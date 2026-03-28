Premium|Operation Kagar 2026 : ऑपरेशन कगार २०२६; नक्षलवादाच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह?

एमएनएस कुमार - sarkarnama@esakal.comकेंद्र सरकारने ३१ मार्च २०२६पूर्वी देशातून नक्षलवाद संपुष्टात आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यानुसार, अनेक मोठे नक्षलवादी म्होरके चकमकीत ठार झाले आहे. तर काही महिन्यांमध्ये अनेक नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले आहे. त्यामुळे १२ राज्यांमध्ये अस्तित्वात असलेल्या नक्षलवादी चळवळीला घरघर लागली आहे. केंद्र सरकारने ३१ मार्च २०२६पर्यंत देशातील नक्षलवाद पूर्ण संपवून टाकण्याची घोषणा केली आहे. त्यासाठी सुरक्षा दलांकडून पावले टाकण्यात येत आहेतच; त्याचबरोबर काही दिवसांमध्ये नक्षलवादीही मोठ्या संख्येने शरण येत असल्याचे दिसून येत आहे. छत्तीसगड, तेलंगण, आंध्र प्रदेश, ओडिशा यांसह देशाच्या अनेक राज्यांमध्ये नक्षलवाद पसरलेला होता. या राज्यांमध्ये ५० वर्षांपेक्षा जास्त काळ नक्षलवादाचे अस्तित्व आहे. मात्र, नक्षलवादाच्या भवितव्याविषयी आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहे. तेलंगणमध्ये मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्यासमोर १३६ नक्षलवाद्यांनी सामूहिक आत्मसमर्पण केले. तसेच, छत्तीसगडमध्ये ‘लोन वर्राटू’ या मोहिमेलाही यश मिळत आहे. त्यामुळे नक्षलवादी आपला जीव वाचविण्यासाठी मुख्य प्रवाहात येत आहेत का? त्यांच्यावर सुरक्षा दलांचा दबाव आहे की जनतेमध्ये त्यांच्या हिंसक विचारसरणीविषयीचे आकर्षण कमी होत आहे, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या प्रश्नांची उत्तरे शोधताना पाच-सहा दशकांपासून सुरू असणारे नक्षलवादी आंदोलन आता एका मोठ्या वळणावर येऊन ठेपले आहे, हे निश्चितपण दिसून येते. नक्षलवादी चळवळीचा जन्म समाजातील दलित, शोषित, आदिवासी आणि गरिबांच्या हक्कांच्या रक्षणासाठी झाला होता. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे प्रस्थापित आणि शोषकांविरोधात अनेक दशके संघर्ष करणाऱ्या या चळवळीला आज आपले अस्तित्व आणि कालसुसंगतता जपण्यासाठीच संघर्ष करावा लागत आहे. एकेकाळी देशातील १२ राज्यांमध्ये नक्षलवादाचा प्रभाव होता, मात्र आज काही पोलिस स्थानकांच्या क्षेत्रापुरते त्यांचे अस्तित्व मर्यादित राहिले आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये देवजी, मल्लोजुला वेणुगोपाल चारी यांसारखे अनेक मोठे म्होरके शरण आल्यामुळे या संघटनेचे कंबरडे मोडले आहे..तेलंगणचा संदेशनुकतेच तेलंगणचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्यासमोर १३६ नक्षलवाद्यांनी शरणागती पत्करली. या घटनेमध्ये नक्षलवादी चार बसमध्ये बसून पोहोचले होते. मुख्यमंत्र्यांनी या सर्वांचे आलिंगन देऊन स्वागत करताना, त्यांना राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात येण्याचे आवाहन केले. ‘बंदुकीपेक्षा मतांची ताकद जास्त आहे,’ हे त्यांचे विधान जंगलांमध्ये आजही भटकत असणाऱ्या युवकांसाठी मोठा संदेश देणारे आहे. सरकारने तत्काळ पुनर्वसन पॅकेज, घरकुल योजना आणि शिक्षण यांसाठी घोषणा केल्या. त्यामुळे शरणागती हा पराभव नाही, तर नव्या व सुरक्षित जीवनाची सुरुवात आहे, असा विश्वास या नक्षलवाद्यांमध्ये निर्माण करण्यासाठी ही रणनीती यशस्वी झाली आहे. या सामूहिक शरणागतीमुळे छत्तीसगड व महाराष्ट्राच्या सीमावर्ती भागात सक्रिय असणाऱ्या गटांचे मनोबलही नेस्तनाबूत झाले आहे.