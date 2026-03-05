Premium| Union Budget 2026 : निधी वितरणात समानता हवी, तरच ‘सब का विकास’ !

- प्राचार्य डॉ. इंद्रजित आल्टे, अर्थशास्त्र विषयाचे अभ्यासक देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील शेती, उद्योगधंदे, आर्थिक सेवा, मूलभूत सोयीसुविधा, रस्ते, वीज, पाणी, कुशल मनुष्यबळ, रोजगार वृद्धी, शिक्षण आणि आरोग्य सेवा इत्यादी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवून विकासाला गती देण्याच्या दृष्टीने अर्थसंकल्पाला अतिशय महत्त्वाचे स्थान असते. आपण ज्याला सर्वसमावेशक विकास असे म्हणतो. विशेषतः ‘सब का साथ, सब का विकास’ आणि ‘२०४७ पर्यंत समृद्ध व विकसित भारत’ निर्माण करायचा असेल तर समाजातील सर्व घटकांना, विशेषतः जे सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या वंचित आहेत, त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी चालना देण्यासाठी हा अर्थसंकल्प अत्यंत महत्त्वाचा आहे. उत्पादन साधनांचे स्रोत या वर्गाकडे वळवून कल्याणकारी योजनांवर विशेष भर देऊन पुरेशी तरतूद केली पाहिजे. तरच कोणताही देश प्रगती करू शकतो.देशातील १४२ कोटी लोकसंख्येपैकी जवळपास एकचतुर्थांश लोकसंख्येशी संबंधित हा प्रश्न निगडीत आहे. थोडक्यात या २५ टक्के समुहांच्या ताटात नेमके काय वाढले आहे, याचा याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न या लेखात केला आहे. भारतात डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी या विविध कलमांची अत्यंत स्पष्ट मांडणी केली आहे. .दलित, आदिवासी कल्याणासाठी निधीची तरतूदअनुसूचित जाती व जमातीच्या विकासासाठी अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद करण्याबाबत नीती आयोगाने मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आलेल्या आहेत. २४ एप्रिल २०१७ च्या उच्चस्तरीय समिती बैठकीत आयोगाने अनुसूचित जाती (एससी), जमातीसाठी (एसटी) मंत्रालये व विभागांना त्या प्रवर्गाची लोकसंख्या लक्षात घेता केंद्रीय आणि केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी अर्थसंकल्पात निधी दिलेला आहे त्याच्या विशिष्ट प्रमाणात अनुसूचित जाती व जमातीसाठी निधी राखीव ठेवावा असे म्हटले आहे. सामाजिक न्याय व सशक्तीकरण मंत्रालय ७२.५० टक्के निधी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती १०० टक्के निधी या जमातीच्या विकास योजनांवर खर्च करावा. तसेच इतर मंत्रालयानी देखील किमान लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी द्यावा, असे निर्देशित केलेले आहे. मंत्रालयाचे अ, ब, क, ड असे चार भागात वर्गीकरण केलेले आहे. काही अपवाद वगळता ढोबळमानाने वर नमूद केलेल्या मंत्रालयांसोबतच बहुतेक सर्वच मंत्रालयांनी लोकसंख्येचे प्रमाण विचारात घेऊन निधीची उपलब्धता अर्थसंकल्पात करावी, असे सांगण्यात आले आहे..