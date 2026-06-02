Premium|US Iran Conflict Global Economic Crisis 2026 : इराण-अमेरिका संघर्षाने जागतिक अर्थकारण कोलमडले; आखाती देशांसह भारताला महागाईचा मोठा हादरा!

डॉ. अमिताभ सिंग - samitabh@gmail.comइराण-अमेरिका संघर्षाने केवळ मध्यपूर्वेतील राजकारणच ढवळून निघालेले नाही; तर जागतिक अर्थव्यवस्थेलाही मोठा हादरा बसला आहे. तेलपुरवठा, व्यापार, पर्यटन आणि गुंतवणुकीवर झालेल्या परिणामांमुळे आखाती देशांसह भारतालाही महागाई, आर्थिक मंदी आणि राजनैतिक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. युद्धामुळे जागतिक अर्थकारणात प्रचंड असुरक्षितता निर्माण झाली आहे.इराण-अमेरिका युद्ध समाप्त होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे; परंतु अजूनही अंतिम तोडगा निघालेला नाही. या युद्धामुळे संपूर्ण जग महागाईच्या वणव्याखाली भरडले गेले आहे. २८ फेब्रुवारीला सुरू झालेले हे युद्ध विशेषतः मध्यपूर्वेतील अनेक तेलसमृद्ध देशांसाठी आर्थिक संकट घेऊन आले आहे. कतार, ओमान, सौदी अरेबिया, बहारीन, यूएई आणि कुवेत या आर्थिकदृष्ट्या संपन्न देशांचे अर्थकारण या युद्धाने बिघडवून टाकले आहे. त्यामुळे जागतिक इंधनपुरवठ्यावरही मोठा परिणाम झाला आहे. त्याच्या झळा आता भारतासह जगाला सहन कराव्या लागत आहेत. या युद्धामुळे मध्यपूर्वेतील तेलाधारित अर्थव्यवस्थेतील कच्चे दुवेही समोर आले आहेत..Pewmium|Oil Shock 2026 : कच्च्या तेलाचा भडका उडणार? पश्चिम आशियातील युद्धाचा तुमच्या खिशावर कसा आणि का होणार परिणाम.गेल्या अनेक दशकांपासून गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिलच्या सदस्य देशांनी कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू, पर्यटन, वित्तीय सेवा आणि व्यापार यांच्या जोरावर मजबूत आर्थिक साम्राज्य उभे केले होते; मात्र इराण आणि अमेरिका-इस्राईल युद्धामुळे या समृद्धीमागील असुरक्षितता उघड झाली आहे. या युद्धामुळे या देशांच्या अर्थव्यवस्था संकटात सापडल्या आहेत. जागतिक बँकेने जीसीसी देशांच्या २०२६च्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी) वाढीचा अंदाज ४.४ टक्क्यांवरून थेट १.३ टक्क्यांपर्यंत घसरणार असल्याचे म्हटले आहे. या देशांना या युद्धामुळे अंदाजे ५८ अब्ज डॉलर्सचे नुकसान सहन करावे लागले आहे. इराणच्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यांमुळे या देशांमधील ८० हून अधिक तेल-नैसर्गिक वायू प्रकल्प तसेच पुरवठा साखळी विस्कळित झाली आहे. युद्ध थांबल्यास हे सर्व पूर्ववत होण्यासाठी अंदाजे वर्ष लागू शकते.