राजकीय फायद्यासाठी स्पर्धाया परिस्थितीचा फायदा उचलण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांमध्ये स्पर्धा निर्माण झाली आहे. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य सचिव व आमदार कुनामनेनी सांबशिव राव यांनी शरण आलेल्या नक्षलवाद्यांना आपल्या मातृपक्षात येण्याचे आवाहन केले आहे. तर, सर्व शिक्षित व अनुभवी चेहरे आपल्या पक्षात असावेत, असा काँग्रेसचा प्रयत्न आहे. आता हे नक्षलवादी शरणागतीनंतर सक्रिय राजकारणात येतात की स्वतंत्र लोकशाही व्यासपीठ तयार करतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.गणपतीच्या शरणागतीची चर्चादीर्घकाळापासून भूमिगत राहून आणि समांतरपणे नक्षलवाद्यांचे नेतृत्व करत असलेला मुप्पाला लक्ष्मण राव उर्फ गणपती सुरक्षा दलांसमोर शरण येणार असल्याची चर्चा जोरात आहे. गणपती हा माओवादी पक्षाचा माजी केंद्रीय सचिव असून, तो येत्या काही दिवसांत दिल्लीमध्ये आत्मसमर्पण करेल, असेही सांगण्यात येत आहे. त्याची शरणागती झाली, तर देशाविरोधातील दीर्घकाळ सुरू असलेल्या सशस्त्र चळवळीच्या औपचारिक शेवटाची सुरुवात म्हणून त्याकडे पाहता येईल. गणपतीविषयी माहिती मिळविणे, हे तेलंगण पोलिसांसमोरील सर्वांत मोठे आव्हान आहे. त्याचे वय ७६ वर्षे असून, तो आठ वर्षांपासून सक्रिय नेतृत्वापासून लांब आहे. मात्र, त्याचा प्रभाव कायम आहे. काही जाणकारांच्या माहितीनुसार, तो बिहारमार्गे नेपाळमध्ये पोहोचला असून, तेथेच लपून बसला आहे. प्रकृतीच्या समस्या आणि वाढत्या वयामुळे आरोग्य सुविधा उपलब्ध असणाऱ्या भागांजवळच त्याला लपून राहावे लागते. दिल्लीमध्ये नुकत्याच झालेल्या बैठकीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गणपतीच्या शरणागतीची जबाबदारी तेलंगण पोलिसांवर टाकली आहे.बस्तरचे बदलते वास्तवछत्तीसगडचे बस्तर क्षेत्र अनेक वर्षांपासून नक्षलवाद्यांची राजधानी मानली जात होती. मात्र, ‘लोन वर्राटू’ (घरी परत या) मोहिमेतून नक्षलवाद्यांच्या बालेकिल्ल्याला सुरूंग लागला आहे. स्थानिक पोलिस आणि प्रशासनाने या मोहिमेत केलेल्या आवाहनामुळे आदिवासी तरुणांच्या विचार करण्याच्या पद्धतीमध्ये बदल झाला आहे. गेल्या एका महिन्यामध्ये मोठे बक्षिस असणारे १५पेक्षा जास्त नक्षलवादी शरण आले आहेत. आतापर्यंत सुरक्षा दलांना पोहोचणेही अशक्य होते, अशा नक्षलवाद्यांच्या अनेक कोअर ठिकाणांवर सुरक्षा दलांनी आपले तळ उभे केले आहेत. हे तळ सुरक्षा दलांच्या कारवायांपुरते मर्यादित नाही, तर येथून दुर्गम गावांमध्ये रस्ते, वीज, आरोग्याच्या सुविधाही पोहोचविण्यात येत आहेत. विकास आता आपल्या दारापर्यंत आल्याचे पाहिल्यानंतर, आदिवासींनी नक्षलवाद्यांच्या अडथळ्यांना नाकारण्यास सुरुवात केली आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, बस्तरच्या ग्रामीण भागांतील नागरिक नक्षलवाद्यांना मदत करण्याऐवजी पोलिसांना सहकार्य करत आहेत..