मंत्रालयांचा उपलब्ध निधीकेंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी एक फेब्रुवारी २०२६ रोजी अर्थसंकल्प सादर केला. त्यात सर्व मंत्रालये आणि विभागांचा खर्च ५३ लाख ४७ कोटी प्रस्तावित केला आहे.अर्थसंकल्पाच्या पहिल्या भागातील एकूण प्रस्तावित खर्चांपैकी एकूण केंद्रीय क्षेत्रीय योजना आणि केंद्र सरकार प्रायोजित योजना यांचा विचार केला तर केंद्रीय योजनांसाठी एकूण खर्च १७ लाख ७१९२८.८ कोटी रुपये दिसून येतो. तर केंद्र सरकार प्रायोजित योजनांसाठी होणारा एकूण खर्च ५,४८७९७.७३ रुपये येतो. या दोन्ही खर्चांची एकत्रित बेरीज केल्यास तो खर्च २३ लाख २०,७२६.०१ कोटी येतो. म्हणजेच नीती आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनेप्रमाणे या एकूण २३ लाख २० हजार ७२६ कोटींपैकी अनुसूचित जातींच्या विकासासाठी किमान १६.६० टक्के व जमातीसाठी किमान खर्च ८.६० टक्के करणे सर्व मंत्रालये आणि विभागाना बंधनकारक आहे.अर्थसंकल्पात विविध मंत्रालयांनी एससी-एसटींसाठी ज्या विविध कल्याणकारी योजनांसाठी निधीचा तरतूद केलेली आहे. त्याचा संपूर्ण तपशील अर्थसंकल्पाच्या (एक्सपेंडीचर प्रोफाईल) खर्चाचे विवरणपत्र दहा अ व दहा ब मध्ये मिळतो..१० अ हे खर्चाचे विवरणपत्र एससींच्या कल्याणकारी योजनांचे २०२४-२५ पासूनचे आकडे देते. २०२४-२०२५चे प्रत्यक्ष खर्चाचे विवरण, तर २०२५-२६ या गेल्या वर्षीचा अर्थसंकल्पी अंदाज आणि त्याच वर्षाचा सुधारित अंदाज देते आणि शेवटच्या कॉलममध्ये २०२६ ते २०२७ च्या अर्थसंकल्पासंदर्भातील विविध मंत्रालयांचा एकूण प्रस्तावित खर्च सादर करते. १० अ या एससींबाबतच्या माहितीत एकूण ३८ विभाग आणि मंत्रालयाचा तपशील आहे तर एसटी साठींच्या माहितीत (१० ब) ४४ मंत्रालयाचा/विभागाचा अर्थसंकल्पाचा तपशील दिलेला आहे. त्यांचा पुढीलप्रमाणे विचार करता येईल.१० ‘अ’नुसार ‘एससी’चा निधीया स्टेटमेंटनुसार २०२६-२७ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात एकूण खर्च १९६४००.३७ कोटी एवढा दर्शवण्यात आला आहे. आणि अनुसूचित जातींच्या कल्याणकारी योजना म्हणून २५९ योजनांचा उल्लेख आहे. परंतु या खर्चाचा तपशील आणि योजनांचा बारकाईने अभ्यास केल्यास असे दिसून येते की, नीती आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार १६ टक्के रक्कम निर्धारित केली असती तर एससीसाठी एकूण ३,७१,३१६ कोटी रुपये देणे बंधनकारक होते. परंतु केवळ १,९६,४०० कोटी रुपये दिल्यामुळे १,७४,९१६ कोटी रुपये कमी देण्यात आलेले आहेत. स्टेटमेंट १० बी नुसार एसटीसाठी १,४१,०८८ कोटी रुपये निर्धारित केलेले दिसून येते, परंतु नीती आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा विचार केला तर ही रक्कम एक लाख ९९ हजार ५८२ कोटी रुपये एवढी आवंटीत करणे गरजेचे होते. म्हणजेच जमातीच्या तरतुदीत ५८ हजार चारशे ९४ कोटी रुपये कमी आवंटीत केलेले आहेत.अनुसूचित जातींच्या २५९ योजनांपैकी प्रत्यक्ष लाभदायक योजना केवळ ३३ आहेत. आणि त्यांची खर्चाची तरतूद केवळ ७५,०७७ कोटी एवढीच आहे. म्हणजेच केवळ ४.