जगातील एकतृतीयांश तेल आणि एलएनजी वाहतूक इराणच्या होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होते. अमेरिकेची कोंडी करण्यासाठी इराणने हा महत्त्वाचा जलमार्ग वाहतुकीसाठी अंशतः बंद केला. तेलवाहतुकीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मार्ग विस्कळित किंवा ठप्प झाल्यामुळे तेल आयात करणाऱ्या देशांसोबत तेल उत्पादक राष्ट्रांनाही मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. होर्मुझमधून तेलवाहतूक ठप्प झाल्याचा हादरा जागतिक कमोडिटी बाजाराला बसला आहे. सर्वात मोठा तेल उत्पादक देश असलेला सौदी अरेबिया या मार्गातून दररोज सहा-सात दशलक्ष बॅरल तेल निर्यात करतो; तर नैसर्गिक वायूचा मोठा निर्यातदार देश असलेला कतार याच मार्गातून संपूर्ण जगाला इंधन पुरवठा करतो. नैसर्गिक वायुपुरवठ्यावर कतारच्या संपूर्ण आर्थिक व्यवस्थेचा पाया आधारित आहे. त्यामुळे कतारसाठी हे संकट अस्तित्वाचा प्रश्न बनले आहे. दुसरीकडे कुवेत आणि बहरीनसारख्या तेल निर्यातीवर आधारित असलेल्या छोट्या अर्थव्यवस्थाही संकटात सापडल्या आहेत.ऊर्जाक्षेत्राबरोबरच आखाती देशांतील अनेक उद्योगांनाही या युद्धाचा मोठा फटका बसला आहे. अलीकडे संयुक्त अरब अमिरात आणि कतार यांनी तेलावर अवलंबून न राहता पर्यटन, विमान वाहतूक आणि वित्तीय सेवा क्षेत्र वाढवण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू केले होते. त्यासाठी मोठी गुंतवणूकही करण्यात आली होती. हे क्षेत्रही आता संकटात आले आहे. दुबईतील जगातील सर्वाधिक व्यस्त व्यापार केंद्रांपैकी एक असलेल्या जेबेल अली बंदराचे दैनंदिन कामकाज विस्कळित झाले आहे. इराणने या बंदराला लक्ष्य केले होते. या संघर्षामुळे या देशांतील पर्यटन क्षेत्र अधिक संकटात सापडले आहे. पर्यटनाच्या दृष्टीने अत्यंत सुरक्षित मानल्या जाणाऱ्या या देशांमध्ये युद्धामुळे पर्यटकांचा ओघ अचानक थांबला आहे. याशिवाय, या युद्धामुळे निर्माण झालेल्या भू-राजकीय अस्थिरतेमुळे परदेशी गुंतवणूकदार आता या देशांमधील आपली भांडवली गुंतवणूक काढून घेऊ लागले आहेत. त्यामुळे प्रादेशिक मालमत्तांवरील जोखीम खर्च वाढला आहे..आखाती देशांतील बहुतांश देश हे आपल्या अन्नधान्याच्या गरजांसाठी आयातीवर अवलंबून आहेत. या युद्धामुळे हा एक अनपेक्षित धोका समोर आला आहे. युद्धामुळे जलवाहतुकीत अडथळे निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे अन्नपुरवठा साखळी विस्कळित झाली आहे. याचा परिणाम म्हणून जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती झपाट्याने वाढल्या आहेत. आजपर्यंत अशा स्वरूपाची टंचाई या देशांनी अनुभवली नव्हती. त्यामुळे नागरिकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे, ज्याचा परिणाम राजकीय पटलावर होऊ शकतो.हा संघर्ष दीर्घकाळ सुरू राहिल्यास आखाती देशांना पुढील पाच वर्षांत एकत्रित उत्पादनात सात टक्के घट सहन करावी लागू शकते, असा इशारा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने दिला आहे. यातून भविष्यासाठी तीन शक्यता मांडल्या जात आहेत. सुमारे दोन आठवडे चालणारा अल्पकालीन आणि मर्यादित संघर्ष झाल्यास जागतिक वार्षिक तेल निर्यातीत अंदाजे १.