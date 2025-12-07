Premium|Umarti illegal arms : उमर्टी लाइव्ह

महाराष्ट्र- मध्य प्रदेश सीमेवर उमर्टी हे बेकायदा शस्त्रनिर्मितीसाठी बदनाम झालेलं छोटेसं खेडेवजा गाव. जळगावमार्गे छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, पुणे-मुंबईसह देशातील मोठ्या शहरांत येथील पिस्तुलांचा पुरवठा होतो. सातपुड्यातील पर्वतराजीतल्या अत्यंत दुर्गम अशा या खेड्यामधून देशभर गावठी कट्ट्यांचा पुरवठा कसा होऊ शकतो, हा प्रश्न स्वाभाविक आहे. पण, वंशपरंपरेनं लढवय्या जमात म्हणून लौकिक असलेल्या सिक्कलगर समाजातील काही कुटुंबंच्या कुटुंबं या व्यवसायात आहेत, किंबहुना परंपरेनं त्यात ओढली आहेत. मुळातच उपेक्षित अशा या समाजाची स्वातंत्र्यपूर्व व नंतरच्या काळात आणि आजही उपेक्षाच होत आहे. पुनर्वसन किंवा उद्योग-व्यवसायाला प्रोत्साहनाच्या योजनाही त्यांच्यापर्यंत पोहोचलेल्या नाहीत. .मध्य प्रदेशातील बडवानी जिल्ह्याच्या सेंधवा तालुक्यातील उमर्टी हे बेकायदा शस्त्रनिर्मितीसाठी बदनाम गाव. पुणे, मध्य प्रदेश आणि जळगाव पोलिसांच्या संयुक्त पथकानं २२ नोव्हेंबरला पहाटे अचानक छापा टाकून ४७ संशयितांना ताब्यात घेतलं. या कारवाईनं महाराष्ट्रासह देशभरातून उमर्टीत शस्त्रनिर्मितीचे कारखाने चालवले जातात, या चर्चेला उधाण आले. छाप्यामागं कारण होते ते पुण्यात गुंडांच्या टोळ्यांमध्ये वरचेवर उडालेला संघर्ष आणि त्यासाठी वापरलेली पिस्तुलं. या पार्श्वभूमीवर ‘सकाळ’च्या जळगाव आवृत्तीतील सहकाऱ्यांनी उमर्टी गाव गाठण्याचा निर्णय घेतला. जळगाव शहरातून ममुराबाद, विदगाव, धानोरा-अडावदमार्गे चोपड्यात पोहोचेपर्यंत कुठल्याही अडचणी आल्या नाहीत. मात्र, चोपडा गावातून निघाल्यानंतर गुगल मॅपच्या भरवशावर न राहता लोकांशी बोलायचा प्रयत्न केला. ज्यांना थेट उमर्टी विचारलं, त्यांनी खालून-वरून पाहत, डोळे मोठे करत रस्त्याकडं हात केला... थोडे अंतर गेल्यानंतर थेट उमर्टी विचारण्याऐवजी वैजापूर (ता.चोपडा) विचारले. वैजापूरनंतर संपूर्ण सातपुडा पर्वतकुशीतील गाव असल्यानं उमर्टी विचारत पुढे निघालो. एक-दोन पावरा तरुणांनी बरोबर रस्ता दाखवला आणि आम्ही गंतव्याला पोहोचलो..Premium|Indian Economy : जागतिक आव्हाने आणि भारतीय गुंतवणूकदार.दिवसाची सुरवात...