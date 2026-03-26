Premium|Iran-US Conflict 2026 : इराण-यूएस संघर्ष; युद्धपिपासू ट्रम्प आणि नेतान्याहू यांचा आव्हान

गोपाळ कुलकर्णी- sarkarnama@esakal.comपश्चिम आशियात पुन्हा एकदा करबलाची युद्धभूमी अवतरलीये, फरक एवढाच आहे की ती आता इराकमध्ये नाही तर इराणमध्ये आहे. इमाम हुसैन आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी दिलेलं बलिदान आजही जगभरातील तमाम शिया मुस्लिमांना लढण्याचा संदेश देतं. अली खामेनेई यांच्यासारखं सर्वोच्च धार्मिक नेतृत्व संपवून देखील अमेरिका आणि इस्राईल या बलाढ्य देशांना इराणला शरण आणता आलेलं नाही. एकीकडं मोसादसारखी क्रूर आणि तितकीच बलवान गुप्तचर संघटना आणि दुसऱ्या बाजूला अमेरिकेकडून शक्तिशाली शस्त्रांचा आधार मिळून देखील इराणचा पाडाव होताना दिसत नाही. कालपरवापर्यंत जी मंडळी खामेनेई यांच्या धार्मिक राजवटीविरोधात रस्त्यावर उतरली होती तीच आता स्वराष्ट्रासाठी परचक्राच्याविरोधात उभी ठाकली आहेत. तेलासाठी पेटलेला हा संघर्ष आता धर्मयुद्ध झाला आहे. खामेनेई यांच्या 'शहादत'नं हजारो शियांना बंदुका हातात घेऊन लढण्यासाठी प्रवृत्त केलंय.अली खामेनेई यांच्या पश्चात आता इराणचं नेतृत्व हे त्यांचे पुत्र मोज्तबा खामेनेई यांच्याकडं आलंय. शिया जगतामध्ये 'शॅडो प्रिन्स' म्हणून ओळखले जाणारे मोज्तबा या युद्धात जखमी झाले तरी देखील त्यांनी आपली तलवार म्यान करण्यास नकार दिला. धार्मिक बाबींचे जाणकार असलेले मोज्तबा हे मानसशास्त्राचे अभ्यासक आहेत. त्यांनी युद्धाचा दुसरा अंक सुरू केला. इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्डनं इराणभोवती एक अभेद्य आयर्न डोम उभा केला आहे. इथं एक योद्धा संपला की त्याच्या बलिदानातून शेकडोजण पुढं येतात. लोकशाही मूल्ये वगैरेंचा दावा करणाऱ्या अमेरिकेनं इराणामध्ये असंतोषाची बीजे पेरून स्वत:च्याच पायावर दगड पाडून घेतला. या युद्धामध्ये इराण कदाचित पराभूत होईल पण ज्यांनी हे युद्ध त्याच्यावर लादलं ते इस्राईल आणि अमेरिका मात्र विजयी होणार नाहीत. या युद्धाच्या राखेतून एक नवी जागतिक व्यवस्था आकाराला येऊ शकते. एक वेगळं जग जन्म घेऊ पाहतंय फक्त ते अणुशक्तीच्या पोटातून बाहेर पडू नये, हीच सर्वांचीच इच्छा असेल. कारण त्या स्फोटानंतर मानव जातीला स्वतःचे अस्तित्व टिकविण्याची दुसरी संधी कदाचित मिळणार नाही. या युद्धाचे जगावर नेमके काय परिणाम होतील, हे समजायला आणखी थोडा वेळ जाऊ द्यावा लागेल.. एपस्टीन फाइल् अन् हल्ला...