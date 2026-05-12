(लेखक भांडवल बाजाराचे अनुभवी अभ्यासक-विश्लेषक आहेत. शेअर बाजारातील गुंतवणुकीत जोखीम असते. त्यामुळे वाचकांनी गुंतवणुकीबाबतचे निर्णय स्वतःच्या जबाबदारीवर घेणे अपेक्षित असते. ९८२२०७८८२९).