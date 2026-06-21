Premium|US Iran Agreement : अमेरिका-इराण करारानंतर बदलते जागतिक सत्तासंतुलनाचे चित्र

प्रियदर्शन - saptrang@esakal.comअमेरिकेने युद्धात इराणचे प्रचंड नुकसान केले. त्याच्या सर्वोच्च राजकीय आणि लष्करी ताकदीचा मोठ्या प्रमाणावर शेवट केला, सैन्याचीही मोठी हानी केली आणि तेहरानचेही मोठे नुकसान केले. इतके सगळे करूनही अमेरिका इराणला निर्णायकपणे पराभूत करू शकली नाही. उलट नुकत्याच झालेल्या करारामुळे पश्चिम आशियातील इराणच्या स्थानावर नव्याने शिक्कामोर्तब झाले आहे.अमेरिका-इराण यांच्यात झालेल्या करारावर शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर सध्याच्या जागतिक व्यवस्थेत मोठ्या बदलांचे संकेत दिसत आहेत का? या करारानंतर ना अमेरिका पूर्वीसारखी अमेरिका राहिली आहे, ना इराण पूर्वीसारखा इराण. चीन आणि रशियासह अनेक देशांची राजकीय प्रतिमा आणि आंतरराष्ट्रीय स्थानं बदलताना दिसत आहे.खरे तर, इस्राईलच्या इशाऱ्यावर इराणला धडा शिकवण्याच्या हट्टात अमेरिकेने स्वतःच्याच पायावर धोंडा मारून घेतला आहे. हा करार नसून अमेरिकेचा पराभव आहे म्हणजे तो १९६० च्या दशकात व्हिएतनामकडून झालेल्या पराभवापेक्षाही अधिक मोठा आणि दूरगामी परिणाम करणारा आहे. कारण इराण युद्धाचे परिणाम आता जागतिक व्यवस्थेच्या स्वरूपात बदल घडवताना दिसत आहेत..Premium|US Foreign Policy Impact : जगाच्या पाठीवर: अविश्वासाच्या अडकित्त्यातील शस्त्रसंधी! .रशिया - चीन मजबूतआजच्या घडीला अमेरिका महासत्ता असल्याचे वास्तव किंवा मिथक या दोन्हींचा भ्रमनिरास झालेला दिसतो. या युद्धाकडे एखाद्या तमाशाप्रमाणे शांतपणे पाहणाऱ्या आणि पडद्यामागून इराणला मदत करणाऱ्या चीनची ताकद आणि विश्वासार्हता दोन्ही वाढली आहेत. रशियाने याच काळात तेलविक्रीतून आपली आर्थिक स्थिती अधिक मजबूत केली आहे. अमेरिकेचा निकटचा मित्र मानला जाणारा इस्राईलदेखील आता अमेरिकेलाच डोळे दाखवताना दिसत आहे. पश्चिम आशियातील देशांनाही हे उमगले आहे, की आपल्या सुरक्षेसाठी ते कायम अमेरिकेवर अवलंबून राहू शकत नाहीत.जी-७ ला तडेयाहूनही महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जी-७ देशांमधील ऐक्याला तडे गेलेले दिसत आहेत. नाटो कागदोपत्री आणि प्रत्यक्षात अस्तित्वात असला, तरी जागतिक नेत्यांच्या विचारविश्वातून त्याचे महत्त्व आता हळूहळू कमी होत चालले आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील अमेरिका वेळोवेळी या संघटनेतून बाहेर पडण्याची धमकी देत आली आहे. त्यामुळे हे अमेरिकेचे जगावरचे वर्चस्व कमकुवत होण्याचे दिवस असल्याचे चित्र आहे. निश्चितच, आर्थिक संसाधने आणि लष्करी ताकदीच्या बाबतीत अमेरिका अजूनही इतर देशांच्या खूप पुढे आहे. तिच्याकडे इतकी साधनसंपत्ती आहे की सध्याच्या घडीला तिच्या वर्चस्वाला थेट आव्हान देणे कोणालाही शक्य नाही. मात्र येत्या काळात ब्रेटन वूड्स करारानंतर उभी राहिलेली डॉलर-केंद्रित जागतिक अर्थव्यवस्था देखील बदलू लागली आणि जग डॉलरच्या पकडीतून मुक्त होण्याचा प्रयत्न करू लागले, तर त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काही राहणार नाही.