५ टक्के एवढाच निधी प्रस्तावित आहे. तसेच एसटीसाठी २९४ विकास योजना कागदावर असल्या तरी प्रत्यक्ष लाभदायक योजना ४७ आहेत व प्रस्तावित निधीचे प्रमाण ३.७ टक्के एवढेच आहे..दलित-आदिवासींच्या योजनांत कपाततिसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे २०२६-२७ या वर्षासाठी एससींसाठी ज्या कल्याणकारी योजना स्टेटमेंट १० अ आणि स्टेटमेंट १० ब मध्ये दर्शवल्या आहेत, त्यात नीती आयोगाच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे एससीसाठी १,७४,९१६ कोटी अधिक एसटींचे ५८,४९४ कोटी मिळून दोन्ही प्रवर्गासाठीचे जी तरतूद आहे त्यात एकूण दोन लाख तेहतीस हजार चारशे दहा कोटी एवढी कपात करण्यात आहे. तो या समाजाच्या आर्थिक विकासाचा अनुशेष सरकार कधी भरुन काढणार आहे? की, येरे माझ्या मागल्याप्रमाणे मागील पानावरुन पुढे चालू हीच परिस्थिती अर्थसंकल्प ते अर्थसंकल्प राहाणार आहे, हा खरा प्रश्न आहे..कल्याणकारी योजनांत इतर असंबंध योजनाकाडीमात्र संबंध नाही अशा काही योजना उदाहरणादाखल सांगता येतील. युरियासाठीचे अंशदानासाठी दोन्ही प्रवर्गाची एकत्रित रक्कम १५,४९,७८८ कोटी रुपये. न्यू ट्रियंट बेस्ड सबसिडी ६८०४.८३ कोटी रुपये रोड वर्क्स १०१५० कोटी, रिफॉर्म्स लिंक्ड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम ७,३५५ कोटी, टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोव्हायडर्स २९७३.६० कोटी रुपये, इन्फ्रास्ट्रक्चर मेंन्टेनन्स २५३५.१८ कोटी रुपये, नीट इन्स्टिट्यूट १,३९८.७१ कोटी रुपये प्रोजेक्ट टायगर ३७ कोटी, कॉफी रबर बोर्ड १२ कोटी, ग्रीन इंडिया १९ कोटी या सर्व रकमा दोन्ही प्रवर्गांच्या तरतुदींमध्ये कल्याणकारी योजना म्हणून दाखवल्या आहेत. या संदर्भात मायबाप सरकारच सांगू शकते की यामुळे केवळ याच दोन समाजघटकांचे कल्याण कसे काय होऊ शकते?.Premium|Gratuity rules in new labor code : सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२० आणि ग्रॅच्युइटी .कल्याणकारी योजनेत सर्वसामान्य योजनात्याचबरोबर ज्या योजना सर्वसामान्य स्वरुपाच्या आहेत त्यादेखील या समाजाच्या कल्याणकारी योजना म्हणून दाखवण्यात आल्या आहेत. किसान सन्मान निधी अनुसूचित जाती बजेट ११,७०७ कोटी, हेल्थ सिस्टम फ्लेक्झीबल पूल ६,४४१ कोटी रुपये, जलजीवन मिशन १४,८४७ कोटी रुपये, अनुसूचित जमाती बजेटमध्ये पी.एम. किसान सन्मान निधी ५,६५७ कोटी निधी, पीएम पोषण १,३७५ कोटी, समग्र शिक्षा अभियान ५,४७३ कोटी रुपये इत्यादी योजना ज्या सर्वसामान्य स्वरुपाच्या आहेत. त्या या समाजघटकांच्याच कल्याणकारी योजना म्हणून का दाखवल्या जातात, हा प्रश्न उपस्थित होतो..