Premium|Spiritual Experience in Mangeshi : रानभूल, निसर्गभूलीपेक्षा जटिल असते जीवनभूल...

हृदयनाथ मंगेशकर - saptrang@esakal.comपंडितजी गंभीरपणे म्हणाले.‘‘मुला, तुझी शंका विचार करायला लावणारी आहे. रान किंवा वन हे लहानअसते, सुंदर असते. पण अरण्यासारखे रौद्र्यरूप दाखवणारे नसते. त्यामुळेरानभुलीपेक्षा निसर्गभूल ही अधिकप्रत्येयकारी असेल, पण...’’आणि अचानक घुघु ऽऽऽ घू ऽऽऽ घू ऽऽऽअसा भयानक आवाज करीत एक घुबडआमच्या डोक्यावरून उडत गेले. आणिकधी वज्र धरेवर गगनातुन कडकडतेकधी लवचिक पाते खड्गाचे लवलवते,कधी गर्भरेशमी पोत मधे जरतार,प्रमदेचे मादक वस्र जणू सळसळते,अशी लवलवत, सळसळत एक तेजाचीशलाका ‘विद्युलता’ या ध्रुवावरून त्याध्रुवावर जाऊन आदळली.अनेक सूर्यांनी एकाच वेळी प्रकाशावे, तसाआसमंत जाळून टाकणारा प्रकाश पडला.‘‘बांधल्या तळ्याचा फुटलासे पाटओघ बारा वाटा मुरूडताती’’घोंघावत बारा वाटा मुरडून टाकणारा,पाण्याचा श्रोत आकाशगंगेचा बांधारा,फोडून आमच्यावर कोसळू लागला.क्षणभर आश्चर्यचकित झालेले पंडितजी,क्षणभरच दिसले आणि दुसऱ्याच क्षणी शेकोटी विझली. आणि ती चक्क पाण्याच्या ओघात वाहूनच गेली.मी आणि पंडितजी अंधकाराच्याखोल खोल गर्देत फेकले गेलो.‘‘घाबरलास का?’’ पंडितजीनी शांतपणे विचारले.‘‘बिलकुल नाही.’’मी ही तितक्याच शांत आवाजात उत्तरलो.‘‘का?’’.Premium|Ranbhul nature experience : रानभूल आणि निसर्गभूल: दीनानाथ मंगेशकरांच्या अद्भुत प्रवासाची कहाणी.पंडिजींनी आश्चर्याने विचारले.मी हसून म्हणालो.‘‘पंडितजी! तुम्हीच म्हणाला होता, ना!...भूत, प्रेत, जादूटोणा, चकवा सब झूट है।चकवा म्हणजे रानभूल, आणि आपण आताजी भोगतोय ती निसर्गभूल. हेच खरे ना!’’पंडितजी खूष झाले. आनंदाने म्हणाले.‘‘हे घुबडाचे ओरडणे. ती वीज कोसळणे,हा प्रपातरूपी पाऊस, आणि आता हा,प्रपातरूपी अंधकार.‘‘दीना, तुला जराही भीती वाटत नाही?’’मी आदराने म्हणालो.‘‘पंडितजी, मी आपणाला सत्यच सांगितलेहोते. मला कशाचीच भीती वाटत नाही.कारण एक अज्ञात शक्ती माझ्याबरोबरसतत असते. त्या शक्तीचा भास मला सततहोत असतो. पंडितजी, आपल्याला माझेनाव माहीत नसतानाही आपण मला ‘दीना’म्हणालात. पंडितजी, हीच ती शक्ती.’’पंडितजी खाकरले. मग म्हणाले.‘‘शक्ती? पण कुणाची?... तुझी की माझी?’’मी अधिक शांतपणे म्हणालो.‘‘पंडितजी, मंगेशाच्या मंदिरात साखरे महाराजयांचे प्रवचन होते, ते म्हणाले होते,‘‘श्रीज्ञानेश्वर आणि चांगदेव यांच्या भेटीच्यावेळी, श्रीज्ञानदेव म्हणाले...‘‘चांगदेवा, तू आणि मी ‘डोळस आईने’ आहोत,आणि आपल्या दोघांमध्ये आपलेआत्मरूप उभे आहे. सांग ! आत्मरूपाचीकिती बिंबं, आणि किती प्रतिबिंबं पडलीअसतील? कीती पडतील? आणि त्यांचेमोजमाप कसे होईल?’’