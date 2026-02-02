Premium| Union Budget Analyses : आर्थिक वाढीसाठी व्यापक प्रयत्न

- नीरज हातेकर, अर्थशास्त्राचे प्राध्यापकIndia need 8 percent GDP growth by 2047 : कें द्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नववा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला, हा एक उच्चांक मानला जातो. तो रविवारी सादर करण्यात आला आणि या सुटीच्या दिवशी भांडवली बाजारही सुरू ठेवण्यात आला, हाही एक विक्रमच म्हटला पाहिजे. खुली जागतिक अर्थव्यवस्था आता वेगाने नष्ट होते आहे. १९९१ ते २००८ पर्यंत जागतिक अर्थव्यवस्था खुल्या बाजारपेठांच्या तत्त्वावर आधारित होती. परंतु २००८ च्या वित्तीय संकटानंतर जागतिक अर्थव्यवस्थेतील खुलेपणा कमी झाला. औद्योगिक धोरणात वाढीव आयातकर आणि अनुदान ही आयुधे अधिक प्रमाणात वापरली जाऊ लागली. ह्या दोन्ही धोरणात्मक बाबी खुल्या आर्थिक धोरणाला वर्ज्य. पण आता बहुतेक राष्ट्रे आत्मनिर्भर होण्यावर भर देत आहेत. देशांतर्गत उद्योगांना स्पर्धेपासून कसे वाचविता येईल, हे पाहू लागले. राष्ट्रीय सुरक्षा, आपल्या उद्योगांची स्पर्धात्मकता वाढविणे, वातावरण बदलाला तोंड देणे, ह्याबरोबर पुरवठासाखळ्या मजबूत करणे आणि भौगोलिक- राजकीय स्थितीमुळे निर्माण होऊ शकणाऱ्या धोक्याला तोंड देण्याची व्यवस्था करणे हे आता आर्थिक धोरणाचे महत्त्वाचे पैलू आहेत. .भविष्यातील जागतिक बाजारपेठ बेभरवशाची राहणार आहे. देशांतर्गत खासगी गुंतवणूकसुद्धा अपेक्षेप्रमाणे होत नाहीये. भारतीय अर्थव्यवस्थेने २०२५-२६ मध्ये ७.८ टक्के वाढीचा दर राखला आहे. (हा अगदी प्राथमिक अंदाज आहे, संपूर्ण आकडेवारी यायला दोन वर्षे लागतात). पुढील वर्षी हा दर ६.८ ते ७.२ टक्के इतका असणार आहे. ह्या पार्श्वभूमीवर या अर्थसंकल्पाची तीन उद्दिष्टे दिसतात. प्रथम म्हणजे बेभरवशाच्या जागतिक वातावरणात आर्थिक वाढ टिकवून धरणे आणि वाढीचा दर उंचावणे. दुसरा उद्देश म्हणजे लोकांची क्षमता वृद्धी करून त्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करणे. तिसरा उद्देश म्हणजे प्रत्येक कुटुंब, समाज, भूभाग आणि क्षेत्राला संसाधने, सुविधा, संधी मिळवून देणे..Premium|Henry Kissinger China: किसिंजरची गुप्त चीन भेट: अमेरिकेच्या भू-राजकारणात मोठा बदल.आपल्याला जर २०४७ मध्ये विकसित देशांच्या रांगेत बसायचे असेल तर आता आपला आर्थिक वाढीचा दर किमान आठ टक्के हवा आणि तो दीर्घकाल टिकवून ठेवायला हवा. म्हणून हे उद्दिष्ट योग्यच आहे. आपला वाढीचा सरासरी दर गेले ३० वर्षे ६.