Premium| UAE Exits OPEC : यूएईने अखेर ओपेकमधून बाहेर पडत स्वतंत्र मार्ग स्वीकारला, यामुळे तेलाच्या राजकारणात मोठा बदल होण्याची शक्यता!

तेलाच्या राजकारणात गेल्या काही दशकांत अनेक मोठे बदल झाले, पण ओपेकसारख्या संघटनेचा प्रभाव कोणी हलवू शकलं नाही. तेलाचे दर, जागतिक अर्थव्यवस्था, युद्धं, राजकारण आणि देशांचे संबंध या सगळ्या गोष्टींना हदरवून टाकण्याची ताकद या संघटनेमध्ये आहे. पण आता संयुक्त अरब अमिराती म्हणजेच यूएईने अचानक ओपेक आणि ओपेक प्लसमधून बाहेर पडण्याची घोषणा केली आहे त्यामुळे जगभरात खळबळ उडाली आहे. हा फक्त तेल उत्पादनाचा किंवा कोट्याचा वाद नाही, तर त्यामागे मोठं आर्थिक आणि भू-राजकीय गणित दडलं आहे. यूएईकडे सध्या दररोज सुमारे ४.८ दशलक्ष बॅरल तेल उत्पादन करण्याची क्षमता आहे आणि २०२७ पर्यंत ती ५ दशलक्ष बॅरलपर्यंत नेण्याचा त्यांचा विचार आहे. पण ओपेकने दिलेला उत्पादन कोटा फक्त ३.४ दशलक्ष बॅरल होता. म्हणजेच उत्पादन वाढवायचं असेल तर ओपेकच्या नियमांमध्ये अडकून चालणार नाही हे यूएईला चांगलच समजलं होतं. पण यूएईने हा निर्णय आताच का घेतला हे अनेकांना समजत नाही. कारण होर्मुझ सामुद्रधुनीत जो तणाव सुरू आहे त्यामुळे आता जरी यूएईला जास्त तेल उत्पादन करण्याची संधी मिळाली तरी सुध्दा आता ते तेल बाहेर पाठवूच शकत नाहीत.मग प्रश्न निर्माण होतो की या निर्णयामुळे ओपेकचं भवितव्य धोक्यात येणार का? यूएईला खरंच अधिक पैसा कमवायचा आहे की त्यामागे आणखी मोठी रणनीती आहे? आणि या सगळ्यात अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांची भूमिका काय आहे? या सगळ्या गोष्टी सविस्तर जाणून घेवू सकाळ+च्या या लेखातून..यूएईने OPECला का ठोकला रामराम?अनेक वर्षांपासून यूएई उत्पादन कोट्यांबाबत नाराज होता. ओपेकने यूएईला दररोज ३.४ दशलक्ष बॅरल उत्पादनाची मर्यादा दिली होती. पण यूएईची प्रत्यक्ष उत्पादन क्षमता त्यापेक्षा जास्त झाली होती. सध्या त्यांची क्षमता ४.८ दशलक्ष बॅरल प्रति दिवस इतकी आहे आणि २०२७ पर्यंत ती ५ दशलक्ष बॅरलपर्यंत नेण्याचं लक्ष्य आहे. म्हणजेच यूएईकडे अधिक तेल काढण्याची ताकद होती, पण ओपेकच्या नियमांमुळे त्याला ते करता येत नव्हतं.यूएईने अनेकदा कोटा वाढवण्याची मागणी केली होती. २०२१ मध्ये तर त्यांनी दुर्लक्ष झाल्यास बाहेर पडण्याची धमकीही दिली होती. कारण त्यांच्या मते त्यांनी उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी मोठी गुंतवणूक केली होती आणि आता त्या क्षमतेचा वापर करण्याची वेळ आली होती. पण इतर सदस्य देश त्यासाठी तयार नव्हते.यूएईला वाटत होतं की त्यांच्याकडे मोठे तेल साठे आहेत आणि ते वापरून अधिक महसूल मिळवता येईल. १९७० च्या दशकात यूएईकडे सुमारे ३२ अब्ज बॅरल तेल साठे होते. आता ते ११० अब्ज बॅरलपेक्षा जास्त आहेत. त्यामुळे उत्पादन वाढवण्याची त्यांची इच्छा अधिक मजबूत झाली. त्यांना वाटत होतं की ओपेकचे नियम आता त्यांच्या वाढीच्या आड येत आहेत. त्यामुळे अखेर त्यांनी स्वतंत्र मार्ग स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला..