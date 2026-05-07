Premium|Life of a Social Worker : संघर्षातून घडला आमचा प्रवास

आमच्या प्रवासाची खरी सुरुवात आंदोलनांपासून झाली. आम्ही रस्त्यावर उतरलो, अन्यायाविरोधात आवाज उठवला आणि अनेक वेळा पोलिसांचा लाठीमार सहन केला. अटक झाली; पण आम्ही मागे हटण्याचा विचार केला नाही. कारण आम्हाला खात्री होती, की आमचा लढा योग्य आहे. कार्यकर्त्याचं आयुष्य हे केवळ राजकारणापुरतं मर्यादित नसतं; तर ते संघर्ष, जिद्द, अपमान, वेदना, आशा आणि जनतेच्या अपार विश्वासावर उभं राहिलेलं असतं. आम्ही जे काही आहोत, ते आमच्या कार्यकर्त्यांमुळे, सहकारी मित्रांमुळे आहोत... त्या शेतकऱ्यामुळे जो उन्हात-वाऱ्यात आपलं आयुष्य जाळतो, त्या शेतमजुरामुळे जो रोजंदारीसाठी लढतो, त्या दिव्यांग बांधवांमुळे जे आपल्या मर्यादांशी झगडत जगतात, त्या महिला भगिनींमुळे ज्या घर आणि समाज दोन्ही सांभाळतात अन् त्या युवकांमुळे ज्यांच्या डोळ्यांत स्वप्नं आहेत; पण त्यांना दिशा देणाऱ्या संधींचा अभाव आहे. आमच्या आयुष्यातील प्रत्येक दिवस हा संघर्षाचा होता. त्या संघर्षानेच आम्हाला घडवलं. आम्ही कधीच सोपं आयुष्य निवडलं नाही; कारण आम्हाला माहीत होतं, की सोप्या मार्गावर चालणाऱ्यांना जनतेचं दु:ख समजत नाही. आम्ही कठीण मार्ग निवडला; कारण त्या मार्गावरच खऱ्या आयुष्याची ओळख होते. आमच्या आयुष्यात अनेक वेळा असे प्रसंग आले, की जिथे आम्ही सहजपणे मागे फिरू शकलो असतो; पण प्रत्येक वेळी आम्ही स्वतःला एकच प्रश्न विचारला - ‘जर आपणच मागे फिरलो, तर या लोकांसाठी कोण उभं राहणार?’ आणि त्या प्रश्नाचं उत्तर आम्हाला पुन्हा उभं करत राहिलं. म्हणूनच आमचा प्रवास हा वैयक्तिक नाही; तर तो जनतेच्या विश्वासाचा प्रवास आहे..Premium|Senior citizen housing criteria : कॅलिफोर्नियात मराठी शेजाऱ्यांचा शोध, उतारवयातील घराची गोष्ट!.लहानपणातील वास्तव : जिथे स्वप्नांपेक्षा संघर्ष मोठा होताआमचं बालपण हे सुखसोयींपासून दूर; पण वास्तवाच्या खूप जवळ गेलं. गरिबी, अडचणी आणि रोजच्या जगण्याची धडपड या सगळ्या गोष्टी आमच्या आयुष्याचा भाग होत्या. आम्ही लहानपणीच पाहिलं, की शेतकरी पावसासाठी आकाशाकडे पाहतो आणि पावसाने दगा दिला की त्याचं आयुष्य कोलमडतं. आम्ही पाहिलं, की शेतमजूर दिवसभर कष्ट करूनही दोन वेळच्या जेवणासाठी झगडतो. आम्ही अनेकदा पाहिलं, की घरात अन्न कमी असलं, तरी कुटुंबातील मोठी माणसं स्वतः उपाशी राहून लहान मुलांना खाऊ घालतात. एकदा एका वृद्ध शेतकऱ्याने आम्हाला सांगितलं होतं, ‘आम्हाला आमच्या कष्टाचा मोबदला मिळाला; तर आम्ही कोणाकडे हात पसरणार नाही.’ त्या एका वाक्याने आमच्या मनात आग पेटवली. आम्हाला जाणवलं, की या लोकांना दया नको; तर त्यांना न्याय हवा आहे. त्या दिवसापासून आम्ही ठरवलं - आपलं आयुष्य या लोकांसाठीच असेल. आम्ही आरामात जगू शकलो असतो; पण आम्ही संघर्षाचा मार्ग निवडला कारण आम्हाला त्या लोकांच्या डोळ्यांतली वेदना दुर्लक्षित करता आली नाही.