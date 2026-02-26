Premium|Study Room : ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ संस्कृती असणाऱ्या भारताला जागतिक नेतृत्वाची संधी

लेखक : महेश शिंदेआजचे जागतिक राजकारण अस्थिरतेच्या आणि अनिश्चिततेच्या टप्प्यावर उभे आहे. अमेरिका–चीन सामरिक स्पर्धा, रशिया–युक्रेन संघर्षाचे दूरगामी परिणाम, पश्चिम आशियातील तणाव, तंत्रज्ञान-युद्ध, पुरवठा साखळ्यांची पुनर्रचना आणि हवामान बदलाची तीव्रता या सर्व घटनांनी आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचे स्वरूप बदलून टाकले आहे. शीतयुद्धानंतर उदयास आलेल्या एकध्रुवीय जगाचे स्थान आता बहुध्रुवीय, स्पर्धात्मक आणि कधीकधी संघर्षप्रधान व्यवस्थेने घेतले आहे. अशा काळात केवळ शक्ती-संतुलनाच्या राजकारणावर आधारित दृष्टिकोन पुरेसा ठरत नाही. जगाला नव्या नैतिक आणि तत्त्वाधिष्ठित मार्गदर्शनाची गरज आहे. ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ ही भारतीय परंपरेतील संकल्पना केवळ नैतिक घोषवाक्य राहात नाही; तर ती आजच्या अस्थिर जगात शाश्वत, समावेशक आणि विश्वासाधारित जागतिक नेतृत्वाची दिशा देणारी विचारधारा ठरू शकते..‘वसुधैव कुटुंबकम्’ हा आदर्शवाद की व्यवहार्य राजकारण?‘वसुधैव कुटुंबकम्’चा अर्थ संपूर्ण पृथ्वी हे एक कुटुंब आहे, असा घेतला जातो. परंतु ही केवळ भावनिक किंवा आध्यात्मिक संकल्पना नाही; तर ती आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या नव्या चौकटीचा प्रस्ताव आहे. आधुनिक जग परस्परावलंबी आहे. एका देशातील आर्थिक मंदी, दुसऱ्या देशातील युद्ध, तिसऱ्या देशातील महामारी किंवा चौथ्या देशातील पर्यावरणीय आपत्ती यांचे परिणाम जागतिक स्तरावर जाणवतात. कोविड-१९ महामारीने हे स्पष्ट केले की कोणताही देश पूर्णपणे स्वयंपूर्ण नाही. म्हणूनच ‘कुटुंब’ ही कल्पना सामायिक जबाबदारी, परस्पर सहकार्य आणि मानवी प्रतिष्ठेच्या आधारे उभी राहते.आजचे वास्तववादी राजकारण राष्ट्रीय हित, सामरिक स्वार्थ आणि शक्ती-स्पर्धा यांवर आधारलेले आहे. परंतु या चौकटीत विश्वासाचा अभाव आणि अविश्वासाची साखळी निर्माण होते. ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ हा दृष्टिकोन राष्ट्रीय हित नाकारत नाही; तर तो त्याला व्यापक मानवी हिताशी जोडतो. त्यामुळे ही संकल्पना आदर्शवादी नसून दीर्घकालीन स्थैर्यासाठी व्यवहार्य आहे..ध्रुवीकरणाच्या युगात समन्वयाची गरजआजचे भू-राजकारण वाढत्या ध्रुवीकरणाने व्यापलेले आहे. अमेरिका–चीन तणावाने जगाला नव्या गटबाजीच्या दिशेने ढकलले आहे. व्यापार, तंत्रज्ञान, सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि सायबर सुरक्षेच्या क्षेत्रात ‘टेक ब्लॉक्स’ तयार होत आहेत. अशा परिस्थितीत अनेक विकसनशील देश द्विधा मनःस्थितीत आहेत. एका गटात सामील व्हावे की दुसऱ्याशी संबंध राखावेत? या अनिश्चिततेत भारताला एक वेगळी भूमिका निभावण्याची संधी आहे.भारत ऐतिहासिकदृष्ट्या ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ जपणारा देश राहिला आहे. शीतयुद्धाच्या काळात गुटनिरपेक्षतेद्वारे भारताने संवाद आणि संतुलनाची भाषा वापरली. आज ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ ही संकल्पना त्या परंपरेचा आधुनिक अवतार ठरू शकते. ती भारताला ब्रिज-बिल्डर म्हणून उभे राहण्याची संधी देते जिथे तो प्रतिस्पर्धी शक्तींमध्ये संवादाचे व्यासपीठ निर्माण करू शकतो आणि समन्वयाची भूमिका निभावू शकतो..Premium|Study Room : २०२६ भारतीय अर्थव्यवस्थेची दिशा बदलणारे वर्ष ठरू शकते.हवामान बदल आणि जागतिक न्यायहवामान बदल हा आजच्या काळातील सर्वात मोठा ‘सीमा-विरहित’ धोका आहे. कार्बन उत्सर्जनाचा इतिहास पाहिला तर विकसित देशांचा वाटा जास्त आहे; परंतु परिणाम सर्वाधिक विकसनशील देशांवर होतात. या विषमतेमुळे ‘क्लायमेट जस्टिस’ची संकल्पना उदयास आली आहे. ‘वसुधैव कुटुंबकम्’चा अर्थ इथे केवळ पर्यावरण संरक्षण नाही, तर न्याय्य संक्रमण, हरित तंत्रज्ञानाचा मुक्त प्रवेश आणि वित्तीय सहाय्य यांची मागणी आहे.