Premium|Share Market: एच १ बी व्हिसा धोरणातील बदल; भारतीय आयटी कंपन्यांसाठी नवे आव्हान

अर्थविशेष । भूषण महाजनट्रम्प यांच्या नव्या घोषणेनंतरच्या नाट्यातून एकच धडा घेता येतो, ट्रम्प ह्यांनी कुठलीही घोषणा केली तरी त्यावर लगेच प्रतिक्रिया न देता थोडे थांबून फाइन प्रिंट बघावी आणि नंतरच निर्णय व धोरण ठरवावे. आज जरी व्हिसाच्या घोषणेतील बराचसा डंख कमी झाला असला, तरी येणाऱ्या काळात काय होऊ शकते ह्याची ही नांदी आहे. पु. ल. देशपांडे ह्यांनी भाषांतरित केलेले एक झुंज वाऱ्याशी हे नाटक एका सामान्य माणसाच्या एका मोठ्या शक्तीशी असलेल्या संघर्षाची कथा सांगते. नाटकाचेच मेटॅफोर सद्यपरिस्थितीत भारत-अमेरिका संबंधांना, द्वीपक्षीय चर्चेला लागू पडते. एक जागतिक महासत्ता आपल्या इशाऱ्यावर सर्व जगाला कसे नाचवू शकते, हे आपण पाहतोच आहोत. बहुतांशी देशांनी तो इशारा स्वीकारला असला, तरी आपण त्याला यथाशक्ती विरोध करीत आहोत, सर्व बाजूंनी आपली गळचेपी होत असतानादेखील. खरेतर ह्या सप्ताहात ट्रम्प ह्यांचा विषय घेण्याची अजिबात इच्छा नव्हती, पण टॅरिफ बॉम्बच्या मागोमाग हा व्हिसा बॉम्ब आल्यामुळे त्याचा परामर्श घेणे सयुक्तिक ठरते. .ह्यासंबंधी प्रथम आलेल्या बातमीमुळे भारतात हाहाकार झाला. कारण एच१बी व्हिसा पुढे सुरू ठेवण्यासाठी दरवर्षी एक लाख डॉलर भरावे लागतील असे सांगण्यात आले. अमेरिकी बाजारात लगेचच प्रतिक्रिया येऊन इन्फोसिसचा एडीआर चार टक्के खाली आला. पुढे आलेल्या स्पष्टीकरणामुळे लक्षात आले, की ही फी फक्त नव्याने व्हिसा घेणाऱ्या स्थलांतरितांना लागू आहे व ती एकदाच भरायची आहे. त्यातून आज अमेरिकेत नोकरी करणाऱ्या एच१बीधारकांना ही घोषणा लागू नाही. मायक्रोसॉफ्ट इत्यादी कंपन्यांनी लगेच आपल्या कर्मचाऱ्यांना अमेरिकेत परतण्यास सांगितल्यामुळे दिल्ली-न्यू यॉर्क विमान सेवेचा दर पाच हजार डॉलरपर्यंत गेला होता. यापुढेही वरील कायद्यात, उद्घोषणेत काही दुरुस्त्या, सुधारणा येतील आणि शेवटी खरे काय ते कळेल.कालच्या नाट्यातून एकच धडा घेता येतो, ट्रम्प ह्यांनी कुठलीही घोषणा केली तरी त्यावर लगेच प्रतिक्रिया न देता थोडे थांबून फाइन प्रिंट बघावी आणि नंतरच निर्णय व धोरण ठरवावे.आज जरी ह्या घोषणेतील बराचसा डंख कमी झाला असला, तरी येणाऱ्या काळात काय होऊ शकते ह्याची ही नांदी आहे. पुढील निष्कर्ष संभवतात -अमेरिकेने एच१बी व्हिसा आता गुंडाळल्यातच जमा आहे. एक लाख डॉलर देऊन कंपन्या हा व्हिसा कर्मचाऱ्यांसाठी प्रायोजित करणे कठीण वाटते. पाहता पाहता दरवर्षीची ८५ हजार एच१बी व्हिसा देण्याची वेळही अमेरिकेवर येणार नाही (आज त्यासाठी लॉटरी सिस्टीम आहे). म्हणजेच माहिती-तंत्रज्ञान कंपन्यांना निअर शोअर (अमेरिकेच्या जवळच) किंवा भारतात सेवा केंद्रे सुरू करावी लागतील किंवा अमेरिकी कंपन्यांना भारतात आपली शाखा उघडून येथील लोकांना रोजगार द्यावा लागेल.सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, आयटी कंपन्यांना काटकसर करावी लागेल, आपल्या व्यवसायाचे प्रारूप बदलावे लागेल वगैरे चर्चा आता चहाच्या पेल्यातील वादळच होत्या असे म्हणावे लागेल. इन्फोसिसचा एडीआर जसा खाली आला तसा पुन्हा जागेवर येईल. .आज एच१बी व्हिसावर नोकरी करणाऱ्या हुशार इंजिनिअर्सकडून स्थानिक कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यास सांगण्यात येऊ शकते व नंतर ‘गरज सरो वैद्य मरो’ या नियमाप्रमाणे देश सोडून जायलासुद्धा भाग पाडले जाऊ शकते.वरील निष्कर्षांत सध्याच्या उद्घोषणेत आणखी काही जाचक तरतुदी येणार नाहीत हे गृहीत धरले आहे. आज अमेरिकेत पदव्युत्तर शिक्षण घेण्याकडे व त्यांनतर तेथेच नोकरी शोधण्याकडे तरुणांचा कल आहे. तेथे पुढे नोकरी मिळणे दुरापास्त झाल्यास ती ओढ कमी होईल. त्यासाठी सरकारने पुढे येऊन त्या दर्जाचे शिक्षण भारतातच मिळेल अशी सोय करणे महत्त्वाचे आहे. हे परदेशी शिक्षणासाठी आसुसलेले विद्यार्थी तेथील विद्यापीठांचा मोठा आर्थिक स्रोत आहेत. तो आटला तर त्यांना सरकारी अनुदानावर अवलंबून राहावे लागेल. (आज न उद्या ह्याचा साक्षात्कार अमेरिकेला होईलच.) .ह्यानिमित्ताने अत्यंत महत्त्वाचा विषय म्हणजे अमेरिका, युरोप, ऑस्ट्रेलिया इत्यादी खंडांत भारतीयांचा तिरस्कार करणे सुरू झाले आहे (हेट इंडियन्स कॅम्पेन). त्याला काही अंशी काही स्थलांतरित भारतीय जबाबदार आहेत. स्थानिक नागरिकांना आपला त्रास होऊ शकतो हे कुणी विचारात घेतले जात नाही. शेअर बाजाराच्या दृष्टीने तात्पर्य असे, की इन्फोसिस व तत्सम आयटी कंपन्यांचे शेअर विक्री करण्याची घाई करू नये. नीट माहितीचा मागोवा घेऊनच पाऊल उचलले पाहिजे. इन्फोसिसला १,३६६ ते १,४०० रुपयांच्या पातळीवर भक्कम आधार आहे. त्या पातळीपर्यंत ह्या शेअरची घसरण झाली, तर त्याचा फायदा जरूर करून घ्यावा. माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील पेल्यातील वादळ शांत झाल्यास उर्वरित बाजार मनाजोगी हालचाल करतोय. अर्थात २४४३४वरून सरळ १००० अंशाची तेजी निफ्टीत झाल्यामुळे काही काळ बाजार अस्वस्थ, दिशाहीन राहू शकतो. अशा प्रत्येक घसरणीत (२५१०० ते २५२०० ह्या पातळीवर) खरेदी करणे योग्य ठरावे.