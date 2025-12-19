Premium|Risk Profiling in Investment : गुंतवणुकीत 'रिस्क प्रोफाइलिंग'चे महत्त्व; आर्थिक यशासाठी जाणून घ्या!

भालचंद्र जोशी‘रिस्क प्रोफाइलिंग’चे महत्त्व जाणून घ्यायला हवे. जर तुम्ही जोखीम जाणून न घेता एखाद्या मालमत्तेत गुंतवणूक केली तर तुम्ही एक मोठी चूक करता. रिस्क प्रोफाइलमध्ये आर्थिक उद्दिष्टे, गुंतवणुकीचा कालावधी, जोखीम घेण्याची क्षमता आणि त्या मालमत्तेची अस्थिरता, यांसारख्या विविध घटकांचे मूल्यांकन करणे समाविष्ट असते. तुमच्या रिस्क प्रोफाइलला समजून घेणे आणि त्याचे मूल्यांकन करणे हे आर्थिक नियोजन आणि गुंतवणूकप्रक्रियेतील एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. तुम्हाला तुमची रिस्क प्रोफाईल माहीत असेल तर तुम्ही अधिक आत्मविश्वासाने आणि लवचिकतेने बाजारातील अस्थिरतेला तोंड देऊ शकता... सांगत आहेत द वेल्थ कंपनी म्युच्युअल फंडाचे Chief Operations Officer (COO) भालचंद्र जोशी. ज्येष्ठ गुंतवणूक सल्लागार वसंत कुलकर्णी यांनी खास ‘सकाळ मनी’साठी घेतलेली त्यांची मुलाखत..Premium|AI emotional dependency : एकटेपणा विसरण्यासाठी अमेरिकी नागरिक AI चा आधार का घेत आहेत?.प्रश्न : आपल्या व्यावसायिक प्रवासाबद्दल आमच्या वाचकांना थोडक्यात सांगाल का?जोशी : माझा जन्म मध्यमवर्गीय, शिक्षणाला सर्वोच्च प्राधान्य देणाऱ्या कुटुंबात झाला. माझे शालेय शिक्षण मुंबईतील प्रतिष्ठित बालमोहन विद्यालयात झाले. शालांत परीक्षेनंतर मी रुपारेल महाविद्यालयात उच्च माध्यमिक शिक्षण पूर्ण केले. पुढे मुंबई विद्यापीठातून विज्ञान शाखेत पदवी मिळवल्यानंतर, व्यवस्थापन क्षेत्रातील पदव्युत्तर अभ्यासासाठी वेलिंगकर महाविद्यालयात प्रवेश घेतला आणि मुंबई विद्यापीठाची MBA पदवी प्राप्त केली. माझा व्यावसायिक प्रवास सिटी बँक येथे सुरू झाला. तिथे अडीच वर्षांचा अनुभव घेतल्यानंतर मी स्टँडर्ड चार्टर्ड बँकेत दाखल झालो. त्या काळात बँकेने नव्याने वेल्थ मॅनेजमेंट सेवा सुरू केली होती. आजचे NISM अस्तित्वात नसल्याने, त्या वेळी कठोर परीक्षा व मुलाखत प्रक्रियेतून माझी निवड झाली आणि मी बँकिंग विभागात ब्रँच मॅनेजर म्हणून रुजू झालो. येथे आम्ही उच्च निव्वळ मूल्य असलेल्या ग्राहकांना म्युच्युअल फंड, PMS, बाँड, बँक CD यांसारख्या विविध गुंतवणूक पर्यायांची सेवा देत असू. थोडक्यात, बँकेच्या मुदत ठेवींव्यतिरिक्त जवळपास सर्व मान्यताप्राप्त आर्थिक योजना आम्ही वितरीत करत होतो. यानंतर मी आयसीआयसीआय बँकेत दाखल झालो. पुढे