Premium|Nepal : जेन झी पिढीच्या नेतृत्वाखाली नेपाळचे नवे युग सुरू होतंय का..?

तिलक जंग खाडकातरुणांची ऊर्जा रचनात्मकरीत्या वापरली जाते, तेव्हा खरे रूपांतर घडू शकते; पण ती जर हिंसा किंवा अराजकतेकडे वळली तर नैराश्य आणि अपयश नक्की आहे. नेपाळमधील आंदोलनाने हेच दाखवून दिले. म्हणूनच आता एक देश म्हणून नेपाळला पुन्हा उभे राहायचे असेल तर ‘जेन झी’चा आवाज गांभीर्याने ऐकणे आवश्यक आहे. नेपाळमधील राजकीय पक्ष, समाज आणि माध्यमांनी मान्य करायला हवे, की आजची तरुणाई केवळ आंदोलनकर्ती नाही; तर ती देशाच्या भविष्याची मूळ शिल्पकार आहे. २१व्या शतकातील डिजिटल युगात वाढलेली जनरेशन झी अर्थात ‘जेन झी’ची पिढी जगभरात एक सशक्त सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय शक्ती म्हणून उदयास आली आहे. नेपाळ त्याला अपवाद नाही. ‘जेन झी’ पिढीतील तरुण नोकऱ्यांमध्ये अधिकाधिक दिसू लागले आहेत. आपल्या प्रगतीसाठी नवनवीन उद्योजकतेचे मार्ग ते शोधत आहेत. सोबतच ते सामाजिक-राजकीय जीवनावरही आपला प्रभाव टाकू लागले आहेत. ‘जेन झी’च्या आवडीनिवडी जुन्या पिढ्यांपेक्षा वेगळ्या आहेत... नेपाळमध्येही नुकतेच त्याचे उदाहरण पाहायला मिळाले. नेपाळच्या सामाजिक जीवनात दीर्घकाळापासून वर्चस्व गाजवणाऱ्या पारंपरिक व्यवस्थांना आजचे तरुण आव्हान देत आहेत. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि समाजमाध्यमांनी त्यांचा आवाज अधिक बुलंद केला आहे. व्यवस्थेविरोधात खदखदणारा असंतोष व्यक्त करण्यासाठी, सत्ताधाऱ्यांना जबाबदार ठरवण्यासाठी आणि त्याविरोधात सामूहिक कृती करण्यासाठी त्यांना एक व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले आहे. .नेपाळमधील तरुणांनी केलेल्या हिंसक आणि अभूतपूर्व आंदोलनातून त्यांच्या अपेक्षा अन् व्यवस्थेबद्दलची निराशा स्पष्टपणे दिसून येते. त्याबरोबरच त्यांनी आपल्या आंदोलनादरम्यान सामूहिक ऊर्जा व संघटनशक्तीची चुणूक अवघ्या जगाला दाखवून दिली. तरीही राजकीय क्षेत्रात आता नेपाळच्या तरुणांना दडपशाहीला सामोरे जाव लागत आहेत. नेपाळमधील पारंपरिक राजकारणी अजूनही सत्तेवर पकड ठेवून आहेत. तरुण नेत्यांना फक्त संघटन किंवा प्रसिद्धीपुरती औपचारिक भूमिका देऊन बाजूला सारले जात आहे. नेपाळमधील राजकीय पक्ष घराणेशाही आणि नातेसंबंधांच्या जाळ्यात अडकलेले आहेत. त्यामुळे तरुणांना पक्षाच्या निर्णयप्रक्रियेत सहभागी होण्याच्या मर्यादित संधी उपलब्ध आहेत. जेव्हा तरुणाईचा नवा आवाज, पारदर्शकता आणि जबाबदारीच्या दृष्टिकोनातून त्यांच्याकडे पाहिले जाते तेव्हा एक द्रष्टे किंवा दूरदर्शी नेतृत्व म्हणून त्यांना स्वीकारण्याऐवजी त्यांना अडथळा म्हणून दूर सारले जाते. अशा प्रकारच्या दडपशाहीमुळे काही तरुण सातत्याने आंदोलनाकडे वळत आहेत. काहींनी तर स्वतःला पक्षीय राजकारणापासून दूर सारले आहे. तरीही आजच्या नेपाळमधील सर्वात मजबूत आणि अस्वस्थ अशा शक्तींमध्ये तरुण पिढी आहे, हे निर्विवाद सत्य मान्य करावे लागेल.