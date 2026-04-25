Premium|Women’s Reservation Bill politics : महिला आरक्षणावर राजकारण; ‘नारीशक्ती वंदन’ कायदा, मतदारसंघ पुनर्रचना आणि प्रतिनिधित्वाच्या लढ्याचा गुंता

महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा आणि विधानसभेतील महिलांच्या प्रतिनिधित्वाशी जोडले जात आहे. खरे तर आरक्षणामुळे महिलांचे असंख्य प्रश्न सुटण्यास मदत होणार आहे का, त्यांच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलणार आहे का, हे चर्चेचे मुद्दे असायला हवे होते; मात्र सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांना महिलाविरोधी ठरवले. संसदेमध्ये विरोधकांनी विधेयकाबाबत एकी दाखवली; मात्र महिलाविरोधी प्रतिमा पुसून टाकण्यात त्यांना फारसे स्वारस्य आहे, असं सध्या तरी दिसत नाही.दिल्ली येथील संसदेच्या नवीन इमारतीत १९ सप्टेंबर २०२३ रोजी कामकाज सुरू झाल्यानंतर सर्वप्रथम मांडण्यात आलेले विधेयक म्हणजे ‘नारीशक्ती वंदन अधिनियम’ (२०२३ची १०६वी दुरुस्ती). लोकसभेत हे विधेयक संमत झाल्यानंतर राज्यसभेनेही त्याला एकमताने मंजुरी दिली होती. ऑल इंडिया मजलीस-ए-इत्तेहादूल मुस्लिमीनच्या दोन सदस्यांनी ओबीसी महिलांसाठी कोट्याची मागणी करत विधेयकाला दर्शविलेला विरोध वगळता तब्बल ४५४ सदस्यांनी ११ तासांच्या चर्चेनंतर हे विधेयक मंजूर केले होते. त्यानंतर १७ एप्रिल २०२६ रोजी म्हणजे तब्बल अडीच वर्षांनी हे विधेयक पुन्हा एकदा संसदेत मांडण्यात आले; परंतु या वेळी विधानसभा, लोकसभेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याबरोबरच लोकसभा मतदारसंघांची वाढ करण्यासाठीचे घटनादुरुस्ती विधेयक (१३१वी दुरुस्ती) मांडले गेले, जे लोकसभेत दोन तृतीयांश बहुमताअभावी फेटाळले गेले.२०२३ मध्ये संमत झालेला महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणारा ‘नारीशक्ती वंदन’ कायदा गेल्या अडीच वर्षांत अधिसूचित करण्यात आला नाही. मग जो कायदा अमलात आलेलाच नाही. त्यामध्ये घटनादुरुस्तीद्वारे दुरुस्ती करणे संविधानबाह्य ठरले असते. ही चूक सुधारत १६ एप्रिल २०२६ रोजी हा कायदा अधिसूचित करून लागू करण्यात आला. सभागृहात दुसऱ्या एखाद्या विधेयकाच्या मंजुरीवर अवलंबून असलेले एखादे विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही, तर मूळ विधेयक किंवा कायदाही निष्फळ ठरतो. परिणामी, घाईघाईने अधिसूचित करण्यात आलेले ‘नारीशक्ती वंदन विधेयक’ फेटाळले गेले..७० कोटी महिलांचा विश्वासघात, विधेयकाच्या भ्रूणहत्येनंतर आनंद उत्सवाचं विरोधकांचं पाप; फडणवीसांचा घणाघात.महिला आरक्षणाची लोकसभा मतदारसंघ पुनर्रचनेशी सांगड घालणे हेच मुळात चुकीचे असताना सत्ताधाऱ्यांवर ओढवलेल्या नामुष्कीसाठी विरोधकांनाच महिलाविरोधी आणि पंतप्रधानांनी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात ‘भ्रूण हत्ये’ची उपमा दिली आणि भाजपने देशभर कार्यकर्त्यांची जमवाजमव करत ‘जन-आक्रोश’ सुरू केला.