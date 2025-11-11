Premium|Zohra Mamdani: निवडून तर आले! पुढे काय?

Trump vs. Mamdani: How Progressive Cities Face Federal Powerमनीष दाभाडे, (‘जेएनयु’मधील सहयोगी प्राध्यापक)न्यूयॉर्क शहरात झोहरान ममदानी यांची महापौरपदावर निवड ही अमेरिकेच्या राजकारणात उलथापालथ करणारी घटना आहे. हा केवळ एका तरुण, प्रगतिशील मुस्लिम नेत्याचा विजय नसून, अमेरिकेतील ध्रुवीकरण, शहरी-ग्रामीण संघर्ष, आणि सामाजिक न्याय या कल्पनांची कसोटी पाहणारा हा प्रसंग आहे. परंतु ही निवड म्हणजे काही एककलमी विजय नाही. त्यातून उभे राहणारे प्रश्न अधिक खोलवरचे आहेत. प्रगतिशील धोरणांची व्यवहार्यता काय आहे? एका शहराच्या मर्यादित अधिकारात किती मोठे परिवर्तन शक्य आहे? आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, थेट देशाच्या अध्यक्षांच्या ‘रडार’वर येणे, याची कोणती किंमत मोजावी लागू शकते?सविस्तर वाचा, भाष्य या सकाळच्या संपादकीय सदरात..ममदानी यांच्या प्रचारात असलेली ऊर्जा आणि त्यांचे वक्तृत्व हे शहरी युवावर्गाच्या आकांक्षांचा हुबेहूब आरसा होते. त्यांच्या भाषणांतील आक्रमकता, धोरणात्मक भूमिका, आणि सामाजिक न्यायाच्या आव्हानाने तरुण मतदारांना आकर्षित केले. त्यांच्या घोषणांमध्ये भाडेवाढ रोखण्यासाठी ‘रेन्ट फ्रीज’, सार्वजनिक वाहतूक मोफत करणे, ‘एलजीबीटीक्यू’ समुदायाच्या हक्कांचे रक्षण आणि स्थलांतरितांंसाठी ‘अभयारण्य-शहर’ ( सॅंक्चुअरी सिटी- स्थलांतरितांना रक्षण देणारे शहर) बनवण्याची ग्वाही होती. ही सर्व धोरणे समांतरपणे ट्रम्प यांच्या राष्ट्रवादी, सांस्कृतिक रक्षणवादी आणि ‘लॉ अँड ऑर्डर’ आधारित अजेंड्याला आव्हान देणारी होती. .Premium| Top Stock To Buy: नोव्हेंबरमध्ये कोणते शेअर ठरतील लक्षवेधक?.ममदानी यांनी ट्रम्प यांना थेट लक्ष्य केले. “ही निवडणूक ट्रम्प विरुद्ध न्यूयॉर्कची आहे,” हे त्यांच्या भाषणाचे सूत्र होते. निवडून आल्यावर अध्यक्षांना उद्देशून ‘टर्न दि व्हॉल्यूम अप’ असे म्हणत त्यांनी आव्हान दिले. ममदानी यांची कारकीर्द केवळ स्थानिक राजकारणापुरती मर्यादित राहणार नाही, तर राष्ट्रीय स्तरावरील ध्रुवीकरणाशी जोडली जाईल. ट्रम्प यांनीही या संधीचा फायदा घेतला. त्यांनी ममदानी यांना ‘कम्युनिस्ट कॅंडिडेट’ संबोधले आणि न्यूयॉर्कसाठी त्यांची निवड विनाशक ठरेल, असा इशारा दिला. .ट्रम्प यांचे हे भाष्य राजकीय रणनीतीचा भाग होता. त्यांच्या पक्षासाठी, ‘शहरातील समाजवादी लोक’ हे एक सुसंगत ‘शत्रुप्रतिमान’ आहे, ज्याच्या विरोधात ते ‘खरी अमेरिका’ उभी करू शकतात. अशा प्रगतिशील नेतृत्वाला धोकादायक ठरवणे, ही ट्रम्प यांच्या प्रचारयंत्रणेतील रणनीती आहे, जी रिपब्लिकन पक्षाच्या ग्रामीण आणि उपनगरातील मतदारांमध्ये भीती व अस्वस्थता निर्माण करते. या संघर्षाचा परिणाम न्यूयॉर्क शहराच्या प्रशासनावर होण्याची शक्यता आहे. शहराचे बजेट फेडरल निधीवर अवलंबून आहे, सुमारे ७.