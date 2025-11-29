Premium|Parametric Crop Insurance India : हवामानावर आधारित पीक विमा योजना

या वर्षी देशाच्या विविध भागांत झालेल्या प्रचंड, अनियमित आणि अनपेक्षित पावसामुळे शेतीचे अपरिमित नुकसान झाले आहे. त्याची मोजदाद करणेही कठीण झाले आहे, अशा वेळी सरकारने शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देण्यासाठी ‘पुनर्रचित हवामानावर आधारित पीक विमा योजना’ दाखल केली आहे. हे अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल आहे.वर्षी उत्तर भारतातील हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाना या राज्यांना पावसाने मोठा तडाखा दिला, तर महाराष्ट्रात मे महिन्यापासून सुरू झालेल्या पावसाने आॅक्टोबरच्या अखेरपर्यंत प्रमाणाबाहेर हजेरी लावली. अनेक वर्षे दुष्काळी असलेल्या मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र आणि शेजारील जिल्ह्यांमध्ये पावसाने रुद्रावतार धारण केला. धरणांमधून सोडलेल्या पाण्यामुळे नदीकाठची अनेक गावे बुडाली, जमीन वाहून गेली आणि शेतीचे अपरिमित नुकसान झाले आहे. या नुकसानीची मोजदाद करणे अत्यंत कठीण झाले आहे. आजच्या शेतकरी वर्गाला केवळ पावसाच्या भरवशावर शेती करणे अवघड झाले आहे, कारण अनिश्चित हवामानाच्या जोखमीशी त्याला दररोज सामना करावा लागतो, कधी अतिवृष्टी, कधी अवर्षण, कधी उष्णतेची लाट, तर कधी अकाली थंडी. हवामानातील या टोकाच्या बदलांनी पीक उत्पादन आणि उत्पन्नावर गंभीर परिणाम झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर, शेतकऱ्याला आपत्तीच्या वेळी त्वरित आर्थिक दिलासा मिळावा आणि त्याचा उपजीविकेवरील धोका कमी व्हावा, म्हणून भारत सरकारने ‘पुनर्रचित हवामानावर आधारित पीक विमा योजना’ सुरू केली आहे. ही योजना शेतीतील नुकसानभरपाईसाठी डेटा-आधारित आणि तंत्रज्ञानावर चालणारे विमा मॉडेल म्हणून विकसित केली गेली आहे..Premium| India District Gazetteers: डिजिटल युगात स्थानिक दस्तावेजीकरण पुन्हा महत्त्वाचे?.विमा क्षेत्रातील नवा अध्यायपरंपरागत पीक विमा योजना ही पीक कापणी प्रयोगांवर आधारित आहे. या प्रयोगांद्वारे प्रत्येक जिल्ह्यातील सरासरी उत्पादन मोजले जाते आणि त्यानुसार नुकसान ठरवले जाते; पण या प्रक्रियेत अनेकदा विलंब होतो कारण प्रत्यक्ष पंचनामे, अहवाल तयार करणे, अधिकाऱ्यांची तपासणी यासारख्या वेळखाऊ प्रक्रिया लागतात. या मर्यादा ओळखून पुनर्रचित हवामानावर आधारित पीक विमा योजनेत ‘पॅरामेट्रिक विमा मॉडेल (Parametric Insurance Model)’ आणले गेले आहे. या मॉडेलमध्ये भरपाई प्रत्यक्ष नुकसान मोजून नाही, तर हवामानाच्या ठराविक मोजमापांवर आधारित केली जाते. उदा. पिकाच्या विशिष्ट टप्प्यात सलग १२ दिवस पाऊस पाच मिमीपेक्षा कमी झाला किंवा तापमान सलग काही दिवस ४० डिग्री सेंटिग्रेडपेक्षा जास्त गेले, तर ती घटना ‘ट्रिगर इव्हेंट’ म्हणून गणली जाते आणि त्या भागातील सर्व विमाधारक शेतकऱ्यांना पूर्वनिर्धारित रक्कम स्वयंचलितपणे मिळते. ही प्रणाली वेळ वाचवते, मानवी हस्तक्षेप कमी करते आणि पारदर्शकता वाढवते..