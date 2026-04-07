Premium|E-Shram Portal Benefits 2026 : ‘ऊर्जा दारिद्र्या’ची झळ स्थलांतरितांना

डॉ. कुलदीपसिंह राजपूत - (स्थलांतर, कामगार व सामाजिक धोरण अभ्यासक)स्थलांतरित आणि असंघटित कामगारांसाठी पाच किलो ‘एलपीजी’ सिलिंडरची पेट्रोलियम मंत्रालयाद्वारे नुकतीच केलेली घोषणा स्वागतार्ह असली, तरी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी हीच खरी कसोटी ठरणार आहे.देशात सहा वर्षांपूर्वी मार्च महिन्यात जाहीर झालेल्या टाळेबंदीमुळे स्थलांतरित असंघटित कामगारांना अक्षरशः शेकडो किलोमीटर पायी चालत गावी परतावे लागले होते. गावी परतणाऱ्या या कामगारांची दृश्ये आजही सार्वजनिक स्मरणात कोरलेली आहेत. कोविडमुळे त्या वेळी उद्योग ठप्प झाले, रोजगार अचानक नाहीसा झाला आणि शहरातील कामगारांना अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत परतीचा मार्ग पत्करावा लागला. आज या इतिहासाची पुनरावृत्ती होताना दिसून येत आहे. देशातील विविध शहरांमध्ये स्थलांतरित कामगार पुन्हा गावाकडे, घराकडे परतत आहेत; मात्र यावेळी परतीच्या स्थलांतरामागील कारण बेरोजगारी नाही, तर ‘एलपीजी’च्या वाढत्या किमती आणि तुटवड्यामुळे शहरांमध्ये स्थलांतरित कामगारांची अन्न असुरक्षा तीव्र झाली आहे; परिणामी किमान जगणेसुद्धा कामगारांना परवडेनासे झाले आहे. कामगार परतून लागल्याने उद्योग क्षेत्र अडचणीत येत आहे. .शहरातील स्थलांतरित असंघटित कामगार आधीच अनेक समस्यांना सामोरे जात असतात, पण या ‘एलपीजी’च्या तुटवड्यामुळे आणि वाढत्या किमतींमुळे शहरी गरीब व स्थलांतरित कामगारांमधील ‘ऊर्जा दारिद्र्य’ प्रकर्षाने समोर आले आहे. ‘ऊर्जा दारिद्र्य म्हणजे परवडणाऱ्या आणि सुरक्षित ऊर्जेचा अभाव होय. शहरांमध्ये बहुतांश गरीब स्थलांतरित कामगार भाड्याच्या घरात, झोपडपट्टीत आणि वस्त्यांमध्ये राहतात, जिथे कागदपत्रांच्या अभावामुळे त्यांना स्वतंत्र ‘एलपीजी’ जोडणी मिळणे कठीण जाते.सरकारी योजनांमुळे ‘एलपीजी’ कनेक्शनची उपलब्धता वाढली असली, तरी कामगारांसाठी त्याचा परवडणारा नियमित वापर हीच मोठी समस्या ठरते. अशा आपत्तीकाळात असंघटित क्षेत्रातील कामगार आणि स्थलांतरितांना तातडीचा आधार मिळावा यासाठीच ‘ई-श्रम’ पोर्टलची सुरुवात करण्यात आली. २०२१मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर सुरू झालेल्या या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश असंघटित कामगारांची नोंदणी करून राष्ट्रीय स्तरावर त्यांचा सर्वसमावेशक आणि अद्ययावत डेटाबेस तयार करणे हा होता, जेणेकरून संकटकाळात त्यांच्यापर्यंत जलद आणि थेट मदत पोहोचवता येईल तसेच त्यांना सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करून देता येईल. आज या पोर्टलद्वारे देशभरात सुमारे ३१ कोटी कामगार नोंदणीकृत आहेत; त्यापैकी महाराष्ट्रातील जवळपास एक कोटी ३४ लाख कामगार ई-श्रम कार्डधारक आहेत. या नोंदणीकृत कामगारांमध्ये मोठा वाटा हा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल शहरी गरीब आणि स्थलांतरितांचा आहे, जे आधीच अस्थिर उत्पन्न, अपुरी सामाजिक सुरक्षा आणि मूलभूत सुविधांच्या अभावाशी झुंज देत आहेत..सध्याच्या 'एलपीजी' तुटवड्याने आणि वाढत्या किमतींनी त्यांची परिस्थिती आणखीच बिकट केली आहे. या पार्श्वभूमीवर, ई-श्रम डेटाबेस हा केवळ नोंदणीपुरता मर्यादित न राहता, तो प्रत्यक्ष कल्याणकारी हस्तक्षेपासाठी वापरण्याची हीच योग्य वेळ आहे, हे ध्यानात घेतले पाहिजे. ई-श्रम कार्डधारक कामगारांना 'थेट लाभ हस्तांतरण' (डीबीटी) माध्यमातून तातडीची आर्थिक मदत देण्यात यावी. अशी अल्पकालीन मदतसुद्धा कामगार कुटुंबांच्या अन्नसुरक्षेला बळकटी देईल, तसेच शहरांमध्ये टिकून राहण्याची त्यांची क्षमता वाढवेल. परिणामी, वाढत्या तणावपूर्ण परतीच्या स्थलांतरालाही काही प्रमाणात आळा घालू शकेल. ई-श्रम पोर्टल हे केवळ डेटाबेस म्हणून न राहता, असंघटित, स्थलांतरित कामगारांसाठी प्रत्यक्ष सामाजिक सुरक्षा प्रदान करणारी यंत्रणा म्हणून कार्यरत होणे ही आजच्या काळाची गरज आहे, आणि ई-श्रम सुरू करण्यामागील मूळ हेतूही हाच होता.मेट्रो तसेच छोट्या शहरांकडे स्थलांतर करण्यामागील कामगारांचा मुख्य उद्देश आर्थिक परिस्थिती सुधारण्याचा असतो; मात्र प्रत्यक्षात त्यांच्या पदरी अनेकदा निराशाच येते. कामगारांच्या या परतीच्या स्थलांतरामुळे ‘राइट टू सिटी’, ‘राइट टू सिटिझनशिप’ आणि ‘राइट टू अफोर्डेबल हाऊसिंग’ या मूलभूत हक्कांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज प्रकर्षाने जाणवते. शहरी व्यवस्था अद्याप समावेशक न ठरल्यामुळे शहरी गरीब आणि स्थलांतरित कामगार यांना सहजपणे वगळले जाते, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट होते..लिंगभावात्मक पैलूऊर्जा दारिद्र्याचा लिंगभावात्मक पैलू लक्षात घेणे आवश्यक आहे. ‘एलपीजी’च्या वाढत्या किमतींचा परिणाम महिलांवर अधिक तीव्र होतो, कारण स्वयंपाक आणि घरगुती जबाबदाऱ्या प्रामुख्याने त्यांच्यावर असतात. ‘एलपीजी’ महाग किंवा अनुपलब्ध झाल्यास महिलांना पर्यायी इंधनासाठी अधिक वेळ आणि श्रम खर्च करावे लागतात, अनेकदा असुरक्षित परिस्थितीत स्वयंपाक करावा लागतो. तर बऱ्याचदा अन्नात तडजोडही करावी लागते. पारंपरिक इंधनाच्या वापरामुळे धुराच्या संपर्कात वाढ होऊन श्वसनासंबंधी आरोग्य समस्यांचा धोका वाढतो.