तेलाच्या बाजारावर नियंत्रण ठेवणारी ओपेक संघटनाओपेकची स्थापना १९६० मध्ये झाली. त्या वेळी इराण, इराक, कुवेत, सौदी अरेबिया आणि व्हेनेझुएला या पाच देशांनी एकत्र येऊन ही संघटना तयार केली. त्या काळात जागतिक तेल बाजारावर मोठ्या पाश्चात्त्य तेल कंपन्यांचं नियंत्रण होतं. तेल किती काढायचं, कोणाला विकायचं आणि किंमत किती ठेवायची हे निर्णय त्या कंपन्या घेत होत्या. त्यामुळे तेल उत्पादक देशांना वाटत होतं की त्यांच्या नैसर्गिक संपत्तीवर त्यांचंच नियंत्रण असायला हवं.ओपेकचं मुख्य काम म्हणजे सदस्य देशांचं तेल उत्पादन नियंत्रित करणं. उत्पादन कमी-जास्त करून तेलाच्या किंमती स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो. १९७० च्या दशकात तेलाच्या किंमतींमध्ये मोठी वाढ झाली आणि ओपेकचा प्रभाव जगभरात वाढला. पुढे अनेक देश या संघटनेत सामील झाले. आज ओपेकमध्ये १२ सदस्य देश आहेत. त्याशिवाय रशियासारख्या देशांसोबत मिळून ओपेक प्लस ही मोठी युती तयार करण्यात आली.ही संघटना इतकी प्रभावशाली का आहे, याचं कारण म्हणजे जगातील मोठा तेल पुरवठा या देशांकडे आहे. ओपेक देश एकत्रितपणे जगाच्या सुमारे ३० टक्के तेल पुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवतात. ओपेक प्लसमध्ये इतर देश जोडल्यावर हा आकडा सुमारे ४१ टक्क्यांपर्यंत जातो. त्यामुळे या संघटनेचा कोणताही निर्णय जागतिक बाजारावर थेट परिणाम करतो. पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतींपासून ते देशांच्या अर्थव्यवस्थेपर्यंत सगळ्यावर त्याचा प्रभाव पडतो.पण ओपेकमध्ये एक मोठी समस्या कायम होती. प्रत्येक देशाकडे समान प्रमाणात तेल साठे नव्हते. काही देशांकडे खूप मोठे साठे होते, तर काहींकडे कमी. त्यामुळे उत्पादन कोटा ठरवताना नेहमी मतभेद होत. ज्या देशांकडे अधिक क्षमता होती, त्यांना अधिक उत्पादन करून जास्त पैसा कमवायचा होता. यूएईचाही संघर्ष याच कारणामुळे वाढत गेला..युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर यूएईने हा धाडसी निर्णय का घेतला?यूएईने ओपेकमधून बाहेर पडण्याची घोषणा ज्या वेळी केली, तो काळ अत्यंत संवेदनशील होता. मध्य पूर्वेत युद्ध सुरू होतं. इराणच्या नेतृत्वाने होर्मुझ सामुद्रधुनीतील वाहतूक जवळपास बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. ही सामुद्रधुनी जगासाठी खूप महत्त्वाची मानली जाते, कारण मोठ्या प्रमाणात तेल याच मार्गाने जगभर पोहोचतं. या मार्गात अडथळे आल्यामुळे जागतिक तेल पुरवठ्यावर मोठा परिणाम झाला.या परिस्थितीत यूएईकडे उत्पादन वाढवण्याची क्षमता असली तरी ते तेल बाहेर पाठवणं कठीण झालं होतं. त्यामुळे अनेकांना प्रश्न पडला की अशा वेळी ओपेकमधून बाहेर पडून अधिक उत्पादनाचं स्वातंत्र्य मिळवण्याचा उपयोग तरी काय? कारण उत्पादन वाढवलं तरी निर्यात करणं सोपं नव्हतं.तरीही यूएईने हा निर्णय घेतला. यामागे फक्त तात्काळ नफा नव्हता, तर भविष्यातील रणनीती होती. यूएईला पुढील काळात स्वतःला मजबूत करायचं होतं. युद्ध संपल्यानंतर जेव्हा बाजार पुन्हा स्थिर होईल, तेव्हा त्यांच्याकडे जास्त उत्पादन करण्याची पूर्ण मोकळीक असेल. त्यामुळे त्यांनी आधीच स्वतःची भूमिका स्पष्ट करण्यास सुरुवात केली.