Premium| Trump-Munir Meeting: ट्रम्प आणि पाकिस्तानच्या लष्करप्रमुखांच्या भेटीमुळे भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर काय परिणाम होईल?

डॉ. मनीष दाभाडेअमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांच्याशी चर्चा केली. ट्रम्प यांच्या या बदलत्या धोरणामुळे, अमेरिकेविषयीची अविश्वास अधोरेखित झाले आहे. अमेरिका-पाकिस्तान यांच्यातील सख्य भारतासाठी धोकादायक असून, भारतानेही अन्य मोठ्या देशांबरोबरील भागीदारी पुन्हा दृढ करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.काही आठवड्यांमध्ये अमेरिका आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंधांमध्ये लक्षणीय स्थित्यंतरे झाली आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांचे विलक्षण पद्धतीने स्वागत केले. ‘व्हाइट हाऊस’मध्ये त्यांच्यासाठी विशेष मेजवानीचे आयोजन केले होते. .एखाद्या देशाचे प्रमुख नसणाऱ्या व्यक्तीचे प्रथमच अशा पद्धतीचे आदरातिथ्य करण्यात आले. काही दिवसांपर्यंत ट्रम्प पाकिस्तानचा उल्लेख खोटारडा आणि लबाड देश म्हणून करत होते. तर, माजी अध्यक्ष जो बायडेन यांनी यांनी पाकिस्तानला जगातील सर्वांत धोकादायक देश असे म्हटले होते. मात्र, या परिस्थितीमध्ये नाट्यमय कलाटणी मिळाली आहे. त्यामुळे, परिस्थितीमध्ये असा कोणता बदल झाला, की ज्यामुळे अमेरिका-पाकिस्तानचे संबंध अनपेक्षितपणे सुधारले, हे संबंध काही काळासाठीचे आहेत की दीर्घकालीन आघाडी आहे, त्याचे भारतावर काय परिणाम होणार, या सर्वच प्रश्नांचा विचार करावा लागणार आहे..ट्रम्प यांचा अहंभावदहशतवादविरोधी कारवाईतील सहकार्य हा या बदलांमागील पहिले कारण आहे. काबूल विमानतळावर २०२१मध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटासाठी जबाबदार असलेल्या इस्लामिक स्टेट (खोरासन) या दहशतवादी संघटनेच्या दहशतवाद्याला अमेरिकेने ताब्यात घेतले. या कारवाईनंतर ट्रम्प यांचे विशेष कौतुक झाले होते. पाकिस्तानच्या गुप्तचर संघटनेकडून याविषयीची माहिती मिळाली होते. त्याची परतफेड म्हणून अमेरिकेने पाकिस्तानची डोकेदुखी ठरलेल्या ‘बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी’ला दहशतवादी संघटना म्हणून जाहीर केले. .त्यातून योग्य मोबदला मिळाला, तर पाकिस्तानकडून चांगली मदत मिळू शकते, हे ट्रम्प यांच्या लक्षात आले. ट्रम्प यांचा दृश्य यशावर विश्वास असून, दहशतवादाविरोधातील जागतिक लढ्यात पाकिस्तान हा मौल्यवान भागीदार आहे, असे त्यांना देशातील जनतेमध्ये त्याविषयी सोप्या पद्धतीने रचितकथन निर्माण करता येऊ शकते.त्यातील आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ट्रम्प यांची मुत्सद्देगिरीची शैली. मे महिन्यामध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यामध्ये अचानक संघर्षाचा भडका उडाला आणि मोठ्या युद्धाची भीती निर्माण झाली. मात्र, या संघर्षात झालेल्या शस्त्रसंधीचे श्रेय घेण्यासाठी ट्रम्प यांचा प्रयत्न सुरू आहे. .