५ टक्क्यांवर अडकला आहे. तो उंचावणे अत्यंत आवश्यक आहे. आर्थिक वाढ होण्यासाठी उत्पादकता वाढवायला हवी. म्हणून ह्या अर्थसंकल्पात उत्पादकतेवर भर आहे. आर्थिक वाढ प्रामुख्याने शहरातून होते. शहरे ही आर्थिक वाढीची गंगोत्री समजली जाते. पुढील काळात आर्थिक वाढ आणि वाढते शहरीकरण हे हातात हात घालून जाणार आहेत; परंतु देशातील शहरांची, खास करून टियर-२ आणि टियर-३ शहरांच्या पायाभूत सुविधांची स्थिती चांगली नाही. शहरांच्या भोवताली आर्थिक उलाढाल होत असते. शहरांना लागून असलेल्या ज्या भूभागात अशी उलाढाल होते त्या भागाला ‘सिटी इकॉनॉमिक रिजन’ म्हणतात. ह्या अर्थसंकल्पात अशा प्रत्येक ‘सिटी इकॉनॉमिक रिजन’मागे पुढील पाच वर्षांत पाच हजार कोटींची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. ह्यामुळे लहान शहरांतून पायाभूत सुविधा सुधारतील, आर्थिक उलाढालींना वेग येईल आणि आर्थिक वाढीचे विकेंद्रीकरण होईल, अशी अपेक्षा आहे..ह्या वेळेस सरकारने भांडवली खर्च वाढविला आहे. यावर्षी सरकारी भांडवली खर्च रु. १२.२ लाख कोटी इतका होणार आहे. २०२५-२६मध्ये तो रु. ११.२ लाख कोटी होता. राष्ट्रीय उत्पन्नाशी भांडवली खर्चाची टक्केवारी २०२५-२६ मध्ये ३.९ टक्के होती, ती आता ४.४ टक्के इतकी झाली आहे. खासगी गुंतवणूक पुरेशा प्रमाणात येत नाहीये. त्यामुळे सरकारला हा खर्च करावा लागतोय. सरकारी भांडवली गुंतवणुकीमुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल आणि त्यातून खासगी गुंतवणूक वाढेल ही अपेक्षा सरकार २०१७ पासून करते आहे, पण अजून यश आले नाही. शिवाय गेल्या वर्षी जो भांडवली खर्च ठरवला होता तितका झाला नाही. गेल्या वर्षी अर्थसंकल्पात भांडवली खर्चासाठी रु.११लाख २१,०९० कोटी इतकी तरतूद होती, पण प्रत्यक्षात खर्च मात्र रु. १० लाख ९५,७५५ कोटी, म्हणजे तरतुदीपेक्षा कमी झाला. त्यामुळे भांडवली खर्चाची तरतूद वाढविताना तो खर्च करण्याची सरकारची पुरेशी क्षमता आहे का, हे पाहणे आवश्यक आहे. पैसे खर्च होत नसतील तर वाढीव तरतुदीचा उपयोग काय?.वित्तीय शिस्तीचे भानभांडवली गुंतवणूक वाढविताना वित्तीय शिस्तीचे भान राखले गेले आहे. वित्तीय तूट ‘जीडीपी’च्या ४.४ टक्के वर आणली गेली आहे. पण कायद्याने घालून दिलेली तीन टक्क्याची मर्यादा अजून दूर आहे. वित्तीय तूट सरकारने किती कर्ज काढले हे दाखविते. ते मर्यादेत असावे म्हणून तीन टक्क्यांची मर्यादा घालून दिलेली आहे. पण ह्यावर्षी सरकारने एकूण सरकारी कर्जाचे ‘जीडीपी’शी गुणोत्तर हा निकष निवडला आहे. केंद्र सरकारच्या कर्जाचे जीडीपीशी गुणोत्तर ह्या वर्षी ५५.६ टक्के ( गेल्या वर्षीच्या ५६.