आदिवासी जमातींच्या प्रत्यक्ष लाभदायक योजनानीती आयोगाच्या सूचनेप्रमाणे आदिवासी मंत्रालयाचे १०० टक्के बजेट खर्च होते. या एकट्या मंत्रालयासाठीचा निधी फक्त १५,३३१ कोटी रुपये आहे. त्यातील एकलव्य मॉडेल स्कूल योजनेसाठीची तरतूद गेल्या वर्षीच्या ४,९०० कोटींवरून यावर्षी ७,२०० कोटीपर्यंत वाढ झाली, ही स्वागतार्ह बाब आहे. पोस्टमॅट्रिक स्कॉलरशिपसाठी २,८६४ कोटींवरुन ३,१७६ कोटी एवढी वाढ झाली. प्री-मॅट्रीक स्कॉलरशिप १७५ वरुन ३३९ कोटी जनजातीय विकास मिशन १९० कोटीवरुन २८९ कोटी. नॅशनल स्कॉलरशीप २२० कोटींवरुन ३४० कोटी तर नॅशल ओव्हरसीज स्कॉलरशिपसाठी आठ कोटींवरुन २० कोटी, व्हेंचर कॅपिटल फंड १७ कोटींवरुन ३० कोटी अशी झालेली वाढ अगदी स्वागत करण्यासारखी आहे.या दोन्हीही प्रवर्गांच्या विकासासाठी केलेल्या योजनांचे वास्तव आपल्यासमोर येते. यात काही प्रमाणात रोजगार वृद्धी होईलही परंतु तो अस्थायी स्वरुपाचा असेल ज्यात सामाजिक सुरक्षांचा अभाव असेल; तसेच कायमस्वरुपी संपत्ती निर्माण होण्याच्या दृष्टीने काही मदत होणार नाही. सार्वजनिक क्षेत्राच्या खासगीकरणामुळे उद्ध्वस्त झालेली राखीव जागांच्या धोरणाची पुन्हा नव्या संदर्भांत मांडणी करणे गरजेचे आहे. यावर्षीही ८०,००० कोटी रुपयांची निर्गुंतवणूक करण्याचे सरकारचे धोरण आहे. या परिस्थितीने अधिक बेरोजगारी निर्माण होऊ शकते..प्रत्यक्ष लाभदायक योजनांना कमी तरतूदअ) महिला सबलीकरणाच्या निधीच्या तरतुदींचा विचार केला तर स्टेटमेंट १३ जेंडर बजेटमध्ये एकूण ५०,०८७८ कोटी रुपयांचीच तरतूद आहे. त्यापैकी अनुसूचित जातींच्या महिलासाठी केवळ ४१०.५६ कोटी, आदिवासी महिलांसाठी १,८२६.७० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.ब) तसेच अनुसूचित जाती- जमातीच्या अत्याचाराच्या घटनात वाढ होत असतानाही या वर्गावरील पीसीआर १९५५ कायदा व पोओसी ८९ या कायद्याअंतर्गत संरक्षणासाठीची तरतूद केवळ ५,५० कोटी रुपये एवढीच आहे..Premium|India Budget 2026 : आर्थिक प्रगतीसाठी तीन प्रमुख कर्तव्यांचा संकल्प.क) प्रत्यक्ष लाभदायक योजनांची तरतूद एससींसाठी...१) शालेय शिक्षण साक्षरता विभागांअंतर्गत राष्ट्रीय गुणवत्ता शोध शिष्यवृत्ती २०२५-२६ आर.ई. ७० कोटी, २०२६-२७ बी.ई. ७० कोटी.२) पीएम गर्ल्स हॉस्टेलः २०२५-२६ आर.ई. ३.४५ कोटी, २०२६-२७ बी.ई. १४.६२ कोटी३) पीएम रिसर्च फेलोशिपः २०२५-२६ आर.ई. ५४ कोटी, सन २०२६-२७ बी.ई. १०८ कोटी४) प्रोटेक्शन अॅड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन (मिशन शक्ती शक्ती सदन, उज्वला साधार पाळणा, विडो मातृवंदना सीपीसीः २०२५-२६ आर.ई. २१० कोटी, २०२६-२७ बी.ई. २७२ कोटी.५) नॅशनल शेड्यूल कास्ट हबः २०२५-२६ आर.ई. ४६ कोटी, २०२६-२७ बी.ई. ५४ कोटी.६) उद्योजता व कौशल्य विकासः २०२५-२६ आर.ई. १५ कोटी, २०२६-२७ बी.ई. १५ कोटी.७) पीएम एम्पॉयमेंटः २०२५-२६ आर.ई. ३१५ कोटी, २०२६-२७ बी.ई. ९३२ कोटी८) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धत्व निवत्ती वेतनः २०२५-२६ आर.ई. १२१६ कोटी, २०२६-२७ बी.ई. १२९६ कोटी.९) इंदिरा गांधी विधवा पेन्शनः २०२५-२६ आर.ई. ३६६ कोटी, २०२६-२७ बी.ई. ३६६ कोटी.१०) रेसिडेंशीयल स्कीम हायस्कूल इन्स्टिट्यू टारगेट एरियाः २०२५-२६ आर.ई. १४० कोटी, २०२६-२७ बी.ई. १५० कोटी. 