पाकिस्तानकडूनही त्यांच्या या दाव्याला खतपाणी घालण्यात येते आणि शांततेच्या नोबेलसाठीही त्यांचे नामांकन केले. ट्रम्प यांच्या सामरिक नेतृत्वामुळे मोठा महासंहार टळला, अशी स्तुतिसुमने पाकिस्तानच्या नेत्यांनी ट्रम्प यांच्यावर उधळली. त्यांच्या या कौतुकामुळे ट्रम्प यांचा अहंभाव सुखावला आणि त्यांच्या राजनैतिक कल्पनाविश्वामध्ये पाकिस्तानने जागा पटकावली. यामध्ये ट्रम्प यांना बातम्यांच्या मथळ्यामध्ये जागा मिळवता आली, तर पाकिस्तानला सवलती आणि वैधता मिळवता आली. ही गोष्ट दोन्ही देशांच्या फायद्याची ठरणारी होती..आर्थिक सवलती पथ्यावरया संबंधांमध्ये आर्थिक सवलती हा मुद्दाही महत्त्वाचा ठरला. पाकिस्तानातील आतापर्यंत उत्खनन न झालेल्या कच्चे तेल व खनिजांचे साठे अमेरिकी गुंतवणूकदारांसाठी खुले करण्याचा प्रस्ताव पाकिस्तानकडून ठेवण्यात आला. तर, ट्रम्प यांच्या सरकारने पाकिस्तानी उत्पादनांवरील आयातशुल्क कमी केले. आशियायी देशांमध्ये पाकिस्तानवरील आयातशुल्क सर्वांत कमी आहे, हे विशेष. त्याचवेळी भारत रशियाकडून कच्चे तेल आयात करतच असल्यामुळे, अतिरिक्त आयातशुल्क लावण्यात आले. याचवेळी ट्रम्प यांच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक वर्तुळालाही आकर्षित करण्यात पाकिस्तानला यश आले. यामुळे पाकिस्तानलाच आर्थिक फायदे मिळाले, असे नाही; तर आपले हितसंबंध जपले जात असतील, तर निष्ठा बदलली जाऊ शकते, ही ट्रम्प यांची वृत्ती भारताने लक्षात घ्यावे लागेल..शत्रूंबरोबरील चर्चेचे ‘द्वार’या बदलांमुळे दक्षिण आशियातील भूराजकीय बदल झाले असून, पाकिस्तानची प्रासंगिकता निर्माण झाली आहे. विभागातील समस्यांमध्ये जागतिक सत्तांना खेचण्याची पाकिस्तानची क्षमता भारत-पाकिस्तान संघर्षातून पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली. दुसऱ्या बाजूला पश्चिम आशियातील सध्याच्या परिस्थितीमध्ये मागील दरवाजाने चर्चा करण्यासाठी पाकिस्तानने स्वतःला सिद्ध केले आहे. पाकिस्तानला इराणला योग्य पद्धतीने जाणतो, असे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. .यातून, अमेरिकेच्या मोठ्या शत्रूबरोबरील संबंध हाताळताना पाकिस्तानची उपयुक्तता आहे, असा संदेश ट्रम्प यांनी दिला आहे. एकेकाळी अमेरिका आणि चीन यांच्यातील संबंधांचे दरवाजे पाकिस्तानच्या माध्यमातूनच खुले झाले होते. त्यामुळे, इराणपासून अफगाणिस्तानातील तालिबानपर्यंत सर्वांबरोबर मध्यस्थी करणे किंवा परिस्थिती स्थिर ठेवण्यामध्ये पाकिस्तानची भूमिका महत्त्वाची ठरू शकते. हेच पाकिस्तानचे उपयुक्ततामूल्य अमेरिकेसमोर मांडण्याची अचूक खेळी पाकिस्तानच्या लष्करी नेतृत्वाने केली आहे..ट्रम्प यांच्या अनपेक्षिततेविषयी पाकिस्तानच्या लष्करी अधिकाऱ्यांनाही जाणीव आहे. त्यामुळेच, ते पुन्हा अध्यक्षपदावर आल्यानंतर या अधिकाऱ्यांकडून सक्रियपणे प्रयत्न करण्यात आले. यासाठी ट्रम्प यांच्या निकटवर्तीयांची लॉबी कार्यान्वित करण्यात आली. विशेष प्रतिनिधी पाठविण्यात आले, वैयक्तिक संबंध वापरण्यात आले. त्यामध्ये ट्रम्प यांच्या व्यावसायिक सहकाऱ्यांचाही वापर करण्यात आला. वैयक्तिक स्तरावरून सरकारी कारभार करण्याची ट्रम्प यांची शैली समजून घेण्यात आली. त्यामुळे अल्पावधीतच कमकुवत संबंध असणारा पाकिस्तान अचानक मजबूत परिस्थितीमध्ये आला. ट्रम्प राजकीय नेत्यांपेक्षा लष्करी अधिकाऱ्यांबरोबरील संबंधांना प्राधान्य देतात, असे दिसून आले आहे. त्यामुळे, पाकिस्तानातील नागरी नेतृत्वाऐवजी लष्करी अधिकाऱ्यांनी राजनैतिक संबंधांमध्ये लक्ष घातले..