भारताने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सौरऊर्जेच्या प्रसारासाठी पुढाकार घेतला आहे. हरित विकासाचे मॉडेल मांडले आणि शाश्वत जीवनशैलीवर भर दिला आहे. हे प्रयत्न ‘कुटुंब’ तत्त्वाशी सुसंगत आहेत. हवामानाच्या संकटावर मात करण्यासाठी सामूहिक कृतीची गरज आहे आणि भारत या दिशेने नेतृत्व देऊ शकतो..‘ग्लोबल साऊथ’चा विश्वासार्ह आवाजआज अनेक विकसनशील देशांना वाटते की जागतिक संस्था आणि आर्थिक व्यवस्थेत त्यांचे प्रतिनिधित्व कमी आहे. कर्जसंकट, अन्नसुरक्षा, ऊर्जा-टंचाई आणि आरोग्य संकटे या समस्यांना जागतिक स्तरावर पुरेसा प्रतिसाद मिळत नाही. भारताने स्वतःला ‘ग्लोबल साऊथ’चा आवाज म्हणून मांडले आहे. ‘वसुधैव कुटुंबकम्’च्या आधारे भारत समावेशक बहुपक्षीयतेचा पुरस्कार करू शकतो.संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत सुधारणा, जागतिक वित्तीय संस्थांमध्ये प्रतिनिधित्व वाढवणे, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा विकसनशील देशांना उपलब्ध करून देणे या उपक्रमांतून भारत ‘कुटुंब’ तत्त्वाला ठोस कृतीत उतरवू शकतो. हे केवळ नैतिक भूमिका नसून जागतिक व्यवस्थेत भारताचे स्थान दृढ करण्याचे साधन आहे..सॉफ्ट पॉवर म्हणून भारताचा उदय!जागतिक संकटांच्या वेळी मदतीचा हात पुढे करणारा देश विश्वासार्ह ठरतो. आपत्ती व्यवस्थापन, औषधे आणि लसींचा पुरवठा, अन्नधान्य सहाय्य, क्षमता-विकास कार्यक्रम या माध्यमातून भारताने अनेक देशांमध्ये सकारात्मक प्रतिमा निर्माण केली आहे. ही सॉफ्ट पॉवर ‘वसुधैव कुटुंबकम्’च्या मूळ भावनेशी सुसंगत आहे.आजच्या भू-राजकारणात केवळ लष्करी किंवा आर्थिक शक्ती पुरेशी नाही; तर नैतिक विश्वासार्हता तितकीच महत्त्वाची आहे. ‘कुटुंब’ या संकल्पनेतून भारत मानवी सुरक्षा, विकास आणि स्थैर्य यांना केंद्रस्थानी ठेवणारी राजनय विकसित करू शकतो..Premium| World Economic Forum : औपचारिक आंतरराष्ट्रीय संस्था नसूनही जागतिक आर्थिक मंच का महत्त्वाचा?.आदर्श आणि राष्ट्रीय हित यांचा समतोलही संकल्पना प्रभावी बनवताना काही प्रश्नही उभे राहतात. ‘कुटुंब’ म्हणताना राष्ट्रीय हित दुर्लक्षित होता कामा नये. सुरक्षित सीमा, आर्थिक हित, ऊर्जा गरजा, तंत्रज्ञान स्वावलंबन हीही वास्तवाची बाजू आहे. म्हणून भारताला ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ हे ब्रीद व्यवहार्य नैतिकता म्हणून वापरावे लागेल: मूल्ये सांगणे सोपे, पण त्या मूल्यांशी सुसंगत धोरण आणि कृती ठेवणे कठीण. तरीही, दीर्घकालीन जागतिक नेतृत्व हे केवळ शक्तीने नाही, तर विश्वास, विश्वासार्हता आणि सुसंगतता यांवर उभं राहतं.तथापि, या संकल्पनेची अंमलबजावणी करताना भारताला वास्तववादी मर्यादांचा विचार करावा लागेल. राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमावाद, ऊर्जा गरजा आणि आर्थिक स्वावलंबन या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ ही संकल्पना राष्ट्रीय हिताशी विसंगत नसून त्याला व्यापक मानवी चौकटीत बसवते. मूल्ये आणि हितसंबंध यांचा संतुलित मेळ घालणे हेच भारतासाठी खरी कसोटी ठरेल..निष्कर्षबदलत्या भू-राजकारणात जगाला स्थैर्य, समन्वय आणि न्यायाची गरज आहे. ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ ही संकल्पना भारताला केवळ उदयमान शक्ती म्हणून नव्हे, तर मूल्याधिष्ठित जागतिक नेता म्हणून उभे करण्याची क्षमता ठेवते. जर भारताने या तत्त्वाला घोषणांपुरते मर्यादित न ठेवता हवामान न्याय, बहुपक्षीय सुधारणा, मानवीय मदत, डिजिटल समावेशन आणि संवाद-आधारित राजनय यांतून प्रत्यक्ष कृतीत उतरवले, तर बदलत्या जगात भारताचे नेतृत्व केवळ सामरिक नव्हे, तर नैतिकही ठरेल. आजच्या स्पर्धात्मक आणि तणावग्रस्त जगात ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ ही संकल्पना भारतासाठी केवळ सांस्कृतिक वारसा नाही; तर ती एक रणनीतिक दिशा आहे जिच्या आधारे भारत जगाला विभाजनातून ऐवजी सहकार्याकडे नेऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 