यूएईकडे होर्मुझ सामुद्रधुनीला वळसा घालणारी हबशन ते फुजैराह पाइपलाइनही आहे. त्यामुळे काही प्रमाणात पर्यायी मार्ग त्यांच्याकडे उपलब्ध होता. जरी युद्धामुळे तात्पुरत्या अडचणी निर्माण झाल्या, तरी भविष्यातील विस्तारासाठी त्यांनी स्वतःची तयारी सुरू ठेवली. त्यामुळे हा निर्णय फक्त त्या क्षणाचा नव्हता, तर पुढच्या अनेक वर्षांचा विचार करून घेतलेला होता. .यूएईची तेलाच्या पैशातून भविष्य घडवण्याची योजना!यूएईला फक्त तेल विकून पैसा कमवणारा देश राहायचं नाही. तेलाचे साठे कायमचे नसतात आणि भविष्यात जग हळूहळू पर्यायी ऊर्जेकडे वळू शकतं, हे यूएईला समजलं आहे. त्यामुळे त्यांनी तेलातून मिळणारा पैसा वापरून इतर क्षेत्रांमध्ये मोठी वाढ करण्याचा विचार केला आहे.त्यांच्या रणनीतीनुसार, अधिक तेल उत्पादन करून मिळणारा महसूल पर्यटन, वित्त, शिक्षण, नूतनीकरणीय ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि तंत्रज्ञानाधारित उद्योगांमध्ये गुंतवला जाणार आहे. म्हणजे भविष्यात तेलावर अवलंबून न राहता इतर क्षेत्रांमधून देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्याचा प्रयत्न आहे.यासाठी यूएईने मोठ्या गुंतवणुकीलाही वेग दिला आहे. यूएईची राष्ट्रीय तेल कंपनी एडीएनओसीने पुढील दोन वर्षांत ५५ अब्ज डॉलरपर्यंत प्रकल्प मंजूर करण्याची योजना आखली आहे. ही गुंतवणूक अपस्ट्रीम आणि डाउनस्ट्रीम प्रकल्पांसाठी वापरली जाणार आहे. याशिवाय २०२६ ते २०३० या काळासाठी १५० अब्ज डॉलरची मोठी भांडवली योजना आधीच मंजूर करण्यात आली आहे.यूएईचं म्हणणं आहे की आता ते कोणत्याही ओपेक किंवा ओपेक प्लसच्या निर्बंधांनी बांधील नाहीत. त्यामुळे त्यांना हवं तसं उत्पादन वाढवता येईल आणि नवीन प्रकल्पांना गती देता येईल. एडीएनओसीचे प्रमुख सुलतान अल जाबेर यांनी स्थानिक उद्योगांना प्राधान्य देण्याबद्दलही स्पष्ट भूमिका मांडली. त्यांच्या मते, ऊर्जा क्षेत्राबरोबरच देशातील औद्योगिक आणि उत्पादन पायाभूत सुविधांनाही मजबूत करणं आवश्यक आहे. यूएईच्या विकास मॉडेलसमोरील आव्हाने!यूएई अनेक वर्षांपासून विविधीकरणाबद्दल बोलत आहे. पण लेखात एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला आहे. १९८० नंतर तेलातून प्रचंड महसूल मिळूनही यूएई आणि इतर गल्फ देशांना पूर्णपणे विविधीकरण करण्यात यश आलं नाही. कारण तेलातून मिळालेला पैसा स्थानिक उद्योग उभे करण्याऐवजी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारात गुंतवण्यात आला.यशस्वी विविधीकरणासाठी स्थानिक कंपन्या आणि स्थानिक कौशल्य विकसित करणं आवश्यक होतं. पण ते पुरेसं झालं नाही. त्यामुळे आजही यूएईला मोठ्या प्रमाणात परदेशी कंपन्या, परदेशी व्यवस्थापन आणि परदेशी कामगारांवर अवलंबून राहावं लागत आहे.