४ टक्के घट होईल. हे नुकसान नियंत्रणात राहू शकते; मात्र हे युद्ध तीन महिने अधिक लांबल्यास तेल निर्यात पाच ते सहा टक्क्यांनी कमी होऊ शकते, ज्यामुळे महागाई मोठ्या प्रमाणात वाढू शकते. तिसरे म्हणजे, हा संघर्ष दीर्घकाळ चालला आणि पायाभूत सुविधांचे सातत्याने नुकसान झाल्यास जागतिक तेलपुरवठा आठ ते नऊ टक्क्यांनी घटू शकतो व कच्च्या तेलाच्या किमती प्रतिबॅरल १५० डॉलर्सपर्यंत जाऊ शकतात.या संघर्षामुळे सौदी अरेबियासमोर एक मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. सौदी अरेबियाचे शासक प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांनी ‘व्हिजन २०३०’ हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आखला आहे. तेल उत्पादनावर आधारित अर्थव्यवस्थेला पर्यटन, मेगा-प्रकल्प आणि परदेशी गुंतवणुकीच्या आधारे विविधीकृत करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे; मात्र या युद्धामुळे हा प्रकल्प संकटात आला आहे; कारण या प्रकल्पासाठी राजकीय स्थैर्य आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास आवश्यक आहे. सध्या सुरू असलेल्या संघर्षामुळे दोन्ही गोष्टी धोक्यात आल्या आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, युद्ध संपल्यानंतर परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी सौदी अरेबिया आणि यूएई यांच्यात आर्थिक स्पर्धा अधिक तीव्र होऊ शकते. त्यामुळे आखाती देशांची एकता धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. यापूर्वीच यूएईने ओपेक सदस्यत्वाबाबत स्वतंत्र भूमिका घेतली आहे. आगामी काळात दोन देशांमध्ये टोकाचे मतभेद निर्माण होऊ शकतात. भविष्यातील संकटजगातील सर्वात मोठी तेल कंपनी सौदी अरामकोचे सिईव्हो अमीन नासेर यांनी दीर्घकाळ चालणाऱ्या युद्धाला जागतिक ऊर्जा बाजारांसाठी घातक म्हटले आहे; तर अल जझीराच्या अर्थतज्ज्ञांच्या मते, या आर्थिक संकटाचे परिणाम चार टप्प्यांत दिसतील. त्यामध्ये पहिल्या इंधनाच्या किमती वाढतील, त्यानंतर अन्नधान्य, मग रासायनिक खते आणि शेवटी १२-१८ महिन्यांनंतर उत्पादित वस्तूंच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ होईल. युरोप व आशिया हे आखाती देशांतील तेल व नैसर्गिक वायूचे सर्वात मोठे ग्राहक आहेत, त्यामुळे त्यांना मोठे दुष्परिणाम भोगावे लागतील. जागतिक नाणेनिधीच्या अंदाजानुसार २०२६-२७ या काळातील जागतिक आर्थिक वाढीचे अंदाज आधीच कमी करण्यात आले आहेत..Premium|Oil Crisis India : भारतामध्ये तेलाच्या किमती इतक्या प्रचंड वेगाने का वाढतायेत? आतापर्यंतच्या तेलाच्या संकटांवर आपण कशाप्रकारे मात केली आहे? .भारतापुढील आव्हानया संघर्षाचा सर्वात मोठा फटका भारताला बसला आहे. भारताच्या एकूण निर्यातीपैकी १७ टक्के निर्यात मध्यपूर्वेकडे जाते; तर भारताच्या तेल आयातीपैकी ५५ टक्के तेल या देशांतून येते. भारताला मिळणाऱ्या एकूण परकीय चलनातील ३८ टक्के भाग आखाती देशांकडून येतो. भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी ८५-९० टक्के तेल आयात करतो, ज्यातील मोठा भाग होर्मुझ मार्गातून येतो. तेलाच्या किमतीत बॅरलमागे प्रत्येकी १० डॉलर वाढ झाल्यास भारताच्या आयात बिलात अंदाजे १५ अब्ज डॉलरची भर पडते, चालू खात्यातील तूट वाढते, रुपयाचे अवमूल्यन होते आणि देशांतर्गत महागाई वाढते. त्यामुळे २०२६ मध्ये भारताचा जीडीपी सात टक्क्यांवरून ५.