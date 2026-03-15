Premium|Madman Theory Trump : मुत्सद्देगिरी की दादागिरी? 'गनबोट डिप्लोमसी'च्या नव्या खेळाची सुरुवात

हर्ष काबराजगाने विसाव्या शतकातील महायुद्धानंतर दमदाटीऐवजी संयुक्त राष्ट्रांच्या शिस्त लावणाऱ्या नियमांना महत्त्व दिले. मात्र मोठ्या सत्तांनीच नियम धाब्यावर बसवल्यावर जग अस्थिरतेच्या काळात लोटले जाण्याचा धोका संभवतो. इतिहास सांगतो, की दडपशाहीवर आधारलेली ‘गनबोट डिप्लोमसी’ केवळ प्रतिकार निर्माण करते आणि संघर्ष लांबवते. आज थेट ताकदच वापरण्याकडे महासत्तांचा वाढता कल आहे, त्यामुळे मुत्सद्देगिरी अधिक हिंसक आणि थेट झाली आहे. मुत्सद्देगिरी बॉम्बच्या भाषेत बोलू लागल्यावर शब्दांकडे परतणे कठीण होते. अमेरिका-इराण युद्धात याचाच प्रत्यय येत आहे... खाडीत युद्धाचा वणवा पेटला आहे. निष्पाप मुलांसह शेकडो लोकांचा बळी गेला आहे. या शोकांतिकेत पुन्हा एकदा जखमी झाली आहे मुत्सद्देगिरीची नैतिकता, अर्थात राष्ट्रीय हित साधताना अपेक्षित सत्यनिष्ठा, पारदर्शकता आणि न्याय यांच्या मर्यादा. इराणबरोबर वाटाघाटींदरम्यान मुत्सद्देगिरीचे दरवाजे बंद होण्याआधीच अमेरिका आणि इस्राईलने इराणवर क्षेपणास्त्रांचा मारा सुरू केला. जून २०२५मध्ये देखील इराणशी अणुकरारावरील चर्चा सुरू असतानाच अमेरिका-इस्राईलच्या ‘१२ दिवसांच्या युद्धा’त इराणच्या अणुस्थळांवर, लष्करी पायाभूत सुविधांवर आणि नेतृत्वावर हल्ले करण्यात आले. रशियानेही युक्रेनमध्ये संवादाची तयारी दाखवत रणधुमाळी सुरू ठेवण्याचा हाच डावपेच वापरला आहे. दक्षिण चीन समुद्रातील वादग्रस्त भागात तसेच तैवान सभोवताली युद्धनौका तैनात करून चीन फिलिपिन्स, व्हिएतनाम व अन्य देशांवर लष्करी दबाव आणतच असतो. आधी ठोकून काढायचे आणि मग चर्चेला बसवायचे हाच नवा शिरस्ता होत आहे. याला कधी काळी ‘गनबोट डिप्लोमसी’ म्हणत. लष्करी ताकदीच्या जोरावर अटी लादायची ही क्लृप्ती आता आधुनिक रूपात अवतरली आहे..मुत्सद्देगिरी की दादागिरी?‘गनबोट डिप्लोमसी’ची खेळी साम्राज्यवादाइतकीच जुनी आहे. एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात आणि विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला पाश्चात्त्य शक्ती कर्जफेड, व्यापारी सवलती किंवा राजकीय प्रभावासाठी वारंवार युद्धनौका पाठवून दुर्बल देशांवर दबाव टाकत. १८५३मध्ये अमेरिकी नौदल अधिकारी मॅथ्यू पेरी युद्धनौकांचा ताफा घेऊन थेट टोकियोच्या खाडीत शिरले. जपान तेव्हा जगापासून अलिप्त होता, पण पेरींच्या काळ्या जहाजांच्या परिणामी वर्षभरातच जपानने कनागावा करारावर स्वाक्षरी करून आपली बंदरे अमेरिकेसाठी खुली केली. युद्ध