भारतात आजही मोठ्या प्रमाणात विषमता असल्याने सामाजिकदृष्ट्या वंचित आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांना प्रतिनिधित्व मिळणे, हे सर्वात मोठे आव्हान आहे. धर्म, जात, भाषा, आर्थिक स्तर, हक्क, लिंगसमानता हे अत्यंत गुंतागुंतीचे मुद्दे आहेत. भारतात लोकशाही असली तरी केवळ संसदेतील बहुमताच्या आधारे निवडणुकांच्या तोंडावर बोलवलेल्या विशेष अधिवेशनात कोणत्याही गोष्टींवर सहज तोडगा काढता येऊ शकत नाही, कारण सत्तेतील लोकप्रतिनिधी हे सर्वच घटकांचं प्रतिनिधित्त्व करतातच असं नाही. म्हणूनच कोणत्याही संसदीय समितीकडे न पाठवता चर्चेसाठी घेण्यात आलेले आणि मतदानासाठी मांडण्यात आलेले घटनादुरुस्ती विधेयक नाकारणे हा केवळ विरोधकांचा नव्हे तर देशातील प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार आहे आणि त्याच्या आडून मांडण्यात आलेले महिला आरक्षण विधेयक फेटाळले जाणे म्हणजे विरोधात मतदान करणारे महिलाविरोधी आहेत, असा होत नाही.भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने कोणतेही ठोस किंवा तर्कसंगत स्पष्टीकरण न देता, भारताची दर दहा वर्षांनी होणारी जनगणना पाच वर्षांहून अधिक काळ लांबणीवर टाकली, तेव्हा त्यामागील राजकीय तर्क समजणे फारसे कठीण नव्हते. २०२१ची जनगणना सुरुवातीला कोविड-१९चे कारण देत पुढे ढकलण्यात आली; परंतु त्यानंतरही कोणतेही ठोस कारण न देता जनगणनेच्या कामाला विलंब करण्यात आला. आणि अखेरीस, ही प्रक्रिया २०२६-२७ मध्ये पार पाडली जाईल, अशी घोषणा कोणताही गाजावाजा न करता करण्यात आली. संविधानानुसार, लोकसभेच्या जागांचे राज्या-राज्यांमधील वाटप (जे १९७१च्या जनगणनेवर आधारित निश्चित करण्यात आले होते) गोठवून ठेवण्याची जी तरतूद होती, तिचा कालावधी २०२६ नंतर होणाऱ्या पहिल्या जनगणनेचे निष्कर्ष प्रकाशित झाल्यानंतरच संपुष्टात येणार होता. याचा अर्थ असा, की सर्वसाधारणपणे पाहता, मतदारसंघांच्या सीमा निश्चित करण्याची प्रक्रिया (सीमांकन) ही २०२१ नव्हे, तर २०३१च्या जनगणनेवर आधारित असणार होती; मात्र जनगणना २०२६-२७ पर्यंत पुढे ढकलून सरकारला २०३१च्या जनगणनेऐवजी २०२६-२७च्या जनगणनेच्या आधारे सीमांकनाची प्रक्रिया त्यांच्या सोयीनुसार करण्याचा घाट घालायचा होता, असे दिसते..Narendra Modi: विरोध करणाऱ्यांना निवडणुकीत महिलांनी धडा दिला; क्रेडिट घ्या, पण महिला आरक्षणाला पाठिंबा द्या; मोदींची मोठी ऑफर.सध्याच्या ५४३ जागांच्या लोकसभेतच, महिलांसाठी मतदारसंघ आळीपाळीने राखीव ठेवून महिला आरक्षण लागू करता येऊ शकले असते; खरंतर १०६वी घटनादुरुस्ती मंजूर झाल्यानंतर विरोधी पक्षांनी याच पद्धतीचा आग्रह धरला होता.महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा आणि विधानसभेतील महिलांच्या प्रतिनिधित्वाशी जोडले आणि चर्चिले जात असताना त्यापलीकडे जाऊन आरक्षणामुळे महिलांचे असंख्य प्रश्न सुटण्यास मदत होणार आहे का? आणि त्यांच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलणार आहे का, हा खरंतर राष्ट्रीय चर्चेचा मुद्दा असायला हवा होता; मात्र सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांना महिलाविरोधी ठरवण्याची चाल खेळली. संसदेमध्ये विरोधकांनी घटनादुरुस्ती विधेयकाबाबतीत जरी एकी दाखवली असली तरी सत्ताधाऱ्यांप्रमाणे रस्त्त्यावर उतरून आणि माध्यमांमधून सत्ताधारी तयारकरत असलेली महिलाविरोधी प्रतिमा पुसून टाकण्यात त्यांना फारसे स्वारस्य आहे, असं सध्यातरी दिसत नाहीए.