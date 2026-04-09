Premium|Study Room : ही होर्मुझची सामुद्रधुनी का बरं इतकी महत्त्वची आहे?

Study Room : ही होर्मुझची सामुद्रधुनी का बरं इतकी महत्त्वची आहे?

Strait of Hormuz global oil trade percentage : जागतिक अर्थव्यवस्थेची नाडी मानल्या जाणाऱ्या होर्मुझ सामुद्रधुनीतील वाढता तणाव, भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेपुढील आव्हाने आणि 'ऑपरेशन संकल्प'च्या माध्यमातून भारतीय नौदलाने अरबी समुद्रात व्यावसायिक जहाजांच्या संरक्षणासाठी उभारलेला अभेद्य सुरक्षा कवच यावर आधारित विशेष विश्लेषण.
Strait of Hormuz global oil trade percentage

Strait of Hormuz global oil trade percentage

सागर रेपाळे

होर्मुझची भौगोलिक रचना

होर्मुझचे आखात हे अरबी समुद्र आणि पर्शियन आखात यांना जोडणारी एक अत्यंत महत्त्वाचा सामुद्रधुनी आहे. हे इराण (उत्तरेस) आणि ओमान व संयुक्त अरब अमिराती (दक्षिणेस) यांच्यामध्ये स्थित आहे. ही सामुद्रधुनी इराण आणि ओमान यांना विभक्त करते आणि पर्शियन आखात ला गल्फ ऑफ ओमान व अरबी समुद्र शी जोडते. या सामुद्रधुनीची सर्वात अरुंद रुंदी सुमारे ३३ किमी आहे, मात्र जहाजांसाठीचा वाहतुकीचा मार्ग दोन्ही बाजूंनी फक्त सुमारे ३ किमी रुंद आहे.

जागतिक राजकारणातील भूमिका

होर्मुझचा आखात हा जगातील सर्वात भू-राजनैतिकदृष्ट्या संवेदनशील सामुद्रधुनींपैकी एक आहे. पर्शियन आखातातील सर्व देश सौदी अरेबिया, इराक, कुवेत, यूएई, कतार, बहरीन यांचा तेल निर्यातीसाठी हा एकमेव बाहेर पडण्याचा मार्ग आहे. नौदल दृष्टिकोनातून अमेरिका, चीन, भारत आणि इराण यांच्यासाठी तो अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