न करता धाकानेच काम झाले! अफीम युद्धांद्वारे ब्रिटनने चीनवर दबाव आणून आपली बंदरे उघडण्यास भाग पाडले, तर अमेरिकेने ‘बिग स्टिक’ धोरणांतर्गत पनामा आणि व्हेनेझुएलामध्ये नौदलाचा वापर करून आपले हितसंबंध जपले. पहिल्या महायुद्धात जर्मन ‘यू-बोट’ पाणबुड्यांनी मोठ्या सत्तांना घाम फोडला, तर दुसऱ्या महायुद्धात १९४१मध्ये मलायाच्या किनाऱ्याजवळ जपानी विमानांनी बलाढ्य ब्रिटिश जहाजांना जलसमाधी दिली. आज अवाढव्य विमानवाहू युद्धनौका, क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन्सचा सुळसुळाट झाला आहे. अमेरिकेचा ‘कॅरिअर स्ट्राईक ग्रुप’ एखाद्या देशाच्या किनाऱ्याजवळ दिसल्यावर तो केवळ लष्करी सराव नसून एक संकेत असतो. ताज्या इराण संकटातही हेच दिसले. अमेरिकेची खेळी की घोडचूक?डोनाल्ड ट्रम्प ठासून सांगत आहेत की जोपर्यंत त्यांची उद्दिष्टे साध्य होत नाहीत, तोपर्यंत युद्ध थांबणार नाही. पण ही उद्दिष्टे नेमकी कोणती आणि यश कशाला म्हणायचे, हे कोणालाच नीटसे ठाऊक नाही. ट्रम्प यांच्या सतत बदलणाऱ्या विधानांनी अधोरेखित होत असलेल्या गोंधळलेल्या धोरणालाच अभ्यासक ‘मॅडमॅन थिअरी’ म्हणतात. इराणचे सर्वोच्च नेते आणि वरिष्ठ लष्करी व राजकीय अधिकाऱ्यांच्या हत्येमुळे तिथली राजवट कोसळेल, अशीच गणिते मांडली गेली असावीत. पण दोन आठवडे उलटूनही इराण अजून प्रतिकार करत आहे. त्याचे गंभीर पडसाद जगभर उमटत आहेत. इराणमध्ये लोकशाही क्रांती घडताना दिसत नाही. खामेनेई राजवटीला धक्का दिल्यामुळे लोक बदलाच्या मागणीसाठी रस्त्यावरही उतरलेले नाहीत. त्यामुळे या युद्धाने नक्की काय साध्य केले, हे कोडे अजूनही कायम आहे. २००३मध्येही सद्दाम हुसेनला हटवल्यावर लोकशाही येईल आणि इराकचे लोक अमेरिकी सैनिकांचे अक्षरशः फुलांनी स्वागत करतील, असा गोड समज होता. पण प्रत्यक्षात इराक हिंसाचारात होरपळला. इराणच्या बाबतीतही अमेरिकेचे अनेक गृहीतके चुकीची ठरण्याची दाट शक्यता आहे. अमेरिकी धोरणकर्त्यांना कदाचित इराणची सामाजिक-राजकीय वस्तुस्थिती पुरेशी समजलेलीच नसावी. १९८०मध्ये सद्दामने इराणवर आक्रमण केले तेव्हा तीन दिवसांत तेहरान गाठू असा त्याचा विश्वास होता. प्रत्यक्षात मात्र ते युद्ध तब्बल आठ वर्षे चालले. पूर्व-पश्चिम गटातील अनेक महासत्ता आणि अनेक अरब देश सद्दामच्या पाठीशी उभे राहिले. तरीही इराणने आपल्या भूभागाचा एक इंचही गमावला नाही. त्यामुळे वॉशिंग्टनने हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे, की केवळ जहाजे बुडवून किंवा क्षेपणास्त्रे नष्ट करून सत्तांतर घडवून आणता येत नाही. .