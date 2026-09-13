Book Review: देहदानापासून अंधश्रद्धा निर्मूलनापर्यंत दाभोलकर कुटुंबाचा प्रेरणादायी वारसा

जी. डी. पारेख saptarang@esakal.comलोकविलक्षण दाभोलकर कुटुंबाची कथा विस्तृतपणे सांगणारे ‘१५५ सदाशिव पेठ, सातारा’ हे पुस्तक वाचताना ‘माझ्या दहा मुलांपैकी एकही दुसऱ्यासारखे नाही आणि कोणतेही माणसासारखे नाही’ (म्हणजे सामान्य माणसासारखे नाही) हे दाभोलकर भावंडांच्या आई व कुटुंबप्रमुख माई यांचे विधान किती तंतोतंत व खरे आहे, याचा प्रत्यय सातत्याने येतो. ‘सिस्टिम मोडणे, दुरुस्त करणे किंवा एकीच्या जागी दुसरी आणणे या तीनही पद्धतीपेक्षा सुखी ठरणारी चौथी पद्धत म्हणजे ‘विड्रॉ फ्रॉम द सीस्टिम’ या विश्वासाने वाटचाल करणारे श्रीपाद ऊर्फ मुकुंद दाभोलकर, आयुष्याच्या प्रवासात मार्क्स आणि केन्स यांच्यापेक्षा फ्रॉईडच अधिक खरा असतो किंवा हे दोघेही हवे असतात फ्रॉईडसाठी किंवा ‘सारे असून, सारे नसून जगण्यामध्ये ब्रम्हानंद’ असे मानणारे दत्तप्रसाद दाभोलकर, ‘काम करताना निखळ आनंद वाटावयास हवा, तरच आणि तोपर्यंतच कामात राहा’ असे कार्यकर्त्यांना सांगणारे नरेंद्र दाभोलकर, ‘या देशात खरेखुरे गोसंवर्धन करायचे असेल तर गाई कापणे अगत्याचे आहे’ असे आपले मत बिनधोकपणे व्यक्त करणारे चारुदत दाभोलकर... अशा प्रकारे स्वानुभावावरून मनावर ठसलेले आगळे-वेगळे असे जीवनाचे तत्त्वज्ञान आयुष्यभर बाळगून यशस्वी वाटचाल करणारी दाभोलकर कुटुंबीय आपणास येथे भेटतात. देहदानापासून इच्छामरणापर्यंतची तरतूद करणारी दाभोलकर मंडळी ही नेहमीच काळाच्या पुढचा विचार करताना दिसून येतात. .विसाव्या वर्षी अभ्यासात हुशार असूनही, ‘बीए’च्या अंतिम परीक्षेला न बसता हिमालयमोहिमेत भाग घेणारी अमरजा नेरूळकर, अशा निर्णयाबद्दल तिला थोडाही दोष न देणाऱ्या माई म्हणजेच दाभोलकरबंधूंच्या मातोश्री कमल दाभोलकर आणि ज्यांच्याकडे अमरजा शिकत होती ते तिचे मोठे बंधू आणि त्या वेळी तिच्या कॉलेजचे प्राचार्य असलेले डॉ. देवदत्त दाभोलकर व त्यांच्या पत्नी प्रा. सुमन जोशी असे एकापेक्षा एक तत्त्वनिष्ठ लोक आपल्याला भेटतात. अमरजा यांनी आईला लिहिलेल्या दोन पत्रांतून जसे माईंचे प्रभाशाली व्यक्तिमत्त्व आपल्या समोर येते, तसेच अमरजाचेही येते.अमरजा यांनी वयाच्या विसाव्या वर्षी त्या काळात हिमालयाहून आईला लिहिलेले पत्र हे त्यांच्या प्रगल्भ विचारांचे दर्शन घडवते. १९३६ मध्ये मॅट्रिकच्या परीक्षेत त्या वेळी मुंबई राज्यात पहिले आलेले, फर्ग्युसन महाविद्यालयाचे प्राचार्य व पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू अशी अनेक पदे भूषवलेले आणि तरीही अतिशय तत्त्वनिष्ठ आणि विनम्र स्वभावाचे ज्येष्ठ बंधू देवदत्त दाभोलकर यांचे हृद्य चरित्र त्यांचे धाकटे बंधू दत्तप्रसाद यांनी रेखाटले आहे..Vivekyatri Book: डॉ. अभिजित वैद्य यांचे ‘विवेकयात्री’ : पाश्चात्त्य-पौर्वात्य परंपरांपलीकडचा विवेकवादाचा सखोल मागोवा.