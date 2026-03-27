Premium|Raj Bhavan vs Nabanna Conflict : राजभवन-नबन्ना संघर्ष; पश्चिम बंगालच्या राजकारणात नवा वादळ

सुरेंद्र पाटसकर - sarkarnama@esakal.comपश्चिम बंगाल विधानसभेची निवडणूक जाहीर झाली आहे. भारतीय जनता पक्ष आणि सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस यांच्यातील संघर्ष नवीन नाही. राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यातील संघर्षाने भाजपबरोबरील संघर्षाला अधिक धार आली आहे. आपले हेतू साध्य करण्यासाठी केंद्र सरकार राज्यपालांचा वापर करत आहे, असा आरोप ममता बॅनर्जी यांनी वारंवार केला आहे. इतर मुद्द्यांबरोबरच हा संघर्षाचा मुद्दा यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत गाजणार हे नक्की.भारतीय संघराज्य व्यवस्थेची रचना अशी आहे की राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री या दोन पदांमध्ये समन्वय असणे अपेक्षित असते. राज्यपाल हे घटनात्मक प्रमुख असतात, तर मुख्यमंत्री हे लोकनियुक्त सरकारचे नेतृत्व करतात. या दोन पदांमध्ये संतुलन राखले गेले तर प्रशासन सुरळीत चालते; परंतु या नात्यात जेव्हा राजकारण घुसते, तेव्हा संघर्ष अपरिहार्य ठरतो. पश्चिम बंगालमध्ये गेल्या काही वर्षांत घडलेल्या राजकीय घडामोडी ही या वास्तवाची जिवंत उदाहरणे आहेत. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि राज्यपाल यांच्यातील संघर्ष आता अपवाद राहिलेला नाही; तो जणू राज्याच्या राजकारणाचा कायमस्वरूपी भाग बनला आहे..या संघर्षाची सुरुवात ठळकपणे दिसू लागली ती माजी राज्यपाल जगदीप धनकड यांच्या कार्यकाळात. त्यांनी २०१९ मध्ये पश्चिम बंगालच्या राज्यपालपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर काही महिन्यांतच राजभवन आणि राज्य सरकार यांच्यातील मतभेद उघडपणे समोर येऊ लागले. राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था, प्रशासनातील निर्णयप्रक्रिया आणि राजकीय हिंसाचाराच्या घटनांवरून धनकड यांनी राज्य सरकारवर वारंवार टीका केली. दुसरीकडे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी राज्यपालांच्या या भूमिकेला थेट आव्हान दिले. त्यांच्या मते राज्यपालांनी राज्यघटनेची मर्यादा ओलांडत राजकीय भूमिका घेण्यास सुरुवात केली होती. राजभवनातून येणारी टीका आणि 'नबन्ना'कडून (पश्चिम बंगाल सरकारचे सचिवालय) दिली जाणारी प्रत्युत्तरे यामुळे राज्याच्या प्रशासनापेक्षा संघर्षच अधिक चर्चेत राहू लागला.राज्यातील २०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर हा संघर्ष आणखी तीव्र झाला. निवडणुकीनंतर राज्यात घडलेल्या हिंसाचाराच्या घटनांवरून राज्यपालांनी कठोर भूमिका घेतली. त्यांनी राज्य सरकारकडून अहवाल मागितले आणि परिस्थितीवर सार्वजनिक भाष्य केले. ममता बॅनर्जी यांनी मात्र या हस्तक्षेपावर नाराजी व्यक्त केली. त्यांच्या मते, राज्यपालांनी प्रशासनावर टीका करण्याऐवजी राज्यघटनेच्या चौकटीत राहून काम करणे अपेक्षित होते..विधानसभेचे अधिवेशन बोलावणे असो की नवीन आमदारांना शपथ देण्याच्या विषय, निवडणुकीनंतर झालेला हिंसाचार, यावरून धनकड यांनी राज्य सरकारवर थेट टीका केली होती. ''पश्चिम बंगाल ज्वालामुखीवर बसला आहे, येथील परिस्थिती अत्यंत नाजूक आहे. इथे लोकशाही नाही, बंगालमधील अशी अवस्था आहे की श्वास घ्यायचा असेल, नोकरी करायची असेल, चांगले जीवन जगायचे असेल, सोयीसुविधा पाहिजे असतील तर सत्ताधाऱ्यांबरोबर राहा,'' अशा थेट शब्दांत धनकड यांनी टीकास्त्र सोडले होते. धनकड यांच्या एका ट्विटमुळेही ममता बॅनर्जी यांनी धनकड यांचे 'एक्स' (आधीचे ट्विटर) अकाउंट ब्लॉक केले होते.