एका दगडात तीन पक्षीअमेरिकी शक्तीप्रदर्शन म्हणजे एकाच वेळी तीन वेगवेगळ्या प्रेक्षकांसाठी रंगवलेला एक खेळ होय. पहिला प्रेक्षक म्हणजे अमेरिकेतील जनता, जिथे सत्ताधाऱ्यांना आपली धडाकेबाज प्रतिमा सिद्ध करायची आहे. परंतु सुरुवातीच्या जनमताच्या चाचण्यांनुसार, हे युद्ध अमेरिकेत फारसे लोकप्रिय नाही, अगदी ट्रम्प यांच्या कट्टर समर्थकांमध्येही. अमेरिकी सैन्याला प्रत्यक्ष रणांगणात उतरावे लागू शकते, ही शक्यता अमेरिकी जनमताला आणखीच अस्वस्थ करत आहे. दुसरा प्रेक्षक स्वतः इराण, ज्याला ‘आमच्या अटी मान्य करा, नाहीतर किंमत मोजा,’ असा सज्जड दम दिला जातोय. पण या संघर्षाची किंमत इराण आता संपूर्ण जगाला मोजायला भाग पाडतोय. तिसरा प्रेक्षक रशिया आणि चीन यांसारखे प्रतिस्पर्धी. इराण ज्या रशियन बनावटीच्या ‘अँटी-एअरक्राफ्ट’ यंत्रणेवर विसंबून होता, ती अमेरिकेच्या हवाई ताकदीसमोर निष्प्रभ ठरली आहे. पण रशियाने अमेरिकी लष्करी तळांबद्दल इराणला माहिती पुरवून इराणी प्रतिहल्ल्याला वेगळीच धार दिली आहे. अमेरिकेची लष्करी जरब मोडीत काढून या युद्धाचे रूपांतर संसाधने फस्त करणाऱ्या संघर्षात करण्याचा मॉस्कोचा प्रयत्न आहे. या बदल्यात तेलाच्या वाढत्या किमती आणि आणि पाश्चिमात्य देशांचे विखुरलेले लक्ष, याचा थेट फायदा रशियाला मिळत आहे. चीन जगासमोर अमेरिकेला एक बेकायदा राष्ट्र म्हणून रंगवण्याचा प्रयत्न करतोय. प्रत्यक्षात चीनसाठी आर्थिक हितसंबंधच मुख्य असल्यामुळे इराणबद्दल कितीही प्रेम दाखवले तरी कृती केवळ निवेदनांपुरतीच मर्यादित राहणार. असे असले तरी छुप्या पद्धतीने इराणला क्षेपणास्त्रांचे सुटे भाग यांसारखी मदत पुरवून हे युद्ध लांबवण्याचा आणि अमेरिकेला अडकून ठेवण्याचा चीनचा डाव आहे, जे तैवानमधील चीनी प्राधान्यक्रमांसाठी फायदेशीर आहे. सत्तेचा मुखवटा आणि वास्तवाचा तडाखाआता पुढे काय, हा खरा कळीचा प्रश्न आहे. हातात दंडुका घेऊन वाटाघाटी करायच्या आणि समोरच्याने तुमचे शब्द जशास तसे मानले नाहीत की त्याच्या डोक्यात तो हाणायचा, हा प्रकार जागतिक राजकारणात पसरू लागल्यास अन्य देशही याच ‘मॉडेल’चा कित्ता गिरवतील. इराण हल्ल्यांमधील सर्वांत धक्कादायक गोष्ट म्हणजे त्यातून पडलेला हा प्रघात. इराणमधील संघर्ष केवळ दबाव वाढवण्यासाठी केलेला छोटा हल्ला नाही. हे इराणची सत्ता मुळापासून उखडून टाकण्याचे, तिथल्या पायाभूत सुविधा उद्ध्वस्त करण्याचे आणि त्यांचे लष्करी जाळे मोडून काढण्याची मोठी मोहीम आहे. व्हेनेझुएलामध्ये जशी डेलसी रॉड्रिग्ज यांनी निकोलस मादुरो यांची जागा घेऊन अमेरिकेबाबत मवाळ भूमिका घेतली, तशाच काहीशा अपेक्षेने अमेरिकेने हे पाऊल उचलले असावे. पण इराणचे वास्तव वेगळे आहे. तिथली व्यवस्था धर्म, राष्ट्रवाद आणि अंतर्गत गटांनी विणलेली आहे. त्यामुळे राजवट अधिक कट्टर आणि लढाऊ होऊ शकते. अमेरिकेला मान्य नसलेल्या अण्वस्त्र आणि क्षेपणास्त्र