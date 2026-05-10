Premium|Revised NPS Maharashtra Government : नव्या पेन्शन योजनेत नेमके काय मिळणार?

सुधाकर कुलकर्णी - saptrang@esakal.comराज्य सरकारने नुकताच आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित पेन्शन योजनेचा अर्थातच नव्या निवृत्तिवेतन योजनेचा आदेश काढला असून त्यानुसार आपल्या कर्मचाऱ्यांना सुधारित पेन्शन योजनेचा पर्याय देऊ केला आहे व तो ऐच्छिक असणार आहे. काय आहे हा पर्याय व यातील फायदे - तोटे काय आहेत हे आता आपण पाहू.राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्राच्या धर्तीवर सरकारने सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना (Revised NPS) जाहीर केली आहे, जी १ मार्च २०२४ पासून लागू करण्यात आली आहे. ही योजना केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना १ एप्रिल २०२५ पासून दिलेल्या युपीएस (युनिफाइड पेन्शन योजना) योजनेसारखी आहे मात्र अगदी तशीच नाही. या योजनेमुळे आता एनपीएस अंतर्गत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे (ओपीएस) निश्चित पेन्शनची हमी मिळणार आहे. .सुधारित पेन्शन योजनेचे स्वरूप असे असेल :निश्चित पेन्शन : वीस वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त सेवा पूर्ण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या मूळ पगाराच्या ५० टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून मिळेल.किमान पेन्शन : किमान १० वर्षे सेवा पूर्ण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी दरमहा रुपये ७,५०० किमान पेन्शन मिळणार आहे..कुटुंब पेन्शन : कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या पती/पत्नीस मूळ पेन्शनच्या ६० टक्के रक्कम कुटुंब पेन्शन म्हणून मिळेल.महागाई भत्ता : मिळणाऱ्या पेन्शनवर वेळोवेळी जाहीर होणारा महागाई भत्ता (डिअरनेस अलाउन्स) देखील लागू असेल. यामुळे महागाई प्रमाणात पेन्शन वाढत जाईल.सेवा निवृत्तीच्यावेळी मिळणारे ग्रॅच्युइटी व रजेचे रोखीकरण अबाधित असेल.सुधारित पेन्शन योजनेचे प्रमुख फायदे :आर्थिक सुरक्षितता : एनपीएस मध्ये पेन्शनची रक्कम शेअर बाजारातील गुंतवणुकीवर अवलंबून होती, मात्र आता ती निश्चित आणि खात्रीशीर झाली आहे.कमी सेवा असलेल्यांना लाभ : १० ते २० वर्षे सेवा असलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवाकाळाच्या प्रमाणात पेन्शन मिळेल.सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी पर्याय : राज्य सरकारच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना ही योजना लागू असेल यामध्ये जिल्हा परिषद, मान्यताप्राप्त अनुदानित शाळा आणि कृषी विद्यापीठांच्या कर्मचारी यांचा ही समावेश असणार आहे. राजीनामा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यास हा पर्याय उपलब्ध असणार नाही.पर्याय निवडण्याची मुभा : कर्मचाऱ्यांना सध्याच्या 'एनपीएस'मध्ये राहायचे की हा सुधारित पर्याय स्वीकारायचा यासाठी ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत मुदत दिली आहे. यामुळे पर्याय निवडण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळाला आहे..सुधारित पेन्शन योजनेच्या अटी व तोटे ६० टक्के निधी परत करावा लागणार : निवृत्तीच्या वेळी 'पीएफआरडीए' कडून मिळणारी ६० टक्के एकरकमी रक्कम (Corpus) कर्मचाऱ्याला सरकारकडे जमा करावी लागेल.केवळ उर्वरित ४० टक्के रकमेची 'अॅन्युइटी' कर्मचाऱ्याला वापरता येईल.व्याजासह परतावा : जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने यापूर्वी 'एनपीएस' मधून अंशतः पैसे काढले असतील, तर ती रक्कम १० टक्के व्याजासह परत करावी लागेल.कमी सेवेसाठी अपात्रता : ज्यांची सेवा १० वर्षांपेक्षा कमी आहे, त्यांना कोणत्याही योजनेचा लाभ मिळणार नाही.मर्यादित रोख रक्कम : निवृत्तीच्या वेळी हातात मिळणारी मोठी एकरकमी रक्कम सरकारकडे जमा करावी लागत असल्याने केवळ ग्रॅच्युइटी व रजा रोखीकरण मधून मिळणारी रक्कम एकमुठी मिळेल व ती त्यावेळच्या मोठ्या गरजांसाठी पुरेशी असेलच असे नाही. वरील विवेचनांवरून आपल्या असे लक्षात येईल की नवीन सुधारित पेन्शन की एनपीएस हा निर्णय व्यक्ती सापेक्ष असून ज्याला जोखीम न घेता सेवा निवृत्तीनंतर एक खात्रीशीर पेन्शन तीही महागाईनुसार वाढत जाणारी हवी असेल अशांसाठी यूपीएस हा योग्य पर्याय आहे पण ज्याची जोखीम घ्यायची तयारी आहे व ज्याला एकरकमी मोठी रक्कम सेवा निवृत्तीच्या वेळी हवी आहे व ठराविक पेन्शन हवे आहे अशांसाठी एनपीएस हा योग्य पर्याय आहे. थोडक्यात पर्याय निवडताना वरील बाबींचा साधकबाधक विचार करून गरज पडल्यास तज्ज्ञाचा सल्ला घेऊन यूपीएस आणि एनपीएस यातील आपल्याला योग्य तो पर्याय निवडावा, मात्र एकदा यूपीएस पर्याय निवडल्यावर 'एनपीएस' कडे वळता येणार नाही, हे लक्षात असू द्यावे..सुधारित पेन्शन व एनपीएस मधील फरक.