वेंगुर्ला तालुक्यातील दाभोळे गावचे अच्युत दाभोलकर वकिलीनिमित साताऱ्याला स्थायिक झाले. त्यांच्या निधनाच्या वेळी दाभोलकर भावंडे लहान होती, परंतु त्यांच्या पत्नी व जेष्ठ चिरंजीव देवदत्त यांनी मदतीने सर्व भावंडांचे यथोचित शिक्षण पूर्ण केले. इतक्या सर्व मुलांची जबाबदारी असतानाही आपल्या दिवंगत दीराच्या दोन मुलींनाही त्यांनी आपल्या कुटुंबात सामावून घेतले. मुलांच्या आवडी-निवडी नुसार त्यांच्या व्यक्तिमत्वाचा विकास होऊ देणाऱ्या, पण आवश्यक तिथे यशस्वी जीवनाची गुरुकिल्ली सांगणाऱ्या ‘माई’सारख्या आई आजच्या वातावरणात प्रत्येकाला मिळावी असे वाटल्यावाचून राहत नाही.सर्वच भावंडे उच्चशिक्षित, प्रतिभावान, बुद्धिमान, स्वयंभू आणि दीर्घायुषी. प्रत्येक जण आपापल्या मार्गाने जाणारा. एक बहीण वेणू वसंत पळशीकर पूर्णपणे सेवादलमय झाली, तर दिनकर दाभोलकर हा संघाचा शतप्रतिशत कटिबद्ध असा स्वयंसेवक! परंतु, या दोघांच्यात घट्ट मैत्री होती. डॉ. नरसिंह आध्यात्मिक प्रवृत्तीचे आणि सनातन वैदिक धर्मावर श्रद्धा असलेले, तर नरेंद्र हे अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक, कार्याध्यक्ष. विविधतेला जपणारी लोकशाही दाभोलकर कुटुंबीयांत बिनधास्त वावरताना दिसते. अशा या लोकविलक्षण दाभोलकर कुटुंबाची कथा समाजापुढे यावी असे ‘अंतर्नाद’ मासिकाचे संपादक राहिलेले भानू काळे आणि डॉ. अनिल जोशी यांना वाटले. त्या दोघांनी दत्तप्रसाद दाभोलकर यांच्या मदतीने ‘१५५ सदाशिवपेठ सातारा’ हे पुस्तक सिद्ध केले आहे. .Marathi Book Reviews : स्वागत नव्या पुस्तकांचे.गारगोटे इंजिनीरिंग कॉलेजची नोकरी सोडून प्रयोग परिवाराची स्थापना करणारे, तासगावच्या द्राक्षक्रांतीचे जनक श्रीपाद (मुकुंद) दाभोलकर यांच्याशी विनय हर्डीकर यांनी साधलेला संवाद वाचणे ही वाचकांसाठी पर्वणीच आहे. डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांचा ‘न संपणारा प्रवास’ हा लेख म्हणजे ‘साधना’चे संपादक विनोद शिरसाट यांनी म्हटल्याप्रमाणे, जगातील ‘उत्कृष्ट लघुत्तम आत्मचरित्रा’पैकी एक आहे.अशा या लोकविलक्षण अवलियांच्या जीवनप्रवासाची कहाणी वाचणे म्हणजे केवळ करमणूक नाही तर, जीवन कसे व कशासाठी जगावे याचा आदर्श वस्तुपाठ आहे. ‘आपल्यासाठी जगताना इतरांसाठी जगणे आणि इतरांसाठी जगताना आपल्यासाठी जगणे’ यातला आनंद कसा असतो, ते हे पुस्तक दाखवते. इंग्रजीसह इतर प्रमुख भाषांमध्ये या पुस्तकाचे भाषांतर व्हावे आणि शाळा-महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमात हे पुस्तक किंवा यांतील एखादे प्रकरण समाविष्ट व्हावे, असे सूचवावेसे वाटते.पुस्तक : १५५ सदाशिव पेठ, सातारासंपादन : भानू काळे व अनिल जोशीप्रकाशक : साधना प्रकाशन, पुणेपृष्ठे : ३०४, मूल्य : ४५० रु.----------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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