सामरिक दृष्टिकोनाचा अभावआता ही घडामोड म्हणजे एक बदल आहे की अमेरिका-पाकिस्तान यांच्यातील संबंधांतील दीर्घकालीन वाटचाल आहे, हा कळीचा प्रश्न आहे. ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळाच्या तुलनेत हा बदल जास्त प्रखर दिसतो. पहिल्या कार्यकाळामध्ये ट्रम्प यांनी पाकिस्तानची मदत रोखली होती. जाहीरपणे पाकिस्तानची हेटाळणी केली होती आणि दहशतवादावर पाकिस्तान दुटप्पी आहे, असा आरोपही केला होता. मात्र, तालिबानबरोबर चर्चा करण्यासाठी पाकिस्तानची मदत मिळावी, यासाठी त्यांनी ही भूमिका कालांतराने मवाळ केली होती. .त्यानंतरही त्यावेळी अमेरिका-पाकिस्तान संबंध मर्यादित आणि व्यवहारापुरतेच होते. त्याउलट बायडेन यांनी पाकिस्तानला दूरच ठेवले होते. पाकिस्तानऐवजी हिंद-प्रशांत विभागातील भागीदार म्हणून भारताला प्राधान्य दिले होते. या पार्श्वभूमीवर, ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील पाकिस्तानला केलेली मदत अलिकडच्या परंपरेला छेद देणारी ठरते. याच काळामध्ये दोन्ही देशांमधील संबंधांचा दृष्टिकोन वैयक्तिक, अस्थिर आणि अल्प कालावधीच्या राजकीय फायद्यासाठी राहिला असून, त्यामध्ये सर्वंकष सामरिक सिद्धांताचा अभाव दिसून येतो..पाकिस्तानला खतपाणीभारताच्या दृष्टीने अमेरिका-पाकिस्तान यांच्या संबंधांतील वाढती नजीकता त्रासदायक ठरू शकते. सीमेपलीकडून होणाऱ्या दहशतवादी कारवाया पाकिस्तानच्या लष्कराकडून पुरस्कृत आहेत, ही भूमिका भारताने अनेक वेळा मांडली आहे. मात्र, अमेरिकेने नागरी दायित्वाशिवाय, लष्करप्रमुख मुनीर अमेरिकेशी वाटाघाटी करत असल्याचे दिसल्यानंतर भारतासाठी धोक्याचा इशारा मिळाला आहे. या भेटीतून चुकीचा संदेश गेला असून, दहशतवादाचा धोका कायम असताना पाकिस्तानच्या लष्कराचे मनोबल वाढविणे चुकीचे आहे, असे भारतीय अधिकाऱ्यांनी अधोरेखित केले आहे. दहशतवादविरोधी कारवायांच्या नावाखाली अमेरिकेचे संरक्षण सहकार्य मिळाले, तर अप्रत्यक्षपणे पाकिस्तानची भारतविरोधी क्षमताच सशक्त होणार आहे. याआधीही पाकिस्तानने अमेरिकेकडून मिळालेल्या शस्त्रास्त्रांचा वापर भारताविरुद्ध केला होता, ही गोष्ट विसरता येणार नाही..अमेरिका-पाकिस्तान यांच्यातील नजीकतेमुळे अमेरिका-भारत यांच्यातील संबंध ताणले गेले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेचे एक निमंत्रण नाकारले असून, त्यातून भारताची नाराजी अमेरिकेपर्यंत पोहोचली आहे. तसेच, भारत-पाकिस्तान यांच्यातील शस्त्रसंधी द्विपक्षीयच होती, असे सांगताना ट्रम्प यांचा दावाही फेटाळला आहे. भारताच्या दृष्टीने काश्मीर किंवा कोणत्याही मुद्द्यामध्ये अमेरिकेची मध्यस्थी स्वीकारणे हे अजिबात मान्य होण्यासारखे नाही. .