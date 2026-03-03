Premium|Study Room : भारताची बाह्य गुप्तचर यंत्रणा ‘रॉ’चे राष्ट्रीय सुरक्षेतील योगदान

गौरव बाळेभारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षाव्यवस्थेत बाह्य गुप्तचर संस्थेचे स्थान अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. या संदर्भात Research and Analysis Wing (RAW) ही भारताची प्रमुख बाह्य गुप्तचर संस्था मानली जाते. १९६२ मधील चीनविरुद्धच्या युद्धानंतर आणि १९६५ मधील पाकिस्तानविरुद्धच्या युद्धानंतर स्वतंत्र बाह्य गुप्तचर यंत्रणेची गरज प्रकर्षाने जाणवली. त्यानुसार १९६८ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या काळात ‘रॉ’ची स्थापना करण्यात आली. सुरुवातीला सुमारे २५० अधिकाऱ्यांपासून सुरू झालेली ही संस्था आज बहुआयामी, तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम आणि जागतिक स्तरावर कार्यरत आहे..स्थापना, रचना आणि कार्यक्षेत्र‘रॉ’ही संस्था थेट पंतप्रधान कार्यालयाच्या नियंत्रणाखाली कार्य करते. तिचा प्रमुख ‘सेक्रेटरी (R)’ म्हणून ओळखला जातो आणि कॅबिनेट सचिवालयाद्वारे प्रशासकीय समन्वय केला जातो. संसदेपुढे थेट उत्तरदायित्व नसल्याने तिचे कामकाज गोपनीयतेत पार पडते. परदेशातील राजकीय, लष्करी, आर्थिक व तांत्रिक घडामोडींविषयी माहिती संकलित करणे, तिचे विश्लेषण करणे आणि केंद्र सरकारला धोरणात्मक निर्णयासाठी सहाय्य करणे ही तिची मुख्य जबाबदारी आहे. दक्षिण आशिया, पश्चिम आशिया, इंडो-पॅसिफिक तसेच जागतिक शक्तींशी संबंधित माहिती संकलनात ‘रॉ’ सक्रिय आहे..ऐतिहासिक योगदान‘रॉ’च्या इतिहासातील सर्वात उल्लेखनीय भूमिका १९७१ च्या बांगलादेश मुक्तिसंग्रामात दिसून येते. मुक्ती वाहिनीला गुप्त माहिती व प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून सहाय्य करून भारताला सामरिक आघाडी मिळवून देण्यात या संस्थेचे योगदान मानले जाते. १९७४ च्या पोखरण अणुचाचणीपूर्वी माहिती गुप्त ठेवण्यातही संस्थेची भूमिका महत्त्वाची होती. शीतयुद्ध काळात दक्षिण आशियातील राजकीय घडामोडींचे विश्लेषण, सीमापार दहशतवादावर लक्ष आणि शत्रूराष्ट्रांच्या अणु व क्षेपणास्त्र कार्यक्रमांविषयी माहिती संकलन ही कामे सातत्याने पार पडली.संस्थेपुढील आव्हाने२१व्या शतकात सायबर हल्ले, ड्रोन तंत्रज्ञान, आर्थिक गुप्तचर माहिती आणि गैर-राज्य घटकांची वाढती भूमिका ही नवी आव्हाने आहेत. या पार्श्वभूमीवर ‘रॉ’ने तांत्रिक क्षमता वाढविली आहे. तथापि, संसदीय देखरेखीचा अभाव आणि पारदर्शकतेवरील मर्यादा यांमुळे टीका होत असते. राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी गोपनीयता आवश्यक असली तरी लोकशाही व्यवस्थेत संस्थात्मक उत्तरदायित्व महत्त्वाचे ठरते..पन्नुन प्रकरणाचा संदर्भअलीकडे Gurpatwant Singh Pannun संदर्भातील कथित कट प्रकरणामुळे ‘रॉ’चर्चेत आली. अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी काही व्यक्तींवर आरोपपत्र दाखल केले असून भारतीय गुप्तचर संस्थेशी संभाव्य संबंधांचा उल्लेख केला. भारताने अधिकृतरीत्या कोणत्याही बेकायदेशीर कारवाईत सहभाग नसल्याचे स्पष्ट केले आणि चौकशी समिती स्थापन केली. हे प्रकरण राष्ट्रीय सुरक्षा आणि आंतरराष्ट्रीय कायदा यांतील संतुलनाचा प्रश्न अधोरेखित करते.निष्कर्षResearch and Analysis Wing ही भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेची अत्यावश्यक संस्था आहे. स्थापनेपासून आजपर्यंत परराष्ट्र धोरण, दहशतवादविरोधी कारवाया आणि सामरिक निर्णयप्रक्रियेत तिचे योगदान महत्त्वपूर्ण राहिले आहे. बदलत्या जागतिक परिस्थितीत तांत्रिक आधुनिकीकरणासोबत पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याशी सुसंगती राखणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय हितसंबंधांचे रक्षण करताना लोकशाही मूल्ये आणि जागतिक नियम यांचा संतुलित विचार करणे हीच भारतासमोरील खरी कसोटी ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.