यंदा मार्चच्या सुरूवातीलाच एपस्टीन फाइल्स उघड झाल्यानंतर अमेरिकाच नव्हे तर जगाचं राजकारण ढवळून निघालं. या फाइल्सनं केवळ ट्रम्प यांच्या रंगेलपणाचा भंडाफोड केला नाही तर जगभरातील बड्या भांडलवशहांचा भेसूर शोषक चेहरा जगासमोर आणला. प्रिन्स अँड्रयू यांच्या बदफैलीपणामुळं ब्रिटिश राजघराणं कलंकित झालं, बिल गेट्स असो की बिल क्लिंटन... प्रत्येकाचे खायचे दात किती वेगळे असू शकतात, हे या सगळ्या प्रकारामुळं अधोरेखित झालं. युरोप आणि भारतामध्येही या एपस्टीन स्फोटाचे पडसाद उमटले. या प्रकारानंतर केवळ अमेरिकाच नाही तर जगभरातील राजकारण्यांवर दबाव वाढत चालला होता. जगावर आयातशुल्काच्या माध्यमातून आर्थिक युद्ध लादणाऱ्या ट्रम्प यांच्या लोकप्रियतेला त्यामुळं ग्रहण लागलं होतंच त्यात या प्रकारामुळं आणखी भर पडली. एपस्टीनमुळं निर्माण झालेला वाद शमत नाही तोच इस्राईलनं इराणवर हल्ला करत अवघ्या राजकारणाची दिशाच बदलून टाकली. इस्राईलनं युद्धात उतरणं म्हणजे अमेरिकेनं त्यात भाग घेणं आलंच आणि घडलंही अगदी तसंच. हा केवळ योगायोग नव्हता, एपस्टीन प्रकरणाच्या झळा आपल्यापर्यंत पोचू नयेत, यासाठी अमेरिकेतील एका पॉवरफुल लॉबीनं जगाला आणखी एका युद्धाच्या खाईत ढकलून दिलं. जगभरामध्ये सध्या सुरू असलेल्या संघर्षात आणखी एका नव्या भांडणाची भर पडली. अमेरिकेनं ज्या पद्धतीनं अध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना अटक करून व्हेनेझुएलाचा घास घेतला अगदी तसंच इराणच्या पाठीत इस्राईलकरवी सुरा खूपसून त्याचाही परस्पर काटा काढण्याचा डाव टाकला. या संघर्षातून ट्रम्प यांनी दोन गोष्टी साध्य केल्या आहेत एक म्हणजे त्यांनी एपस्टीनचं वादळ काही काळासाठी तरी शांत केलं आणि दुसरं म्हणजे अमेरिकाकेंद्री अर्थकारण येथेही रेटून नेण्याचा त्यांचा प्रयत्न दिसतो..ऊर्जा संकटया हल्ल्यासाठी इराणच्या आण्विक कार्यक्रमाचा बागुलबुवा करण्यात आला. यात ट्रम्प यशस्वी होतात की हा डाव त्यांच्यावर उलटतो, हे लवकरच स्पष्ट होईल. पण यामुळे जगभरातील ऊर्जा संकट तीव्र होऊन आर्थिक अस्थिरता मात्र वाढली आहे, एवढं मात्र नक्की. अमेरिकेचं तेलपिपासू राजकारण जागतिक शांततेच्या मुळावर उठलं. या पापाचे खरे धनी हे ट्रम्प आणि इस्रायली पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू हे आहेत. युद्ध सुरू करायला जेवढे सामर्थ्य लागते त्यापेक्षा अधिक ताकद ही ते रोखून धरण्यासाठी लागते. हमासचा नायनाट करण्याच्या नावाखाली नेतान्याहू यांनी गाझाला स्मशानभूमी बनवून टाकलं, आज गाझातील उद्ध्वस्त इमारतींचे ढिगारे उपसायचे झाले तरीसुद्धा त्यासाठी किमान दहा वर्षे लागतील. बरं एवढं करून देखील हमास संपली असं झालं नाही. उलट ती पूर्वीच्याच ताकदीनं इस्राईलच्या हल्ल्यांना तोंड देते आहे. नेतान्याहू यांच्या हट्टापोटी अमेरिका या युद्धामध्ये ओढली गेली. रशिया- युक्रेन युद्धाचा अद्याप सोक्षमोक्ष लागलेला नसताना पश्चिम आशियामध्ये संघर्षाची ज्वाळा भडकली.