वर नमूद केलेल्या पद्धतीचा संदर्भ घेऊन, भारत सरकारने अलीकडेच राष्ट्रीय पातळीवर ‘हवामान विमा योजना’ राबवण्यासाठी विमा कंपन्यांसोबत प्राथमिक चर्चा सुरू केली आहे. या योजनेचे उद्दिष्ट म्हणजे अतिवृष्टी, उष्णतेच्या लाटा, वादळे किंवा दुष्काळ अशा अत्यंत प्रतिकूल हवामान घटनांनंतर भरपाईची प्रक्रिया जलद, सोपी आणि वस्तुनिष्ठ करणे. ही योजना प्रत्यक्षात अमलात आली, तर भारत जगातील अशा मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक बनेल, जिथे हवामान घटकांवर आधारित राष्ट्रीय विमा संरचना तयार होईल. यामुळे केंद्र सरकारलाही दिलासा मिळेल, कारण सध्या आपत्ती निवारण निधीतून राज्यांना मदत दिली जाते. परंतु, या नव्या योजनेत विमा कंपन्याच अधिक जोखीम उचलतील. जागतिक पातळीवर या योजनेचा अनुभव फलदायी ठरला आहे.जागतिक अनुभववर्ष २०२३ मध्ये फिजी हा पहिला प्रशांत (पॅसिफिक) टापूतील देश ठरला, ज्याने सार्वभौम पॅरामेट्रिक इन्शुरन्स पॉलिसी (Sovereign Parametric Insurance Policy) स्वीकारली. या धोरणामुळे फिजीला उष्णकटिबंधीय चक्रीवादळांपासून आर्थिक संरक्षण मिळाले. कॅरिबियन देशांच्या समूहाने वादळे, भूकंप आणि अतिपावसासारख्या आपत्तींसाठी (Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility) एकत्रित विमा व्यवस्था तयार केली आहे, ज्याद्वारे आपत्तीच्या तीव्रतेनुसार पूर्वनिर्धारित निकषांवर आधारित भरपाई दिली जाते. या पद्धतीमुळे सदस्य देशांना जलद आर्थिक मदत मिळते आणि सरकारी बचाव निधीवरील ताण कमी होतो. आफ्रिकेतील देशांसाठी African Risk Capacity (ARC) ही संस्था अनेक दुष्काळ, पूर परिस्थिती यांसारख्या आपत्तींपासून विमा संरक्षण देते. हवामानाशी संबंधित डेटा वापरून दुष्काळासारखी घटना घडल्याबरोबर भरपाई सुरू केली जाते, ज्यामुळे शेतकरी आणि सरकार दोघांनाही जलद मदत मिळते..Premium| US Government Shutdown: महासत्ता असणाऱ्या अमेरिकेत आज हजारो कुटुंबं अन्नासाठी रांगा लावत आहेत. सैनिकांपासून शाळकरी मुलांपर्यंत सर्वच घटक आर्थिक संकटात का सापडले आहेत?.आर्थिक सुरक्षिततेकडे पाऊलहवामानावर आधारित पीक विमा योजना ही केवळ शेतीपुरती मर्यादित नाही; ती संपूर्ण देशाच्या हवामान जोखीम व्यवस्थापनाचे एक नवे मॉडेल आहे. डेटा, तंत्रज्ञान आणि वित्तीय साधनांचा संगम घडवून भारत स्वतःला ‘हवामान बदलांना तग धरू शकणारी अर्थव्यवस्था’ (Climate Resilient Economy) बनवण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. भविष्यात, पुनर्रचित हवामानावर आधारित पीक विमा योजना आणि राष्ट्रीय स्तरावरील हवामान विमा योजना प्रभावीपणे राबवल्या गेल्या, तर भारत जागतिक स्तरावर या क्षेत्रात आदर्श ठरू शकतो. शेतकरी, उद्योग आणि सरकार सर्वांनी एकत्र येऊन या विमा संस्कृतीचा स्वीकार केला, तर बदलत्या हवामानातसुद्धा आर्थिक स्थैर्य राखणे शक्य होईल. एकंदर पाहता, हवामानावर आधारित विमा योजना म्हणजे केवळ मदत नव्हे, तर शेतकऱ्यांच्या कष्टाचे आणि गुंतवणुकीचे रक्षण करणारे ‘आर्थिक कवच’ आहे. भविष्यातील अनिश्चिततेशी लढताना ही योजना भारतासाठी एक स्मार्ट आणि शाश्वत पाऊल ठरू शकते..