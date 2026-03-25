Premium|International Religious Freedom Report : अमेरिकेची वार्षिक आगपाखड!

विनय सहस्रबुद्धे - माजी खासदारभारतातील धार्मिक स्वातंत्र्याच्या विषयावर अमेरिकेतील ‘युनायटेड स्टेट्स कमिशन ऑन इंटरनेशनल रिलिजियस फ्रीडम’ म्हणजेच ‘यूएससीआयआरएफ’ या संस्थेचा भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्याबद्दलचा अहवाल सालाबादप्रमाणे याही वर्षी जाहीर झाला आहे. सालाबादाप्रमाणेच त्यातील आशय भारतातील धर्मस्वातंत्र्याच्या कथित संकोचाबद्दल चिंता व्यक्त करणारा आहे. मुदलात ही संस्था आहे तरी काय आणि इतर देशातील धर्मस्वातंत्र्याची चिंता करण्याचे काम तिला दिले तरी कोणी? ती जे अहवाल दरवर्षी प्रकाशित करते त्याबाबत भारत सरकार आणि अन्य देशातील सरकारे नेमकी काय भूमिका घेतात? हे अहवाल किती वस्तुनिष्ठ मानले जातात? शिवाय इतर देशातील धार्मिक स्वातंत्र्याच्या कथित हानीचे कुसळ पाहणाऱ्या अमेरिकेला त्यांच्या देशातील मुसळ नजरेस येते की नाही? त्यासंदर्भात ते नेमके काय करतात, हे आणि असे अनेक प्रश्न यासंदर्भात निर्माण होतात. या प्रश्नांची उत्तरे शोधतांना कोणाही अभ्यासकाला जाणवतो तो अमेरिकेचा तद्दन शहाजोगपणा आणि त्यातून आपण वैश्विक समुदायाच्या हिताचे एकमेव रक्षणकर्ते आहोत, हे ठसविण्याचा तिचा प्रयत्न. तसेच बघायचे तर ज्या संस्थेच्या अहवालातील शिफारशी अमेरिकी सरकारला (सुद्धा) बंधनकारक नाहीत त्या अहवालाला इतरांनी फारसे महत्त्व देण्याचे कारण नाही. पण भारतात सेक्युलरिझम धोक्यात असल्याचे ज्या लोकांना वाटते त्यांना असे अहवाल सुखावून जातात. त्याचे हे सुख अमेरिकेच्या शहाजोगपणाला असलेल्या रणनीतिक पायाबद्दलच्या अज्ञानातून निर्माण झालेले आहे आणि म्हणूनच ही अज्ञानमूलक समजूत किती पोकळ आहे, हे समजून घेण्याची गरज आहे..Premium|US-China Cold War : अमेरिका-चीन शीतयुद्धाला इराणची युद्धभूमी .सोवियत रशिया संपुष्टात आल्यानंतर १९८९ मध्ये आता आपणच एकमेव महाशक्ती आहोत हे जग-मनावर बिंबविण्यासाठी आणि त्यातून आपल्या सौम्य शक्ती (सॉफ्ट पॉवर) ला तीव्र झळाळी देण्याच्या नादात अमेरिकी सरकारने ही संस्था १९९८ मध्ये स्थापन केली. त्यासाठी अमेरिकी संसदेने आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्याबद्दलचा एक कायदाही मंजूर केला. ही संस्था प्रतिवर्षी एक अहवाल प्रकाशित करते आणि विविध देशांतील धार्मिक स्वातंत्र्याच्या संदर्भात देशांची गुणवत्ता-क्रमवारी लावते. मुख्य म्हणजे हा उपद्व्याप केला जातो, तो अमेरिकेतील सत्ताधारी आणि विरोधी अशा दोन्ही पक्षांच्या संगनमताने. त्याचे सदस्य अमेरिकेचे अध्यक्ष नेमतात खरे; पण त्या नियुक्त्या उभयपक्षी सहमतीने केल्या जातात. म्हणजेच काय तर आपले महासत्तापण जगासमोर आणण्याच्या या उद्योगात अमेरिकेचे दोन्ही प्रतिस्पर्धी पक्ष सहभागी आहेत. हिंदूंवरील अत्याचारांबद्दल गप्प या संस्थेच्या २०२६च्या ताज्या अहवालातील भारताबद्दलची ठळक बाब म्हणजे या संस्थाने भारतचे वर्णन धर्मस्वातंत्र्याच्या संदर्भात ‘विशेष चिंता वाटावी असा देश’ असे केले असून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भारत सरकारची गुप्तवार्ता संघटना ‘रिसर्च अँड अँनालिसिस विंग किंवा ‘रॉ’ यांच्यावर बंदी घालण्यात यावी, अशी शिफारसही केली आहे. आणखी एक विनोदी वाटावा असा प्रकार म्हणजे या अहवालात म्हटले आहे की ‘‘भारतातील अमेरिकी नागरिकांना सतत त्रास दिला जात असल्याच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकी सरकारने त्या देशातील शस्त्रास्त्र निर्यात कायद्याच्या कलम सहाच्या अनुषंगाने भारताला होत असलेली शस्त्रविक्री/निर्यात पूर्णपणे थांबवावी.” नेमक्या कोणत्या अमेरिकी नागरिकांना त्रास दिला गेला? कुठे आणि कधी? याबद्दल अहवाल मौन आहे. आणखी उल्लेखनीय म्हणजे या अहवालात बांगलादेशातील स्थितीबद्दल या संस्थेने आपल्याच तोंडावर घट्टपणे ठेवलेले बोट! हिंदूंवर अत्याचाराच्या अगणित घटना जिथे घडल्या तिथल्या परिस्थितीबद्दलचे अमेरिकी मौन अहवाल-लेखकांच्या प्रामाणिकतेबद्दल शंका घेण्यास पुरेसे आहे. .