अंदाज चुकलाइराण युद्धानं आतापर्यंत तीन हजारांपेक्षाही अधिक लोकांचे बळी घेतले आहेत. वित्तहानीची तर गणनाच नाही. पण या युद्धाची जबरदस्त किंमत आशियायी देशांनाही मोजावी लागत आहे. सर्वोच्च धार्मिक नेत्याची हत्या आणि त्यानंतर अमेरिका आणि इस्राईलकडून अक्षरशः बाँब वर्षाव सुरू असताना देखील इराण शरण यायला तयार नाही. इराणी सामर्थ्याबाबतचा ट्रम्प यांचा अंदाज सपशेल चुकला, असंच म्हणावं लागेल. या हल्ल्यानंतर इराणनं होर्मुझची सामुद्रधुनी रोखून धरली अन् जगाचा तेलव्यापार कोलमडला. भारतासारख्या विकसनशील अर्थव्यवस्थांना याचा जबरदस्त फटका बसतो आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती तर यामुळे वाढल्याच पण त्याचबरोबर विविध देशांच्या शेअर बाजारामध्येही कमालीची अस्थिरता निर्माण झाली. काही क्षणांमध् 'गनबोट डिप्लोमसी'च्या नव्या खेळाची सुरुवात.अमेरिका एकाकी पडेल?या युद्धामुळं अमेरिका जगभरात कमालीची एकाकी पडत चालली आहे. होर्मुझच्या तिढ्यावरून हे स्पष्टपणे दिसून येतं. जागतिक इतिहास पाहिला तर सदासर्वकाळ कुणाचीच दादागिरी चालू शकत नाही. इराणनं या भागातील तेल वाहतूक रोखून धरल्यानंतर ट्रम्प यांची आदळआपट आणखीनच वाढलेली दिसते. आता तर खुद्द पेंटागॉनमधील उच्चपदस्थ अधिकारी हेच होर्मुझमधून जाणाऱ्या प्रत्येक जहाजाला आम्ही संरक्षण देऊ शकत नाही, हे मान्य करताना दिसतात. खुद्द ट्रम्प यांनीच होर्मुझमधून जाणाऱ्या जहाजांना संरक्षण देण्यासाठी तुमची जहाजे पाठवा, असं आवाहन नाटो देशांना केलं होतं. पण ऑस्ट्रेलियासारख्या देशानं त्याला उघड विरोध दर्शविला आहे. जपाननंही तोच कित्ता गिरवलेला दिसतो. यावरून ट्रम्प यांच्या धमक्यांना आता कुणीही फारशी भीक घालत नसल्याचं दिसतं. ट्रम्प आणि नेतान्याहू प्रत्येकवेळी मनमानीपणा करत युद्ध करणार आणि त्याची किंमत मात्र इतर देशांना मोजावी लागणार, हे धोरण फारकाळ चालू शकत नाही. किंबहुना ते चालूही देता कामा नये. काळ जसा पुढं जाऊ लागलाय अगदी तस तसे या युद्धाचे अन्य पैलू देखील उघड होऊ लागले आहेत. चीनच्या प्रगतीला ब्रेक लावण्यासाठी पर्यायानं ड्रॅगनच्या इंजिनाचा इंधन पुरवठा रोखण्यासाठी हे युद्ध लादलं गेलंय, असा मानणारा अर्थतज्ज्ञांचा एक मोठा गट आहे. या संशय सिद्धांतामध्ये बऱ्याच अंशी तथ्य दिसतं. सर्वव्यापी होऊ पाहणारा चीन अमेरिकी अर्थकारणाला आव्हान देत अगदी थेट युरोपाच्या पोटात जाऊन घुसलाय. ट्रम्प यांना हे थांबवायचं होतं म्हणून त्यांनी इराणचा बळी दिला, असं बोललंय जातंय पण इराण हा व्हेनेझुएला इतका कच्चा नसल्यानं हा डाव ट्रम्प यांच्यावर उलटण्याची चिन्हं आहेत. एवढा निकराचा हल्ला होऊन देखील इराण नेस्तनाबूत का होत नाही? असा प्रश्न मोसादप्रमाणंच पेंटागॉनमधील लष्करी अधिकाऱ्यांना देखील पडला असावा, कारण सर्वोच्च नेतृत्व गमावल्यानंतर इराण कोसळून पडेल अन् तो आपल्याला शरण येईल, असा अमेरिकेचा कयास होता पण झाले नेमके त्याच्या उलट. इराणनं हे युद्धाचे पेटते निखारे अन्य आखाती देशांतील इंधनसाठे आणि अमेरिकी लष्करी तळावर नेऊन ठेवले त्यामुळं त्याचा भडका उडाला. आतापर्यंत आखातातील सुरक्षित मानलं जाणारं दुबईसारखं वित्तीय केंद्र देखील टप्प्यात घेऊन ठोकू शकतो, हे इराणनं दाखवून दिलंय..