९ टक्क्यांपर्यंत घसरू शकतो.परदेशात काम करणाऱ्या भारतीयांकडून मिळणाऱ्या परकीय चलनाचा (रिमिटन्स) प्रश्नही गंभीर झाला आहे. मध्यपूर्वेत जवळपास एक कोटी भारतीय काम करतात, जे दरवर्षी ५० अब्ज डॉलरहून अधिक रक्कम भारतात पाठवतात. युद्धामुळे अनेक भारतीयांचे रोजगार धोक्यात आले आहेत आणि काहींना स्थलांतर करावे लागले आहे. याचा परिणाम केरळ, उत्तर प्रदेश, बिहार आणि राजस्थानमधील लाखो कुटुंबांच्या उत्पन्नावर होऊ शकतो.इराण-इस्राईल संघर्षामुळे भारतासमोर राजनैतिक संतुलन राखण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. भारताला इराण आणि अमेरिकेसोबतचे संबंध तसेच आखाती देशांशी असलेले घनिष्ठ आर्थिक संबंध यांच्यात समतोल साधावा लागणार आहे. चाबहार बंदर भारतासाठी पाकिस्तानला वळसा घालून मध्य आशियाशी व्यापाराचा महत्त्वाचा मार्ग आहे. त्यामुळे इराणपासून पूर्णपणे दूर जाणे, हे भारतासाठी रणनैतिकदृष्ट्या महाग पडू शकते.मध्यपूर्वेत उद्भवलेला हा संघर्ष केवळ प्रादेशिक नाही; तर जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या संपूर्ण संरचनेची कठोर परीक्षा घेणारा ठरला आहे. आखाती देशांना दीर्घकाळ मंदी, गुंतवणूकदारांची अनिश्चितता आणि संरचनात्मक अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. जगासाठी याचा अर्थ वाढती तेल महागाई आणि महागाईचा दबाव आहे. भारतासाठी याचा अर्थ वाढता इंधन खर्च, धोक्यात आलेली रिमिटन्स, विस्कळित व्यापार आणि गुंतागुंतीचे राजनैतिक संतुलन असा आहे. या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी भारताला आर्थिक लवचिकता आणि कुशल राजनैतिक धोरण आखण्याची गरज आहे..इराण-इस्राईल संघर्षामुळे भारतासमोर राजनैतिक संतुलन राखण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. भारताला इराण आणि अमेरिकेसोबतचे संबंध तसेच आखाती देशांशी असलेले घनिष्ठ आर्थिक संबंध यांच्यात समतोल साधावा लागणार आहे. चाबहार बंदर भारतासाठी पाकिस्तानला वळसा घालून मध्य आशियाशी व्यापाराचा महत्त्वाचा मार्ग आहे. त्यामुळे इराणपासून पूर्णपणे दूर जाणे, हे भारतासाठी रणनैतिकदृष्ट्या महाग पडू शकते.मध्यपूर्वेत उद्भवलेला हा संघर्ष केवळ प्रादेशिक नाही; तर जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या संपूर्ण संरचनेची कठोर परीक्षा घेणारा ठरला आहे. आखाती देशांना दीर्घकाळ मंदी, गुंतवणूकदारांची अनिश्चितता आणि संरचनात्मक अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. जगासाठी याचा अर्थ वाढती तेल महागाई आणि महागाईचा दबाव आहे. भारतासाठी याचा अर्थ वाढता इंधन खर्च, धोक्यात आलेली रिमिटन्स, विस्कळित व्यापार आणि गुंतागुंतीचे राजनैतिक संतुलन असा आहे. या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी भारताला आर्थिक लवचिकता आणि कुशल राजनैतिक धोरण आखण्याची गरज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.