पुणे पोलिसांच्या कारवाईनंतर उमर्टी ग्रामस्थांची पहाट कशी असावी, ते आम्ही महाराष्ट्राची सीमा संपली तेथून डोळ्यात साठवून घेतली. महाराष्ट्रात चोपडा तालुक्याचे अंतिम टोकावरील उमर्टी हे अनेर नदीकाठावर वसलेलं छोटेसं गाव. नदी पार केल्यावर मध्य प्रदेशातील उमर्टी हे बडवानी जिल्ह्यातील गाव आले. नदीतून स्वच्छ, नितळ वाहणारे पाणी आणि त्यात स्वच्छंदी विहरणारे मासेही पुलावरून दिसत होते. उमर्टी गावाकडे सर्वदूर नजर टाकल्यावर काळजात भीतीनं गोळाच उठला. जायचं कसं, विचारायचं काय, तेथील ग्रामस्थ कसे असतील अशा एक ना अनेक प्रश्नांचं काहूर माजलं... अखेरीस उमर्टी गाठलेच! दुरुनच पोलिसांच्या वाहनाप्रमाणे सरकारी दिसणारे वाहन पाहून असंख्य डोळे आमच्या गाडीच्या दिशेनं वळले. गुरुद्वाराच्या थोडे पुढे जाऊन गाडी थांबली. मागं वळून पाहिलं, तर चार-दोन वयोवृद्ध, दहा-बारा तरुण, काही मध्यमवयीन आमच्या दिशेनं येताना दिसले. आम्ही थेट गुरुद्वाराच्या दारातच जाऊन थांबलो. आपल्या पद्धतीनं नमस्कार करून बोलायला सुरवात केली. ओळख देताच काहींनी माना फिरवून नेहमीच्या शैलीतच पत्रकारांना दूषणं देत बोलायचंच नाही अशा अविर्भावात, ‘साब... जाओ बात नही करना,’ असं बजावलं.तुमच्यासाठीच आलोय!हा विरोध पत्करूनही बोलत असताना पोलिस कारवाईचा उल्लेख करत ‘आम्ही तुमचीच बाजू ऐकायला आलोय,’ असं सांगितलं. तरीही त्या ग्रामस्थांचा विश्वास बसत नव्हता. ‘हमसे सब सुनके लेते, बादमें पुलिस जैसा बोलती वो करते. हमारा गाव, समाज की देशभर बदनामी हो रही हैं. साब आप निकल जाओ यहॉँ सें...’ असं दुसऱ्यांदा बोलल्यावरही जो सर्वांत तावातावात होता त्यालाच उद्देशून प्रत्युत्तर दिल्यावर अन्य वयोवृद्ध बोलते झाले..उमर्टी लाइव्ह!गावाची रचना, इतिहास, सिक्कलगर समुदायाची शैक्षणिक, आर्थिक परिस्थिती, व्यथा व कथा याच्यावर एकापाठेापाठ लोक बोलते झाले. पण, आम्हाला अपेक्षित पिस्तूल तयार करण्यासंबंधीची प्रक्रिया आणि वातावरणावर मात्र कुणी काहीच बोलत नव्हतं...सिक्कलगरी इतिहासमग, इतिहासाचे दाखले देत बोलायला भाग पाडल्यावर थेट राजे-महाराजे आणि संस्थानांच्या शस्त्रगारासाठी कसं काम केलं जायचं, तेव्हा लागणारे भाले-बरचे, तीर-तलवारी इथपासून ते गुरुगोविंदसिंग यांची फौज आणि मुघलांमध्ये सतराव्या शतकात झालेल्या युद्धाचे दाखले दिले गेले. संस्थानं खालसा झाल्यावर इंग्रज राजवटीतही येथील सिक्कलगर समुदायाच्या नशिबी उपेक्षाच आली. लढवय्या समुदाय असताना इंग्रजांनी त्यांना गावकुसाबाहेरच ठेवले. अठराव्या आणि एकोणिसाव्या शतकात स्वातंत्र्यसंग्राम तीव्र होत असताना अग्निशस्त्र अर्थात, पिस्तुलांचा जमाना उजाडला होता. तेव्हा लागणारी ठासणीची बंदूक घडवण्यात या समुदायानं प्रावीण्य प्राप्त केलं होतं. इंग्रजांच्या अत्याधुनिक