यूएईकडे पैसा आहे, आधुनिक पायाभूत सुविधा आहेत, आकर्षक गुंतवणूक वातावरण आहे; पण नवोन्मेषी उद्योगांमध्ये स्थानिक क्षमता कमी असल्याचं या लेखात सांगितलं आहे. त्यामुळे तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता किंवा मोठ्या उत्पादन उद्योगांसाठी त्यांना परदेशी कंपन्यांची मदत घ्यावी लागणार आहे.याच कारणामुळे यूएईने स्वतःला जागतिक गुंतवणूक केंद्र म्हणून उभं करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. जगभरातील कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी ते मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा उभारत आहेत. त्यांना वाटतं की अधिक पैसा, अधिक गुंतवणूक आणि अधिक उत्पादन यामुळे भविष्यात तेलाविना देखील देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत राहू शकते..यूएईची अमेरिका-इस्रायलकडे झुकणारी रणनीतीयूएईच्या निर्णयामागे फक्त आर्थिक कारणं नाहीत, तर मोठं भू-राजकीय गणितही आहे. गेल्या काही वर्षांत यूएई अमेरिकेच्या अधिक जवळ गेला आहे. त्याचबरोबर इस्रायलसोबतही त्यांचे संबंध वाढले आहेत. २०२० मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या काळात यूएईने Abraham Accords वर स्वाक्षरी केली आणि इस्रायलसोबत औपचारिक संबंध प्रस्थापित केले.यानंतर दोन्ही देशांमध्ये आर्थिक आणि सुरक्षा सहकार्य वाढलं. इस्रायलसोबत लष्करी भागीदारीही मजबूत झाली. तेलातून मिळालेल्या अतिरिक्त महसुलाचा वापर प्रगत लष्करी उपकरणं खरेदी करण्यासाठी करण्यात आला. या सगळ्यामुळे यूएईची भूमिका मध्य पूर्वेत अधिक आक्रमक होत गेली.दुसरीकडे सौदी अरेबियासोबतचे संबंध बिघडत गेले. येमेन आणि सुदानमधील संघर्षांमध्ये दोन्ही देश वेगवेगळ्या बाजूंवर उभे राहिले. त्यामुळे यूएई हळूहळू इतर ओपेक सदस्यांपासून दूर जात असल्याचं दिसू लागलं.इराणसोबतच्या तणावामुळेही यूएईने अमेरिका आणि इस्रायलसोबतची जवळीक वाढवली. इराणकडून ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ले झाल्यानंतर यूएईला अधिक सुरक्षा हवी होती. अशा वेळी अमेरिका आणि इस्रायलने त्यांना Iron Dome प्रणालीसाठी मदत केली. त्यामुळे यूएईला वाटू लागलं की भविष्यातील सुरक्षितता आणि आर्थिक स्थैर्यासाठी हे संबंध महत्त्वाचे ठरतील..यूएईच्या निर्णयाचा ओपेकवर काय परिणाम होणार?यूएईसारखा मोठा तेल उत्पादक देश ओपेकमधून बाहेर पडल्यामुळे अनेकांना वाटतं की संघटना कमकुवत होईल. पण इतिहास पाहिला तर याआधीही अनेक देश ओपेकमधून बाहेर पडले आहेत. इंडोनेशिया, कतार, इक्वेडोर, अँगोला आणि गॅबॉन यांनीही वेगवेगळ्या काळात माघार घेतली होती. तरीही ओपेक टिकून राहिली.म्हणूनच यूएईच्या निर्णयामुळे ओपेक संपेल अशी शक्यता कमी मानली जाते. मात्र संघटनेच्या प्रभावात बदल होऊ शकतो. कारण यूएई हा मोठी अतिरिक्त उत्पादन क्षमता असलेला देश आहे. अशा देशांच्या निर्णयांचा बाजारावर परिणाम होतो. विशेषतः उत्पादन कोट्यांवरून इतर सदस्य देशांमध्येही मतभेद वाढू शकतात.यूएई आता स्वतःच्या आर्थिक हितांकडे अधिक लक्ष देत आहे. त्यांना वाटतं की ओपेकच्या मर्यादांमुळे त्यांच्या वाढीवर बंधन येत होतं. त्यामुळे त्यांनी स्वतंत्र रणनीती स्वीकारली. Wood Mackenzie च्या विश्लेषकांनुसार, यूएईकडे न वाप 