प्रीमियम आर्टिकल

Premium| Trump-Munir Meeting: ट्रम्प आणि पाकिस्तानच्या लष्करप्रमुखांच्या भेटीमुळे भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर काय परिणाम होईल?

Strategic Shift in US-Pakistan Relations: पाकिस्तानने अमेरिकेला आर्थिक सवलती आणि गुप्त माहितीचा प्रस्ताव दिला. त्यामुळे अमेरिकेच्या राजकारणात पाकिस्तानला पुन्हा एकदा महत्त्व मिळाले आहे.
सरकारनामा टीम
Updated on

डॉ. मनीष दाभाडे

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांच्याशी चर्चा केली. ट्रम्प यांच्या या बदलत्या धोरणामुळे, अमेरिकेविषयीची अविश्वास अधोरेखित झाले आहे. अमेरिका-पाकिस्तान यांच्यातील सख्य भारतासाठी धोकादायक असून, भारतानेही अन्य मोठ्या देशांबरोबरील भागीदारी पुन्हा दृढ करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.

काही आठवड्यांमध्ये अमेरिका आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंधांमध्ये लक्षणीय स्थित्यंतरे झाली आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांचे विलक्षण पद्धतीने स्वागत केले. ‘व्हाइट हाऊस’मध्ये त्यांच्यासाठी विशेष मेजवानीचे आयोजन केले होते.

Loading content, please wait...
India
Pakistan
Donald Trump
america
global news
usa
Defence ministry
Foreign Country

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com