आताच्या डिजिटल स्थानिक पिढीसाठी अर्थपूर्ण कामाची संकल्पना केवळ पगार किंवा पदे मिळवण्याच्या पलीकडे आहे. नेपाळमधील ‘जेन झी’ विद्यार्थी व कामगार विशिष्ट हेतूने प्रेरित आहेत. आपल्या योगदानामुळे समाज आणि संस्थांमध्ये सकारात्मक बदल घडतील, अशा प्रकारचे काम त्यांना हवे आहे. दूरस्थ काम, कामाची हायब्रीड पद्धती किंवा वैयक्तिक व व्यावसायिक जीवनाचा समतोल राखता येईल अशा स्वरूपाचे काम करण्याची लवचिकता आताच्या तरुणाईत आहे. .मात्र, नेपाळच्या व्यवस्थेत त्यांच्या मार्गात अनेक अडथळे आहेत. नेपाळमध्ये नोकऱ्यांच्या क्षेत्रात उच्चशिक्षित तरुणांचा प्रवेश कठीण आहे; कारण तिकडे शैक्षणिक पात्रता किंवा कौशल्यांना साजेशा अशा संधी मर्यदित आहेत. त्यामुळे दरवर्षी हजारो तरुण नोकऱ्यांसाठी परदेशात जातात. जिथे त्यांना त्यांच्या पात्रतेपेक्षा कमी दर्जाची कामे करावी लागतात. समस्या फक्त नोकऱ्या मिळण्यापुरत्या सीमित नाहीत; तर त्यांची गुणवत्ता, वाजवी पगार आणि कौशल्य-सुसंगतता आदी मुद्द्यांबाबत सगळ्यात गंभीर तफावत आहे. तांत्रिक कौशल्य असूनही अनेक तरुण ‘सॉफ्ट स्किल्स’मध्ये मागे पडले आहेत. जगात आता नोकऱ्या देताना युवकांची नेतृत्वक्षमता, प्रभावी संवाद किंवा समस्या सोडवण्याची कला प्राधान्याने पाहिली जाते. मात्र, अशा विसंगतीमुळे बेरोजगारी, अर्धवट रोजगार आणि निराशा वाढीस लागते. शिक्षण, करिअरची अनिश्चितता अन् कुटुंबाच्या अपेक्षांमुळे तरुणांच्या मानसिक आरोग्यावर मोठा परिणाम होत आहे. अनेक तरुण चिंताग्रस्त असून मानसिक थकव्याचा सामना करत आहेत. त्याचवेळी त्यांच्यासाठी समाजमाध्यम आपली बाजू मांडण्याचे साधन तर ठरतेच; पण तिथेही असुरक्षितता आहे. हॅशटॅग वापरून, मोहिमा व्हायरल करून आणि सर्जनशील डिजिटल साधनांचा वापर करून तरुण हजारो नागरिकांना आपल्या कृतीत सहभागी करून घेतात; पण चुकीची माहिती, माध्यमांचा बेजबाबदारपणा किंवा पक्षपाती गोष्टी त्यांच्या संतापाला निष्फळ ठरवतात किंवा फूट पाडणाऱ्या दिशेने ढकलू शकतात. अशा तरुणांचा जर प्रभावीरीत्या वापर केला गेला तर माध्यमे त्यांची ऊर्जा अर्थपूर्ण, शांततापूर्ण आणि सकारात्मक परिणामांकडे वळवू शकतात. पण, त्यांना चुकीच्या पद्धतीने हाताळण्यात आले तर समाजातील ध्रुवीकरण वाढण्यास ते कारणीभूत ठरू शकते. .Nepal’s Gen-Z Protest: नेपाळ मधील राजकीय आणि सामाजिक अस्थिरतेचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होणार? .आता सगळ्या संघर्षांनंतरही नेपाळच्या तरुणांसमोर असंख्य संधी आहेत. ‘जेन झी’ प्रामाणिकपणा, जबाबदारी आणि समावेशकतेला फार महत्त्व देते. जाती, लिंग किंवा प्रांतीय विभागणीला त्यांच्या लेखी दुय्यम किंमत आहे. मानसिक आरोग्याचे संतुलन आणि संतुलित कार्यपद्धती आता त्यांच्यासाठी अनिवार्य आहे. सतत शिकणे, जुळवून घेणे आणि प्रगती करण्याची त्यांची भूक जुन्या स्थिर मानसिकतेपासून स्पष्टपणे वेगळी आहे. स्टार्टअप्स, ई-कॉमर्स उपक्रम, सर्जनशील निर्मिती आणि डिजिटल उद्योगांमध्ये त्यांच्या वाढत्या सहभागामुळे नेपाळच्या आर्थिक दृष्टिकोनाला वेगळी दिशा मिळू लागली आहे. डिजिटल व्यासपीठाद्वारे नेपाळी तरुणांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत थेट प्रवेश मिळू लागला आहे. परिणामी केवळ रोजगार किंवा नोकऱ्यांनाच नव्हे; तर सर्जनशील देवाणघेवाण आणि उद्योजकीय सहकार्यालाही चालना मिळत आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन आणि डिजिटल मीडियासारख्या तंत्रज्ञानांचा वापर त्यांच्या स्पर्धात्मक क्षमतेत भर घालत आहे. ज्यामुळे ते फक्त स्थानिकच नव्हे; तर जागतिक उद्योगांतही योगदान देऊ शकतात.