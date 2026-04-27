Premium|Study Room : युद्धांच्या सावलीत आंतरराष्ट्रीय कायदे; जागतिक शांततेचा पाया की महासत्तांच्या सत्तेचे साधन?

लेखक : महेश शिंदेनियमाधारित जागतिक व्यवस्थेची संकल्पना (Rules-Based International Order) दीर्घकाळापासून जागतिक शांतता आणि सहकार्यासाठी केंद्रस्थानी राहिली आहे. याचा अर्थ असा की आंतरराष्ट्रीय संबंध हे केवळ शक्ती/सत्तेचे राजकारण किंवा एकतर्फी कारवाई यावर आधारित नसून, परस्पर सहमतीने ठरवलेल्या नियम, कायदे आणि संस्थांद्वारे नियंत्रित केले जातात. तथापि, रशिया-युक्रेन युद्धापासून इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील वाढत्या तणावांपर्यंत, तसेच अमेरिका-इस्रायल-इराण संघर्ष या अलीकडील भूराजकीय घडामोडींमुळे या व्यवस्थेच्या सामर्थ्य आणि भवितव्याबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. जग अधिक बहुध्रुवीय होत असताना तत्त्वे आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यांतील दरी अधिक स्पष्टपणे दिसू लागली आहे.नियमाधारित व्यवस्थेची ऐतिहासिक पार्श्वभूमीआधुनिक नियमाधारित जागतिक व्यवस्था द्वितीय महायुद्धाच्या विध्वंसानंतर उदयास आली. संयुक्त राष्ट्र संघ, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँक यांसारख्या संस्थांची स्थापना संघर्ष टाळणे आणि आर्थिक स्थैर्य सुनिश्चित करणे या उद्देशाने करण्यात आली. सार्वभौमत्व, प्रादेशिक अखंडता, शांततामय मार्गाने वाद सोडवणे आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य ही तत्त्वे या व्यवस्थेची मूलभूत आधारशिला ठरली.शीतयुद्ध काळात ही व्यवस्था विचारसरणीतील स्पर्धेमुळे मर्यादित राहिली, परंतु सोव्हिएत संघाच्या पतनानंतर अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली उदारमतवादी आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था अधिक बळकट झाली. जागतिक व्यापार संघटनेअंतर्गत व्यापार उदारीकरण वाढले आणि जागतिक प्रशासन अधिक मजबूत होत असल्याचे दिसून आले.समकालीन प्रवाह : बदलती सत्ता आणि निवडक पालनअलिकडच्या काळात नियमाधारित जागतिक व्यवस्थेवर अनेक प्रकारचे दबाव आले आहेत. पहिले म्हणजे चीन आणि भारतासारख्या नवउदयोन्मुख शक्तींचा उदय, ज्यामुळे व्यवस्था अधिक बहुध्रुवीय झाली आहे. देश आता पाश्चिमात्य नेतृत्वाखालील चौकटींचे काटेकोर पालन करण्याऐवजी 'रणनीतिक स्वायत्तता' अधिक ठळकपणे मांडत आहेत.दुसरे म्हणजे नियमांचे निवडक पालन वाढले आहे. उदाहरणार्थ, युक्रेनमधील रशियाच्या कारवाईने सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेच्या तत्त्वांचे उल्लंघन केले. त्याचप्रमाणे, दक्षिण चीन समुद्रामधील तणाव 'United Nations Convention on the Law of the Sea' (समुद्राच्या कायद्यावरील संयुक्त राष्ट्र परिषदेचा करार) अंतर्गत सागरी नियमांवरील वाद दर्शवतो, ज्यामध्ये चीनच्या व्यापक दाव्यांना अनेक देशांनी आव्हान दिले आहे.तिसरे म्हणजे आर्थिक राष्ट्रवाद आणि संरक्षणवाद यामुळे जागतिक व्यापार नियम कमकुवत होत आहेत. WTO च्या वाद निवारण यंत्रणेचे कमकुवत होणे आणि मोठ्या अर्थव्यवस्थांमधील व्यापार तणाव हे बहुपक्षीय व्यवस्थेवरील विश्वास कमी होत असल्याचे सूचित करतात.चौथे म्हणजे सायबर क्षेत्र आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांसारख्या नव्या क्षेत्रांमध्ये स्पष्ट जागतिक नियमांचा अभाव आहे. सायबर हल्ले, डेटा सार्वभौमत्व आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता शासन यांसारख्या प्रश्नांमुळे सध्याच्या व्यवस्थेतील मर्यादा स्पष्ट होतात.जागतिक तणाव आणि नव्या सहकार्याच्या शक्यताअलिकडील जागतिक घटनांमधून तणाव आणि अनुकूलन दोन्ही दिसून येतात. रशिया-युक्रेन संघर्षामुळे पाश्चिमात्य देशांनी अभूतपूर्व निर्बंध लादले, परंतु अनेक विकसनशील देशांनी स्पष्ट बाजू न घेता तटस्थ भूमिका घेतली, ज्यामुळे जागतिक प्रतिसादात एकात्मतेचा अभाव दिसून येतो.