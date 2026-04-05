Premium|Infiltration in India elections : घुसखोरीवरून निवडणूक रणांगण तापले; भाजप, काँग्रेस व तृणमूलमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांची झड

संसदेत दिलेली आकडेवारी सांगते की यूपीएच्या मनमोहनसिंग सरकारच्या काळातील घुसखोरांना शोधून बाहेर परत पाठवण्याचा वेग भाजपच्या नरेंद्र मोदी याच्या नेतृत्वाखालील सरकारला राखता आला नाही. बिहारमध्ये मतदार याद्यांची फेरतपासणी केली जात होती तेव्हा निवडणूक आयोगानं ती घुसखोरांना मतदानाचा हक्क मिळू नये यासाठी आवश्यक असल्याचा एक युक्तिवाद केला होता. आसामात मागच्या दोन निवडणुका भाजपने जिंकल्या. तिथं प्रखर नवहिंदुत्ववादी हिमांता शर्मा मुख्यमंत्री आहेत, तरी तिथं घुसखोर शिल्लक कसे राहिले... हे अपयश कोणाचं?इराणच्या युद्धानं व्यापलेल्या वातावरणात देशातील चार राज्ये आणि एक केंद्रशासित प्रदेश यांच्या निवडणुकांकडं काहीसं दुर्लक्ष झालं आहे. म्हणून या राज्यात निवडणुकीच्या धुमाळीत कसलीही कमतरता नाही. चारपैकी दक्षिण भारतातील तमिळनाडू आणि केरळ किंवा केरलम् या राज्यात केंद्रात सत्तेत असलेल्या भाजपला काही संधी नाही. पश्चिम बंगाल आणि आसाममध्ये मात्र भाजपची प्रतिष्ठा पणाला लागलेली आहे. यातील आसामात ज्या रितीनं ऐन निवडणुकीत काॅंग्रेसमध्ये गोंधळ सरू आहे, तो पाहता भाजपला पुन्हा संधी मिळाली तर आश्चर्याचं काही नाही. पश्चिम बंगालमध्ये मात्र ममता बॅनर्जी भाजपला रोखण्यासाठी पराकाष्ठा करतील आणि ममतांना थांबवणं सोपं नाही याचा अनुभव यापूर्वी भाजपनंही घेतला आहे. या दोन राज्यात भाजपकडून एक मुद्दा तापवला जातो हा तो घुसखोरीचा. आसाममध्ये घुसखोरीचा प्रश्न त्या भोवतीचं राजकारण फार जुनं आहे. पश्चिम बंगालमध्ये भाजप त्याभोवती प्रचार विणतो आहे. निवडणुकीतील ही घुसखोरी भाजपच्या यशापयशावर मोठा परिणाम घडवेल..शबरीमाला मंदिराचा मुद्दानिवडणूक जाहीर झालेल्या राज्यातील तमिळनाडूत एम के स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखालील द्रमुक आणि काॅंग्रेसची आघाडी पुन्हा सत्ता मिळवण्याचा प्रयत्न करेल. त्यासमोर आव्हान आहे ते जयललिता यांच्यानंतर चाचपडत असलेल्या अण्णा द्रमुकचं पलानीस्वामी यांचं नेतृत्व या पक्षाला फार उभारी देऊ शकलेलं नाही पक्ष तगून आहे तो तमिळनाडूतील प्रादेशिक राजकारणाच्या विशिष्ट पार्श्वभूमीवर. या पक्षासोबत भाजपची आघाडी आहे. तिथं भाजप हा काही फार मोठा खेळाडू नाही. या निवडणुकीत विजय या दक्षिणेतील सिनेअभिनेत्यानं तिसरा ध्रुव उभा करण्याच प्रयत्न केला आहे. मात्र