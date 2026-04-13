Premium|Inflation index change India 2026 : महागाई निर्देशांकात २०२६ पासून मोठे बदल; नवे आधार वर्ष, नवी वजनरचना आणि डिजिटल सेवांचा वाढता वाटा

प्रियांका कुलकर्णी - priyankakulkarni2201@gmail.comआ पल्या देशात जानेवारी २०२६ पासून महागाई मोजण्याच्या पद्धतीत महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. विशेषतः आधार वर्ष (Base Year) आणि वस्तू-सेवांना दिले जाणारे वजन (Weightage) यामध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. या बदलांमुळे महागाईचे चित्र अधिक वास्तववादी आणि सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीशी सुसंगत दिसू लागले आहे. या पार्श्वभूमीवर महागाई म्हणजे काय, ती कशी मोजली जाते आणि हे बदल का आवश्यक होते, हे समजून घेऊ या.हागाई म्हणजे कालांतराने वस्तू आणि सेवांच्या किमतींमध्ये होणारी वाढ. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, आज ज्या वस्तू १०० रुपयांत मिळतात, त्या काही काळानंतर ११० किंवा १२० रुपयांना मिळू लागल्या, तर त्या वाढीला महागाई म्हणतात. महागाई वाढल्यास पैशाची खरेदीक्षमता कमी होते. म्हणजेच, पूर्वी जितक्या पैशांत अधिक वस्तू मिळत होत्या, आता त्याच पैशांत कमी वस्तू मिळतात. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन खर्चावर थेट परिणाम होतो.महागाई कशी मोजली जाते?भारतात महागाई प्रामुख्याने ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) या पद्धतीने मोजली जाते. या पद्धतीत सर्वसामान्य नागरिक रोज वापरत असलेल्या वस्तू आणि सेवांची एक यादी तयार केली जाते. या यादीला 'बास्केट' (Basket) असे म्हणतात. यात अन्नधान्य, भाजीपाला, इंधन, घरभाडे, शिक्षण, आरोग्य अशा विविध घटकांचा समावेश असतो.महागाई मोजण्याची प्रक्रिया एक आधार वर्ष निश्चित केले जाते आणि त्या वर्षातील निर्देशांक १०० मानला जातो. पुढील वर्षांतील किमतींची तुलना या आधार वर्षाशी केली जाते. या तुलनेवर आधारित निर्देशांक तयार होतो आणि त्यावरून महागाई दर काढला जातो. उदा. आधार वर्षात निर्देशांक १०० असेल आणि सध्याच्या वर्षात तो १६० झाला, तर किमती सुमारे ६० टक्क्यांनी वाढल्या, असे मानले जाते.वजन (Weightage) म्हणजे काय?महागाई मोजताना सर्व वस्तूंना समान महत्त्व दिले जात नाही. लोक कोणत्या वस्तूंवर किती खर्च करतात, यानुसार प्रत्येक घटकाला वेगवेगळे वजन दिले जाते. उदा. अन्न आणि घरभाडे यांना जास्त वजन दिले जाते (कारण त्यावर खर्च जास्त असतो). मनोरंजन किंवा लक्झरी वस्तूंना तुलनेने कमी वजन दिले जाते. याचा अर्थ असा, की ज्या वस्तूंवर लोक जास्त खर्च करतात, त्यांच्या किमतीत बदल झाला, तर महागाईवर त्याचा जास्त परिणाम दिसतो.महत्त्वाचे बदलजानेवारी २०२६ पासून दोन प्रमुख बदल करण्यात आले.