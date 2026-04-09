Premium|Study Room : ही होर्मुझची सामुद्रधुनी का बरं इतकी महत्त्वची आहे?

सागर रेपाळेहोर्मुझची भौगोलिक रचनाहोर्मुझचे आखात हे अरबी समुद्र आणि पर्शियन आखात यांना जोडणारी एक अत्यंत महत्त्वाचा सामुद्रधुनी आहे. हे इराण (उत्तरेस) आणि ओमान व संयुक्त अरब अमिराती (दक्षिणेस) यांच्यामध्ये स्थित आहे. ही सामुद्रधुनी इराण आणि ओमान यांना विभक्त करते आणि पर्शियन आखात ला गल्फ ऑफ ओमान व अरबी समुद्र शी जोडते. या सामुद्रधुनीची सर्वात अरुंद रुंदी सुमारे ३३ किमी आहे, मात्र जहाजांसाठीचा वाहतुकीचा मार्ग दोन्ही बाजूंनी फक्त सुमारे ३ किमी रुंद आहे.जागतिक राजकारणातील भूमिकाहोर्मुझचा आखात हा जगातील सर्वात भू-राजनैतिकदृष्ट्या संवेदनशील सामुद्रधुनींपैकी एक आहे. पर्शियन आखातातील सर्व देश सौदी अरेबिया, इराक, कुवेत, यूएई, कतार, बहरीन यांचा तेल निर्यातीसाठी हा एकमेव बाहेर पडण्याचा मार्ग आहे. नौदल दृष्टिकोनातून अमेरिका, चीन, भारत आणि इराण यांच्यासाठी तो अत्यंत महत्त्वाचा आहे..आर्थिक महत्त्वतेल आणि नैसर्गिक वायू व्यापार : जगातील एकूण तेल व्यापाराच्या सुमारे २०-२१% भाग या सामुद्रधुनीतून जातो. दररोज सुमारे १.७ ते २ कोटी बॅरल खनिज तेल या मार्गाने वाहतूक होते. तसेच जागतिक एलएनजी (द्रवीभूत नैसर्गिक वायू) व्यापाराचा मोठा भाग येथूनच जातो विशेषतः कतारमधून. अ) भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेवर प्रभाव : भारत आपल्या एकूण तेल गरजेच्या सुमारे ८५% तेल आयात करतो. यापैकी मोठा भाग होर्मुझच्या आखातातूनच येतो. त्यामुळे या सामुद्रधुनीतील कोणताही तणाव भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेवर थेट परिणाम करतो.ब) इस्रायल-हमास युद्धाचा प्रभाव : ऑक्टोबर २०२३ नंतर गाझामध्ये युद्ध सुरू झाल्यापासून होर्मुझच्या आखातातील तणाव वाढला आहे. इराणने इस्रायलला पाठिंबा देणाऱ्या देशांच्या जहाजांना लक्ष्य करण्याची धमकी दिली.क) यहुथी हल्ले आणि लाल समुद्र संकट : येमेनमधील हुथी बंडखोरांनी लाल समुद्रात आणि अरबी समुद्रात अनेक व्यावसायिक जहाजांवर ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ले केले. यामुळे अनेक मोठ्या शिपिंग कंपन्यांनी लाल समुद्राऐवजी केप ऑफ गुड होप मार्गाने जाणे सुरू केले यामुळे शिपिंग खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला. भारताच्या निर्यात-आयात व्यापारावर याचा थेट परिणाम झाला.ड) इराण-अमेरिका तणाव : २०२४-२५ मध्ये इराणच्या आण्विक कार्यक्रमावरून अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव कायम आहे. अमेरिकेने यूएसएस अब्राहम लिंकन सारख्या विमानवाहू युद्धनौका या प्रदेशात तैनात केल्या आहेत.इ) भारताची भूमिका : भारतीय नौदलाने आयएनएस विक्रमादित्यसह अनेक युद्धनौका अरबी समुद्रात गस्तीसाठी तैनात केल्या. भारताने व्यावसायिक जहाजांच्या संरक्षणासाठी ऑपरेशन संकल्प राबवले..होर्मुझचे आखात बंद झाल्यास काय होईल?जागतिक तेलाच्या किमती रातोरात प्रचंड वाढतील. युरोप, जपान, दक्षिण कोरिया, भारत यांसारख्या तेल आयात करणाऱ्या देशांवर तीव्र आर्थिक संकट येईल तसेच जागतिक महागाई अभूतपूर्व पातळीवर पोहोचेल.भारत आणि होर्मुझचे आखातभारत हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा तेल आयातदार देश आहे. भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी हा आखात अत्यंत महत्त्वाचा आहे. इराणशी भारताचे विशेष संबंध चाबहार बंदर विकास या बंदरामुळे भारताला होर्मुझला पर्यायी मार्गाने अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियाशी जोडण्याची संधी मिळते. सौदी अरेबिया आणि यूएई हे भारताचे प्रमुख तेल पुरवठादार असून दोन्ही होर्मुझवर अवलंबून आहेत.होर्मुझचा आखात हा केवळ एक भौगोलिक सामुद्रधुनी नसून तो जागतिक अर्थव्यवस्थेचा 'ऊर्जेचा श्वास' आहे. या ३३ किमी रुंद सामुद्रधुनीतील कोणताही अडथळा संपूर्ण जगाच्या ऊर्जा पुरवठ्यावर, महागाईवर आणि भू-राजनैतिक समतोलावर दूरगामी परिणाम करतो. भारतासारख्या विकसनशील देशांसाठी ही सामुद्रधुनी राष्ट्रीय सुरक्षेचाही प्रश्न बनली आहे.