शस्त्रांच्या तोडीस तोड सिक्कलगरांच्या ठासणीच्या बंदुकींनी स्पर्धा निर्माण केली होती. इंग्रजांविरुद्ध लढा देणारे स्वातंत्र्य सेनानी म्हणजेच तेव्हाचे ‘बागी’ संबोधले जाणारे येथीलच शस्त्रांवर अवलंबून होते. कारण तेव्हा उच्च दर्जाची पिस्तुलं केवळ ब्रिटनमध्येच तयार होत असत. परत आम्ही मुळ मुद्द्यावर आलो... तर, ‘बस साहब बहोत बोल लिए आपसे, अब आप जाओ,’ असं म्हणत आदरानं हाकलून लावण्याचा या मंडळींनी प्रयत्न चालू केला..मायबाप सरकारकडून दुर्लक्षितआपल्याला हकलून लावलं जातंय हे लक्षात आल्यावर आम्ही त्यांना थोडं वेगळ्या विषयावर आणलं. ते म्हणजे आरोग्य, शिक्षण आणि मूलभूत सुविधा. तर सिक्कलगर समुदायाच्या मुलांना शिक्षण तसं दुरापास्तच. कुटुंबाची जेमतेम परिस्थती. या गावात कुठेही पंतप्रधान आवास योजनेचं घर नव्हतं. अख्खं गाव चुलीवर स्वयंपाक करते. ‘उज्ज्वला योजने’चा गॅसही गावात नाही. इतकंच काय, तर बोअरवेलमधून येणारं पाणी कुठल्याही शुद्धीकरण प्रक्रियेशिवाय गावाला पाजलं जातं. गावात एकसुद्धा दवाखाना नाही की, प्राथमिक आरोग्य केंद्र नाही. नुसत्याच चार भिंती अन् छताचा इमला उभा करून त्याला दवाखाना म्हटलंही गेलं असतं. मात्र इथं कुणी डॉक्टर, परिचारिका किंवा वैद्यकीय सेवक देखील फिरकत नाही. गावाला ग्रामपंचायत आहे. सरपंच, उपसरपंच देखील आहेत. गावात निवडणुका होतात. मतदानही केलं जातं. मात्र येथील ग्रामस्थांना शासकीय योजनांचा लाभ अद्याप मिळालेला नाही, असं ग्रामस्थांनी सांगितलं. गावाच्या भाळी पिस्तुलनिर्मितीचा बट्टा लागल्यानं मध्य प्रदेश सरकारकडून गावाला वाळीत टाकल्यासारखी परिस्थिती आहे. हे गाव महाराष्ट्राच्या सीमेवर असल्यानं बाजारहाट, आरोग्य सुविधा यांच्यासाठी मध्य प्रदेशातून महाराष्ट्रात येणं-जाणं सुरू असतं. मध्य प्रदेशातील असूनही या ग्रामस्थांची अवस्था कुंपणावर असल्यासारखी आहे. त्यामुळे सोयीसुविधांची ओरड आणि त्या देण्यात सरकारी मदतीचा हात आखडता अशी स्थिती आहे. त्यामुळे योजनांच्या सिंचनापासून गाव मात्र वंचित अशी स्थिती आहे.आनुवंशिक गुण हाच जिवंत कारखानानेटानं त्या ग्रामस्थांशी चर्चा तशीच सुरू ठेवत राहिलो. चर्चेच्या ओघात विषय मूळ मुद्द्यावर नेला तो, म्हणजे पिस्तुलांचा कारखाना. ग्रामस्थ पोलिसांच्या ‘जुलमी’ वागणुकीवर एकामागून एक विषय मांडत होते. खोट्या गुन्ह्यात पोलिसांनी आरोपी केल्यानं उद्ध्वस्त झालेली कुटुंबं, एकानं फाशी घेतली... निरपराध तरुणांना आरोपी करण्यात येत आहे. इच्छा नसतानाही ते या गुन्हेगारी व्यवसायात येऊ लागले आहेत. कारण एकदा पोलिस