पंतप्रधानांनी रविवारच्या (ता. २१ सप्टेंबर) भाषणात जीएसटी बचत उत्सवाचे गुणगान केले. गेल्या दहा वर्षांतील दळणवळणाचे अडथळे आता दूर झाले आहेत. जकात, अबकारी कर व विक्रीकर यांसारखे कर जाऊन त्याऐवजी जीएसटी आला आहे व त्यात बरेच बदल करून ग्राहकांना वाजवी किमतीत उपभोग्य वस्तू मिळतील अशी सुधारणा झाली आहे, तेव्हा त्याचा सर्वसामान्य नागरिकांनी लाभ घ्यावा असे आवाहन त्यांनी केले. आपण मागील लेखात (इंच इंच लढवू, ता. २७ सप्टेंबर) म्हटल्याप्रमाणे वाहन उद्योग व गृहोपयोगी वस्तूनिर्माते ह्यांच्यावर लक्ष असू द्यावे. मागील लेखात सुचवलेले मारुती, महिंद्रा, हिरो, आयशर ह्याखेरीज हुंदाई मोटरसुद्धा आता चांगला मुमेंटम दाखवीत आहे. अमेरिकेतील घटनांमुळे शेअर बाजार खाली आल्यास वरील शेअर नजरेसमोर असायला हवेत. .भारतीय मालाची निर्यात होताना दर्जा उच्च असेल ही खात्री करताना भारताच्या खाण मंत्रालयाने १७ ऑक्टोबर २०२५पासून रिफाइंड निकेल, टिन इनगॉट, प्रायमरी लेड आणि रिफाइंड झिंकच्या आयातीसाठी बीआयएस (ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स) प्रमाणन अनिवार्य केले आहे. या धोरणाचे उद्दिष्ट उत्पादनाची गुणवत्ता आणि सुरक्षितता वाढवणे, निकृष्ट आयात रोखणे आणि आयात केलेले नॉन-फेरस धातू भारतीय मानकांची पूर्तता करतात याची खात्री करून मेक इन इंडिया उपक्रमाला पाठिंबा देणे आहे. निर्यातदारांना प्रभावित उत्पादनांसाठी आयएसआय मार्क प्राप्त करणे आवश्यक आहे. तसेच उत्पादनाचा खर्च व बाजारभाव ह्यांचा ताळमेळ लागत नसल्यामुळे सर्वच धातूंमध्ये तेजी येऊ शकते. त्यादृष्टीने हिंदाल्को, नाल्को, हिंद कॉपर, जेएसडब्ल्यू, जेएसपीएल , टाटा स्टील इत्यादी शेअर रडारवर असावेत.तसेच सरकारी बँकांनी पुन्हा उभारी धरली आहे. कॅनबँक, स्टेट बँक, इंडियन बँक ह्यांचे चालू तिमाहीचे निकाल उत्साहवर्धक असावेत असे वाटते. तसेच स्टेट बँक म्युच्युअल फंड आता सेबीकडे प्राथमिक भागविक्रीचा प्रस्ताव मांडण्याच्या तयारीत आहे, अशी बाजारात चर्चा आहे. हे क्षेत्रच अत्यंत आकर्षक मूल्यांकनावर उपलब्ध आहे. आपल्या सल्लागाराला विचारून त्याचा लाभ करून घेतला पाहिजे.त्याचबरोबर नव्या युगातील शेअर, उदाहरणार्थ, अर्बन कंपनी, ड्रीम कॉन्सेप्ट, इटरनल, स्वीगी, ओला आकर्षक वाटतात. ग्राहकांची मानसिकता बदलत असते व त्याचा लाभ ह्या शेअरना नक्की होईल. तसेच शहराबाहेर व देशाबाहेर प्रवास करण्याची आवड वाढते आहे. हॉटेल क्षेत्र त्यात प्राधान्याने विचारात घेतले पाहिजे.न थांबता सतत वाढल्यामुळे निर्देशांक थोडी विश्रांती घेऊ शकतात. त्या घसरणीत चोखंदळपणे खरेदी करावी.(भूषण महाजन शेअर बाजाराचे पुणेस्थित विश्लेषक आहेत.)महत्त्वाचे : या लेखात सुचवलेले शेअर अभ्यासपूर्वक गुंतवणुकीसाठी आहेत. शेअर बाजाराच्या जोखमीचे आकलन करून आपापल्या सल्लागाराचे मत व सल्ला घेऊनच गुंतवणूक करावी. शेवटी स्टॉपलॉसला पर्याय नाही, हे लक्षात ठेवावे. तसेच लेखकाने व त्यांच्या गुंतवणूकदारांनी येथे गुंतवणूक केलेली आहे, हेही ध्यानात घ्यावे.----------- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 