नुकतेच केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयाने स्थलांतरित आणि असंघटित कामगारांची ही समस्या लक्षात घेऊन त्यांच्यासाठी पाच किलो ‘एलपीजी’ सिलिंडर उपलब्ध करून देण्यास प्राधान्य दिले जाणार असल्याचे घोषित केले आहे. कामगारांमधील वाढत्या ऊर्जा दारिद्र्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा आणि स्वागतार्ह आहे. पाच किलोचा सिलिंडर हा लहान, तुलनेने परवडणारा आणि विशेषतः आपत्कालीन गरजांसाठी उपयुक्त पर्याय ठरू शकतो. मात्र, केवळ धोरण जाहीर करणे पुरेसे नाही; त्याची प्रभावी अंमलबजावणी ही खरी कसोटी ठरणार आहे. स्थलांतरित, विशेषतः आंतरराज्यीय कामगारांकडे स्थानिक पत्त्याचा पुरावा किंवा आवश्यक कागदपत्रे नसल्यामुळे 'एलपीजी' कनेक्शन मिळविणे त्यांच्या दृष्टीने कठीण होते. लहान पाच किलो सिलिंडरवर पुरेशी सबसिडी नसल्यामुळे तोही गरीब कामगारांना अनेकदा परवडणारा ठरत नाही. त्यातच वितरण यंत्रणेतील मर्यादांमुळे झोपडपट्ट्या आणि वस्त्यांमध्ये सिलिंडरची उपलब्धता कमी राहते. म्हणून ही घोषणा कागदावरच मर्यादित राहू नये, तर तो खऱ्या अर्थाने गरजूंपर्यंत पोहोचण्यासाठी या अडचणींवर ठोस आणि समन्वित उपाययोजना करणे अत्यावश्यक आहे..ऊर्जा सुरक्षेचा लाभस्थलांतर करणाऱ्या कामगार कुटुंबानी एका ठिकाणी घेतलेली 'एलपीजी' जोडणी दुसऱ्या शहरात किंवा राज्यात सहजपणे वापरता येणे गरजेचे आहे. सध्या जोडणी विशिष्ट पत्त्याशी जोडलेली असल्याने स्थलांतरानंतर ते बऱ्याचदा निष्क्रिय ठरते किंवा नवीन कनेक्शन घ्यावे लागते, जे आर्थिकदृष्ट्या आणि प्रक्रियेच्या दृष्टीने कठीण असते. म्हणूनच, कामगारांमधील ऊर्जा दारिद्र्य कमी करण्यासाठी 'वन नेशन, वन गॅस कनेक्शन' ही संकल्पना केंद्रस्थानी आणणे अत्यावश्यक ठरेल. यामुळे स्थलांतरित कामगार कुटुंब देशातील कुठल्याही भागात केवळ ओळखपत्राच्या आधारे सिलिंडर घेऊ शकतील. यामुळे त्यांचा वेळ, पैसा आणि प्रशासकीय अडथळे मोठ्या प्रमाणात कमी होतील. यासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म, आधार-आधारित प्रमाणीकरण, आणि विविध गॅस वितरण कंपन्यांमधील समन्वय आवश्यक आहे. तसेच, सार्वजनिक वितरण प्रणालीप्रमाणे पोर्टेबिलिटीची प्रभावी अंमलबजावणी केल्यास ऊर्जा सुरक्षेचा लाभ स्थलांतरितांपर्यंत प्रत्यक्ष पोहोचू शकतो..वाढत्या 'एलपीजी' किमती, तुटवडा हे स्थलांतरित कामगारांच्या आणि शहरी गरिबांच्या जगण्याच्या हक्काशी, अन्नसुरक्षेशी आणि सन्मानाशी निगडित आहेत. कोविड काळातील परतीच्या स्थलांतराची पुनरावृत्ती टाळायची असेल, तर धोरणे केवळ घोषणांच्या पातळीवर न राहता प्रत्यक्ष जीवनाशी जोडली गेली पाहिजेत. ऊर्जा ही केवळ सुविधा नसून सन्मानपूर्वक जगण्यासाठीची मूलभूत गरज आहे, हे मान्य करून स्थलांतरित कामगारांच्या वास्तवाशी सुसंगत, समावेशक आणि परिणामकारक कार्यनीतींची अंमलबजावणी करणे अत्यंत आवश्यक आहे. 