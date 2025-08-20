Premium|UPI Foreign : परदेशात UPI वापरायचं आहे, मग नियम माहिती आहेत का?

International UPI: Everything You Need to Know Before Paying Abroadऑगस्ट २०२५ ला आपण बातम्या वाचल्या की, यूपीआय पेमेंटमध्ये बरेच बदल होत आहेत. त्याविषयी सकाळ मनी, सकाळ प्लसच्या लेखांतून बरंच काही वाचलंसुद्धा. पण परदेशात यूपीआयने पैसे देत असाल तर त्यावर कोणते नियम आहेत, याची माहिती आहे का? त्यासाठी जरुर वाचा सकाळ प्लसचा हा विशेष लेख..युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI)म्हणजे आता भारतातील डिजिटल पेमेंटचा परवलीचा शब्द झालेला आहे. डोमेस्टिकच्या पलिकडे जाऊन आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांसाठीसुद्धा त्याचा वापर होऊ लागला आहे. मात्र UPI द्वारे परदेशात पेमेंट करत असाल तर काही नियम आणि अटी पाळाव्या लागतातच..Premium|UPI new rules August 2025 : बदलते व्यवहार, बदलते नियम! .कोणत्या देशांमध्ये यूपीआय वापरता येतो?NPCI International Payments Limited (NIPL) च्या माध्यमातून UPI आंतरराष्ट्रीय व्यवहारासाठी विकसित केला जातोय. फ्रान्स, सिंगापूर, श्रीलंका, कतार या देशांत तुम्ही यूपीआय वापरू शकता. जी २० देशांमधील प्रवाशांसाठी ‘UPI One World’ वॉलेटला सुरूवात झाली आहे. त्यामार्फत परदेशी नागरिक भारतात येऊन, Passport आणि Visa वापरून भारतीय रुपयांमध्ये व्यवहार करू शकतात. त्यावर कोणतेही व्यापारी शुल्क लागत नाही. IDFC फर्स्ट बँकेने १२ देशांमधील नागरिकांसाठी आंतरराष्ट्रीय मोबाईल नंबर वापरून UPI व्यवहार सुरू केले आहेत. त्याअंतर्गत NRE ((Non-Resident External Account))किंवा NRO (Non-Resident Ordinary Account) खात्यातून कोणत्याही शुल्काविना हे व्यवहार करता येतात..आंतरराष्ट्रीय यूपीआय वापरताना किती शुल्क भरावं लागतं?साधारणत: जसं आपण भारतात वापरतो, त्याच पद्धतीने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर परदेशातही यूपीआय वापरू शकतो. मात्र काहीवेळा बँकेचे एक्स्चेंज दर आणि प्रत्येक व्यवहारावर शुल्क लागू होऊ शकते. काही बँका विनिमय दराच्या अर्थात एक्स्चेंज रेटच्या रुपात जवळपास २-५ % पर्यंत शुल्क घेतात. त्यामुळे मग तुमचा ट्रान्झॅक्शन एक्स्पेन्स अर्थात व्यवहार खर्च वाढतो. Wise सारख्या प्लॅटफॉर्म्समध्ये किती शुल्क लागणार आहे, हे स्पष्ट कळतं आणि एक मध्यवर्ती विनियम दर अर्थात mid-market rate वापरल्याने अतिरीक्त खर्च कमी होतो. .यूपीआय वापरून किती ट्रांझॅक्शन करायची त्यावर मर्यादा असते का?UPI International व्यवहारासाठी NPCI (National Payments Corporation of India) आणि बँकांच्या माहितीनुसार एका ट्रान्झॅक्शनची मर्यादा एक लाख असू शकते. अर्थात निरनिराळ्या प्लॅटफॉर्मनुसार त्यात वेगळेपणा येतो. UPI–PayNow नेटवर्क वापरून ट्रांझॅक्शन्स करत असाल तर त्या व्यवहाराला दररोजसाठी ₹60,000 ची मर्यादा आहे .FEMA (Foreign Exchange Management Act) च्या Liberalised Remittance Scheme (LRS) योजनेतून भारतीय रहिवासी दरवर्षी परदेशात जास्तीत जास्त अडीच लाख (2,50,000)रक्कम पाठवू शकतात. त्यात शिक्षण, पर्यटन, गुंतवणूक, गिफ्ट, वैद्यकीय उपचार अशा सगळ्याचा समावेश होतो. यूपीआय ग्लोबल UPI Globalवापरून केलेली परदेशी पेमेंटसुद्धा याच मर्यादेत गणली जातील, असं नवा नियम सांगतो. .Premium | UPI AutoPay: यूपीआय ऑटोपेमुळे स्टार्टअप जगताला फायदा! पण क्रेडिट कार्डला फटका बसतोय का?.यूपीआयच्या आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांवर कोणाचं नियमन असतं?UPI आंतरराष्ट्रीय व्यवहार FEMA च्या अंतर्गत नियमनात येतात.तुम्ही कोणत्या खात्यांतून हे व्यवहार करतायत, हे महत्त्वाचं असतं. जर तुम्ही Liberalised Remittance Scheme अंतर्गत व्यवहार करत असाल तर त्यासाठी PAN आवश्यक असते. तर संभाव्य कर आणि एकूण दस्तावेजीकरणासाठी FIRC/FIRS मिळवणे सोयीस्कर ठरते .FIRC / FIRS म्हणजे परदेशातून भारतात पैसे आले की बँक जे प्रमाणपत्र देते ते..प्र.१ : परदेशात UPI कुठे वापरता येतो?सध्या सिंगापूर, भूतान, नेपाळ, मॉरिशस, श्रीलंका, फ्रान्स (Eiffel Tower), UAE अशा काही देशांमध्ये UPI पेमेंट सुविधा उपलब्ध आहे..प्र.२ : व्यवहार करताना कोणते अॅप वापरावे लागते? PhonePe, BHIM, Google Pay, Paytm यांसारखी UPI अॅप्स वापरून QR कोड स्कॅन करून थेट पेमेंट करता येते..प्र.३ : व्यवहार करताना कोणते चार्जेस लागतात?व्यवहार Liberalised Remittance Scheme (LRS) अंतर्गत होतो. त्यामुळे बँक काही मार्जिन/करन्सी कन्व्हर्शन फी + TCS (Tax Collected at Source) आकारते..प्र.४ : परदेशात UPI वापरण्यासाठी मर्यादा किती आहे?FEMA/LRS नियमांनुसार दर वर्षी USD 2,50,000 पर्यंत आंतरराष्ट्रीय व्यवहार करता येतात..प्र.५ : सुरक्षेच्या दृष्टीने काय काळजी घ्यावी?फक्त अधिकृत व अपडेटेड UPI अॅप्स वापरावीत.QR कोड स्कॅन करताना व्यापारी अधिकृत आहे याची खात्री करावी.फसवणूक टाळण्यासाठी SMS अलर्ट्स आणि ट्रान्झॅक्शन लिमिट्स सुरू ठेवाव्या..प्र.६ : FIRC/FIRS म्हणजे काय?Foreign Inward Remittance Certificate/Statement म्हणजे परदेशातून भारतात आलेल्या व्यवहाराचे अधिकृत पुरावे. परदेशी व्यक्ती भारतात पेमेंट करताना याचा उपयोग होतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.