नियमित पीक विमा योजना आणि हवामान आधारित पीक विमा योजना यातील तुलनाघटक नियमित पीक विमाहवामान-आधारित पीक विमाभरपाईचा आधार पीक कापणी प्रयोगातून ठरलेले प्रत्यक्ष नुकसान हवामान केंद्रावर नोंदवलेले तापमान, पावसाचे किंवा आर्द्रतेचे आकडे नुकसान ठरविण्याची पद्धत मागील सरासरी उत्पादनाशी तुलना करून नुकसान ठरविले जाते. ठरविलेल्या ‘ट्रिगर’ इव्हेंट झाल्यास स्वयंचलित भरपाई दावा मिळण्याचा कालावधी दीर्घ - पंचनामे व मंजुरीमुळे विलंब अत्यंत जलद - काही दिवसांत भरपाई मिळते.पारदर्शकता आणि वस्तुनिष्ठता मानवी निरीक्षणांवर अवलंबून, त्यामुळे तफावत राहू शकते. वैज्ञानिक डेटावर आधारित, उच्च पारदर्शकता जोखीम केंद्रबिंदू उत्पादनावर केंद्रित हवामान घटकांवर केंद्रित तंत्रज्ञानाचा वापर मर्यादित स्वयंचलित हवामान केंद्रामार्फत रिअल-टाइम डेटा विश्लेषण वाढती हवामान जोखीम आणि सरकारांचे प्रयत्न.भारताने १९९३ ते २०२२ दरम्यान सुमारे ४०० हून अधिक तीव्र हवामान घटनांचा सामना केला, ज्यामध्ये अंदाजे ८० हजार लोकांचे दुर्दैवाने प्राण गेले आणि सुमारे १८० अब्ज डॉलरचे आर्थिक नुकसान झाले, असे जर्मनी येथील जर्मनवॉच संस्थेने ‘Germanwatch Global Climate Risk Index २०२५’ या अहवालात नमूद केले आहे. पंजाब, आसाम, उत्तराखंड आणि जम्मू-काश्मीरसारख्या राज्यांमध्ये पूर, भूस्खलन आणि वादळांमुळे केवळ शेतीच नाही, तर घरे, पूल, रस्ते आणि इतर पायाभूत सुविधा सुद्धा उद्ध्वस्त झाल्या. या जोखमीचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि संबंधित संस्थांनी एकत्र येऊन विमा निधी उभारणीचे विविध पर्याय तपासायला सुरुवात केली आहे. तसेच, राज्यांच्या पातळीवर हवामान बदलांच्या आणि संकटांचा सामना करण्यासाठी विविध प्रयोग सुरू आहेत..१) राजस्थान, गुजरात आणि महाराष्ट्रातील ५० हजार स्वयंरोजगार महिलांना मे २०२४ मध्ये तापमान ४० डिग्री सेंटिग्रेडपेक्षा जास्त झाल्यावर भरपाई म्हणून काही रक्कम मिळाली.२) नागालँड राज्याने एसबीआय जनरल इन्शुरन्स कंपनीसोबत भारतातील पहिले ‘Disaster Risk Coverage’ घेतले आणि अतिवृष्टीनंतर पहिली भरपाई मिळवली.३) केरळ राज्यातील सहकारी दुग्ध महासंघाने उष्णतेमुळे दुधाचे उत्पादन घटल्यास जनावरांच्या संरक्षणासाठी स्वतंत्र विमा योजना राबवली.वरील उदाहरणांमधून स्पष्ट होते, की भारतातील राज्य सरकारेसुद्धा आता हवामानाशी संबंधित धोके समजून घेत आहेत आणि विमा संरक्षणाला मुख्य प्रवाहात आणत आहेत.(लेखक आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 