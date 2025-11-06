Premium|Gangaram Gawankar: गंगाराम गवाणकर - नाटक, चित्रपट आणि दूरदर्शन क्षेत्रातील एक प्रतिभावंत लेखक

अरुण घाडीगावकरआपल्या एकूण तीन नाटकांचे हजारांहून अधिक प्रयोग पाहण्याचं भाग्य ‘वस्त्रहरणकार’ गंगाराम गवाणकर यांच्या नशिबी आलं. केवळ नाटकच नव्हे; तर चित्रपटांसाठी कथा, पटकथा, संवाद आणि दूरदर्शन मालिका त्यांनी लिहिल्या. स्तंभलेखनही केलं. त्यांच्या लेखनासाठी अनेक महत्त्वाचे पुरस्कार लाभले. नाट्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाची माळही त्यांच्या गळ्यात पडली; पण एवढ्या साऱ्या सन्मानापेक्षा त्यांना चाहत्यांच्या, जवळच्या लोकांच्या गराड्यात राहून ‘आनंद’ साजरा करण्यात अधिक ‘रस’ होता. वस्त्रहरणकार’ गंगाराम गवाणकर ३०-४० दिवस दुर्धर आजाराशी निकराने झुंज देत होते. ही झुंज दुर्दैवाने अपयशी ठरली आणि २७ ऑक्टोबर रोजी रात्री उशिरा ती दुःखद बातमी आली... ‘गवाणकर गेले.’ दहा-पंधरा दिवस ‘गवाणकर यांची प्रकृती चिंताजनक’ अशा बातम्या येतच होत्या. त्यांना आराम पडावा, या आजारातून ते बाहेर पडावेत म्हणून त्यांचे हितचिंतक प्रार्थनाही करत होते. ते कोमात गेले तेव्हाच त्यांना भेटून यावं, असं प्रकर्षाने वाटत होतं; पण राहून गेलं. जे त्यांना भेटून यायचे त्यांच्याकडून मला त्यांच्या तब्येतीविषयी कळायचं. प्रदीप कबरे, संजय डहाळे हे सातत्याने त्यांना जाऊन पाहत असत. काही रंगकर्मींनी त्यांचे रुग्णालयातील फोटो शेअर केल्यानंतर त्यांची वास्तवता लक्षात आली. खरं सांगायचं तर डोळे मिटून निपचित पडलेले गवाणकर आमच्या कल्पनेपलीकडचे होते. सतत माणसांमध्ये राहणारे, मैफल जमवून गजाल्या सांगत भवतालच्या लोकांना हसत ठेवणारे, चैतन्यशील, सदा टवटवीत, प्रसन्न व्यक्तिमत्त्वाचे गवाणकर असे पडून राहिलेले पाहणं कल्पनातीत होतं. .गवाणकरांशी माझी जवळीक वाढली ती मोहनशेठ तोंडवळकर यांच्या अमृत महोत्सवानिमित्त. ते ‘कलावैभव’ या नाट्यसंस्थेचे निर्माते. त्यांच्या पंचाहत्तरीनिमित्ताने त्यांचा ‘गौरवग्रंथ’ करण्याची जबाबदारी गवाणकरांनी माझ्यावर सोपवली. रामविजय परबही माझ्यासोबत होते. ते त्यांच्या चित्रपट दिग्दर्शनात व्यग्र झाल्यावर ते बाजूला झाले. या कार्यक्रमासाठी खर्चही प्रचंड येणार होता; पण ‘वस्त्रहरण’, ‘वन रूम किचन’ आणि ‘वात्रट मेले’ या नाटकांमुळे गवाणकर यांच्या नावाला वलय आलं होतं. ते जिथे शब्द टाकत तिथून अर्थसहाय्य मिळत गेलं. त्यातील मोठा वाटा नाना पाटेकर यांनी उचलला. नाना हे मोहनशेठना ‘अन्नदाता’ संबोधायचे. गवाणकर आणि नानांनी मिळून तो कार्यक्रम अविस्मरणीय केला. .‘वस्त्रहरण’कार गंगाराम गवाणकर यांचे निधन.