केंद्राचे कणखर धोरणदेशात २०२६नंतर नक्षलवादाला कोणतेही स्थान असणार नाही, हे अमित शहा यांच्या छत्तीसगड व नक्षलग्रस्त राज्यांच्या नुकत्याच झालेल्या दौऱ्यांतून स्पष्ट झाले आहे. ‘ऑपरेशन कगार’ या लक्ष्यपूर्तीचा महत्त्वपूर्ण भाग आहे. या मोहिमेत केवळ नक्षलवाद्यांवर थेट कारवाई करतानाच, त्यांचे वित्तीय स्रोत तोडण्याचाही हेतू आहे. त्यातून सुरक्षा दलांनी नक्षलवाद्यांची आर्थिक रसद आणि खंडण्यांच्या जाळ्यावर घाव घातला आहे. केंद्रीय राखीव पोलिस दल, सीमा सुरक्षा दल या केंद्रीय दलांसह ग्रेहाउंड्स, डीआरजी यांसारख्या राज्य पोलिसांच्या दलांमध्ये चांगला समन्वय असून, त्यातून नक्षलवाद्यांच्या आंतरराज्यीय कॉरिडॉरचा संपर्क खुंटला आहे. नक्षलवाद हा विकासाच्या मार्गातील सर्वांत मोठा अडथळा आहे, या अमित शहा यांच्या घोषणेने सुरक्षा दलांना नवी ऊर्जा मिळाली आहे. त्यामुळे त्यांची भूमिका आता आक्रमक झाली असून, घनदाट जंगलांमध्ये घुसून ते नक्षलवाद्यांच्या म्होरक्यांना कंठस्नान घालत आहेत.नेतृत्वाचा प्रश्ननक्षलवादाची सुरुवात पश्चिम बंगालच्या नक्षलबारीपासून झाली. मात्र, ही चळवळ आता वैचारिक कालसुसंगतता हरवून बसली आहे. गणपती, नंबाला केशव राव यांच्यासारखे माओवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे म्होरके सत्तरी-ऐंशीच्या पुढे गेले आहेत. त्यांच्या प्रकृतीच्या तक्रारी आहेतच. त्यांच्यानंतर दुसऱ्या फळीतील नेतृत्व तयार होऊ शकले नाही. दुसऱ्या बाजूला आदिवासी युवकांमध्ये क्रांतीच्या नावाखाली आपला जीव धोक्यात टाकण्यापेक्षा मोबाइल, इंटरनेट आणि सरकारी नोकऱ्यांची महत्त्वाकांक्षा आहेत. नक्षलवादी मुलांच्या शाळा आणि रस्त्यांच्या निर्मितीला अडसर आणत आहेत, हे पाहून विचारसरणीच्या नावाखाली होणारा हिंसाचार ग्रामीण भागातील नागरिकांना आवडेनासा झाला आहे. तसेच, नक्षलवाद्यांच्या संघटनेमध्ये तेलुगू आणि बिगरतेलुगू म्होरक्यांमधील मतभेदाच्या बातम्या येत राहतात. नेतृत्वाची पोकळी आणि वैचारिक भ्रमनिरास यांमुळे नक्षलवादी तरुणांना आत्मसमर्पण करणे भाग पडत आहे.सीमावर्ती भागातील नाकाबंदीतेलंगणचे भद्रादी कोत्तागुडेम, मुलुगू, आणि छत्तीसगडचे सुकमा-बिजापूर जिल्ह्यांच्या सीमावर्ती भागातील पोलिसांची नाकाबंदी नक्षलवाद्यांना अधिक कमकुवत करत आहे. ‘ग्रेहाउंडस’ आणि ‘कोब्रा’ या दलांच्या जंगलांमध्ये निरंतर गस्त सुरू असतात, त्यामुळे नक्षलवाद्यांना विश्रांती घेण्यासाठीही वेळ मिळेनासा झाला आहे. त्यांच्या 'सर्जिकल स्ट्राइक'मुळे नक्षलवाद्यांना माघार घेणे भाग पडत आहे. तसेच, अनेक चकमकींमध्ये अनेक मोठे म्होरके मारले गेले आहेत, त्यामुळे आपल्यातील कोणीतरी पोलिसांना माहिती देत आहे का, अशी दहशत नक्षलवाद्यांच्या मनामध्ये आहे. हे अविश्वासाचे वातावरण संघटनेला आतून कमकुवत करत आहे. आपले साथीदार मारले जात आहेत आणि सरकार आपल्याला सन्मानपूर्वक जगण्याचा पर्याय देत आहे, हे नक्षलवादी पाहात असल्यामुळे ते आत्मसमर्पण करण्याचा मार्ग निवडत आहेत..