इराणची धार कायमआता वेळ अशी आले आहे की ट्रम्प हे युद्ध संपवू पाहात आहेत पण इराणला मात्र ते लवकर संपू द्यायचं नाही. ट्रम्प आणि त्यांच्या मित्रांना याची शक्य तितकी जबर किंमत मोजायला लावणं हेच इराणचं ध्येय आहे. याआघाडीवर तो बऱ्याच अंशी यशस्वी होताना देखील दिसतो आहे. आयातुल्ला अली खामेनेई यांच्या हत्येनंतर इराण कोसळला नाही उलट तो पुन्हा तितक्याच ताकदीनं उभा राहिला. हे सगळं घडलंय इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड या इराणी लष्कराच्या अभेद्य यंत्रणेमुळं. ही यंत्रणा केंद्रीय नेतृत्व नसताना देखील शत्रूवर ताकदीनं उलटवार करू शकते. त्यामुळंच आता मोज्तबा खामेनेई हे जखमी होऊन देखील इराणच्या हल्ल्यांची धार कमी झालेली नाही. इस्राईल आज ना उद्या आपल्यावर हल्ला करणार हे खामेनेई यांनी ओळखलं होतं त्यामुळंच त्यांनी लष्कराची यंत्रणाही सज्ज करून ठेवली होती. या युद्धामध्ये पारंपरिक लष्कराच्या ऐवजी ड्रोन आणि स्वस्तातील चिनी क्षेपणास्त्रांचा इराणकडून वापर करण्यात आला. त्यांना रोखण्यासाठी मात्र इस्राईल आणि अमेरिकेला अब्जावधी डॉलरची प्रतिकार यंत्रणा उभी करावी लागली, हे वास्तव आहे. आखातातील अमेरिकेच्या अन्य लष्करी तळांना इराणनं लक्ष्य केल्यानं असुरक्षिततेमध्ये आणखी भर पडली आहे. आता इराणी जनतेनं हा लढा आपल्या हातामध्ये घेतला आहे. नेतृत्व असो अथवा नसो रिव्होल्युशनरी गार्डचे सैनिक लढत राहतील. आता त्यांची लढाई स्वराष्ट्राची, स्वधर्माची आणि पर्यायानं स्वअस्तित्वाची बनली आहे. अमेरिकेने तेलविहिरींवर डोळा ठेवून युद्धाची काडी टाकली खरी पण यामुळे त्यांचे हातही यात भाजणार आहेत एवढे मात्र नक्की.पृथ्वीप्रमाणं नियतीचं चक्रही गोल फिरतं. कधीकधी भूतकाळ फिरून पुन्हा वर्तमान बनतो. युद्ध हेच ज्या राष्ट्राचं भागधेय असतं त्या भूमीत असंख्य योद्धे निपजतात. सर्वोच्च नेतृत्व गमावून देखील इराण आज ज्या ताकदीनं लढतोय ते पाहता आता तरी ट्रम्प आणि नेतान्याहू यांनी स्वतःचा युद्धपिपासूपणा आवरता घ्यायला हवा. अन्यथा त्यांच्या देशात स्वकीयांकडूनच त्यांचा घात होऊ शकतो. शेवटी दुसऱ्यावर युद्ध लादणाऱ्याचा तेच युद्ध कधी तरी बळी घेत असतं..११९.५० डॉलर प्रतिबॅरेल - इराणवरील हल्ल्यानंतर कच्च्या तेलाच्या दराने गाठलेला उच्चांक४० कोटी बॅरेल - आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेने राखीव साठ्यातून खुल्या बाजारात आणलेले कच्चे तेल२०००+ अमेरिका-इस्राईलच्या हल्ल्यामध्ये ठार झालेले इराणचे नागरिक१०,०००+ इराणचे जखमी नागरिक३२ लाख हल्ल्यामुळे स्थलांतरित झालेले इराणी नागरिक१३ युद्धातील अमेरिकी सैनिकांचा मृत्यू (शत्रूच्या कारवाईतील मृतांची संख्या ७)१४ इस्राईलमध्ये मृत्युमुखी पडलेले नागरिक (यात दोन सैनिकांचा समावेश)१६ आखाती देशांमधील बळी.अमेरिकी नागरिकांचा युद्धाला विरोधमेरिलँड विद्यापीठाने इराण युद्धाला सुरुवात झाल्यानंतर नागरिकांचे या युद्धाविषयीचे मत जाणून घेतले असता, बहुतांश नागरिकांनी या युद्धाला विरोध दर्शविला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 