रेकॉर्डवर आला की, बाहेरचे जग त्याला काम देत नाही. म्हणून जगण्यासाठी काहींना या धंद्यातच राहावे लागते, हे देखील एक सत्य आहे. काही जाणकार ग्रामस्थ आवर्जून हा मुद्दा मांडत होते. गप्पांच्या ओघात ते गावात बनवल्या जात असलेल्या पिस्तुलांची जन्मकथा सांगू लागले... पिस्तूल बनवण्यासाठी कुठल्याच कारखान्याची आम्हाला गरज नाही. चार-दोन सांडश्या, वेगवेगळ्या कानस (घासणी), तीन प्रकारच्या हातोड्या, ऐरण, पोगर, करवत, स्क्रू ड्रायव्हर, हॅण्डलवर चालणारी पंखाभट्टी, चार-पाच किलो कोळसा एवढ्याशा साहित्यात आमचा पिस्तुलांचा कारखाना चालतो! पिस्तूल तयार करण्यासाठी अन् पिस्तूल बांधणीला आवश्यक भंगार लोखंडाचे तुकडे, रिबिट, हार्डस्टीलचे ट्रक स्टिअरिंगचे पाइप मिळाले की, कारखान्यात प्रॉडक्शन सुरू... कुणीही एकटा तरबेज कारागीर तीन दिवसांत चार-पाच पिस्तुलं घडवून बांधणी करू शकतो. त्याच्या जोडीला कोणी असलंच तर दुप्पट काम उरकता येतं. पंधरा हजारांपासून ते पन्नास हजार रुपयांपर्यंतचं पिस्तूल तयार!'' पिस्तुलाची मागणी करणाऱ्या व्यक्तीबाबत खातरजमा केली, त्यानं विश्वास पटवून दिला की, त्याला येथील कारागिरांकडून पिस्तूल सहज मिळू शकतं. अशी उमर्टी येथील पिस्तूल फॅक्टरीची कथा आणि वास्तव आहे..Premium|Indian Economy : जागतिक आव्हाने आणि भारतीय गुंतवणूकदार.'ब्रेक के बाद' पुन्हा जैसे थेमध्य प्रदेश पोलिसांचे एटीएस पथक, जळगाव पोलिस यांच्यासह पुणे पोलिस दलानं २२ नोव्हेंबरला उमर्टी गावात संयुक्त कारवाई करत ४९ संशयितांना ताब्यात घेतले. ताब्यात घेतलेल्यांवर 'मकोका'अंतर्गत कारवाई करण्याचा विचार सुरू आहे. यापूर्वीही उमर्टीतील पिस्तूल बनवणाऱ्यांवर मध्य प्रदेश, जळगाव पोलिस दलानं अनेक कारवाया केलेल्या आहेत. मात्र, चारही बाजूंनी सातपुडा डोंगररांगेत वसलेलं हे गाव मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र अशा दोन्हीही राज्यांच्या सीमेवर आहे. गावाला वेगळं ठेवणारी गावाची भौगोलिक परिस्थिती, सिक्कलगर समुदायाची आर्थिक व सामाजिक दुर्बलता ही येथील ग्रामस्थांची अवस्था आहे. त्यातच, ग्रामस्थांच्या आरोपानुसार निरपराध तरुणांना पोलिसांकडून आरोपात गोवलं गेल्यानं त्यांच्यात नैराश्य आणि हताशपणा आहे. त्यातच शिक्षणाचा फारसा गंध नसल्यानं उपजिविकेसाठी कोणतीही अन्य कौशल्यं नसल्यानं येथील ग्रामस्थ रोजगार आणि पोटापाण्यासाठी पिस्तूल बनवण्याच्या परंपरागत, पण बेकायदेशीर व्यवसायाच्या वाटेला जातात आणि पुनःपुन्हा कायद्याच्या ससेमिऱ्यात आणि पोलिसांच्या कारवाईत अडकत जात आहेत. नाइलाजानं का होईना, हे ग्रामस्थ चरितार्थासाठी गावठी पिस्तूल बनवण्याच्या धंद्यात गुरफटले जात आहेत.