महिला नक्षलवाद्यांच्या तक्रारीनक्षलवादी कारवायांमध्ये महिलांचा सहभाग पूर्वीपासूनच राहिला आहे. मात्र, काही वर्षांत आत्मसमर्पण करणाऱ्या नक्षलवाद्यांमध्ये महिलांची संख्या लक्षणीय आहे. संघटनेमध्ये होणारा भेदभाव आणि आरोग्याच्या समस्या हे त्यामागील दोन प्रमुख कारणे आहेत. महिला नक्षलवाद्यांना कौटुंबिक आयुष्य आणि आपल्या मुलांच्या भविष्याची चिंता आहे. आपल्याला संघटनेतील नेतृत्वाच्या पदांपासून दूर ठेवण्यात येत होते आणि मूलभूत गरजांकडेही दुर्लक्ष करण्यात येत होते, अशी प्रतिक्रिया काही महिलांनी शरणागतीनंतर दिली होती. याशिवाय, पोलिसांकडून कुटुंब संपर्क अभियान राबविण्यात येत आहे. यामध्ये पोलिस नक्षलवाद्यांच्या कुटुंबीयांना भेटत असून, हे कुटुंबीयच जंगलात राहणाऱ्या नक्षलवाद्यांना परत येण्यासाठी आवाहन करत आहेत. नक्षलवाद्यांना शस्त्र सोडून शरण येण्यासाठी ही मोहीम खूपच उपयुक्त ठरत आहे.शेवटच्या किल्ल्यांची पडझडओडिशातील स्वाभिमान आंचल आणि आंध्र प्रदेशातील आंध्र-ओडिशा सीमा हे भाग नक्षलवाद्यांना सुरक्षित आश्रय देणारे म्हणून ओळखले जात होते. मात्र, सीमा सुरक्षा दल आणि स्थानिक पोलिसांमधील वाढत्या समन्वयामुळे नक्षलवाद्यांचे येथील अस्तित्व जवळपास संपले आहे. रस्त्यांची निर्मिती आणि दूरसंचार माध्यमांमुळे हा भाग दुर्गम राहिलेला नाही. काही विश्लेषकांच्या मते, पुनर्विकास आणि विकासकामांमुळे नक्षलवाद्यांच्या ‘मुक्त क्षेत्र’ या संकल्पनेलाच आता पूर्णविराम मिळाला आहे. नक्षलवादी फक्त काही मर्यादित भागांपुरतेच मर्यादित राहिले आहेत. सरकारने २०२६ची कालमर्यादा निश्चित केली असून, सरकारचे लक्ष उरलेल्या शेवटच्या क्षेत्रातूनही नक्षलवाद्यांना घालवून देण्यावर आहे. त्यामुळे देश हिंसक डाव्या जहालमतवादापासून पूर्णपणे मुक्त होऊ शकेल.‘मिलिशिया’ काय आहे?माओवाद्यांच्या भाषेमध्ये ‘मिलिशिया’ या शब्दाचा अर्थ स्थानिक सेना किंवा हंगामी केडर असा आहे. त्यांचा समावेश गणवेशातील सशस्त्र दलांमध्ये होत नाही; किंबहुना ते गावांमध्ये राहूनच संघटनेचे काम करत असतात. त्यांचे काम पुढीलप्रमाणे असतातगावातील अस्तित्व : या गटातील सदस्य गावांमध्येच राहतात, शेती व अन्य काम करत राहतात. त्यांना २४ तास जंगलांमध्ये फिरण्याची गरज पडत नाही, मात्र संघटनेचा आदेश आला की ते सक्रिय होतात.संघटनेचे डोळे व कान : पोलिस किंवा सुरक्षा दलांच्या हालचालींची अचूक माहिती जंगलात लपलेल्या मुख्य दलांपर्यंत पोहोचविणे, हे त्यांचे मुख्य काम आहे.रसद पुरवठा : मुख्य दल गावात आल्यानंतर त्यांचे जेवण, आश्रय व सामान वाहून नेण्याचे काम हे दल करत असते.हिंसक कारवायांमध्ये मदत : रस्ते खोदणे, आयईडी पेरणे, दूरध्वनी टॉवरचे नकसान करणे, पोलिसांच्या मार्गात अडथळे निर्माण करणे अशा कामांमध्ये मुख्य दलांना मदत करणेभरतीचा आधार : ‘मिलिशिया’ दले ही मुख्य सशस्त्र दलांच्या भरतीची केंद्रे मानली जातात. ‘मिलिशिया’मध्ये चांगले काम करणाऱ्या तरुणांना पूर्णवेळ संघटनेत सामावून घेतले जाते.. 'मिलिशिया मागे हटत आहेत,' याचा अर्थ सुरक्षा दलांनी गावांमधील नक्षलवाद्यांची साखळी तोडण्यात यश मिळविले आहे, असे दिसून येते. रेवंत रेड्डी यांच्यासमोर शरण आलेल्या नक्षलवाद्यांमध्ये या 'मिलिशिया' आणि ग्रामसमितीतील सदस्यच बहुसंख्य होते. त्यांनीच शरणागती पत्करल्यामुळे मुख्य दलांना जेवण व गोपनीय माहिती मिळणे बंद झाले असून, त्यामुळे त्यांच्या कारवायांची ताकद हरवली आहे.. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.