमेरिकेचे अध्यक्ष झाल्यापासून त्यांनी जीवाश्म इंधनाचे महत्त्व वाढविण्यास सुरुवात करुन तसे स्पष्ट संकेत दिले होते. ट्रम्प यांचा आततायी स्वभाव लक्षात घेऊन युद्धाची आग पेटण्याआधीच भारताला आखाती देश वगळून अन्यत्र गॅसच्या नव्या विहिरी खोदायला सुरुवात करता आली असती. पण तसे झाले नाही. भारतच नव्हे तर सर्वच बडे देश याबाबतीत गाफिल राहिले. परिणामी आता अमेरिका-इस्राईल-इराण युद्ध भारतात सर्वसामान्यांच्या स्वयंपाकघरापर्यंत पोहोचले आहे. व्यापक इंधन टंचाईमुळे उद् भवणाऱ्या संभाव्य आर्थिक संकटांचा सामना करण्यासाठी मोदी सरकारने सावध पावले टाकण्यास सुरुवात झाली आहे..Premium|India, US, China relations: अमेरिका-चीन करारामुळे भारताच्या आर्थिक आणि भू-राजकीय आव्हानांची कसोटी.आकस्मिक निधीची तरतूदया युद्धामुळे अर्थव्यवस्थेवरील ओढवणाऱ्या संभाव्य अस्थैर्याला हाताळण्यासाठी गेल्या आठवड्यात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेच्या संमतीने मावळत्या २०२५-२६ या वित्तीय वर्षातील उर्वरित १८ दिवसांसाठी एक लाख कोटी रुपयांच्या निधीच्या तरतुदीची घोषणा केली. अर्थव्यवस्थेच्या स्थिरीकरणासाठी वापरावयाचा हा एक लाख कोटी रुपयांचा आकस्मिक निधी नेमका कशावर खर्च करणार याविषयीची स्पष्टता नाही. सहा वर्षांपूर्वीच्या कोविडच्या अभूतपूर्व संकटाच्या काळातही अशा निधीची घोषणा करण्यात आलेली नव्हती. त्यावरुन देशापुढची आर्थिक आव्हाने आणि अनिश्चितता कशी वाढली आहे, याचा अंदाज नक्कीच येतो. हा निधी भारताच्या कच्च्या तेलाच्या बास्केटच्या वाढत्या दरांसह आकस्मिकपणे वाढणाऱ्या खर्चाचा सामना करण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो. मात्र, मावळत्या आर्थिक वर्षाच्या ५० लाख कोटींच्या अर्थसंकल्पाच्या दोन टक्के असलेली ही रक्कम पुरेशी ठरेल काय, याचीही त्यावरुन कल्पना येत नाही. त्यावरुन संसदेच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या उर्वरित कालावधीत विरोधी पक्षांना आक्रमक होण्याची आयती संधी चालून आली आहे. मोदी सरकारने पाच राज्यांतील निवडणुकांमुळे आपल्यापरीने दरवाढ केलेली नाही. पण पुरवठा खंडित होऊ लागल्याने तसेच उत्पादनखर्च वाढत चालल्याने भडकणाऱ्या महागाईला आवर घालणे फारच आव्हानात्मक आहे..त्याचा परिणाम पाच राज्यांतील निवडणुकांवर होऊ घातला आहे. पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुका संपल्यानंतर भारतात आर्थिक आघाडीवर गंभीर स्थिती निर्माण होणार आहे. पण त्याचे रणशिंग निवडणूक प्रचारादरम्यानच फुंकले जाईल. पाच वर्षांपूर्वी याच पाच राज्यांमध्ये कोविड महासाथ शिगेला पोहोचली असताना विधानसभा निवडणुका झाल्या होत्या. त्यावेळी काँग्रेससारख्या पक्षाने पश्चिम बंगालच्या प्रचारातून तिसऱ्या टप्प्यानंतर माघार जाहीर केली होती. आताही आखाती युद्धामुळे कोविड संकटासारखीच परिस्थिती देशावर ओढवली आहे. या परिस्थितीचे खापर मोदी सरकारवर फोडून काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक आणि डावी आघाडी भाजपवर कुरघोडी करण्याची संधी साधण्याचा प्रयत्न करतील. संसदेत युद्धामुळे उद् भवलेल्या आर्थिक संकटांच्या मुद्यावरुन विरोधी पक्ष आक्रमक होतील. डॉलरच्या तुलनेत कमकुवत होत चाललेल्या रुपयाची शंभरीच्या दिशेने वाटचाल तसेच सर्वसामान्यांच्या ताटात काय उरले आहे, हा मुद्दा महत्त्वाचा असल्याचे म्हणत राहुल गांधी यांनी सरकारवर धारेवर धरण्याचे सूचित केले आहेच. भविष्यात इंधन तुटवड्याची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी कोणती उपाययोजना करणार याचे ठोस उत्तर देण्याचा दबाव सरकारवर असेल. .त्यातच पेट्रोलियम मंत्री हरदीपसिंह पुरी यांचे नाव एपस्टिन फाईल्समध्ये आल्यामुळे त्यांच्या उत्तरामुळे विरोधकांचे समाधान होणार नाही. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांनी पश्चिम बंगालमध्ये आदर्श आचारसंहितेची ढाल पुढे करीत मागच्या दाराने राष्ट्रपती राजवट लावत सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसभोवतीचा राजकीय फास आवळल्याचा आरोप होत आहे. ज्ञानेशकुमार यांच्याविरोधात आणलेल्या महाभियोग प्रस्तावावरूनही निवडणूक आयोगावर आरोपांची सरबत्ती होईल. आखाती देशांमधून आतापर्यंत साडेतीन लाख भारतीय मायदेशी परतले आहेत. हा आकडा लक्षणीय आहे. आखातात अडकलेल्या जहाजांवरील नाविकांना आता अन्न व पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकांच्या या फेरीत भाजपला या मुद्यावरून लक्ष्य केले जाईल. भारताच्या अर्थव्यवस्थेने आणि देशवासीयांनी नोटाबंदी आणि करोना महासाथीने आणलेले आर्थिक भूकंप पचवून पुढे जाण्याचा निर्धार दाखवला आहे. त्यामुळे युद्ध थांबल्यानंतर अर्थव्यवस्थेला नव्याने उभारी देण्याच्या कसोटीला पुन्हा एकदा सामोरे जावे लागेल. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.