राजकारणातील नवखेपण आणि परंपरेनं द्रमुक अथवा अण्णा द्रमुक यांतील कोणाला नाकारायचं यावर ठरणार मतदानाचा कौल यामूळ विजय यांचा परिणाम कोणाच्या तरी यशावर होऊ शकतो. केरळमध्ये सलग दोन वेळा सत्तेत राहण्याचा विक्रम डाव्या आघाडीनं आणि मुख्यमंत्री पी. विजयन यांनी केला. आता त्यांना काॅंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आघाडीनं तगडं आव्हान उभं केलं आहे. सत्तेचा संघर्ष या दोन आघाड्यातच असेल हे उघड आहे. भाजप या राज्यात चंचुप्रवेशाचा प्रयत्न करतो आहे. देशाच्या पातळीवर भाजपला विरोध करण्यासाठी एकत्र येणारे काॅंग्रेस आणि डावे केरळ मध्ये एकमेकांविरोधात आहेत. तमिळनाडूत अण्णा द्रमुक सत्ता मिळवू शकला तर भाजपला सत्तेचा वाटा मिळेल. द्रमुकनं सत्ता राखली तर अण्णा द्रमुक अशक्त होत जाईल. तो जनाधार मिळवायाच भाजपचा प्रयत्न असेल. म्हणजेच तमिळनाडूत गमावण्यासारखं भाजपसाठी फार काही नाही. तसंच केरळमध्येही भाजप सत्तेत येण्याची शक्यता नाही मात्र काँग्रेसनं सत्ता मिळवली तर भाजप तिथं प्रमुख विरोधक बनायचा प्रयत्न सुरू करेल. डाव्यांनी पश्चिम बंगाल आणि त्रिपुरात सत्ता गमावल्यानंतर पुन्हा उभं राहता आलेलं नाही केरळमध्ये तुलनेत डावे अधिक संघटित आणि लोकांशी जोडलेले आहेत मात्र केरळमध्येही हिंदुत्वाची मतपेढी साधत विस्ताराचं भाजपचं धोरण दिसतं. शबरीमाला मंदिरात महिलांना प्रवेशावरून डाव्यांनाही भूमिका बदलावी लागते हे बदलाचे संकेत देणारं आहे..पश्चिम बंगाल आणि आसाममध्ये मात्र भाजप सत्ता मिळवण्याच्या स्पर्धेतील प्रमुख खेळाडू आहे. आसामात भाजपची सत्ता आहे तर पश्चिम बंगालमध्ये तो प्रमुख विरोधी पक्ष आहे. मोदी यांच्या राष्ट्रीय राजकारणातील उदयानंतर पश्चिम बंगालमध्ये भाजपला यश मिळत नाही, हे पक्षासाठी झोंबणारं वास्तव आहे ते बदलण्यासाठी या वेळीही भाजप ताकदीनं उतरला आहे. निवडणूक होत असलेल्या सगळ्या राज्यात प्रादेशिक अस्मिता हा घटक केंद्राच्या विरोधात जाणार असू शकतो, याचं भान भाजपची प्रचारमोहीम यावेळी दाखवते आहे. मागच्या निवडणुकीत जय श्रीराम ही भाजपकडून दिली जाणारी घोषणा होती आता जय माॅं दुर्गे या घोषणेनं सभांची सुरुवात होते आहे. ममता यांना हिंदूविरोधी ठरवण्यासाठी बेगम ममता असे हल्ले मागच्या निवडणुकीत झाले त्याला भर सभेत चंडीपाठ म्हणून आणि तसा विरोधकांनी म्हणून दाखवावा असं आव्हान देत ममतांनी तो डाव उटलवला. पंतप्रधानांनी ‘दीदी ओ दीदी’सारख्या घोषणा देणंही भाजपच्या अंगावर आलं. बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्यावर व्यक्तिगत कठोर टिका टाळली जाते आहे. त्याऐवजी तृणमूलचं राज्य म्हणजे ममतांचे पुतणे अभिषेक बॅनर्जी यांच्या हाती सत्ता हे बंगालला चालेल काय असा नवा सूर या निवडणुकीत भाजपने लावला आहे. ममता यांच्या कल्याणकारी योजनांवर मागच्या निवडणुकीत जोरदार हल्ला केला होता त्याचा परिणाम उलटा होतो या अनुभवानंतर आता टिका करण्यापेक्षा पर्यायी योजना जाहीर करण्यावर भर दिला आहे. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपसाठी सर्वात मोठा अडथळा आहे तो ममता यांचं थेट रस्त्यावर उतरण्याचं राजकारण. त्याला अजून तरी भाजपला तोड सापडलेली नाही. गुजरातमध्ये मोदी यांनी जे प्रादेशिक अस्मिता आणि केंद्र अन्याय करतं याभोवती राजकारण चालवलं त्याची अधिक आक्रमक आवृत्ती ममता यांनी पश्चिम बंगालमध्ये चालवली आहे. भाजपनं प्रचारव्यूह रचावा आणि विरोधकांनी त्यावर उत्तरं द्यावीत हे नेहमीच भाजपच्या लाभाचं असतं बंगालमध्ये मात्र ममता या सापळ्यात अडकत नाहीत. शाकाहार की मांसाहार, बंगाली भाषा, संस्कृती, घुसखोरी यावरून त्या भाजपला कोंडीत पकडत आहेत. कायदा सुव्यवस्थेचे प्रश्न, हिंसाचार, गैरव्यवहारांचे आरोप आणि तीन निवडणूका जिंकल्यानंतर सरकार विरोधी भावना ही त्यापुढची आव्हानं..कणखर सरकार कसं?आसाम आणि पश्चिम बंगाल या दोन्ही राज्यात भाजपनं घुसखोरी हा प्रमुख मुद्दा बनवला आहे. भाजपचं एक बरं आहे त्यांची सत्ता केंद्रात असेल तर घुसखोरीला राज्य सरकारं जबाबदारी असतात जेव्हा भाजप केंद्रात सत्तेत नसेल तेव्हा घुसखोरी ही केंद्राची जबाबदारी असते. पंतप्रधान सांगत आहेत घुसखोरी हा निवडणुकीपुरता मुद्दा नाही तो देशाच्या सुरक्षेशी जोडलेला आहे. आसामात ते काँग्रेसनं घुसखोरांना जमिनीवर ताबा मिळवण्याची संधी दिली, असा आरोप करत पश्चिम बंगालमध्ये ममता यांचे राज्य घुसखोरीचे कारण असल्याचे निदान मांडतात. सूर एकच जिथं भाजपचं राज्य नाही तिथं घुसखोरी होते. ती रोखली जात नाही याचं कारण भाजपचं सरकार नाही. तेच वेगळ्या शब्दात अमित शहा सागंतात. हे दोघे जो सूर लावला तो बाकी सगळ्यांनी पुढं ओढायचा हे ठरलेलं असल्यानं प्रचार त्याभोवती फिरतो आहे. घुसखोरीच समस्या नाकारायचं काहीच कारण नाही. पण प्रश्न तयार होतो १२ वर्षे देशात राज्य करणारे मोदी शहा ती थांबवू शकले नाहीत. यावरचा युक्तिवाद पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस आणि त्याआधी डावे आणि काँग्रेसनं घुसखोरी पोसली तीही मतपेढीसाठी पोसली. अगदी ते खरं मानलं तरी केंद्रातील सरकारकडं सीमांच्या सुरक्षेची जबाबदारी असते राज्याची नाही. देशाच्या सुरक्षेचा प्रश्न असेल तर तिथे कोणाचही विरोध आहे म्हणून केंद्र योग्य पावलं उचलत नसेल तर कणखर सरकारची जाहिरातबाजी काय कामाची. तसंही पंतप्रधान व्हायच्या आधी मोदी घुसखोरी रोखणं हे केंद्राचं काम आहे आणि त्यांना ती रोखता येत नाही हेच अपयश असल्याचं सांगत होते. आता मुख्यमंत्री असताना मोदी सांगत होते ते खरं की आता सांगितलं जातं ते खरं... हा प्रश्न तयार होतो..