एक फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२६-२७ वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प संसदेत मांडला. परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांच्या (एफआयआय) विक्रीमुळे आधीच अर्धमेल्या झालेल्या शेअर बाजाराने मंदीवाल्यांपुढे पूर्ण लोटांगण घातले. कोणतेही क्षेत्र या मंदीच्या फेऱ्यातून सुटले नाही. इतके वाईट या अर्थसंकल्पात होते तरी काय, याचा ऊहापोह.खरे तर नव्या केंद्रीय अर्थसंकल्पानंतर तज्ज्ञ त्याची कितीही स्तुती करोत, शेअर बाजार वर गेला की खाली गेला, यातच गुंतवणूकदारांना व पंटर्सना रस असतो. नेमकी 'निफ्टी'ने ४९५ अंशांनी, तर 'सेन्सेक्स'ने १५४६ अंशांनी गटांगळी खाल्ली. त्याबरोबर स्मॉल व मिड कॅप शेअर तर अनुक्रमे ४५८ व २८० अंशांनी खाली आले. अर्थसंकल्पाबद्दलच्या अनभिज्ञतेने, अवाजवी अपेक्षा ठेवल्यावर वेगळे काय होणार? .बाजारातील घसरणीचे कारणअर्थसंकल्पात 'फ्युचर्स'वरील सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (एसटीटी) ०.०२ वरून ०.०५ टक्क्यांपर्यंत वाढवला. ऑप्शन्स प्रीमियम आणि एक्झरसाइज ऑप्शन्सवरील एसटीटी देखील ०.१५ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. बाजारात घसरण होण्याचे प्रमुख कारण हेच आहे. कारण नेमकी बाजाराची अपेक्षा एसटीटी व त्याबरोबरच एसटीसीजी (शेअरच्या अल्पकालीन लाभावरील कर) कमी होईल, अशी होती. ती तर पूर्ण झाली नाहीच; पण त्यावरील कर वाढवून त्या दुखण्यालाच डागण्या दिल्या गेल्या. गेल्या सात वर्षांतील अर्थसंकल्पाच्या दिवशी झालेली ही सर्वांत मोठी घसरण आहे. खरे तर सेबी'ने वारंवार इशारा दिला आहे, की डेरिव्हेटिव्हज बाजारात ९० टक्के ट्रेडरचा तोटा होतो, त्यातून मोठ्या प्रमाणात संपत्तीचा नाश होतो, पण कधीतरी झालेल्या नफ्याच्या लोभाने, त्या बाजारातून बाहेर पडणे कठीण होते. सरकारच्या नजरेतून बघायचे झाले, तर सिगारेट, तंबाखू, मद्य, कॅसिनो याच रांगेत डेरिव्हेटिव्हज सेगमेंट येतो. त्या धोरणातूनच दयामाया न दाखवता कर लावला किंवा वाढविला जातो. जरी मद्य कितीही महागले तरी मद्यपींची पावले शेवटी मद्यालयाकडेच वळतात, तसेच कितीही कर वाढवला तरी ट्रेडरचे डेरिव्हेटिव्हजचे वेड जाणार नाही. म्हणूनच काही दिवस बाजारात असे नैराश्याचे वातावरण राहील; पण त्यानंतर शेअर बाजाराचे गुंतवणूकदार हे निर्देशांक खाली आल्यावर नव्या संधी शोधतच राहतील. महत्त्वाचे म्हणजे हा वाढीव कर गुंतवणूकदारांसाठी नाही, तो ट्रेडरसाठी आहे.बाजाराला न आवडलेली दुसरी गोष्ट म्हणजे सरकारची कर्जउभारणी वाढून १७ लाख कोटी रुपयांवर गेली आहे. कारण त्यातून महागाई वाढेल व सरकारी उत्पन्नाचा मोठा हिस्सा व्याज भरण्यात जाईल, ही भीती. पुढे अर्थव्यवस्थेतील व्याजदर कमी होण्याची शक्यता धूसर होत जाईल. पण यातून घडणारी चांगली बाबही पुढे येते आणि ती म्हणजे सेवानिवृत्तांना अल्पबचत योजनांत पैसे गुंतवतांना व्याजदर खाली जातील का ही भीती असते; पण तसे होण्याची शक्यता आता कमी असेल; कारण सरकारचेच देणे वाढेल व सध्याचे व्याजदर स्थिर राहतील. पण हे सोडल्यास अर्थसंकल्पात बरेच काही चांगले प्रस्ताव आहेत. ते तर बघायलाच हवेत..१. सरकारने दाखवलेली वित्तीय शिस्त वाखाणण्याजोगी आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत (४.४ टक्के) यावेळी वित्तीय तूट ४.३ टक्के असेल, असा अंदाज आहे. गेल्या वर्षीच प्राप्तिकरामध्ये मोठी सूट दिली असताना व त्यापाठोपाठ 'जीएसटी'चे दर कमी केले असताना, हे साध्य करणे तारेवरची कसरत होती. ती सरकारला जमली.२. पायाभूत सुधारणांवरील भांडवली खर्च ९ टक्क्यांनी वाढवून १२.३ लाख कोटी रुपये करणे प्रस्तावित आहे.३. सरकारने जाहीर केलेली आकडेवारी विश्वासार्ह आहे व गेली अनेक वर्षे अर्थसंकल्प, सुधारित अंदाज व वर्षअखेरचा ताळमेळ बघता अर्थमंत्र्यांनी हे सतत साध्य केले आहे. (निवडणुकीचे वर्ष सोडून).