मुंबईतील बँकेच्या सर्वांत मोठ्या नरीमन पॉईंट शाखेचा ब्रँच मॅनेजर म्हणून काम केले. त्यानंतर बँकेच्या एमएसएमई विभागात माझी नियुक्ती झाली, जिथे मला सहाय्यक महाव्यवस्थापक (AGM) आणि नंतर उप महाव्यवस्थापक (DGM) म्हणून पदोन्नती मिळाली. या भूमिकेत मला बँकेच्या ॲसेट व लायबिलिटी दोन्ही प्रकारच्या उत्पादनविक्रीचा अनुभव मिळाला. माझ्या टीममध्ये त्या वेळी ८१ अनुभवी रिलेशनशिप मॅनेजर होते अणि आज मोठ्या झालेल्या अनेक व्यवसायांना त्या काळात आम्ही बँकिंग सेवांचा लाभ दिला होता. यानंतर मी रिलायन्स म्युच्युअल फंड (आताचे निप्पॉन इंडिया म्युच्युअल फंड) मध्ये दाखल झालो. येथे काम करताना मला रिझर्व्ह बँक, सेबी आणि अॅम्फीच्या विविध समित्यांवर सदस्य म्हणून योगदान देण्याची संधी मिळाली. म्युच्युअल फंड उद्योगातील अनेक महत्त्वपूर्ण सुधारणा व धोरणात्मक बदल याच समित्यांनी सूचित केले. रिलायन्स म्युच्युअल फंडाचे ‘निप्पॉन’मध्ये झालेल्या संक्रमणाचा (स्टेक सेल, लिस्टिंग प्रक्रिया आणि ‘निप्पॉन’द्वारे उर्वरित हिश्श्याची रिलायन्सकडून खरेदी) या संपूर्ण प्रवासाचा मी जवळून साक्षीदार राहिलो आहे. ‘सेबी’ मंजुरीसाठी केलेले अर्ज, मागितलेल्या सर्व माहितीची पूर्तता आणि विविध नियामक प्रक्रियांमध्ये सहभाग हा माझ्या भूमिकेचा महत्त्वाचा भाग होता. ‘निप्पॉन’नंतर काही काळ विविध संस्थांमध्ये काम केल्यानंतर, मी पुन्हा म्युच्युअल फंड उद्योगात द वेल्थ कंपनी म्युच्युअल फंडाच्या माध्यमातून परतलो आहे. नवे म्युच्युअल फंड हाऊस सुरु करण्यासाठी लागणाऱ्या ‘सेबी’च्या परवानग्या, बँका व प्लॅटफॉर्मशी करार, आरटीए आणि कस्टोडियनची निवड या सर्व प्रक्रिया माझ्या नेतृत्वाखाली पूर्ण झाल्या. पहिल्या टप्प्यात आमच्या चार फंडांचा ‘एनएफओ’ बाजारात आला आणि गुंतवणूकदारांकडून उत्तम प्रतिसाद मिळाला. युनिट्सची वाटपप्रक्रिया यशस्वीरित्या पूर्ण झाली असून, आता फंड नियमित व्यवहारासाठी खुले आहेत. आज, या संपूर्ण प्रवासानंतर मी म्युच्युअल फंड उद्योगात Chief Operations Officer (COO) म्हणून महत्त्वाची भूमिका पार पाडत आहे. बँकिंग क्षेत्रातील वरिष्ठ व्यवस्थापकीय जबाबदाऱ्या सांभाळून, आता म्युच्युअल फंड उद्योगात ऑपरेशन्समध्ये कार्यक्षमतेचे नवे मानदंड निर्माण करण्यासाठी मी प्रयत्नशील आहे..प्रश्न : तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या वापरामुळे म्युच्युअल फंड उद्योगात कसे बदल झाले?