धोरणांवर अधिक ठाम होऊ शकते. दुसरी शक्यता म्हणजे इराण पूर्णपणे कोलमडू शकतो. त्याची अवस्था सीरिया किंवा इराकसारखी होऊ शकते. पण अगदी तुर्कीयेपासून सौदी अरेबियापर्यंत, अमेरिकेच्या प्रादेशिक मित्रांना अशी अस्थिरता अमान्य आहे. लष्करी ताकदीलाही व्यावहारिक मर्यादा असतात. अमेरिकेकडे ११ विमानवाहू युद्धनौका असल्या, तरी त्या अभेद्य नाहीत. एकाच वेळी युद्धात उतरू शकत नाहीत. आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे आज स्वस्त ड्रोन आणि पाण्याखालील स्वयंचलित यंत्रणादेखील कोट्यवधींच्या युद्धनौकांना आव्हान देऊ शकतात. इराण अमेरिकेच्या ताकदीसमोर टिकण्यासाठी गनिमी काव्याच्या म्हणजे ‘असिमेट्रिक’ लढाईचा वापर करेल. अल्पकाळात अमेरिकेला याचे आर्थिक फायदे संभवू शकतात. उदाहरणार्थ, डॉलर मजबूत होईल. ऊर्जा बाजार अमेरिकी उत्पादकांच्या बाजूने झुकू शकेल. पण अमेरिकेची संरक्षण व्यवस्था इतका मोठा खर्च आणि वापर किती काळ पेलणार, हा प्रश्नच आहे.ट्रम्प यांनी अलीकडे इराणसोबतचे हे युद्ध लवकरच संपेल असे सांगितले. काही तासांनी ते त्याचे उलटही बोलून गेले. मात्र, या संघर्षातून बाहेर पडण्याची योजना कोणालाही स्पष्ट नाही. ट्रम्प हे नेहमीच पेट्रोलचे दर आणि मार्केटच्या हालचालींबाबत कमालीचे संवेदनशील राहिले आहेत; जेव्हा त्यांना युद्धातून बाहेर पडायचे असते, तेव्हा ते सरळ ‘विजयाची घोषणा’ करून मोकळे होतात. मध्यावधी निवडणुकांच्या वर्षात तेलाच्या किमती आकाशाला भिडत असताना ट्रम्प यांना बघ्याची भूमिका परवडणारी नाही. तेव्हा ट्रम्प यांचे युद्ध समाप्तीबद्दलचे भाष्य हे केवळ धास्तावलेल्या शेअर बाजाराला सावरण्याचा एक केविलवाणा प्रयत्न आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होतो..धोक्याची घंटाकेवळ बॉम्ब टाकून एखाद्या देशाची राजकीय संस्कृती आणि समाज बदलता येत नाही, त्याचे इरादे संपवता येत नाहीत. धाक दाखवून प्रश्न सुटण्याऐजी चिघळण्याचीच शक्यता अधिक असते. हे अमेरिकेला अफगाणिस्तान आणि इराकच्या अनुभवावरून स्पष्ट होणे अपेक्षित होते. इराणमध्ये हुकूमशाही संपल्यावर तिथे लगेच लोकशाहीचे वारे वाहतील, हा पाश्चात्य देशांचा भ्रम आहे. इराणची राजवट कोसळली, तरी तेथे नेल्सन मंडेला किंवा लेक वावेन्सा यांच्यासारखा कोणता नेता आहे? किंबहुना तिथले कट्टरतावादी अशा नेत्याला डोके वर काढू देतील का? विसाव्या शतकातील महायुद्धांनंतर जगाने दमदाटीऐवजी संयुक्त राष्ट्रांच्या शिस्त लावणाऱ्या नियमांना महत्त्व दिले होते. पण मोठ्या सत्ताच हे नियम धाब्यावर बसवतात, तेव्हा जग पुन्हा एकदा जुन्या अस्थिरतेच्या काळात लोटले जाण्याचा धोका संभवतो...(लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.). 