खरं तर आपल्या पहिल्याच ‘वेडी माणसं’ या नाटकाने गवाणकर यांनी जाणकारांचं लक्ष आपल्याकडे वेधून घेतलं. ‘राज्य नाट्यस्पर्धे’त या नाटकास लेखनाचं प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक मिळालं. त्यानंतरचं ‘दोघी’ हे नाटक. अत्यंत वेगळ्या विषयावरचं, गंभीर नाटक. या नाटकाचे संवाद ऐकण्यासाठी दोन प्रेक्षक रवींद्र नाट्यमंदिरातील प्रयोगाला, तिकीट काढून बसत असत. त्यातील संवादाने ते भारावले होते. ही गवाणकरांच्या लेखणीची ताकद होती. गंगाराम गवाणकर हे एका दृष्टीने भाग्यवान म्हणायला हवेत. आपल्या एकूण तीन नाटकांचे हजारांहून अधिक प्रयोग पाहण्याचं भाग्य त्यांच्या नशिबी आलं. तसे हजार प्रयोग अत्रे, गडकरी, देवल, कोल्हटकर, खाडिलकर, पु. ल. देशपांडे यांच्याही नाटकांचे झाले; पण ते त्यांच्या मृत्यूपश्चात. गवाणकर यांच्या ‘वन रूम किचन’चे हजारांहून अधिक प्रयोग, ‘वात्रट मेले’चे साडेतीन हजार; तर परदेशातही मालवणीचा डंका पिटून आलेल्या ‘वस्त्रहरण’चे पाच हजारांहून अधिक प्रयोग. हे सारं त्यांनी पाहिलं, अनुभवलं. फक्त खंत या गोष्टीची वाटली, की ‘वस्त्रहरण’च्या पंचहजारी प्रयोगाच्या फोटोशूटच्या वेळी नाटककार गवाणकर मागे तिसऱ्या रांगेत होते..ज्येष्ठ नाटककार गंगाराम गवाणकर यांना नाट्यसृष्टीतील कलाकार मंडळींनी वाहिलेली श्रद्धांजली.... ‘वस्त्रहरण’ पाहिल्यावर पु. ल. देशपांडे यांनी गवाणकर यांना पत्र लिहून नाटकाचं भरभरून कौतुक केलं. या नाटकाला ‘अस्सल देशी फार्स’ असं संबोधतानाच त्यांनी इच्छा प्रकट केली की, ‘या नाटकात छोटीशी भूमिका करायला मिळाली तर मी स्वतःला धन्य समजेन.’ या पत्राचा वापर नाटकाच्या जाहिरातीत अगदी कल्पकतेने केला गेला. त्या प्रतिक्रियेने प्रेक्षकांनी हे नाटक अक्षरशः डोक्यावर घेतलं. त्यावेळी लागलेला ‘हाऊसफुल्ल’चा बोर्ड आजही उतरलेला नाही. ‘वस्त्रहरण’च्या यशाने गवाणकरांकडून विनोदी नाटकांचीच मागणी वाढू लागली. ‘वर भेटू नका’, ‘वडाची साल पिंपळाक’ अशी मालवणी, विनोदी नाटकं त्यांनी लिहिली. ‘उषःकाल होता होता’ हे आगळ्या विषयावरचं गंभीर नाटक लिहिलं. केवळ नाटकंच नव्हे; तर त्यांनी चित्रपटांसाठी कथा, पटकथा आणि संवाद लिहिले... दूरदर्शन मालिका लिहिल्या. स्तंभलेखनही केलं. ‘व्हाया वस्त्रहरण’ हे त्यांचं आत्मचरित्रही प्रकाशित झालं. ‘ऐसपैस’ हे स्तंभलेखांचं संकलनही प्रसिद्ध झालं; पण तरीही त्यांची ओळख आहे आणि राहील ती ‘वस्त्रहरणकार गवाणकर’ अशीच. त्यांच्या लेखनासाठी त्यांना अनेक महत्त्वाचे पुरस्कार लाभले. नाट्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाची माळही त्यांच्या गळ्यात पडली; पण या सन्मानापेक्षा त्यांना चाहत्यांच्या, जवळच्या लोकांच्या गराड्यात राहून ‘आनंद’ साजरा करण्यात अधिक ‘रस’ होता. अशा प्रतिभावंत, बहुआयामी व्यक्तिमत्त्वाचा आम्हाला सहवास लाभला, हे आमचं भाग्य!..........................................सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.