जोशी : मी असे म्हणेन, की बँकिंग उद्योगात तंत्रज्ञानाने क्रांती केली. याचे प्रतिबिंब अनेक उद्योगात उमटले. बँकांच्या ऑपरेशनमध्ये अनेक बदल झाले. क्लिअरिंग पद्धतीत बदल झाले. सतत विकसित होत असलेल्या उद्योगात बँका सर्वांत पुढे आहेत. स्पर्धात्मक राहण्यासाठी बँकांनी त्यांच्या व्यवसायधोरणांमध्ये सतत सुधारणा केल्या; ज्यामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा समावेश केला. यामुळे, वित्तीय सेवांची परिभाषा फिजिकलकडून डिजिटलकडे बदलली. बँकांच्या परिचालनातील उत्क्रांती केवळ नव्या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यातच नाही, तर बँकिंग परिचालनातील प्रत्येक पैलू नव्याने प्रस्थापित झाले. खाते उघडण्यापासून ते निधी हस्तांतरापर्यंत सर्व गोष्टी बदलल्या. बँकिंगच्या परिवर्तनात तंत्रज्ञानाची भूमिका केवळ वित्तीय सेवांच्या क्षेत्रात जलद परिवर्तन झाले असे नव्हे, तर तंत्रज्ञान बँकिंग क्षेत्रातील बदलांचा मुख्य चालक म्हणून उदयास आली. तंत्रज्ञानामुळे बँकांची कार्यक्षमता वाढली. मी माझी पहिली ‘एसआयपी’ बँक मॅनेजरला बरीच विनवणी करून अतिरिक्त चेकबुक घेऊन ते चेक म्युच्युअल फंडाला दिले होते. तिथपासून ते आज केवळ एका ‘ओटीपी’च्या माध्यमातून मी ‘एसआयपी’ची नोंदणी करू शकतो. पूर्वी ‘केवायसी’ची आवश्यकता नव्हती. जेव्हा ‘केवायसी’ची सुरवात झाली, तेव्हा केवळ फॉर्म भरूनच द्यावे लागत असत. आज ‘व्हिडीओ केवायसी’ ऑनलाईन होते. पूर्वी निधीचे हस्तांतर केवळ धनादेशाच्या माध्यमातून होत असे. आता गुंतवणूकदाराच्या खात्यातून, फंडाच्या खात्यात, फंडाच्या खात्यातून गुंतवणूकदाराच्या खात्यात निधी हस्तांतर ‘आरटीजीएस’ किंवा ‘यूपीआय’च्या माध्यमातून होते. त्यामुळे कमी वेळांत व्यवहारपूर्ण होतो. असे अनेक बदल आणि तंत्रज्ञान बँका म्युच्युअल फंड आणि विक्रेते यांनी आत्मसात केल्यामुळे शक्य झाले आहेत..Premium|Life Insurance Claim Rejection Concealment : 'परम विश्वास' तत्त्वाच्या भंगाने क्लेम नामंजूर.प्रश्न : म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांना तुम्ही काय सल्ला द्याल?जोशी : तुम्ही कमवायला सुरवात केल्या-केल्या गुंतवणूकदार बनण्याचा आणि गुंतवणुकीला सुरुवात करण्याचा निर्णय घ्या. कारण लवकर सुरुवात करणे हा तुमच्या आर्थिक प्रवासातील एक महत्त्वाचा निर्णय आहे. लवकर उद्दिष्ट गाठण्यासाठी लवकर गुंतवणुकीला सुरवात करायला हवी. हे सांगण्यामागील माझा हेतू ‘पॉवर ऑफ कंपाउंडिंग’ समजावून सांगणे हा आहे. बहुतेकदा तरुण गुंतवणूकदार चुकीच्या माहितीने गुंतवणुकीला सुरवात करतात. प्रत्येक गोष्टीत तुम्हाला मार्गदर्शक लागतो. मग गुंतवणुकीसाठी का नको? म्हणून डायरेक्ट प्लॅन टाळावेत. मी गुंतवणुकीला २० वर्षांपूर्वी म्हणजे माझ्या चाळीशीत सुरवात केली. म्हणजे