आंदोलनांची वाट : रस्त्यावरून सुरू झालेली ओळखआमच्या प्रवासाची खरी सुरुवात आंदोलनांपासून झाली. आम्ही रस्त्यावर उतरलो, अन्यायाविरोधात आवाज उठवला आणि अनेक वेळा पोलिसांचा लाठीमार सहन केला. अटक झाली, अपमान सहन करावा लागला; पण आम्ही मागे हटण्याचा विचार केला नाही. कारण आम्हाला खात्री होती, की आमचा लढा योग्य आहे. एकदा एका आंदोलनादरम्यान आम्ही तासन्तास उन्हात उभे होतो. लोक थकले होते. काही जण निराश झाले होते; पण त्या गर्दीतून एक दिव्यांग व्यक्ती आमच्याकडे आली आणि म्हणाली, ‘तुम्ही आमच्यासाठी उभे आहात, आम्ही तुमच्यासोबत आहोत.’ त्या एका वाक्याने आम्हाला पुन्हा उभं केलं. त्या क्षणी आम्हाला जाणवलं, की हा लढा केवळ आमचा नाही; तर तो हजारो लोकांचा आहे. आंदोलन हा आमच्यासाठी केवळ विरोध नव्हता; तर तो जनतेच्या वेदनेचा आवाज होता. आम्ही अनेक रात्री रस्त्यावर घालवल्या, अनेक दिवस उपाशी राहून आंदोलन केलं; पण कधीच हार मानली नाही. कारण आम्हाला माहीत होतं, की आमच्या मागे हजारो लोकांचा विश्वास उभा आहे..Premium|Vidarbha dairy revolution setback : अचलपूरचा 'अमूल' प्रयोग का फसला? ४० महिला दूध संस्थांचा प्रवास आणि राजकीय आयुष्यातील एका मोठ्या अपयशाची प्रामाणिक कबुली!.राजकारणात प्रवेश : सत्तेपेक्षा समाज महत्त्वाचाराजकारणात येताना आम्ही सत्तेसाठी आलो नाही. आम्ही समाजासाठी आलो. आम्हाला वाटतं, की सत्ता ही एक साधन आहे, अंतिम ध्येय नाही. आम्ही सत्तेत असो किंवा नसू, आमचं काम कधीच थांबत नाही. एकदा एका दुर्गम गावात आम्ही गेलो असताना एका महिलेने सांगितलं, की ती रोज चार-पाच किलोमीटर चालून पाणी आणते. तिच्या चेहऱ्यावरचा थकवा आणि तिच्या आवाजातील वेदना आम्हाला आतून हलवून गेली. आम्ही त्या प्रश्नासाठी प्रयत्न केले आणि जेव्हा त्या गावात पाणी पोहोचलं तेव्हा त्या महिलेच्या डोळ्यांत आनंदाश्रू होते. त्या क्षणी आम्हाला जाणवलं, की खरा आनंद हा सत्तेत नाही; तर लोकांच्या आयुष्यात बदल घडवण्यात आहे. ते अश्रू आमच्यासाठी पुरस्कार होते... अशा अनेक प्रसंगांनी आम्हाला शिकवलं, की राजकारण हे लोकांच्या आयुष्याशी जोडलेलं असतं आणि जर ते लोकांच्या हितासाठी वापरलं नाही; तर त्याला काहीच अर्थ नाही.झेंडा बदलला; पण अजेंडा कायमआमच्या प्रवासात अनेक वळणं आली. काही वेळा आम्हाला कठीण निर्णय घ्यावे लागले. त्यामुळे आमच्यावर टीका झाली. आरोप झाले, की आम्ही पक्ष बदलतो; पण आम्ही नेहमी ठामपणे सांगितलं - झेंडा बदलू शकतो; पण अजेंडा नाही. आमचा अजेंडा नेहमीच जनतेसाठी काम करणं, हा राहिला आहे. एकदा एका सभेत आम्हाला विचारलं गेलं, 'तुमची निष्ठा कुठे आहे?' आम्ही उत्तर दिलं - 'जनतेशी.' कारण पक्ष बदलू शकतो; पण जनतेशी असलेलं नातं कधीच बदलत नाही. आम्ही नेहमी जनतेच्या बाजूने उभे राहिलो आणि पुढेही तसंच राहणार आहोत..आमच्या लढ्याचं खरं कारण!शेतकरी हा देशाचा कणा आहे; पण आजही तो संकटात आहे. आम्ही अनेक शेतकऱ्यांना भेटलो आहोत ज्यांच्या डोळ्यांत आशेपेक्षा चिंता जास्त दिसते. शेतमजूर हा दिवसभर कष्ट करूनही स्थैर्याशिवाय जगतो. दिव्यांग बांधवांना संधी नाही. महिला संघर्ष करत आहेत. युवक रोजगारासाठी भटकत आहेत. आम्ही या प्रत्येक वेदनेला जवळून पाहिलं आहे आणि म्हणूनच आम्ही त्यांच्या साठी लढतो.'प्रहार'चा प्रवास सुरूच राहणारबच्चू कडू पदाने नाही; तर जनतेच्या विश्वासाने उभा राहिला आहे. आमच्यासाठी राजकारण ही जबाबदारी आहे, कर्तव्य आहे. आम्ही पडलो, पुन्हा उभे राहिलो. आम्ही हार मानणारे नाही. कारण, प्रहार फक्त नाव नाही... प्रहार एक विचार आहे. प्रहार एक लढा आहे... आणि सर्वात महत्त्वाचं, प्रहार जनतेचा विश्वास आहे. 