धनकड यांनी एक व्हिडिओ ट्विट केला होता. त्यात त्या सार्वजनिकपणे एका पोलिस अधिकाऱ्याला धारेवर धरताना दिसत होत्या. तसेच राज्यपालांनी तुम्हाला बोलावून तुमच्या कामात हस्तक्षेप केला का अशीही विचारणा करताना ममता त्या व्हिडिओमध्ये दिसत होत्या. एसीपी दर्जाच्या अधिकाऱ्याला असे विचारणे योग्य आहे का, असा प्रश्न धनकड यांनी उपस्थित केला होता.राज्यपाल हे विद्यापीठांचे कुलपती असतात. धनकड यांच्याबरोबरील संघर्षानंतर ममता बॅनर्जी यांनी राज्यविद्यापीठांच्या कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक मंजूर करून घेऊन, राज्यपालांना त्या पदावरून हटविले होते. कुलगुरूंच्या नियुक्त्यांमध्येही राज्यपाल हस्तक्षेप करत आहेत, असाही त्यांचा आरोप होता. त्याच्यापुढे जाऊन राज्यपाल धनकड हे भ्रष्ट व्यक्ती आहेत, अशी थेट टीकाही ममतांनी केली होती. धनकड यांनी अर्थातच ते आरोप फेटाळून लावले होते. अखेरीस २०२२ मध्ये धनकड यांची उपराष्ट्रपतिपदी निवड झाल्यानंतर हा संघर्ष काहीसा शांत होईल, अशी अपेक्षा निर्माण झाली. बोस यांच्याबरोबरील संघर्षधनकड यांच्या जागी सी. व्ही. आनंदा बोस यांची राज्यपाल म्हणून नियुक्ती झाली. सुरुवातीला त्यांनी संवादाची भूमिका स्वीकारल्याचे दिसले. राज्यातील विविध जिल्ह्यांना भेटी देऊन स्थानिक प्रश्न समजून घेण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. त्यामुळे काही काळ राजभवन आणि नबन्ना यांच्यातील तणाव कमी झाल्याचे चित्र दिसले. परंतु ही शांतता फार काळ टिकली नाही. पश्चिम बंगालमध्ये भ्रष्टाचाराच्या काही प्रकरणांवरून केंद्रीय तपास यंत्रणांनी चौकशी सुरू केली. विशेषतः सक्तवसुली संचालनालय आणि केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या कारवायांमुळे राज्याचे राजकारण तापले. तृणमूलच्या काही नेत्यांवर चौकशी सुरू झाल्यानंतर ममतांनी केंद्रावर तपास यंत्रणांचा राजकीय वापर केल्याचा आरोप केला.राज्यपाल सी. व्ही. आनंदा बोस यांनी मात्र या चौकश्यांमध्ये अडथळा आणू नये, अशी भूमिका घेतली. त्यांनी कायद्याचे राज्य टिकविण्याची गरज अधोरेखित केली. परंतु राज्य सरकारने या भूमिकेला अप्रत्यक्षपणे केंद्राच्या बाजूने घेतलेली भूमिका असे संबोधले. त्यामुळे संघर्ष पुन्हा उफाळून आला.याशिवाय मतदार याद्यांच्या पुनरावलोकनावरूनही वाद निर्माण झाला. निवडणूक प्रक्रियेतील विशेष पुनरावलोकनावर राज्य सरकारने प्रश्न उपस्थित केले. मुख्यमंत्री बॅनर्जी यांनी ही प्रक्रिया निवडणुकीपूर्वी मतदार यादीत फेरफार करण्यासाठी वापरली जाऊ शकते, असा आरोप केला. तर राज्यपालांनी निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेसाठी अशा उपाययोजना आवश्यक असल्याचे सांगितले.या घटनांमुळे राजभवन आणि नबन्ना यांच्यातील तणाव पुन्हा वाढत गेला. दोन्ही बाजूंनी सार्वजनिकरित्या केलेल्या विधानांमुळे संघर्ष अधिक वाढला..या पार्श्वभूमीवर मार्च २०२६ मध्ये एक धक्कादायक घडामोड घडली. पाच मार्च रोजी सी. व्ही. आनंदा बोस यांनी अचानक राज्यपालपदाचा राजीनामा दिला. त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वीच पद सोडल्यामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या नि 