त्याचबरोबर ट्रम्प यांच्याकडून सातत्याने करण्यात येणाऱ्या दाव्यांमुळे हा अविश्वास आणखी वाढला. अमेरिका भारताला नैसर्गिक लोकशाही भागीदार म्हणून वागविण्याऐवजी, भारत आणि पाकिस्तान यांना पुन्हा एकदा एकाच तागडीमध्ये मोजत असल्याचे चित्रही निर्माण झाले. त्यामुळे, दोन दशकांमध्ये अतिशय प्रयत्नपूर्वक विकसित केलेल्या दोन्ही देशांमधील विश्वासाला मोठा तडा गेला आहे..भारताकडूनही फेरविचारसामरिक दृष्टीने पाहिले, तरीही या घडामोडींचे परिणाम दिसत आहेत. भारताकडूनही अन्य देशांबरोबरील भागीदारीविषयीचे प्रयत्न काळजीपूर्वक सुरू करण्यात आले आहेत. सीमावाद असतानाही चीनबरोबरील चर्चा पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे आणि गुंतवणुकीवरील निर्बंध शिथिल करण्यात आले आहेत आणि उच्चस्तरीय भेटींना सुरुवात झाली आहे. अमेरिकेवर अनावश्यक अवलंबून न राहण्याची भारताची इच्छा यातून दिसून येते. यातूनच, देशाच्या हितसंबंधांची तडजोड होत असेल, तर भारताला अन्य पर्याय आहेत, हे अमेरिकेला दाखवून देण्यात आले. त्यामुळे, ट्रम्प पाकिस्तानकडे झुकणार असेल, तर भारतालाही परराष्ट्र धोरणाचा फेरविचार करावा लागेल आणि सध्याच्या अस्थिर वातावरणामध्ये सर्व मोठ्या देशांबरोबरील संबंधांचा समतोल राखण्यासाठी पावले उचलावी लागतील..Premium|Kolhapur Heritage: कोल्हापूर फक्त सांस्कृतिक नाही तर पश्चिम घाटातील जागतिक वारश्याचे ठिकाण...सामरिक भागीदारीला फटकाअंतिमतः अमेरिका-पाकिस्तान यांच्यातील सध्याचे संबंध भारतीय परराष्ट्र धोरणासमोरील एक मोठे आव्हान आहे. यातून भारताच्या दहशतवादविरोधी भूमिकेसमोर धोका निर्माण झाला असून, विभागीय सत्तासमतोलही अस्थिर होणार आहे. तसेच, सध्याच्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर अमेरिका-भारत यांच्यातील सामरिक भागीदारी कमकुवत होणार आहे. यातून भारताला मिळालेला धडा स्पष्ट आहे. अस्थिर आणि व्यवहार्य अमेरिकेशी वाटा वाटाघाटी करण्यासाठी भारताने तयार राहायला हवे. तसेच, संरक्षण सज्जतेची तयारी करावी आणि अमेरिकेबरोबरील संवादांची मर्यादा स्पष्ट करावी आणि अन्य जागतिक महत्त्वाच्या देशांबरोबरील सामरिक पर्यायांमध्येही वैविध्य निर्माण करावे लागेल..Premium| Kashmir Economic Transformation: केंद्र सरकारच्या मदतीमुळे काश्मीरचा सामान्य माणूस खरोखरच नाराज आहे का?

अमेरिकेसाठी हिंद-प्रशांत विभागातील नैसर्गिक हितसंबंध आजही लोकशाही असणाऱ्या भारताबरोबरच असून, लष्कराच्या प्रभावाखालील पाकिस्तानकडून ते साध्य होणार नाहीत. सद्यस्थितीला ट्रम्प यांच्या वैयक्तिक मुत्सद्देगिरी आणि राजकीय प्रवृत्तीमुळे पाकिस्तान अमेरिकेच्या नजीक पोहोचला आहे. ही स्थिती क्षणिक आहे की दीर्घकालीन, भारताने या परिस्थितीचा सामना दक्षपणे आणि धोरणात्मक लवचिकतेतून करायला हवा. अमेरिका आणि पाकिस्तान यांच्यातील सख्य केवळ द्विपक्षीय बदल नाही, तर दक्षिण आशियातील सुरक्षेचे प्रतल बदलणारी घडामोड आहे. 