४ अब्ज डॉलर निधी, जो शिक्षण, सार्वजनिक गृहनिर्माण, आरोग्यसेवा, वाहतूक अशा अनेक मूलभूत सेवांमध्ये वापरला जातो. काही विभागांचे ५० टक्क्यांहून अधिक अर्थसंकल्प फेडरल सहकार्याविना चालू शकत नाहीत. ममदानी यांच्या नेतृत्वाखाली शहराला ‘कायद्याने सक्तीचा’ निधी वगळता इतर कोणतीही मदत दिली जाणार नाही, याचे सूतोवाच ट्रम्प यांनी आधीच केले आहे. ही आर्थिक नाकेबंदी, कायदेशीररित्या पूर्णतः कठोर जरी नसेल, तरीही व्यवहारात तिचा परिणाम गंभीर असेल. या संभाव्य आर्थिक गळचेपीला प्रत्युत्तर म्हणून ममदानी यांनी महापौरपदाच्या तयारीतच घोषणा केली की ते २०० नवीन वकील नेमून, फेडरल प्रशासनाच्या अन्यायकारक निर्णयांना न्यायालयीन लढाईत आव्हान देतील. त्यांनी “शहराला संरक्षण देण्यासाठी आमच्याकडे कायदे आहेत, आणि आम्ही ते पूर्ण ताकदीने वापरणार आहोत,” असे म्हटले. परंतु अशा प्रकारचा आक्रमक प्रतिसाद उपयुक्त असेल का, यावर प्रश्नचिन्ह आहे. उदाहरणार्थ, ट्रम्प प्रशासनाने आधीच काही पायाभूत प्रकल्पांची मंजुरी रोखली आहे. उदा. हडसन नदीवरील रेल्वे बोगदा प्रकल्प. यामुळे केवळ शहराचा विकास रोखला जात नाही, तर दीर्घकालीन आर्थिक क्षमता, रोजगारनिर्मिती आणि वाहतुकीची सुविधा यांच्यावरही परिणाम होतो..Premium|Share Market : निर्देशांकाच्या तालावर नाचायचं की धीर धरायचा? एक अंतर्विरोधया संघर्षात एक अंतर्विरोध दिसतो. एका बाजूला ममदानी यांचा प्रगतिशील अजेंडा आहे, ज्याचा उद्देश आहे सामाजिक समावेशकता, आर्थिक समानता, आणि अभयारण्य-शहर संकल्पना; दुसऱ्या बाजूला, या सर्व उद्दिष्टांसाठी लागणारी वित्तीय मदत, संसाधने, आणि कायदेशीर मान्यता ही ट्रम्प प्रशासनाकडूनच यावी लागते. उदाहरणार्थ बार्सिलोना शहरात 'आद कोलाउ' यांनी घरबांधणी क्षेत्रात क्रांतिकारी धोरणे जाहीर केली. पण शेवटी, स्पेनच्या केंद्रीय सत्तेच्या मर्यादांमुळे त्यांचे बरेचसे धोरणात्मक वचनपत्र अर्धवट राहिले. लंडनचे महापौर सादिक खान यांचे उदाहरणही मोलाचे आहे. त्यांनी ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांच्याशी वैचारिक आणि धोरणात्मक संघर्ष केला. परंतु या संघर्षात, प् रत्यक्ष धोरणांवर होणारा परिणाम अत्यल्प राहिला. सिटी हॉलकडून मांडले गेलेले अनेक प्रस्ताव प्रतिनिधिगृहाकडून नाकारले गेले, विशेषतः भाडेनियंत्रण, पर्यावरणीय धोरणे आणि सार्वजनिक आरोग्य योजनांसंदर्भात. ही उदाहरणे दाखवतात की, राष्ट्रीय सत्ता आणि तिच्या नियंत्रणात असलेल्या संसाधनांशिवाय, शहरांच्या प्रगतिशील कल्पना अनेकदा फसतात..ममदानी यांच्या संघर्षाला आणखी एक अंग आहे- ट्रम्प यांच्याशी थेट सडेतोड शैलीतील वैयक्तिक संघर्ष. ही रणनीती लोकप्रियता मिळवण्यास मदत करते, विशेषतः शहरातील प्रगतिशील, जागरूक, आणि डिजिटल पिढीसाठी. परंतु यात एक धोका आहे; ट्रम्प यांच्यासारख्या राजकारण्याला थेट विरोध करताना, प्रत्यक्षात त्यांनाच अधिक प्रसिद्धी मिळते. अशी अनेक उदाहरणे २०१८नंतरच्या काळात आहेत, जिथे ट्रम्प यांच्याशी संघर्ष करणारे डेमोक्रॅटिक नेते, जनमताच्या लाटेत ट्रम्प यांच्या हातात ठोस प्रचारसामग्री देऊन बसले! ममदानी यांच्या 'एलजीबीटीक्यू ' अधिकारांवरील भूमिकेचा विपर्यास करून ट्रम्प यांनी 'महिला क्रीडाप्रकारांत पुरुषांना खेळण्याची परवानगी देणारे महापौर' अशी प्रतिमा रंगवली आहे. अशा प्रकारे ट्रम्प ध्रुवीकरण वाढवतात. या परिस्थितीत, ममदानी यांच्या नेतृत्वाचा कस लागणार आहे. त्यांना ठरवावे लागेल की, त्यांच्या घोषणा शाब्दिक युद्धातच अडकणार का, की त्या घोषणांना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी राजकीय कौशल्य, व्यवस्थ त्यांना शहराच्या गरजा नीट पुरवण्यावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. केवळ ट्रम्पविरोधी घोषणांवर भर दिला गेला, तर प्ले-बुक एक चेतावणी ठरेल. केवळ धाडस, संघर्ष आणि आवाज पुरेसा नसतो, जबाबदारी, चातुर्य आणि परिणामकारक धोरण यांचीही तितकीच गरज असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 