१. आधार वर्षात बदल : पूर्वीचे आधार वर्ष जुने झाले होते. अर्थव्यवस्थेतील बदल, नव्या सेवा आणि बदललेली किमतींची रचना लक्षात घेता नवे आधार वर्ष निश्चित करण्यात आले. यामुळे महागाईचे मोजमाप अधिक अद्ययावत झाले.२. वजन रचनेत बदल : लोकांच्या खर्चाच्या सवयींमध्ये मोठा बदल झाला आहे. पूर्वी अन्नावर जास्त खर्च केला जात असे. आता शिक्षण, आरोग्य, प्रवास, मोबाईल आणि डिजिटल सेवा आदींवर अधिक खर्च केला जातो. यामुळे या घटकांना अधिक वजन देण्यात आले, तर काही पारंपरिक घटकांचे वजन कमी करण्यात आले.हे बदल का आवश्यक होते?१. बदलती जीवनशैली : डिजिटल सेवा, आरोग्य आणि शिक्षण यावर खर्च वाढला आहे. जुन्या पद्धतीत हे नीट प्रतिबिंबित होत नव्हते.२. अधिक अचूक महागाई मोजण्यासाठी : जुन्या आधार वर्षामुळे महागाईचे चित्र वास्तवापेक्षा वेगळे दिसण्याची शक्यता होती.३. धोरणात्मक निर्णय अधिक अचूक करण्यासाठी : महागाईच्या आकड्यांवरून व्याजदर, कर्ज धोरणे ठरवली जातात. चुकीच्या आकड्यांमुळे चुकीचे निर्णय होऊ शकतात.४. आंतरराष्ट्रीय सुसंगती : जागतिक निकषांनुसार नियमित बदल आवश्यक असतात, त्यामुळे डेटा अधिक विश्वासार्ह बनतो.डिसेंबर २०२५ ते फेब्रुवारी २०२६ : महागाई तुलनाविश्लेषण डिसेंबर २०२५ मधील आकडे जुन्या पद्धतीवर आधारित होते.जानेवारी २०२६ पासून नवी मालिका लागू झाली.वस्तूंची संख्या २९९ वरून ३५८ करण्यात आली.डिजिटल आणि सेवाक्षेत्राचा अधिक समावेश झाला.म्हणूनच डिसेंबर आणि जानेवारीची थेट तुलना करणे चुकीचे ठरते.खरी तुलना :जानेवारी ते फेब्रुवारी २०२६महागाईत सुमारे ०.४७ टक्के वाढवाढीची कारणे :अन्न महागाईवाढसोने-चांदी महागकाही भाज्यांच्या किमतीत घटवाहतूक खर्चात किरकोळ घट.बदलांचे फायदे :१. अधिक वास्तववादी महागाई : सध्याच्या किमतींचे अचूक प्रतिबिंब मिळते.२. बदललेल्या खर्च सवयींचा योग्य समावेश : डिजिटल आणि सेवा क्षेत्राचे महत्त्व वाढलेले दिसते.३. धोरणात्मक निर्णय अधिक प्रभावी : सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेला अचूक दिशा मिळते.४. आंतरराष्ट्रीय विश्वासार्हता वाढते : डेटा अधिक पारदर्शक आणि तुलनात्मक बनतो.५. चुकीचे आकलन टाळले जाते : जुनी पद्धत महागाई कमी किंवा जास्त दाखवू शकत होती.निष्कर्षजानेवारी २०२६ पासून करण्यात आलेले बदल हे केवळ तांत्रिक नसून, अत्यंत महत्त्वाच्या आर्थिक सुधारणा आहेत. यामुळे महागाईचे मोजमाप अधिक अचूक, आधुनिक आणि वास्तवाशी सुसंगत झाले आहे. मात्र, जुन्या आणि नव्या मालिका यांची थेट तुलना करता येत नाहीत, हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. योग्य विश्लेषण केल्यासच महागाईतील खरा कल समजतो. या सुधारित पद्धतीमुळे सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेला अधिक प्रभावी धोरणे आखता येतात आणि नागरिकांनाही अर्थव्यवस्थेची खरी स्थिती समजण्यास मदत होते.(लेखिका चार्टर्ड अकाउंटंट - सीए आहेत.९८२३१३४४९१)महिना महागाई दर (वार्षिक %) निर्देशांक आधार वर्षडिसें. २०२५ १.३३ % १९८.० २०१२ - १००जाने. २०२६ २.७४ % १०४.४५ २०२४- १००फेब्रु. २०२६ ३.२१ % १०४.५७ २०२४- १००. 