त्याचप्रमाणे, BRICS आणि शांघाय सहकार्य संघटना यांसारख्या गटांचे महत्त्व वाढत आहे, जे पर्यायी सहकार्य मंच उपलब्ध करून देतात. याचवेळी Quad सारख्या संघटनांद्वारे इंडो-पॅसिफिकमध्ये संतुलन राखण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. हवामान शासनाच्या बाबतीतही सहकार्य आणि मतभेद दोन्ही दिसतात. UNFCCC (संयुक्त राष्ट्र हवामान बदल आराखडा करार) अंतर्गत करारांमधून जागतिक बांधिलकी दिसते, परंतु हवामान वित्त आणि जबाबदाऱ्या वाटप यावर अजूनही वाद कायम आहेत.नियमाधारित व्यवस्था अजूनही का महत्त्वाची आहे? आव्हाने असूनही नियमाधारित जागतिक व्यवस्था अत्यंत आवश्यक आहे. ती स्थैर्य आणि पूर्वानुमानता प्रदान करते, ज्यामुळे विशेषतः लहान आणि दुर्बल देशांना दबावाशिवाय कार्य करता येते. ती संवाद आणि कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे शांततामय मार्गाने वाद सोडवण्यास मदत करते.आर्थिकदृष्ट्या, जागतिक नियम व्यापार, गुंतवणूक आणि विकास यांना चालना देतात. IMF आणि जागतिक बँक यांसारख्या संस्था संकटाच्या काळात आर्थिक स्थैर्य देतात. अशा चौकटींच्या अभावात जागतिक आर्थिक अस्थिरता मोठ्या प्रमाणात वाढू शकते.याशिवाय, हवामान बदल, महामारी, दहशतवाद आणि सायबर धोके यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय समस्यांना एकट्याने सामोरे जाता येत नाही. त्यासाठी सहकार्यावर आधारित नियमाधारित व्यवस्था आवश्यक आहे. कोविड-१९ महामारीने जागतिक समन्वयाचे महत्त्व आणि मर्यादा दोन्ही दाखवून दिल्या.नियमाधारित व्यवस्थेसमोरील प्रमुख अडथळेनियमाधारित व्यवस्थेसमोरील सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे सत्ता राजकारणाचे पुनरुत्थान. मोठी राष्ट्रे अनेकदा जागतिक नियमांपेक्षा राष्ट्रीय हितसंबंधांना प्राधान्य देतात. यामुळे नियमांचे निवडक पालन होते आणि व्यवस्थेची विश्वासार्हता कमी होते.दुसरे मोठे आव्हान म्हणजे जागतिक संस्थांमध्ये सुधारणा न होणे. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेसारख्या संस्थांमध्ये सध्याच्या भूराजकीय वास्तवाचे योग्य प्रतिबिंब दिसत नाही. यामुळे उदयोन्मुख शक्तींमध्ये असंतोष निर्माण होतो आणि व्यवस्थेची वैधता कमी होते.तिसरे म्हणजे विश्वासाचा अभाव. विकसनशील देशांना ही व्यवस्था पाश्चिमात्य देशांच्या बाजूने झुकलेली वाटते. कोविड-१९ काळातील लसींचे असमान वितरण आणि हवामान बदलाच्या जबाबदाऱ्यांवरील वाद यामुळे ही भावना अधिक बळकट झाली आहे. याशिवाय, तंत्रज्ञानातील वेगवान बदलांच्या तुलनेत नियमांची रचना मागे पडत आहे. सायबर आणि डिजिटल क्षेत्रात स्पष्ट नियमांचा अभाव भविष्यातील संघर्षांचे धोके वाढवतो.नियमाधारित व्यवस्थेत भारताचा संतुलित दृष्टिकोनभारत नियमाधारित व्यवस्थेला पाठिंबा देतो, परंतु ती अधिक समावेशक, न्याय्य आणि प्रतिनिधिक असावी यावर भर देतो. सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेचा आदर करण्यावर भारताचा ठाम आग्रह आहे.त्याचवेळी भारत 'रणनीतिक स्वायत्तता' धोरणाचा अवलंब करतो आणि BRICS, Quad, SCO यांसारख्या विविध मंचांमध्ये सक्रिय सहभाग घेतो. भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेसारख्या संस्थांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील आहे. आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी सारख्या उपक्रमांमध्ये भारताची भूमिका आणि G20 अध्यक्षतेदरम्यानचे नेतृत्व हे सहकार्यपूर्ण जागतिक प्रशासनासाठी त्याच्या बांधिलकीचे स्पष्ट उदाहरण आहे.भविष्यासाठी आवश्यक जागतिक सुधारणानियमाधारित जागतिक व्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी काही महत्त्वाचे उपाय आवश्यक आहेत. पहिले म्हणजे जागतिक संस्थांमध्ये सुधारणा करून त्या सध्याच्या वास्तवाशी सुसंगत करणे. विकसनशील देशांना अधिक प्रतिनिधित्व दिल्यास व्यवस्थेची वैधता वाढेल.दुसरे म्हणजे नियमांची सातत्यपूर्ण आणि निष्पक्ष अंमलबजावणी आवश्यक आहे. निवडक अंमलबजावणीमुळे विश्वास कमी होतो आणि उल्लंघनांना प्रोत्साहन मिळते. मोठ्या राष्ट्रांनी स्वतः उदाहरण घालून देणे आवश्यक आहे.तिस 