सध्या इराणच्या संदर्भात पाहिले, तर त्याच्यावर केलेल्या अतिआत्मविश्वासपूर्ण हल्ल्याचा जो शेवट झाला आहे, त्यानंतर जगाने एक गोष्ट स्पष्टपणे पाहिली आहे ती म्हणजे अमेरिकेला रोखता येते, तिला झुकवता येते. युद्धाच्या काळात डोनाल्ड ट्रम्प सकाळ-संध्याकाळ आपली विधाने बदलत होते. मात्र अखेरीस त्यांनाही हे जाणवले, की या युद्धातून बाहेर पडणेच अमेरिकेच्या हिताचे आहे. यासाठी त्यांना चांगलीच किंमतही मोजावी लागल्याचे सांगितले जात आहे. असे म्हटले जात आहे, की अमेरिका इराणसाठी सुमारे २८ लाख कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई उभारणार आहे. याशिवाय गोठवून ठेवलेली सुमारे सव्वालाख कोटी रुपयांची रक्कमही त्याला उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. त्याबदल्यात इराण होर्मुझ सामुद्रधुनी खुली करण्यास तयार झाला आहे, अणुचाचण्यांवर काम न करण्याचे आश्वासन देत आहे आणि समुद्री मार्गांवरील टोलवसुलीची योजना मागे घेण्यास तयार झाला आहे. तथापि, टोलऐवजी काही प्रकारचे शुल्क आकारण्याबाबतची चर्चा अद्याप सुरू असल्याचे सांगितले जाते. विशेष म्हणजे, अमेरिकेने इराणविरुद्ध कारवाई सुरू केली, तेव्हा यापैकी कोणताही मुद्दा चर्चेत नव्हता. अमेरिकेची उद्दिष्टे स्पष्ट होती. इराणची अणुबाँब विकसित करण्याची क्षमता नष्ट करणे, तेथील सत्ताबदल घडवून आणून अमेरिकेला अनुकूल नेतृत्व सत्तेवर बसवणे आणि त्या देशातील तेलसंपत्तीवर नियंत्रण मिळवणे. पुढील काळात अमेरिकेने इराणचे प्रचंड नुकसान केले. त्याच्या सर्वोच्च राजकीय आणि लष्करी नेतृत्वाचा मोठ्या प्रमाणावर नायनाट केला, सैन्याची मोठी हानी केली आणि तेहरानचेही मोठे नुकसान केले. मात्र एवढे सर्व करूनही अमेरिका इराणला निर्णायकपणे पराभूत करू शकली नाही. उलट, या संपूर्ण युद्धातून इराण एखाद्या घायाळ विजेत्याप्रमाणे उदयास आला आहे. अणुचाचण्या न करण्याबाबत तो यापूर्वीही सकारात्मक भूमिका घेण्यास तयार होता; मात्र या करारामुळे पश्चिम आशियातील त्याच्या स्थानावर नव्याने शिक्कामोर्तब झाले आहे. अमेरिकेसारख्या महासत्तेला सामोरे जाऊन इराणने सिद्ध केले आहे, की या प्रदेशात त्याला सहजपणे आव्हान देता येणार नाही..इस्राईल निराश - अस्वस्थयाच कारणामुळे इस्राईल निराश आणि अस्वस्थ दिसत आहे. हमासच्या हल्ल्यानंतर गाझावर ज्या ताकदीने त्याने लष्करी कारवाया केल्या, त्यानंतर पश्चिम आशियात आपल्या वर्चस्वाला कोणीही आव्हान देऊ शकणार नाही, अशी त्याची धारणा झाली होती. मात्र या करारामुळे त्याचे हातपायही काही प्रमाणात बांधले गेल्याचे दिसत आहे. खरे तर अमेरिका-इराण कराराचा सर्वांत गुंतागुंतीचा पैलू हाच आहे, की इस्राईल या कराराचा आदर करेल का? की तो हा करार पूर्णपणे उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न करेल? बेरूत वरील त्याचे सातत्यपूर्ण हल्ले दुसऱ्या शक्यतेकडेच निर्देश करतात. इस्राईलचे राष्ट्रीय सुरक्षामंत्री बेन ग्वीर यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे, की इस्राईल हा सार्वभौम देश आहे आणि तो अमेरिकेच्या निर्णयांनी बांधील नाही. मात्र वास्तव हेही आहे, की सध्या तरी इस्राईल या करारातून बाहेर पडण्याच्या स्थितीत नाही. इराण-अमेरिका युद्धादरम्यान भारतालाही काही प्रमाणात अप्रिय परिस्थितीचा सामना करावा लागला. ट्रम्प ज्या बेफिकीर पद्धतीने भारताला रशियाकडून तेल खरेदी करण्याची परवानगी दिली किंवा दिली नाही, अशा प्रकारची विधाने करत होते, त्याला भारताच्या राजकीय नेतृत्वाकडून तितक्याच ठोसपणे उत्तर दिले गेलेले दिसले नाही.अमेरिकेचा निषेध टाळलायाच काळात ओमानच्या आखाताजवळ सेट्टेबेलो, मेरीवेक्स आणि जलवीर या तीन भारतीय जहाजांवर हल्ले झाले. सेट्टेबेलोवरील अमेरिकन हल्ल्यात तीन भारतीय नागरिकांचा मृत्यू झाला. मात्र या प्रकरणात भारत सरकारची भूमिका आश्चर्यकारकरीत्या मितभाषी राहिली. परराष्ट्र मंत्रालयाची पहिली प्रतिक्रिया अशी होती, की ज्या जहाजांवर हल्ले झाले, त्यांच्यावर भारतीय ध्वज नव्हता. मात्र ही जहाजे भारतीय कंपन्यांसाठी कार्यरत होती आणि त्यांचे संचालनही भारतीय नागरिकांकडूनच होत होते. केंद्रीय जहाज वाहतूकमंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी मृत भारतीय खलाशांच्या कुटुंबीयांप्रती शोकसंवेदना व्यक्त केल्या; मात्र आपल्या निवेदनात त्यांनी एकदाही अमेरिकेचा निषेध केला नाही. ट्रम्प यांनी तर इतकेही म्हटले, की जहाजांवर अमेरिकेने नव्हे, तर इराणी ड्रोननी हल्ला केला होता. दुसरीकडे, परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबियो यांच्यासमोर भारताचा आक्षेप नोंदवला असता, रुबियो यांनी संबंधित जहाजे अमेरिकन निर्बंधांचे उल्लंघन करत असल्याचे सांगितले. अमेरिकेच्या या अहंकारी भूमिकेला भारताने अधिक प्रभावी आणि ठाम उत्तर दिले असते, अशी भावना निर्माण होणे स्वाभाविक आहे..भारताचे स्थान काय असेल?तथापि, या युद्धानंतर आणि त्यानंतर झालेल्या करारानंतरही अनेक प्रश्न अनुत्तरितच आहेत. होर्मुझ सामुद्रधुनी सर्वांसाठी खुली होईल; मात्र भारताला इराण आणि रशियाकडून पूर्वीप्रमाणे सहजपणे तेल खरेदी करता येईल का? इराणमधील चाबहार बंदराचा भारताला अपेक्षित लाभ घेता येईल का, ज्यामुळे मध्य आशिया आणि युरोपकडे जाणारा त्याचा मार्ग अधिक सुलभ होऊ शकतो? सध्याच्या जागतिक व्यवस्थेत अमेरिकेच्या वर्चस्वाला गेलेला तडा अमेरिका भरून काढू शकेल का? की चीन आणि रशिया या नव्या परिस्थितीत आपले स्थान अधिक बळकट करतील? आणि नव्याने आकार घेत असलेल्या या जगात ‘विश्वगुरू’ होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या भारताचे स्थान किती मजबूत असेल? ते कोणत्या आधारांवर उभे राहील?अखेरीस हे सर्व प्रश्न एकमेकांशी जोडलेले आहेत आणि भारताच्या भविष्यातील जागतिक भूमिकेविषयीच्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहेत. त्यामुळेच या प्रश्नांबाबतची उत्सुकता आणि चिंता दोन्ही वाढत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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