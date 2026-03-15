Premium|No-Fault Compensation Policy : सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश; कोरोना लसीकरणामुळे त्रस्त लोकांना नुकसानभरपाई मिळणार?

प्रियदर्शनकोरोनाच्या काळात अनेक सत्य गोष्टी दडपण्याचा प्रयत्न करणारे सरकार आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार लोकांना नुकसानभरपाई देईल का? न्यायालयाने सरकारला आठवण करून दिली, की लोकांच्या आरोग्याचे संरक्षण करणे ही देखील राज्याची जबाबदारी आहे आणि कोरोना लसीकरणाच्या काळात सरकार योग्य देखरेख यंत्रणा उभारण्यात अपयशी ठरले.सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच आपल्या एका निर्णयात म्हटले आहे, की केंद्र सरकारने कोरोना महासाथीविरोधातल्या लसीमुळे आजारी पडलेल्या किंवा मृत्यू झालेल्या लोकांसाठी नुकसानभरपाईची एक धोरण तयार करावे. प्रश्न असा आहे, की केंद्र सरकार हे काम करेल का? सरकार आतापर्यंत असा दावा करत आली आहे, की कोरोनासंबंधीच्या या लसीमुळे कोणाचाही मृत्यू झालेला नाही. सरकारी यंत्रणा कोरोना-लसीकरण मोहिमेची वारंवार आठवण करून देते, असा दावा करते, की या मोहिमेमुळे संपूर्ण जगाला कोरोनापासून वाचवले..Premium|Study Room : व्हेनेझुएलात झालेले सत्तांतर लहान राष्ट्रांच्या सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न निर्माण करते!.मात्र सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय सरकारच्या कोरोना-व्यवस्थापनाच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह उभे करतो. तरीही न्यायालयाने इतकी मुभा दिली आहे, की नुकसानभरपाईचा मुद्दा सरकारच्या चुकीशी थेट जोडलेला नाही, तर तो तिची सकारात्मक जबाबदारी, म्हणजेच पॉझिटिव्ह ऑब्लिगेशन म्हणून मांडला आहे. न्यायालयाने आठवण करून दिली, की लोकांच्या आरोग्याचे संरक्षण करणे ही देखील राज्याची जबाबदारी आहे आणि कोरोना लसीकरणाच्या काळात सरकार योग्य देखरेख यंत्रणा उभारण्यात अपयशी ठरली.खरंतर सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झाल्या होत्या, ज्यामध्ये असा दावा करण्यात आला, की त्यांच्या नातेवाइकांचा मृत्यू कोरोनाची लस घेतल्यानंतर झाला. १८ आणि २० वर्षांच्या दोन मुलींच्या कुटुंबाने सांगितले, की त्या दोघींना आधी कोणताही आजार नव्हता; पण कोविशिल्डची पहिली मात्रा घेतल्यानंतर त्यांची प्रकृती बिघडू लागली आणि त्यांना वाचवता आले नाही. अशा आणखी आठ याचिका होत्या. ज्यामध्ये कोरोना लसीमुळे मृत्यू झाल्याचा उल्लेख होता. या याचिकांमध्ये हेही सांगितले गेले, की जगातील किमान अठरा देशांनी ॲस्ट्राझेनेका या कंपनीची लस वापरणे थांबवले किंवा मर्यादित केले. ॲस्ट्राझेनेका हीच ती कंपनी आहे, जिने कोविशिल्ड ही लस तयार केली होती. याचिकेत असेही म्हटले होते, की जानेवारी २०२१ मध्ये भारताच्या ड्रग्स कंट्रोलर जनरल यांनी या लसी ११० टक्के सुरक्षित असल्याचे म्हटले होते..सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले, की केंद्र सरकारने नो-फॉल्ट कॉम्पेन्सेशन पॉलिसी, म्हणजे चूक सिद्ध न झाली तरी नुकसानभरपाई देण्याची नीती आणावी. न्यायालयाने म्हटले, की राज्यघटना राज्याची कल्पना लोकांच्या दुःखाकडे दूरून पाहणाऱ्या दिखावटी यंत्रणेशी करत नाही, तर सन्मान आणि कल्याणाचे सक्रिय संरक्षक म्हणून करते. राज्याची जबाबदारी फक्त लसीकरणानंतर त्याचे दुष्परिणाम पाहण्यापुरती मर्यादित नाही; तर ज्यांना लसीकरणानंतर त्रास सहन करावा लागला, त्यांना योग्य नुकसानभरपाई देण्यापर्यंत जाते. न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले, की नुकसानभरपाई मिळवण्यासाठी लोकांनी हे सिद्ध करण्याची गरज नाही की मृत्यू किंवा आजाराचे कारण निश्चितपणे लसीकरण आहे; एवढे दाखवणे पुरेसे आहे, की लस घेतल्यानंतर त्यांना हा त्रास सहन करावा लागला.हा संपूर्ण निर्णय अनेक दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. यामुळे हे अधिकृतपणे स्पष्ट होते, की कोरोनाच्या काळात लसीकरण करताना आपल्या नागरिकांप्रति सरकारने जितक्या जबाबदारीने काम करायला हवे होते, तितके केले नाही. लसीकरणाचे दुष्परिणाम लपवले गेले. दुसरा मुद्दा असा, की आयसीएमआर सातत्याने दावा करत राहिले की कोरोना लसींमुळे एकही मृत्यू झाला नाही. पण सर्वोच्च न्यायालयाने लसीकरणानंतर मृत्यूची शक्यता काही प्रमाणात मान्य केल्यावर केंद्र सरकारलाही आपला दृष्टिकोन बदलावा लागेल. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे आता बरेच लोक सरकारकडे नुकसानभरपाईची मागणी करतील, ज्यांना किंवा ज्यांच्या कुटुंबीयांना लसीचे दुष्परिणाम सहन करावे लागले..प्रश्न असा आहे, की कोरोनाच्या काळात अनेक सत्य गोष्टी दडपण्याचा प्रयत्न करणारे सरकार आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार लोकांना नुकसानभरपाई देईल का? विशेषतः कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेदरम्यान ज्यांनी रुग्णालयात जागा न मिळाल्याची तक्रार केली, ऑक्सिजन सिलिंडरची कमतरता सांगितली, त्यांच्यावर देशाची बदनामी केल्याचा आरोप करण्यात आला. सरकारने तर कोरोनाविरुद्ध लस तयार करून केवळ आपल्या नागरिकांचीच नव्हे तर संपूर्ण मानवतेची सेवा केल्याचा दावा केला, कारण ती लस इतर देशांनाही पाठवण्यात आली. परंतु ही केवळ पाच वर्षांपूर्वीचीच गोष्ट आहे, जेव्हा आपण रुग्णालयांच्या बाहेर लोकांना प्राण सोडताना पाहिले, स्मशानभूमीत जागा अपुरी पडताना पाहिली आणि गंगेत वाहून नेण्यात येणाऱ्या मृतदेहांच्या बातम्या पाहिल्या. एवढेच नव्हे तर ट्विटरवर ऑक्सिजन सिलिंडरची चौकशी करणाऱ्या किंवा रुग्णालयात जागा मिळत नसल्याची तक्रार करणाऱ्या लोकांना धमक्या दिल्या गेल्या, काहींवर तर खटलेही दाखल झाले.अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय सरकारला त्या सत्यासमोर उभे करतो, ज्याकडे ती आतापर्यंत दुर्लक्ष करत होती. भारतीय लोकशाहीवर अलीकडच्या काळात अनेक दबाव आले आहेत. अनेकदा असे वाटले, की लोकशाही संस्था कमकुवत होत आहेत आणि शासनाने लोकशाही पारदर्शकतेचा सिद्धांत जणू विसरल्यासारखा केला आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय आश्वासक आहे, की अजूनही आपल्या घटनात्मक व्यवस्थेत अनेक लोकांचे दुःख ऐकले जाऊ शकते आणि त्यावर उपाय शोधण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. जरी न्यायाचा प्रवास खूप धीम्या गतीने होतो, कधी कधी तो अन्यायासारखाही वाटतो तरीही अशी आशा ठेवता येते, की या निर्णयानंतर केंद्र सरकार भविष्यात अशा संकटांमध्ये आपल्या नागरिकांची अधिक काळजी घेईल आणि प्रामाणिकपणे त्या लोकांना नुकसानभरपाई देईल जे एका सामूहिक संकटाचा सामना करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांचे बळी ठरले. 