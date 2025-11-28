Premium|Indian Women Cricket World Cup 2025 : भारताच्या महिला क्रिकेट संघाचा विजय प्रत्येक ‘ती’ ची यशोगाथा.!

लेखक - वैभव खुपसे भारतीय महिला क्रिकेट संघाने २०२५ महिला विश्वचषक जिंकल्याचा क्षण हा फक्त क्रीडा विजय नव्हता तो प्रत्येक गावात, शहरात आणि घराघरात घुमलेला अभिमानाचा क्षण होता. ‘मुली हे करू शकत नाहीत’ असे ज्यांना कधी सांगितले गेले, त्या प्रत्येक मुलीला या विजयानं सांगितलं की तू नक्कीच करू शकतेस असा विश्वास निर्माण झाला आहे.या चॅम्पियन्सची कथा अंतिम सामन्याच्या दिवशी सुरू झालेली नव्हती. ती सुरू झाली होती धुळीच्या मैदानांत, अरुंद गल्ल्यांत, छोट्या घरांत आणि गर्दीच्या कोचिंग कॅम्पमध्ये. ती सुरू झाली होती त्या मुलींपासून ज्या टेनिस चेंडूने, तुटक्याफुटक्या बॅटने आणि न थांबणाऱ्या जिद्दीने क्रिकेट खेळत होत्या. काहींना चिडवले गेले, काहींना थांबवले गेले, काहींना समाजानेच निरुत्साही केले पण त्यांच्यात एक गोष्ट समान होती, ती म्हणजे त्यांची जिंकण्यासाठीची स्वप्न..! संघर्षांच्या पायावर उभा ठाकलेला विजय.Premium|Story: ऐरिनाच्या मेसेजने पुरूच्या मनात जागली खारकिव्हच्या दिवसांची आठवण.हरमनप्रीत कौर : २०२५ संघाची प्रेरणादायी सीनियरमोघामध्ये ती मुलांसोबतच खेळत असे कारण मुलींसाठी टीमच नव्हती. लोक म्हणत असत, क्रिकेट मुलांचा खेळ आहे. हे तिने फक्त ऐकले स्वीकारले नाही. तिची बॅट वारंवार तुटत असे आणि तिचे वडील ती पुन्हा दुरुस्त करून देत.झुलन गोस्वामी : निवृत्त पण २०२५ मोहिमेची मेंटॉरचकदहाहून कोलकात्याला ती रोज तासन्तास ट्रेनने प्रवास करत असे. पैशांची चणचण असल्याने बस किंवा टॅक्सीचा प्रश्नच नव्हता. लोक तिच्या कुटुंबाला विचारत ‘मुलीच्या खेळावर एवढा खर्च कशाला?’ पण तिचे वडील म्हणत, “मुलीला तितकाच अधिकार आहे.”.स्मृती मंधाना, २०२५ च्या मोहिमेतील भारताची मुख्य फलंदाज.ती कधी घराच्या टेरेसवर सराव करत असे कारण शेजारी म्हणत की ‘मुलींना धावणे आणि उड्या मारणे शोभत नाही’ पण ती शांतपणे, जिद्दीने सरावत राहिली. तिच्या भावाने तिला तासन्तास बॉलिंग केली, कारण नेहमीप्रमाणे कोचिंग फी परवडत नव्हती.शफाली वर्मा : हिच्या २०२५ विश्वचषकात स्फोटक सलामीने सर्वांना दणका दिलाहरियाणामध्ये ‘मुली क्रिकेट कशा खेळणार? असे लोक विचारत; पण शफाली मुलांसोबत सराव करत राहिली. जितके जास्त तिला थांबवले गेले, तितकी ती जास्त मजबूत होत गेली..दीप्ती शर्मा : जिने २०२५ मध्ये अनेक सामने उलटवलेती सुरुवातीला मुलांसोबत सराव करत असे कारण महिला क्रिकेटला कोणी गंभीरपणे घेत नव्हते. ती रोज काही किलोमीटर चालत प्रॅक्टिसला जात असे.२०२५ च्या संघातील प्रत्येक खेळाडूचा मार्ग अशाच संघर्षांनी, त्यागांनी आणि कठोर परिश्रमांनी भरलेला होता..Premium ! Women's World Cup - फ्लॅश लाइट्स, जयघोष, आनंदाश्रू… भारतीय महिलांनी खाचखळग्यातून साकारलेला ऐतिहासिक क्षण.२०२५ विश्वचषकाचा निर्णायक टप्पाविश्वचषकाच्या सुरुवातीला अनेक टीकाकारांनी म्हणाले होते की भारताचा संघ ताण सहन करू शकणार नाही. काहींनी तर म्हटले ‘इतर संघ जास्त शक्तिशाली आहेत.’ पण भारतीय महिलांनी मैदानात उतरतानाच स्वतःवरचा विश्वास दाखवून दिला.प्रत्येक सामन्यात स्मृतीची मोहक फलंदाजी, शफालीची आक्रमक सुरुवात, हरमनप्रीतचे नेतृत्व, दीप्तीची अचूक गोलंदाजी, ऋचा घोषची निर्भीड फिनिशिंग, रेणुका सिंहचा स्विंग, पूजा वस्त्राकरची निर्णायक विकेट्स या सगळ्यांना मिळून दाखवून दिले की, त्या योद्धा आहेत.अंतिम सामन्यात तणाव मोठा होता. प्रत्येक चेंडू महत्त्वाचा. प्रत्येक धाव निर्णायक आणि जेव्हा शेवटची धाव झाली आणि भारताने २०२५ विश्वचषक उचलला, तेव्हा फक्त खेळाडू नाही तर संपूर्ण देशाच्या डोळ्यात आनंदाश्रू तरळले..!.विजय फक्त क्रिकेटचाच नव्हताया विजयानं एक शक्तिशाली संदेश दिला. स्त्रियांना स्वप्न पाहण्यासाठी परवानगी लागत नाही. फक्त संधी लागते आणि त्या स्वतः सिद्ध करतात की त्या अजेय आहेत. हा विजय प्रत्येक अशा मुलीसाठी आहे, त्या मुलीसाठी जी १० किमी सायकल चालवत शाळेत जाते, त्या मुलीसाठी जी रस्त्याच्या दिव्याखाली अभ्यास करते, त्या मुलीसाठी जिने शास्त्रज्ञ, पायलट, खेळाडू किंवा नेता होण्याचे स्वप्न पाहिले आहे..शेवटचे शब्द२०२५ चा महिला विश्वचषक हा फक्त एक ट्रॉफी नव्हती. तो एक क्रांती होती. भारतीय संघाने जगाला दाखवून दिले की स्त्रिया तितक्याच सक्षम आहेत, तितक्याच सामर्थ्यशाली आहेत आणि आज, भारतातील प्रत्येक मुलगी हे जाणते, ती शक्तिशाली आहे.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.