४. सरकारचा ‘जीडीपी’वृद्धीचा अंदाज सरासरी सात टक्के आहे. जागतिक बँकेच्या अंदाजाशी तो जुळतो, तसेच ‘नॉमिनल जीडीपी’चा (महागाई दर धरून) अंदाज १० ते १०.५ टक्के असेल, असे गृहीत धरले आहे. तो आकर्षक आहे.५. या अर्थसंकल्पात उत्पादन व रोजगारनिर्मितीवर भर दिला आहे. उत्पादनकेंद्रित प्रोत्साहन योजनेत अनेक नवी क्षेत्रे वाढविली आहेत. तसेच भारताला कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे जागतिक केंद्र करायचा मानस आहे. त्यासाठी डेटा सेंटरची उभारणी अत्यावश्यक आहे. भारतात असे पूर्ण क्षमतेचे केंद्र नाही. त्यासाठी परदेशी व देशी संस्थांना पुढील वीस वर्षे करातून सूट दिली आहे.६. पर्यटन केंद्रे व त्यांचा विकास हा एक प्राधान्याचा उपक्रम आहे. त्यात गाईड्सना योग्य ते शिक्षण देऊन कार्यक्षम करणे व त्यातून परदेशी व स्थानिक पर्यटकांना आकर्षित करणे, हे एक योग्य पाऊल आहे. ‘मेडिकल टुरिझम’ला चालना देण्याची योजना आहे. हे अत्यंत समयोचित निर्णय आहेत व ते नक्कीच यशस्वी होऊ शकतात.७. शेअरच्या ‘बायबॅक’चा गेल्या वर्षीचा चुकीचा पायंडा बंद केला आहे. छोट्या गुंतवणूकदाराने, कंपनीने जाहीर केलेल्या भांडवल पुनर्खरेदी योजनेत (बायबॅक) भाग घेतल्यास, येणारी संपूर्ण रक्कम लाभांश म्हणून धरली जात असे. ते कारण नसताना उत्पन्नात जमा व्हायचे व त्यावर स्लॅबप्रमाणे कर लागत असे. आता त्यावर कॅपिटल गेन असे समजून कर लागेल. (म्हणजेच दायित्व कमी होईल). ही सूट प्रवर्तकांना नाही.८. याखेरीस सात नवे हाय-स्पीड रेल कॉरिडॉर प्रस्तावित आहेत.९. जेथे जेथे दुर्मीळ धातूंचे उत्खनन होण्याची शक्यता आहे, त्या राज्यांसााठी समर्पित 'रेअर अर्थ कॉरिडोर' तयार होईल. तसेच प्रत्येक राज्यात क्लस्टर-आधारित केमिकल पार्क उभाण्याची योजना आहे. सेमी कंडक्टरनिर्मिती व इनलँड वॉटरवेज आणि कोस्टल शिपिंग, बायो सिमिलर्स उत्पादनांवर खास अनुदान असे अनेक प्रस्ताव आहेत..बाजाराला उपरती होईलआता शेअर बाजाराने अर्थसंकल्पाला जरी लाल बावटा दाखवला असला तरी लवकरच नैराश्य जाईल व बाजाराला उपरती होईल, असे वाटते. परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांच्या विक्रीमुळे व गुंतवणूकदारांच्या अनुत्सुक सेंटिमेंटमुळे 'निफ्टी' खाली येऊ शकतो. २५,००० अंश ही आधारपातळी तुटली असे धरून अत्यंत संयमाने, टप्प्याटप्प्याने २४,५०० अंश किंवा त्यादरम्यान खरेदी सुरु करावीशी वाटते. हॉटेल उद्योग; त्यात प्रामुख्याने इंडियन हॉटेल्स, सिमेंट उद्योग, निवडक फार्मा कंपन्या आपल्या विचारात घ्याव्यात. धातू बाजार स्वस्त झाल्यामुळे वाहनउद्योग व ग्राहकोपयोगी टिकाऊ वस्तूंचे निर्माते रडारवर ठेवावेत.'मदर ऑफ ऑल डील्स'याखेरीस एक महत्त्वाची घटना म्हणजे युरोपियन युनियनसोबत झालेला व्यापार करार. या कराराला 'मदर ऑफ ऑल डील्स' असे म्हटले जाते. युरोपियन युनियन पुढील सात वर्षांत भारतातून आयात होणाऱ्या ९९.५ टक्के वस्तूंवरील कर कमी करेल, तर भारतीय सागरी वस्तू, चामडे आणि कापड उत्पादने, रसायने, रबर, बेस धातू आणि रत्ने आणि दागिन्यांवर शुल्क शून्य केले जाईल. भारतही यथाशक्ती आयातशुल्क कमी करून त्याची परतफेड करेल. त्याआधी इंग्लंडसोबत असाच सर्वसमावेशक करार आपण केला, अमेरिकेला बरोबर न घेताही निर्यातीचे एकूण उद्दिष्ट साधावे हा त्यामागील हेतू आहे. चीनलाही आपण जवळ केले आहे. त्याबद्दल योग्य ती सावधगिरी आपले धोरणकर्ते बाळगतील, अशी आशा आहे.एकूणच, आपल्या सरकारी धोरणांशी मैत्री करून निवडक क्षेत्रातील शेअरची अचूक खरेदी करणे व वेळोवेळी नफा खिशात टाकणे, हीच यशाची गुरुकिल्ली आहे..शेअर निर्देशांक पुन्हा वर जाण्यास महत्त्वाचे ट्रिगर कोणते आहेत?१. काहीही करून अमेरिकेबरोबर करार होणे. युरोप व इंग्लंडसोबत भारताने करार केल्यानंतर तरी डोनाल्ड ट्रम्प निवळतील, अशी आशा आहे. भारताची रशियास 