मी माझ्या आयुष्यातील १५ वर्षे वाया घालवली. तुम्ही तुमचा आर्थिक प्रवास योग्य मार्गावर सुरू करा, माहितीपूर्ण निर्णय घ्या; जे तुम्हाला दीर्घकाळात फायदेशीर ठरतील. तुमच्या प्रत्येक आर्थिक गरजेसाठी म्युच्युअल फंडांकडे पर्याय आहे. योग्य पर्याय निवडा. आजच्या जगात, लवकर श्रीमंत कसे व्हावे याबद्दल अनेक व्हिडीओ उपलब्ध आहेत. त्या व्हिडीओंचा उद्देश ‘व्ह्यवरशिप’ मिळविणे हा आहे; तुम्हाला श्रीमंत करण्याचा नाही. असंख्य लेख, व्हिडीओ आणि सोशल मीडिया पोस्ट सापडतील, जे रात्रीतून यश आणि त्वरित संपत्तीचे आश्वासन देतात. पण सत्य, कालांतराने तुम्हाला समजेल, की खरी संपत्ती निर्माण करणे हा एक दीर्घकालीन प्रवास असतो; ज्यासाठी संयम, शिस्त आणि गुंतवणुकीच्या प्राथमिक तत्त्वांची चांगली समज असणे आवश्यक आहे आणि त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे स्वतःला समजून घेणे. तुम्ही लवकर सुरुवात केली, तर मला विश्वास आहे, की तुम्ही चक्रवाढीची शक्ती (पॉवर ऑफ कंपाउंडिंग) वापरू शकता आणि सुरक्षित आर्थिक भविष्यासाठी स्वतःला तयार करू शकता. माझ्या इतक्या वर्षाच्या प्रवासात मी शिकवलेल्या सर्वांत महत्त्वाच्या गोष्टींपैकी एक म्हणजे संपत्ती म्हणजे पैसे जमा करणे नव्हे, तर उद्देशपूर्ण, स्वातंत्र्य, समाधानी आणि परिपूर्ण जीवन जगणे हा आहे. अशा अनेक गोष्टींनी माझा पैशाबाबतचा दृष्टिकोन बदलला आणि मला माझ्या स्वतःच्या पैशांबद्दल आणि गुंतवणुकीबद्दल विचारशील राहण्याची संधी मिळाली..‘रिस्क प्रोफाइलिंग’चे महत्त्व जाणून घ्या. जर तुम्ही जोखीम जाणून न घेता एखाद्या मालमत्तेत गुंतवणूक केली तर तुम्ही एक मोठी चूक करता. जोखीम व्यवस्थापन ही गुंतवणुकीतील मूलभूत संकल्पनांपैकी एक आहे. जोखीम व्यवस्थापनाचा एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे तुमची ‘रिस्क प्रोफाइल’ जाणून घेणे. रिस्क प्रोफाइलचे मूल्यांकन आणि व्यवस्थापन कसे करतात, हे जाणून घ्या. रिक्स प्रोफाइल म्हणजे तुमची जोखीम घेण्याची इच्छा आणि क्षमता यांचे तपशीलवार मूल्यांकन. रिस्क प्रोफाइलमध्ये आर्थिक उद्दिष्टे, गुंतवणुकीचा कालावधी, जोखीम घेण्याची क्षमता आणि त्या मालमत्तेची अस्थिरता, यांसारख्या विविध घटकांचे मूल्यांकन करणे समाविष्ट असते. तुमच्या रिस्क प्रोफाइलला समजून घेणे आणि त्याचे मूल्यांकन करणे हे आर्थिक नियोजन आणि गुंतवणूकप्रक्रियेतील एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. ते तुम्हाला तुमच्या आर्थिक परिस्थिती, उद्दिष्टे आणि जोखीम सहनशीलतेचा समतोल साधून निर्णय घेण्यास सक्षम करते. जोखीम घेण्यासाठी विचारशील आणि सानुकूलित दृष्टिकोन घेणे गरजेचे आहे. तुम्हाला तुमची रिस्क प्रोफाईल माहीत असेल तर तुम्ही अधिक आत्मविश्वासाने आणि लवचिकतेने बाजारातील अस्थिरतेला तोंड देऊ शकता.