जातीचा मुद्दा अडचणीचाखरा मुद्दा घुसखोरीच्या राजकारणाचा आहे. यावरून राजकीय विरोधकांना देशविरोधी ठरवता येतं मुस्लिम धार्जिणे ठरवता येतं. विरोधकांची प्रतिमा कोणत्या ना कोणत्या निमित्ताने अशी बनवत राहणं हे भाजपच्या राजकीय यशाचं एक कारण ही आहे. ध्रुवीकरण धार्मिक आधारावर करणं लाभाचं ठरतं ते जातीच्या आधारावर होऊ लागलं तर भाजपला कसरत करावी लागते, हे भारताच्या राजकारणातील उघड गुपित आहे. पश्चिम बंगाल आणि आसामातही हेच घडवायचं राजकारण भाजप करतो आहे. घसुखोरीवर केलं काय यावर मात्र पक्षाकडं सांगण्यासारखं काही नसतं. संसदेत दिलेली आकडेवारी सांगते की यूपीएच्या मनमोहन सिंग सरकारच्या काळातील घुसखोरांना शोधून बाहेर परत पाठवण्याचा वेग भाजपच्या नरेंद्र मोदी याच्या नेतृत्वाखालील सरकारला राखता आला नाही. बिहारमध्ये मतदार याद्यांची फेरतपासणी केली जात होती तेव्हा निवडणूक आयोगानं ती घुसखोरांना मतदानाचा हक्क मिळू नये यासाठी आवश्यक असल्याचा एक युक्तिवाद केला होता म्हणजेच या तपासणीतून घुसखोरी समोर येणारा होते. प्रत्यक्षात ते किती आले यावर निवडणूक आयोग काहीच सांगत नाही विचारलं नंतर जिल्हानिहाय याचे तपशील आहेत, असं उत्तर मिळतं. आता जिल्ह्यातील सगळ्या याद्या एकत्र आणणं हे इतकं कठीण आहे काय, दुसरीकडं गृहमंत्र्यांना यावर विचारलं तर ते निवडणूक आयोग ते पाहील असं सांगतात. याचा अर्थ निवडणुकीत घुसखोरीचा मुद्दा चालला पुढचं पुढं. घुसखोरीच्या मुद्द्यावर आसामात मागच्या दोन निवडणूका भाजपने जिंकल्या. तिथं प्रखर नवहिंदुत्ववादी हिमांता बिस्व सरमा मुख्यमंत्री आहेत तरी तिथं घुसखोर शिल्लक कसे राहिले. हे अपयश कोणाचं..मुस्लिम मतांचा कलभाजपसाठी हे प्रश्न अडचणीचे असले तरी घुसखोरीचा मुद्दा ताकदीनं रेटण्याच प्रयत्न भाजप निदान आसाम आणि पश्चिम बंगाल या दोन राज्यात तरी करोत आहे तिथंच भाजपची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. दोन्ही राज्यात मुस्लिम मतदार मोठ्या प्रमाणात आहेत त्यातून भाजपला फारसा पाठिंबा मिळणार नाही हे गृहित धरले जाते. जिंकण्याची शक्यता असली त्या विरोधी पक्षामागं ही मतपेढी बव्हंशी उभी राहते. तेव्हा घुसखोरीच्या मुद्द्यावर सरसकट धार्मिक ध्रुवीकरण होऊ नये आणि बहुसंख्य मतदार एकाच बाजूनं जाऊ नयेत याची खबरदारी किती घेतली जाते यावर आसामात काँग्रेसची कामगिरी आणि पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल सत्ता राखणार काय याचा फैसला होईल.. 