Premium|Sixteenth Finance Commission : राज्यांना वाढीव निधी आणि शिस्तीचे पाठ

डॉ. संतोष दास्ताने, अर्थशास्त्राचे प्राध्यापककेंद्र आणि राज्य सरकारांना वित्तीय शिस्त शिकवताना सोळाव्या वित्त आयोगाने थेट रोख हस्तांतर करणाऱ्या सर्व मोफत योजनांवर कठोर टीका केली आहे.संसदेत एक फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांनी सोळाव्या वित्त आयोगाचा अहवालही सादर केला. घटनेच्या अनुच्छेद २८०[१] अनुसार राष्ट्रपती नियमितपणे दर पाच वर्षांनी आयोगाची नेमणूक करतात. प्रस्तुत आयोगाचे अध्यक्ष होते अर्थतज्ज्ञ अरविंद पनगडिया. एक एप्रिल २०२६ पासून आयोगाच्या शिफारशी अंमलात येणार असून त्या २०२६-२७ ते २०३०-३१ अशा पाच वर्षांसाठी लागू आहेत. आयोगाचा अहवाल सरकारने पूर्णतः स्वीकारला आहे, असेही सरकारने संसदेत स्पष्ट केले. तसेच या अहवालावर काय कार्यवाही केली, त्याचे निवेदनही सरकारने अनु. २८१ अनुसार संसदेस सादर केले. म्हणजे वित्त आयोगाबाबत संविधानात सांगितलेली सर्व औपचारिकता सरकारने पूर्ण केली..वित्त आयोगाची मुख्य कामे म्हणजे : अनु. २८०[३] अनुसार केंद्र सरकारकडील कर महसुलाचे केंद्र आणि सर्व राज्यांमध्ये कोणत्या तत्त्वांवर किती प्रमाणात वाटप करायचे ते ठरवणे; अनु. २७५[१] अनुसार केंद्राने राज्यांना किती सहाय्यक अनुदाने द्यायची ते ठरवणे; देशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना केंद्राने थेट किती निधी द्यायचा ते ठरवणे. या आधीच्या म्हणजे पंधराव्या आयोगाच्या मागील पाच वर्षांच्या काळात केंद्राने सर्व राज्यांमध्ये मिळून सुमारे ५६ लाख कोटी रुपयांच्या निधीचे वाटप केले. आताच्या नव्या आयोगाने पुढील पाच वर्षांमध्ये सर्व राज्यांमध्ये मिळून सुमारे १०४ लाख कोटी रुपयांचे वाटप सुचवले आहे. ही तब्बल ८६ टक्क्यांची वाढ आहे. तेव्हा पुढील पाच वर्षात देशातील सर्वच राज्यांना केंद्राकडून भरपूर अधिक निधी मिळेल. राज्यांच्या वाढत्या गरजा, वाढती महागाई हे पाहता अशी वाढ गरजेचीच होती.यानिमित्ताने केंद्र आणि राज्यांच्या एकूण आर्थिक–वित्तीय व्यवहारांचे मूल्यमापन, त्यातील कल आणि त्याबाबत भेडसावणाऱ्या समस्या यांचा धावता आढावा घेणे येथे उचित होईल. पहिला कळीचा मुद्दा म्हणजे केंद्राकडील एकूण नक्त कर उत्पन्नापैकी किती टक्के भाग राज्यांमध्ये वाटून द्यायचा तो मुद्दा. मागील आयोगाने ते प्रमाण ४१ टक्के असे ठरवले होते आणि या आयोगाने ते ४१ टक्के हे प्रमाण कायम राखले आहे. ते वाढवून निदान ५० टक्के करावे, अशी मागणी अनेक राज्यांनी [महाराष्ट्राने सुद्धा] केली होती; पण ती मान्य झाली नाही..Premium|Union Budget 2026 : केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६; आकडेवारीपेक्षा धोके आणि आव्हाने महत्त्वाची.करांबरोबर केंद्र सरकार अनेक शुल्क, उपकर, अधिभार वसूल करीत असते. पण त्यांचा समावेश वाटपयोग्य निधीत होत नाही, तो करावा अशी मागणी राज्य सरकारे सातत्याने करीत असतात. तो भाग पूर्णपणे केंद्राकडे खर्चण्यासाठी राहतो. राज्यांवर हा मोठा अन्याय आहे, अशी तक्रार राज्यांकडून होत असते. पण त्यालाही नकार देऊन आयोगाने पूर्वीचीच परिस्थिती कायम ठेवली आहे. एकूण वाटपयोग्य निधीतील प्रत्येक राज्याचा वाटा ठरवताना काही निकष ठरवले जातात. उदा. राज्याची लोकसंख्या, राज्याचे क्षेत्रफळ वगैरे. बदलती परिस्थिती आणि वाढत्या गरजा पाहता काही नवे निकष अंमलात येतात, तर काही निकष वगळले जातात किंवा त्यांचा भार कमीजास्त केला जातो. जसे, राज्याची लोकसंख्या किती यांवर एकूणपैकी १५ टक्के भार मागील आयोगाने दिला होता तर या आयोगाने तो १७.५ टक्क्यांपर्यंत वाढवला आहे.