स्वतः कोरडे पाषाणआपणच जगाचे न्यायाधीश आहोत, अशा आविर्भावात प्रतिवर्षी सादर होणाऱ्या या अहवालाच्या पार्श्वभूमीवर खुद्द अमेरिकेत धार्मिक स्वातंत्र्याची नेमकी काय स्थिती आहे, ते पाहणे उद्बोधक ठरेल. अमेरिकेत भारतीयांवर, हिंदूंवर आणि हिंदूंच्या मंदिरांवर हिंसक हल्ल्यांचे प्रमाण वाढते आहे; पण धार्मिक स्वातंत्र्यरक्षणाचा मक्ता घेतलेली संस्था त्याबद्दल ब्र काढायलाही तयार नाहीत. किती उदाहरणे द्यावीत? गेल्यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात अमेरिकेच्या इंडियाना प्रांतात 'बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्थे'च्या मंदिरावर हिंसक हल्ला झाला; पण अद्यापही त्याची सखोल चौकशी झालेली नाही. युटाह प्रांतातील इस्कॉन मंदिरात काही हिंदूविरोधी गुंडांनी घुसखोरी करून बेधुंद गोळीबार केला ज्यात मंदिराचे मोठे नुकसान झाले. कॅलिफोर्नियामधील चिनो हिल्स मंदिरातही समाजकंटकांनी घुसखोरी करून मोठी नासधूस केली आणि भिंतींवर हिंदू आणि भारतविरोधी घोषणा लिहिल्या. न्यूयॉर्कजवळीक नेवार्क येथील स्वामिनारायण मंदिरातही बाहेरून आलेल्या अहिंदू नागरिकांनी पावित्र्यभंगाचे प्रकार घडवून आल्याच्या घटना गेल्या दोन वर्षात घडल्या आहेत. अनेक खालिस्तानवादी अतिरेकी अमेरिकी शीख तरुणांकडूनही हिंदूंवर हिंसक हल्ले झाल्याच्या घटना आहेत. गेल्या सप्टेंबरमध्ये, अमेरिकेतील हिंदू व्यक्ती आणि देवस्थानांवर होणाऱ्या हिंसक हल्ल्याच्या संदर्भात काँग्रेसमन सुहास सुब्रमण्यम यांनी सभागृहात विशेष उल्लेख केला खरा; पण त्यांच्या मांडणीला मिळालेला प्रतिसाद पाहता ते अरण्यरुदनच ठरते की काय अशी एकूण परिस्थिती आहे.अमेरिकेतील हिंदूंच्या मानवाधिकारांच्या विषयात काम करणाऱ्या काही संघटनांनी हिंदूंवरील द्वेषमूलक हल्ल्याचा विषय २००२ मध्ये 'डॉट बस्तर्स' या नावाने लावून धरला होता. भारतीय महिलांचे कुंकू पुसण्याचा चंग बांधलेल्या हिंसक टोळ्या अस्तित्वात आल्या होत्या, तेव्हापासून त्यांनी हा पाठपुरावा केला होता. अलीकडे 'व्हाइट हाऊस'मधून दिवाळीच्या शुभेच्छा दिल्या जातात आणि प्रसंगी दिवाळी साजरीही केली जाते. याची खूप तीव्र प्रतिक्रिया काही अतिरेकी गटांमध्ये उमटली आहे. लोकसंख्येमुळे हिंदूंची दृश्यात्मकता अधिक, त्यामुळे हिंदू सण चक्क आपल्या अध्यक्षीय प्रसादात साजरा होणे कट्टरपंथी ख्रिश्चन मंडळींच्या डोळ्यांना खुपले. 'ही अमेरिका आहे, इथे असले काही चालणार नाही', अशी भाषादेखील वापरली गेली. काही ठिकाणी 'इंडियन्स गो बॅक, असे भित्तिलेख रंगविले गेले आणि अनेक ठिकाणी हिंदू देवदेवतांची यथेच्छ टिंगलटवाळी केल्याची उदाहरणे घडून आली..अमेरिकी प्रशासनातील एक वरिष्ठ आणि एफबीआयचे संचालक काश पटेल यांनी गेल्या दिवाळीत हिंदूंना / भारतीयांना जाहीरपणे शुभेच्छा दिल्यानंतर समाजमाध्यमांवर त्यांना उद्देशून अपशब्दांचा पाऊस पडला. भारतात परत जा, असे बेलाशकपणे सुनविले गेले. अतिरेकी उजव्या विचाराचे पॉडकास्टर स्टीव्हन क्राउडर यांनी तर ' जा परत तुमच्या देशात, आमचा देश सोडा एकदाचा आणि तिकडे जाऊन तुमच्या वालुकामय राक्षसांची ( सँड डेमॉन्स ) खुशाल पूजा करा' असा निर्लज्ज संदेशही पाठविला! आणखी एक नेते आणि गव्हर्नर विवेक रामस्वामी यांनाही अशाच कटू अनुभवांना सामोरे जावे लागले. त्यांच्या प्रचारकाळातच 'व्हाइट हाऊस'चे विशेष कौन्सल पॉल इंग्रेसिया यांनी एक सरधोपट विधान करून मनातली मळमळ बाहेर काढली. इंग्रेशिया म्हणाले ' (कोणाही) चिनी किंवा भारतीय माणसावर अजिबात विश्वास ठेवू नका! कधीच!'वांशिक पूर्वग्रहांचे एवढे घातक वातावरण असलेल्या अमेरिकेची स्थिती स्वत: 'कोरडे पाषाण' अशी असताना त्यांनी इतरांना ब्रह्मज्ञान न सांगणेच श्रेयस्कर! 