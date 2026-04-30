Premium|Women’s Reservation Bill setback : कामगार दिनाचे औचित्य; २९ केंद्रीय कायद्यांचे रूपांतर चार कामगार संहितांमध्ये, जाणून घ्या महत्त्वाचे बदल

लेखक - सत्यजित हिंगेभारतीय संसदेच्या इतिहासात तो दिवस अत्यंत महत्त्वाचा ठरला, कारण महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण देण्याच्या उद्देशाने मांडलेले संविधान (१३१ वे दुरुस्ती) विधेयक लोकसभेत आवश्यक बहुमत न मिळाल्याने नामंजूर झाले. या घटनेने केवळ एका विधेयकाचा पराभव दर्शवला नाही, तर भारतीय राजकारणातील गुंतागुंत, प्रादेशिक हितसंबंध आणि स्त्रीसशक्तीकरणाच्या मुद्द्यावर असलेले मतभेदही अधोरेखित केले.विधेयक का अपयशी ठरले?या विधेयकाला २९८ मते समर्थनार्थ मिळाली, तर २३० मते विरोधात पडली. मात्र, संविधान दुरुस्ती विधेयकासाठी आवश्यक असलेले दोन-तृतीयांश बहुमत (सुमारे ३५२ मते) न मिळाल्यामुळे ते अपयशी ठरले. हे विधेयक केवळ महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्यापुरते मर्यादित नव्हते, तर त्याला मतदारसंघ पुनर्रचना (delimitation) आणि लोकसभेतील जागा वाढवण्याशी जोडण्यात आले होते.याच मुद्द्यावरून सर्वात मोठा वाद निर्माण झाला.राजकीय मतभेदांचे स्वरूपविरोधी पक्षांनी महिलांच्या आरक्षणाच्या संकल्पनेला विरोध केला नाही, परंतु त्यांनी या विधेयकाच्या संरचनेवर आक्षेप घेतला. त्यांचे प्रमुख मुद्दे पुढीलप्रमाणे होते.१) पुनर्रचना (Delimitation) संदर्भातील भीती : दक्षिण भारतीय राज्यांनी असा आरोप केला की लोकसंख्येच्या आधारे नव्याने मतदारसंघ आखल्यास त्यांच्या प्रतिनिधित्वात घट होऊ शकते. २) राजकीय लाभाचा संशय : काही विरोधी नेत्यांनी सरकारवर आरोप केला की महिलांच्या आरक्षणाच्या नावाखाली भविष्यातील निवडणुकीत राजकीय फायदा मिळवण्याचा प्रयत्न आहे. ३) विलंबाचा मुद्दा : २०२३ मध्ये मंजूर झालेल्या कायद्यानुसार आरक्षणाची अंमलबजावणी जनगणना आणि पुनर्रचनेनंतर होणार होती, म्हणजेच प्रत्यक्षात २०२९ नंतरच. त्यामुळे विरोधकांनी याला "तत्काळ प्रभाव नसलेले आश्वासन" असे संबोधले.सरकारची भूमिकासरकारने या विधेयकाचे जोरदार समर्थन केले आणि महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी हे ऐतिहासिक पाऊल असल्याचे सांगितले. पंतप्रधानांनी विधेयक नाकारल्याबद्दल खेद व्यक्त करत महिलांना न्याय मिळवून देण्याची वचनबद्धता पुन्हा अधोरेखित केली. सरकारचा युक्तिवाद असा होता की,१) महिलांना योग्य प्रतिनिधित्व देण्यासाठी संरचनात्मक बदल आवश्यक आहेत२) पुनर्रचना आणि जागावाढ यामुळे भविष्यात अधिक समतोल प्रतिनिधित्व मिळेलसामाजिक आणि राजकीय परिणामया विधेयकाच्या पराभवाचे दूरगामी परिणाम दिसून येऊ शकतात.१. महिलांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वावर परिणामसध्या लोकसभेत महिलांचे प्रमाण सुमारे १४ टक्के आहे, जे जागतिक सरासरीपेक्षा कमी आहे. विधेयक पास झाले असते तर हे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले असते.२. राजकीय ध्रुवीकरण वाढलेया मुद्द्यावर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये तीव्र संघर्ष दिसून आला. दोन्ही बाजूंनी एकमेकांवर महिलांच्या हिताला बाधा आणल्याचा आरोप केला. ३. स्त्रीसशक्तीकरणाचा प्रश्न राजकारणात अडकलामहिला आरक्षणाचा मूलभूत प्रश्न हा सामाजिक न्यायाशी संबंधित असताना, तो राजकीय रणनीती आणि निवडणूक गणितात अडकला.केस स्टडी दृष्टिकोन१) स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील यश : ३३ टक्के (काही ठिकाणी ५० टक्के) आरक्षणामुळे महिलांनी ग्रामपंचायत आणि महापालिकांमध्ये प्रभावी नेतृत्व दाखवले आहे.२) राष्ट्रीय स्तरावरील अडथळे : मात्र, संसद पातळीवर हेच मॉडेल लागू करताना राजकीय हितसंबंध अडथळा ठरत आहेत.ही विसंगती दाखवते की धोरणाची अंमलबजावणी केवळ कायद्यावर अवलंबून नसून राजकीय इच्छाशक्तीवरही अवलंबून आहे.पुढील मार्गया पराभवातून काही महत्त्वाचे धडे मिळतात१) महिलांच्या आरक्षणाला इतर विवादास्पद मुद्द्यांपासून वेगळे ठेवणे आवश्यक२) सर्वपक्षीय सहमती निर्माण करणे गरजेचे३) अंमलबजावणीची स्पष्ट वेळमर्यादा निश्चित करणे आवश्यकनिष्कर्षमहिला आरक्षण विधेयकाचा पराभव हा भारतीय लोकशाहीसाठी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. तो अपयश नसून एक संकेत आहे की, स्त्रीसशक्तीकरणाचा प्रश्न अजूनही राजकीय सहमतीच्या पलीकडे गेला नाही. जर भविष्यात या मुद्द्यावर व्यापक सहमती निर्माण झाली, तरच महिलांना खऱ्या अर्थाने समान राजकीय प्रतिनिधित्व मिळू शकेल. अन्यथा, हा विषय केवळ आश्वासनांपुरताच मर्यादित राहण्याची भीती नाकारता येत नाही.