तरीही नेपाळच्या तरुणांची कहाणी राजकारणाशी निगडित आहे. त्यांची भ्रष्टाचाराविरुद्धची अलीकडील आंदोलने आणि समाजमाध्यमे नियंत्रित करण्याच्या प्रयत्नांविरुद्धची प्रतिक्रिया हेच दर्शवते, की राष्ट्रीय अजेंडा ठरवण्यात तरुणाई किती मध्यवर्ती भूमिका बजावू शकतात... काही दिवसांतच हजारो नागरिक रस्त्यावर उतरले आणि त्यांनी प्रशासनाला हादरवून सोडले. पण त्यांच्या चळवळींनी हेही दाखवून दिले, की शांततापूर्ण आंदोलन हिंसेच्या दिशेने वळले की किती धोका निर्माण होतो. तरुणांच्या आंदोलनात अनेक जीव गेले, काही व्यवसाय उद्ध्वस्त झाले, नोकऱ्या गेल्या आणि मुख्य मागण्या झाकोळल्या गेल्या. त्यातून एक धडा मिळतो, की तरुणांची प्रभावी ताकत दुधारी आहे. .Premium| Bangladesh Politics: बांगलादेशात राजकीय अस्थिरतेत वाढ का? त्याचे भारतावर काय परिणाम होतील?.जेव्हा तरुणांची ऊर्जा रचनात्मकरीत्या वापरली जाते, तेव्हा नेपाळ खरे रूपांतर घडवू शकतो; पण ती जर हिंसा किंवा अराजकतेकडे वळली तर नैराश्य आणि अपयश नक्की आहे. नेपाळमधील आंदोलनाने हेच दाखवून दिले. म्हणूनच आता एक देश म्हणून नेपाळला पुन्हा उभे राहायचे असेल तर ‘जेन झी’चा आवाज गांभीर्याने ऐकणे आवश्यक आहे. जुनाट मानसिकतेपलीकडे जाऊन तरुणाईला खऱ्या अर्थाने निर्णयप्रक्रियेत सहभागी करून घेणे गरजेचे आहे. राजकीय पक्ष, समाज आणि माध्यमांनी मान्य करायला हवे, की आजची तरुणाई केवळ टीकाकार नाही किंवा तात्पुरते आंदोलनकर्तेही नाही; तर ती नेपाळच्या भविष्यातील मूळ शिल्पकार आहेत. त्यांची रोजगार, पारदर्शकता आणि सुशासनाची मागणी देशाच्या दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या सुधारणांना साद घालत आहे. जर तरुणांनी शांततेने, संयम पाळू आणि रचनात्मक बदलावर लक्ष केंद्रित करून आपला प्रवास सुरू ठेवला तर नेपाळमध्ये परिवर्तनकारी प्रगती नक्कीच होऊ शकते. अभुतपूर्व बदल घडू शकतात. मात्र, त्यांचा संताप हिंसेत परावर्तित झाला, तर त्यांची ऊर्जा आणि क्षमता नक्कीच गाडली जाईल. ते कोणत्याही देशाला परवडणारे नाही. आजच्या तरुणांचा आवाज ओळखून त्याला प्रतिसाद देण्यात नेपाळचे भविष्य उज्ज्वल आहे. कारण ‘जेन झी’ पिढीच नेपाळला भूतकाळाच्या मर्यादा ओलांडून शाश्वत आणि अधिक लोकशाही भविष्याकडे घेऊन जाईल. नेपाळच्या नवीन अंतरिम सरकारने परदेशात काम करणाऱ्या ५० लाखांहून अधिक नेपाळी स्थलांतरित कामगारांना ते ज्या देशांमध्ये काम करत आहेत तिथून मतदान करण्याची परवानगी देऊन एक सकारात्मक पाऊल उचलले आहे. निश्चितच त्यामुळे लोकशाही बळकट होईल आणि तरुणांमध्ये आशेचा एक नवा किरण निर्माण होण्यास मदत मिळेल. राष्ट्राच्या सर्वसमावेशक व समृद्ध भविष्यासाठीचा आत्मविश्वासही वाढीस लागेल.(लेखक काठमांडूचे रहिवासी असून, मुंबईच्या टाटा सामाजिक विज्ञान केंद्र (इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस)मधून त्यांची पीएचडी सुरू आहे.)---------------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 