कधीही जास्त किंवा अवास्तव परतावा देणाऱ्या योजनांत गुंतवणूक करू नका. जे यशस्वी दिसतंय त्याकडे आकर्षित होणे हा मानवी स्वाभाविक आहे. काही दिवसांत शेअर दुप्पट होणे किंवा पोर्टफोलिओ परताव्याने बाजाराला मागे टाकणे यांसारख्या गोष्टींच्या मागे लागल्यामुळे चूक होण्याची भीती असते. अल्पकालीन कामगिरी बहुतेकदा मूलभूत गोष्टींपेक्षा वेगळी असते, या मूलभूत गोष्टींपेक्षा भावनांनी जास्त प्रेरित होऊन त्या योजनेत गुंतवणूक करावी, अशी इच्छा होते. जलद कृती करणे योग्य वाटले, तरी इतिहास असे दर्शवतो, की मागील परतावा भविष्यात मिळेल याची अजिबात खात्री नसते. भीती आणि मोह या दोन गोष्टींपासून दूर राहायला हवे. गुंतवणूकदार जितका जास्त काळ बाजारात गुंतवणूक करेल, तितका परतावा जास्त असेल. कल (ट्रेंड) पाहून गुंतवणूक करण्याचा प्रयत्न नेहमी यशस्वी ठरेल, याची खात्री देता येत नाही. संपत्ती निर्माण करणे ही काही शर्यत नव्हे, की जास्त वेगात धावणाऱ्या घोड्यावर पैसे लावणे. संपत्तीनिर्मिती ही एक लय आहे. चक्रवाढीची शक्ती वेगाने परतावा देणाऱ्या फंडावर अवलंबून नसते. उच्च परताव्याचा पाठलाग करताना, गुंतवणूकदार अनेकदा दिशा गमावतात. परंतु, जेव्हा लक्ष स्पष्टता, सुसंगती आणि संरेखनानुसार प्रवास सुरु असतो, तेव्हा तुम्ही तुमच्या आर्थिक उद्दिष्टाच्या अधिक आणि वेगाने जवळ जाता. आज तुम्ही घेतलेले निर्णय मालमत्तेतील वैविध्य आणि अर्थपूर्ण जीवनाचा पाया रचू शकतात आणि हा पाया उभारण्यासाठी तुम्ही करू शकणारी पहिली आणि सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पैशाला ध्येय म्हणून मानू नका; ते एक साधन आहे, साध्य नव्हे. ज्याप्रमाणे सिमेंट हे घर बांधण्यास मदत करणारे; परंतु सिमेंट म्हणजे घर नव्हे. त्याचप्रमाणे हे जाणून घ्या, की पैसा हे एक साधन आहे, जे तुम्हाला हवे असलेले जीवन घडवण्यास मदत करेल. या साधनाचा सूज्ञपणे वापर करणे ही गुरुकिल्ली आहे आणि ही गुरुकिल्ली म्हणजे म्युच्युअल फंड होय..तुम्ही कमवायला सुरुवात केल्या-केल्या गुंतवणूकदार बनण्याचा आणि गुंतवणुकीला सुरुवात करण्याचा निर्णय घ्या. कारण लवकर सुरुवात करणे हा तुमच्या आर्थिक प्रवासातील एक महत्त्वाचा निर्णय आहे. लवकर उद्दिष्ट गाठण्यासाठी लवकर गुंतवणुकीला सुरुवात करायला हवी. हे सांगण्यामागील माझा हेतू ‘पॉवर ऑफ कंपाउंडिंग’ समजावून सांगणे हा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.