१ टक्के वरून) आणायचे आहे, तसेच २०३१ पर्यंत हे ५०टक्के अधिक उणे एक टक्के इतके कमी करायचे आहे. हे योग्य आहे. पण राज्य सरकारे सुद्धा कर्ज काढतात. त्यांची कर्जे लक्षात घेतली तर एकूण सरकारी कर्जाचे जीडीपीशी प्रमाण ८५ टक्क्यांवर गेले आहे. ही काळजीची बाब आहे. ‘लाडकी बहीण’सारख्या योजना आणि पैसे उधळून मते खरेदी करायचे कार्यक्रम कसे रोखायचे हा प्रश्न आहे..बदलत्या जागतिक अर्थव्यवस्थेत देशांतर्गत आर्थिक क्षमता मजबूत करणे हे महत्वाचे उदिष्ट असायला हवे. चप्पल-बूट व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात रोजगार देतो. ह्या व्यवसायाला काही प्रमाणात आयातकरातून सूट देण्यात आली आहे. देशांतर्गत जलवाहतुकीस प्रोत्साहन मिळण्यासाठी तरतूद आहे. गेल्या वर्षी जीएसटी मध्ये महत्त्वाच्या सुधारणा केल्या गेल्या. प्राप्तिकराचा कायदा अधिक सुटसुटीत झाला. विविध पातळीवर उद्योग करणे सुलभ व्हावे म्हणून पावले उचलली गेली. देशांतर्गत अर्थव्यवस्था मजबूत करण्याची ही व्यूहरचना आहे. ह्या अर्थसंकल्पात सेमीकंडक्टर क्षेत्र, कंटेनर उत्पादन, बायो फार्मा, वस्त्रोद्योग, इलेक्ट्रोनिक वस्तू, खेळाची सामुग्री, नवीन तंत्रज्ञान ह्या बरोबरच काही जुन्या औद्योगिक क्लस्टर\\चे पुरुज्जीवन अशा घोषणा आहेत. वस्तूनिर्माण क्षेत्र रोजगार देते. आपल्या आपल्या देशातील वस्तू निर्माण क्षेत्राचा जीडीपीतील टक्का सध्याच्या १७-१८ टक्क्यावरून २५ टक्क्यांवर न्यायचा आहे. त्यासाठी ह्या क्षेत्राला काही करसवलती दिल्या आहेत. लघु, आणि मध्यम उद्योगांसाठी खास असा १० हजार कोटीचा वाढीव फंड आहे. मत्स्य व्यवसायासाठीसुद्धा काही मोजक्याच तरतुदी आहेत. पण लहान मच्छिमारांसाठी फार नाही. शेतीसाठी काही निवडक पिकांवर भर देऊन उत्पादकता वाढविणे अशा तरतुदी आहेत, पण त्या फुटकळ आहेत..Premium|Union Budget 2026 : केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६; आकडेवारीपेक्षा धोके आणि आव्हाने महत्त्वाची.या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्य लोकांसाठी काही तरतुदी चांगल्या आहेत. पुढील पाच वर्षांत दीड लाख आरोग्यसेवक आणि आरोग्याशी संबंधित व्यावसायिक मनुष्यबळ प्रशिक्षित केले जाणार आहे. आपल्या देशात, खास करून ग्रामीण भागात अजूनही पुरेशा आरोग्यसेवा लोकांपर्यंत नेण्यासाठी आवश्यक ते मनुष्यबळ नाही. ह्या निर्णयाने परिस्थितीत थोडा तरी फरक पडेल. जिल्हा पातळीवर इस्पितळांची आणीबाणीच्यावेळेची सेवा पुरविण्याची क्षमता ५०टक्क्यांनी वाढविण्यात येणार आहे. हे सुद्धा उत्तम. ह्या अर्थसंकल्पात मानसिक आरोग्यावर सुद्धा थोडा का होईना भर आहे, हेही नसे थोडके.वित्तीय शिस्त पाळणारा आणि आर्थिक वाढीला थोडाबहुत हातभार लावणारा हा अर्थसंकल्प आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 