डाग पुसायचा आहे...उमर्टीतील ग्रामस्थांना त्यांच्या भाळी असलेला 'बेकायदा पिस्तुलनिर्मितीचं गाव' हा डाग पुसायचा आहे. सरकारनं या गावातील ग्रामस्थांच्या पुनर्वसनाचा कार्यक्रम राबवावा म्हणून ग्रामस्थांनी आतापर्यंत मध्य प्रदेशच्या चार मुख्यमंत्र्यांना साकडं घातलं आहे. तरीही सरकार दरबारी त्याची ना दखल घेतली गेली, ना प्रतिसाद दिला गेला, ना त्या दिशेनं सरकारकडून पावलं पडली. व्यवस्थेनं फिरवलेली पाठ आणि न घेतलेली दखल यांमुळे येथील ग्रामस्थांची पावलं पुन्हा बेकायदा पिस्तूल निर्मितीकडं वळत आहेत. त्यामुळे जळगाव, पुणे-मुंबईसह अनेक शहरातील कायदा आणि सुव्यवस्थेला धक्का देणाऱ्या अप्रिय घटना घडत आहेत. त्याच्या तपासाची पोलिसांची पावले उमर्टीकडं वळत राहतात आणि येथील पिस्तुलनिर्मिती करणारे कायद्याच्या फेऱ्यात आपसूक अडकत राहतात. या दुष्टचक्राच्या फेऱ्यात येथील ग्रामस्थ आता पुणे पोलिसांच्या कारवाईनं अडकले आहेत. त्यांच्या बेकायदा कृत्याबद्दल त्यांना शिक्षा जरूर व्हायलाच पाहिजे. त्यांना जरब बसवायलाही पाहिजेच. मात्र, बेकायदा पिस्तुलनिर्मितीचं दुष्टचक्र थांबवण्यासाठी या ग्रामस्थांचं पुनर्वसन, त्यांना शिक्षण, आरोग्य, रोजगार याबाबत विकासाची दिशा दाखवत मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी कल्याणकारी उपाययोजना कसोशीनं राबवल्या गेल्या पाहिजेत. त्यांना कायद्याचा धाक दाखवून परंपरागत, पण बेकायदेशीर व्यवसायापासून दूर केले पाहिजे. तरच त्यांच्या आयुष्यात नवी पहाट होईल..सिक्कलगर म्हणजे कोण?'शकल देखकर, हुबहू कुरेद देनेवाला म्हणजे 'शकलगर'. त्याचा अपभ्रंश होऊन 'सिकलीगर' नंतर 'सिक्कलगर' असे या समुदायाचे नामकरण झाले आहे. शिख समुदायातील मागास प्रवर्गात मोडणारा हा समुदाय आहे. येथील तयार बंदुकींवर एक बटबटीत चांदणी, त्याखाली 'मेड इन युसए' अर्थात 'उमर्टी सिक्कलगर आर्म' या नावानं (ब्रॅण्डनेम) येथील अवैध शस्त्रांचा जळगावमार्गे छत्रपती संभाजीनगर, पुणे-मुंबईसह गुजरात आणि राजधानी दिल्लीपर्यंत पुरवठा होत असतो. येथील ग्रामस्थांकडून एजंटद्वारे व्हॅाटस्ॲप, टेलिग्राम, इन्स्टाग्राम, मॅसेंजरद्वारे ऑर्डर घेऊन शस्त्रांचा पुरवठा करण्यात येतो. मध्य प्रदेशातील उमर्टी, बडवानी, सेंधवा, खरगोन, धार, बऱ्हाणपूर इत्यादी ठिकाणी वाड्या-वस्त्यांवर हलाखीचं जीवन जगणाऱ्या या समुदायातील २० टक्के तरुण बेकायदा शस्त्रनिर्मिती आणि विक्री या व्यवसायात गुंतले असल्याचं निदर्शनाला आलं आहे.. 