२०१४मध्ये भाजप सत्तेत येण्यापूर्वी १७ राज्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षण होते. तेव्हा आणि आताही स्थानिक स्वराज्य संस्था ते लोकसभेवर महिलांसाठी राखीव झालेल्या जागेवर आपल्याच कुटुंबातील आई, बहीण, पत्नी किंवा मर्जीतील महिलांची वर्णी लावून त्यांना निवडून आणून खुर्चीमागून सूत्रे हलविण्याचे काम आजही पुरुषमंडळीच करत असतात. अर्थात याला असंख्य अपवाद असले तरी भारतात महिला लोकप्रतिनिधी किंवा नेतृत्वाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन फारसा पुढारलेला नाही, याही वास्तवाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.एकीकडे भारतीय महिला शास्त्रज्ञ इस्रोच्या चांद्रयान मोहिमेत महत्त्वपूर्ण योगदान देत आहेत, विविध खेळांमध्ये जागतिक स्तरावर भारताची मान उंचावत आहेत, उद्योग, अर्थ, माहिती-तंत्रज्ञान, कला क्षेत्रात निपुण कामगिरी करत आहेत तर दुसरीकडे असंख्य महिला दररोज लैंगिक हिंसाचार, मानसिक अत्याचाराच्या बळी पडताहेत, हे रोजच्या बातम्यांमधून सर्वजण पाहत, वाचत असतात. मुलींचे शिक्षण, बालविवाह, हुंडाबळी, नोकरीच्या ठिकाणी होणारी कुचंबणा, संधीचा अभाव, मातृत्वामुळे येणाऱ्या मर्यादा, बॉडीशेमिंग, आर्थिक स्वावलंबन, निर्णयाचा अधिकार, लैंगिक स्वातंत्र्य यांसारखे असंख्य प्रश्न सुटले नसतानाही धार्मिक संकल्पना आणि रुढी-परंपरांचे दाखले देऊन महिलांना आजही त्याच जुन्या गोष्टींमध्ये.अडकवून ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो. विशेष म्हणजे, असंख्य महिला स्वत:हून त्याच्या आहारी जाताना दिसतात.महिला आरक्षणाचे घोंगडं तब्बल ३० वर्षं भिजत ठेवण्याला सर्व राजकीय पक्ष जबाबदार आहेत, हे नाकारता येणार नाही. आतापर्यंत राष्ट्रपती, पंतप्रधान, लोकसभा अध्यक्ष, विरोधी पक्षनेते, राज्यांचे मुख्यमंत्री अशा अनेक महत्त्वाच्या पदांवर महिलांनी काम केलंय; परंतु त्यामुळे महिलांना न्याय मिळालाय, महिलांचे सर्व प्रश्न मार्गी लागले आहेत, असंही झालं नाही. ‘नारीशक्ती वंदन’ या कायद्यामध्ये संसद आणि राज्यांच्या विधानसभेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षणाची तरतूद आहे. ज्यामध्ये अनुसूचित जाती-जमातीच्या महिलांचा समावेश असला तरी ओबीसी महिलांचा समावेश नाही. २०२३ मध्येदेखील हा कायदा असाच संमत झाला. गेल्या काही वर्षांत जाट, मराठा, ओबीसी, धनगर आणि अनेक समाजघटकांनी आरक्षणाला घेऊन मोर्चे काढले. यामध्ये समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे, ही मागणी असली तरी त्यातही या समाजातील महिलांनाही तितकीच समान संधी मिळाली पाहिजे, हा मुद्दा कुठेच अधोरेखित झालेला दिसला नाही. महिला आरक्षणाचा मसुदा सर्वप्रथम १९९६ मध्ये तयार झाला. पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा सरकारने १२ सप्टेंबर १९९६ मध्ये पहिल्यांदा हे विधेयक संसदेत मांडले. नंतर १९९८मध्ये पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने विधेयक पुन्हा संसदेत चर्चेस दाखल केले.पंतप्रधान मनमोहन सिंग सरकारने ९ मार्च २०१० रोजी ३३ टक्के आरक्षणाचे विधेयक राज्यसभेत संमत केले होते; मात्र काही पक्षांच्या विरोधामुळे हे विधेयक लोकसभेत संमत होऊ शकले नव्हते; परंतु २०१४ आणि २०१९ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकारकडे बहुमत होतं, शिवाय १९ राज्यांमध्ये भाजपचं सरकार होतं. या बहुमताच्या जोरावर महिला आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावता आला असता; परंतु भाजपने ही संधी गमावली. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत महिलांच्या प्रतिनिधित्वात २०१९च्या तुलनेत किंचित घट झाली आहे. २०१९च्या लोकसभेत ७८ महिला खासदार होत्या, तर २०२४च्या निवडणुकीत ही संख्या ७४ (१४%)पर्यंत खाली आली आहे. इंटर-पार्लमेंटरी युनियन (आयपीयू)च्या आकडेवारीनुसार, १८व्या लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वी, महिला लोकप्रतिनिधींच्या बाबतीत १८५ देशांमध्ये भारताचा क्रमांक १४३वा होता; मात्र या घसरणीमुळे, हे मानांकन आणखी पाच किंवा सहा स्थानांनी खाली येण्याची शक्यता आहे. मतदारसंघ पुनर्रचनेचा मुद्दा महिला आरक्षणाशी का जोडण्यात आला, याबाबतचे सत्ताधाऱ्यांचे स्पष्टीकरण जरी मान्य केलं तरी २०११च्या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार ‘हिंदी भाषिक पट्ट्यातील’ राज्यांना वाढीव ८५० जागांपैकी ३६६ जागा मिळतील आणि जागांमधील त्यांचा वाटा ३८.१% वरून ४३.१% पर्यंत वाढेल. .याउलट, दक्षिणेकडील राज्यांना (तमिळनाडू, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, केरळ आणि पुद्दुचेरी) केवळ १७६ जागा मिळतील (म्हणजेच ३३% वाढ); त्याच वेळी, त्यांचा एकूण जागांमधील वाटा २४.३% वरून २०.७% पर्यंत खाली येईल. पूर्वेकडील राज्यांचा वाटा १४.४% वरून १३.७% पर्यंत खाली घसरेल, तर ईशान्येकडील राज्यांचा वाटा ४.४% वरून ३.८% पर्यंत कमी होईल. पश्चिम आणि उत्तरेकडील बिगर-हिंदी भाषिक राज्यांच्या जागांच्या संख्येत मात्र फारसा बदल होणार नाही; मात्र यातील खरी गोम ही आहे, की ज्या राज्यांनी आरोग्य, पायाभूत सुविधा, शिक्षण आणि महिलांचे सक्षमीकरणासाठी अनेक दशके खर्ची घातली आणि ज्यामुळे तेथील जननदर कमी होण्यास मदत झाली, त्यांच्या सत्तेतील वाट्यामध्ये कपात होईल आणि जी राज्ये जवळपास सर्वच निर्देशकांवर पिछाडीवर आहेत, त्यांनाच सर्वाधिक जागांचा लाभ मिळेल. म्हणजे आधीच कमकुवत झालेली 'वित्तीय संघराज्यीय व्यवस्था' सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या प्रगत राज्यांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वामध्ये होणाऱ्या कपातीमुळे अधिकच गुंतागुंतीची आणि आव्हानात्मक बनेल.हिला आरक्षण विधेयकाच्या पराभवानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली महिलांचा सन्मान आणि हक्कांसाठीची मोहीम सुरूच राहील आणि आम्ही थांबणार नाही, अशी घोषणा भाजकडून करण्यात आलेली आहे; मात्र विरोधी पक्ष तितक्या आक्रमकतेने त्यांचा मुद्दा लोकांना पटवून देताना दिसत नाहीत. महिला आरक्षण असो वा मतदारसंघ पुनर्रचना - विरोधकांनी त्यांची कल्पना भाजपच्या कल्पनेपेक्षा कशी वेगळी आहे आणि ते नेमकं काय करू इच्छितात, हे भारतीयांना समजून सांगण्याची संधी त्यांनी दवडता कामा नये, अन्यथा निवडणुकीच्या तोंडावर घोषित केल्या जाणाऱ्या 'लाडकी बहीण'सारख्या लोकप्रिय योजनांवरच महिला आरक्षणाचा निकाल लागेल. त्यातून महिलांच्या हाती नेमकं काय लागेल, हे सांगता आलं नाही तरी श्रेयाचे वाटेकरी कोण असतील, हे वेगळं सांगायला नको. 