पंडितजी कौतुकाने म्हणाले.‘‘फार सुंदर, दीना! ‘चांगदेव पासष्टी’हे पत्र ‘अमृतानुभव’ याचा पाया आहे.मायावादाचे खंडन आणि चिद् विलासाचाप्रारंभ हे सारे जटिल तत्त्वज्ञान त्यात आहे.तुला त्यात रस आहे? तुला ते कळते?’’मी हसून म्हणालो.‘‘मला शून्य कळते. मला काहीही कळत नाही.पण मंदिरात फार मोठे साहित्यिक,विद्वान, प्रवचनकार येतात. त्यांचे प्रवचनमी मनःपूर्वक ऐकतो. पाठ करण्याचा प्रयत्नकरतो. बस्स् आणि काहीही नाही.मी एक सामान्य गायक. मंदिरातला एक सेवक.मला कसले आलेय ज्ञान? ज्ञान, तत्वज्ञानया बाबतीत मी अगदी शून्य आहे.’’पंडितजी म्हणाले.‘‘दीना, मला काही कळत नाही, हे ज्याला कळते,तेच खरे कळणे. तेच खरे ज्ञान.तू स्वःतला शून्य म्हणालास.दीना, एकाला जग शून्य भासते,तर दुसऱ्याला शून्यात जग दिसते.तुझी ज्ञान संपादन करण्याची वृत्ती, जिद्दतुझी गान तपश्चर्या, संगीत, साहित्य प्रेम बघून,एक दिवस तू शून्यातून विश्व निर्माणकरणार, यात मला शंका नाही.पण दीना, तुझ्या लक्षात एक गोष्ट आलीका? अरे, तू आणि मी, एक तास झालाय,आपण चक्क अंधारात बोलत बसलोय.ती वीज पडली, तो मुसळधार पाऊस,आपली शेकोटी विझली नाही,तर चक्क वाहून गेली, पण अंधकाराचा हात धरून,आपण बोलतच बसलो आहोत.तू आणि मी 'रानभूल' अनभवून आलो.मग 'निसर्गभूल'पण अनुभवली.आणि आता आपण 'अंधारभूल' अनुभवित आहोत.तू मला दिसत नाहीस. मी तुला दिसत नाही.तरी पण आपण एकमेकांशी बोलत आहोत.हीच अंधारभूल... ही अंधारभूल फार विचित्र,साधे झुडूप प्रेत भासते. तर मोठे झाडपिशाच्च वाटते. साधा खड्डा, खोल दरी वाटतो,तर ओहळ, पूर आलेली नदी भासते.अंधारभूल हे अंधकाराचे काव्यगान आहे.''''निजल्या विश्वाचेच घोरणेवाऱ्याचे बेझुट बरळणेकाळे डोंगर जिकडे तिकडेकडीकपारी त्याचे जबडेकाळोखामधि असती उघडेरात्र रंगली काळोखानेमेली संगीताची पानेतेजाची गंगाच आटलीकाळोखाची प्रभा दाटली''''दीना, ही रानभूल, ही निसर्गभूल,ही अंधारभूल, या सर्व भूलभुलैयातून मानवसहज बाहेर पडतो.पण 'जीवन भूल' ही सर्वांत जटिल भूल.तिच्यातून सहिसलामत बाहेर पडणे मुष्कील.मीरा म्हणते.'जीवन भूल जडी,.Premium|Deenanath Mangeshkar : शब्दांचे साम्राज्य संपते तेथे स्वराचे सुरू होते....आली री मोरे नैनन बान पडी।''ही जीवनभूल, म्हणजे 'भवसागर'दीना, तू बिलासखानी तोडीमधली एकबंदिश नेहमी गात असतोस, त्यातलाएक शब्द म्हणजे 'गूण समुद्र' म्हणजे 'भवसागर'- पार न पाई, गूण समुद्र अथांग- कौन तीरीये, कौन करीये पार।