क्षेत्रफळानुसार एकूणपैकी १५ टक्के निधीचे प्रमाण नव्या आयोगाने कमी करून ते १० टक्क्यांवर आणले आहे. तर राज्याकडून पर्यावरण आणि वनसंरक्षण या प्रयत्नांसाठीचा एकूणपैकी १० टक्के वाटा नव्या आयोगाने कायम ठेवला आहे. सर्व निकषांचा एकत्रित विचार करता चांगली कामगिरी करणाऱ्या श्रीमंत राज्यांना केंद्राकडून वाटा कमी आणि सुमार कामगिरी करणाऱ्या व गरीब राज्यांना वाटा जास्त अशी विसंगती अनुभवास येत असे. हा भेदभाव हे अनेक राज्यांच्या असंतोषास कारण ठरत असे. चांगल्या कामगिरीस शिक्षा का, अशी भाषा अशा तक्रारीत वापरली जात असे. यावर उपाय म्हणून प्रस्तुत आयोगाने एक नवा निकष प्रथमच अंमलात आणला आहे. एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नात राज्याचा जितका ‘टक्केवारी वाटा’ असेल, त्या प्रमाणात आता राज्यांचा आपापला वाटा निश्चित होईल. गेल्या आयोगाने एकूणपैकी २५ टक्के निधी राज्याच्या कामगिरीनुसार दिला होता, तो आता ३० टक्क्यांपर्यंत वाढवला आहे. त्यामुळे राज्यांकडून होणाऱ्या तक्रारी कमी होतील. वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर दक्षिणेकडील राज्ये अशा अन्यायाच्या तक्रारी अधिक प्रमाणात करीत असत, त्यांचे काहीसे समाधान आता व्हायला हरकत नाही..तुटीचे व्यवस्थापनसर्व राज्यांना प्रत्यक्षात वाढीव निधी मिळणार असला तरी टक्केवारीच्या गणितात थोडे मागेपुढे झाले आहे हे खरे. २८ पैकी १५ राज्यांना एकूण वाटपात वाढीव टक्केवारी मिळेल [उदा. गेल्या आयोगाने महाराष्ट्राला एकूणपैकी ६.१३ टक्के वाटा दिला होता, तो पुढील पाच वर्षात ६.४४ टक्के इतका मिळेल.] तमिळनाडू वगळता दक्षिणेकडील सर्व राज्यांना थोडाफार वाढीव टक्केवारी वाटा मिळणार आहे. वित्तीय तुटीबाबत आयोगाने गंभीर इशारे दिले आहेत. केंद्राची आजची वित्तीय तूट एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सुमारे ४.८ टक्के आहे, ती २०३१ पर्यंत ३.५ टक्क्यांच्या मर्यादेत आणावी, राज्यांनी आपापली वित्तीय तूट तीन टक्क्यांपर्यंत खाली आणावी, असे आयोगाने फर्मावले आहे. पूर्वी महसुली तूट भरून काढण्यासाठी आयोग वेगळा निधी राज्यांना देत असे, पण आता तसा निधी आयोगाने नाकारला आहे.महसुली तूट शून्यावर आणावी असे आयोग सांगतो. प्रत्यक्षात ते चांगलेच अवघड आहे. केंद्राच्या २०२६-२७ च्या नव्या अर्थसंकल्पात केंद्राची महसुली तूट रु. ५ लाख ९२ हजार ३४४ कोटी इतकी प्रचंड आहे.) केंद्र आणि राज्य सरकारांना वित्तीय शिस्त शिकवताना आयोगाने थेट रोख हस्तांतर करणाऱ्या सर्व मोफत योजनांवर कठोर टीका केली आहे. एका राज्याने २०२०मध्ये वार्षिक सोळाशे कोटी रुपये खर्चाची अशी योजना सुरू केली. आता देशातील १५ राज्ये मिळून वर्षाकाठी रु. २.४६ लाख कोटी रक्कम अशा मोफत योजनांवर खर्च करीत आहेत, (उदा. महाराष्ट्रात लाडकी बहीण योजना). त्यांचा पुनर्विचार करावा, त्या योजनांची समाप्ती कशी करायची ते राज्यांनी ठरवावे, राज्यांनी आपले उत्पन्न वाढवावे, काटकसर करावी, अनुदाने कमी करावीत, असे आयोग सुचवतो.एकीकडे 'जीएसटी' सुरू झाल्यानंतर राज्यांची वित्तीय क्षमता अधिकच रोडावली आहे, आणि आयोग मात्र काटकसरीचे उपदेश देत आहे, हे राज्यांच्या पचनी पडणार नाही हे निश्चित. मागील आयोगाप्रमाणे याही आयोगाने राज्यांनी वीजनिर्मिती क्षेत्रात सुधारणा घडवून आणाव्यात, त्या कामाचे शक्य तितके खासगीकरण करावे, राज्यांनी तोट्यातली महामंडळे बंद करावीत, निर्गुंतवणुकीचे धोरण अंमलात आणावे आणि त्यामार्गे वित्तीय शिस्त अंगीकारावी, अशा आयोगाच्या सूचना आहेत..ज्या दिवशी दोन खंडातला, एकूण ५९२ पाने, ७० तक्ते, ४८ जोडपत्रे असलेला अहवाल संसदेत सादर होऊन जनतेला खुला झाला, त्याच दिवशी त्यानुसार केलेल्या कामगिरीचा अहवालही सादर करण्यात आला हे कोडे न समजणारे आहे. ज्याची कार्यवाही एप्रिल २०२६ पासून सुरू होणार आहे, त्या कामगिरीचा अहवाल त्याआधीच कसा काय सादर होतो? कलम २८१मध्ये 'प्रत्येक शिफारशीवरील कार्यवाही आणि त्यावरील स्पष्टीकरण संसदेत मांडावे' असे म्हटले आहे. सरकारने मात्र यावर 'यथावकाश कार्यवाही केली जाईल' असे मोघम लिहून प्रकरण मिटवले आहे. सरकारने ही कार्यवाही अधिक गांभीर्याने घेऊन प्रत्येक शिफारशीवरील कार्यवाही पूर्ण करून त्याचा आढावा संसदेत मांडावा, त्यावर चर्चा-चिंतन व्हावे, असे सुचवावेसे वाटते.. 