- पार न पाई, ऽऽऽऽऽ''दीना, आयुष्य संपते, दुसऱ्या जन्माची ओढलागते. पण हा मोहमयी भवसागर, आणिहा अथांग गूण समुद्र काही पार होत नाही.दीना, या रात्रीत तू आणि मी एकाशब्दखंडात भटकत आहोत. पण अजूनहीउषःकालेच्या माथ्यावर काळे अभ्र घुटमळतआहेत. अजूनही प्रकाशाची चाहुल लागतनाहीये, कारण...रानभूल, निसर्गभूल, अंधारभूल,जीवनभूल... या सर्व भूलभुलैयापेक्षा एकमोठी भूल आहे. ती भूल म्हणजे प्रेमभूलजाऊन सांगा की 'रान भरी' होऊ नको रेवधुनी जाई, प्राण घेई जगी ठेवू नको रेतुझ्या प्रीतीचे दुःख मला दावू नको रेवधुनी जाई प्राण घेऊ जगी ठेवू नको रेदीना, हा 'रानभरी' शब्द प्रीतीचे अनेक रंगदर्शवितो. वसंत ऋतू बहरात आहे.सारी वनराई हिरव्यागार रंगाने, वसंत ऋतूनेरंगविली आहे. हिरवी आम्रराई, झाडांचेलता-वेलींचे, पाना-फुलांचे रंग फक्त हिरवे.मोहर, हिरवागार, कच्चे आम्र फळ हिरवेगार,हिरव्यागार मोहराला वेढलेला चाफा पणहिरवागार. वारियाच्या हिरव्या झुळकी बरोबरहलणारी हिरवी सृष्टी, हिरव्याकारंज्याप्रमाणे उफाळून, हिरवे रंग तुषारउडवित हिरवा रंग उज्वलीत करतेय,या हिरव्यागार रंगाच्या प्रेमात पडलेलाएक हिरवागार कीर (पोपट) हिरवी भरारीमारून, त्या हिरव्यागार झाडांच्या मलमलीतारुण्यात लुप्त होतो, नाहिसा होतो.हिरव्या रंगात हरवला जातो. सारे विश्वहिरवेगार, तो ही हिरवागार, आम्रवृक्षांची पानत्यांची सळसळ, या पोपटाची भरारी सारेहिरवेगार. निराकार, निराकारात एकाकार.अद्वैत, अद्वैतात विसर्जित.प्रेम, प्रेमात, ज्योत, ज्योतीतप्रकाश प्रकाशात.सारे एकाकार, सारे निराकार, सारे अद्वैत.याला 'रानभरी' म्हणतात,'दीप शिखेवरी पतंग जोप्रेमे प्राणाहुती देतो'''कितने परवाने जले, राज ये पाने के लियेशम्मा जलने के लिये है, या जलाने के लिये''(किती परवाने जळले, किती पतंगांनीस्वतःला जाळून घेतले, फक्त एक रहस्यजाणून घेण्यासाठी... की,ज्योत, प्रकाश देण्यासाठी,जळण्यासाठी जळते, कीपतंगाला जाळण्यासाठी जळते?''जगी सांगतात प्रीत पतंगाची खरी,झड घालून देतो प्राण दीपकाचे वरी''दीना, ही प्रेमभूल सर्व कलांची प्रेरणा आहे.प्रथम प्रेम, मग भक्ती... आणि मग मुक्ती,दीना, प्रेमात खरोखर जग जगतेठण्ण ऽऽऽ ठण्ण ऽऽऽ ठण्ण ऽऽऽऽचर्चबेल तीनदा निनादली.''चल दीना, पहाटेचे तीन वाजताहेत,घरी सारे तुझी वाट बघत असतील.मी तुला आता या भूलभुलैयातून,मंगेशीची वाट दाखवितो.''प्रकाशाच्या पावलांचे चाहुलरवकानी पडू लागले होते.थोडे थोडे प्रकाशकण सांडूही लागले होते.मी आणि पंडितजी, त्या पडक्या भिंतीपाशीनव्हतोच. आता आम्ही त्या सळसळणाऱ्यापिंपळाच्या झाडाखाली उभे होतो.समोर मंगेशी गाव आणि श्रीमंगेशाचे मंदिर,धूसर, धूसर दिसत होते.(क्रमशः). 