Premium|National Film Awards : सुज्ञांस ‘अडूर’ सांगणे लगे..!

किशोर अर्जुन-kishor.opera@gmail.comकोणत्याही पुरस्कार प्रक्रियेची विश्वासार्हता ही नेहमीच त्यांच्या परीक्षक मंडळाच्या बौद्धिक, सौंदर्यदृष्टी आणि प्रामाणिकतेच्या पातळीवर ठरते. हे निकष पाहता राष्ट्रीय पुरस्कारांचे विविध वर्षांतील परीक्षक कोणत्या रकान्यात बसवता येतील, असा प्रश्नच अडूर गोपाळकृष्णन यांनी विचारला आहे. अडूर गोपालकृष्णन हे काही उगाचच काहीतरी बोलून सतत चर्चाकेंद्री राहणारे किंवा राहू इच्छिणारे व्यक्तित्व नाही. त्यामुळे जेव्हा केव्हा ते जाहीररीत्या काही सांगतात, टिप्पणी करतात तेव्हा ते महत्त्वाचे ठरते. मल्याळम चित्रपटसृष्टीतील ‘नव्या प्रवाहा’चे प्रणेते असलेले अडूर गोपालकृष्णन हे आता आपल्या वयाच्या ८४व्या वर्षी नवा सिनेमा दिग्दर्शित करणार आहेत. या प्रस्तावित सिनेमाच्या निमित्ताने माध्यमांसोबत बोलताना गोपालकृष्णन यांनी केंद्र सरकारच्या वतीने सिनेमांना देण्यात येणाऱ्या ‘राष्ट्रीय पुरस्कारां’वर थेट टीका केली. ‘गेल्या काही वर्षांत सर्वात वाईट दर्जाच्या सिनेमांना राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाले असून, या पुरस्कारांची निवड करणारे परीक्षक मंडळदेखील निम्न दर्जाचे आहे. त्यामुळे हे पुरस्कार देणे बंद केले तरी हरकत नाही’ असे अत्यंत टोकदार मत त्यांनी मांडले. आपल्या सिनेमांसाठी देश-विदेशातील बहुतांश देशांचे आणि त्याच वेळेला महत्त्वाच्या बहुतांश जागतिक सिनेमहोत्सवांतील सर्वोच्च पुरस्कार पटकावणाऱ्या दिग्दर्शकाला आपल्याच देशातील राष्ट्रीय पुरस्कारांबाबत असे आणि एवढ्या टोकाचे मत का मांडावेसे वाटले असेल? .Premium| Nehru Patel Kashmir: खरच नेहरूंच्या निर्णयाचा काश्मीरवर प्रभाव झाला का? .आपल्याकडे सिनेमा हे फक्त मनोरंजनाचे साधन नाही; तर सिनेमातून कलेची, विचारांचीही रुजवात होत असते आणि त्याचप्रमाणे लोकशिक्षणदेखील होत असते. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या सुरुवातीच्या काळात बहुतांश अशिक्षित असलेल्या भारतासारख्या खंडप्राय देशाला एकात्मतेच्या धाग्यात जोडण्यासाठी आणि त्याच वेळी त्यांच्यात सामाजिक गुणांची रुजवण करण्यासाठी जे विविध प्रयोग झाले त्यामध्ये सिनेमा हा एक महत्त्वाचा दुवा मानला जातो. सिनेमाचे हे महत्त्व नेमकेपणाने ओळखून देशाचे प्रथम पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी १९५२ ला जागतिक सिनेमहोत्सवाची म्हणजेच ‘इफ्फी’ची सुरुवात केली आणि त्यानंतर अवघ्या दोनच वर्षांत देशातील आशयघन सिनेमांनादेखील प्रोत्साहन मिळावे अन् जागतिक पातळीवर भारतीय सिनेकला पोहोचावी, यासाठी १९५४ पासून राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करणे सुरू झाले. ‘श्यामची आई’ या आचार्य अत्रे यांच्या मराठी सिनेमाला पहिला राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त झाला. तेव्हापासून सुरू झालेला हा राष्ट्रीय पुरस्कारांचा प्रवास पुढे उत्तरोत्तर अधिकच आशयघन होत गेला. एखाद्या सिनेमाला किंवा त्यातील कलाकार, दिग्दर्शक, तंत्रज्ञांना त्यांच्या कामगिरीसाठी राष्ट्रीय पुरस्कार मिळणे, ही अत्यंत मानाची बाब मानली जाते. भारतीय साहित्यात जे स्थान केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्काराचे तेच सिनेमांमध्ये या राष्ट्रीय पुरस्कारांचे आहे. हे पुरस्कार सुरू झाल्यापासून सुरुवातीचा प्रदीर्घ काळ त्यांचा एक दबदबा समाजात, सिनेजगतात होता; मात्र मधल्या काही वर्षांपासून सिनेमांचे राष्ट्रीय पुरस्कार अत्यंत चुकीच्या कारणांसाठी चर्चेत येऊ लागले. कारण आशयघन आणि सर्वसामान्यतः प्रवाहाबाहेरील, विचारसंपन्न विषय घेऊन त्यांची अत्यंत कलात्मकरीत्या मांडणी करून निर्मिती होणाऱ्या सिनेमांना, त्यातील कलाकार-तंत्रज्ञांना मिळणे अपेक्षित असलेले हे पुरस्कार या काही वर्षांपासून मनोरंजन व्यवसायाच्या प्रमुख प्रवाहातील सिनेमांना आणि त्याच्या कर्त्यांना प्रामुख्याने मिळताना दिसू लागले. त्यामुळे या कलेकडे गांभीर्याने पाहणाऱ्या प्रत्येकाला ही बाब खटकली नसती तर नवलच. अडूर गोपालकृष्णन यांनी या पुरस्कारांवर आपले मत व्यक्त करत देशभरातील कित्येकांच्या मनातील ही खदखदच समोर मांडली, अशी प्रतिक्रिया सध्या केरळमध्ये तरी व्यक्त होत आहे..कलात्मकदृष्ट्या धाडसी आणि सामाजिक भान असलेल्या सिनेनिर्मितींना राष्ट्रीय पातळीवर गौरवणे आणि त्या सिनेकृतींच्या माध्यमातून भारतीय सिनेमाला जागतिक पातळीवर कलात्मकरीत्या पुढे नेणे, हे जरी राष्ट्रीय पुरस्कारांचे अलिखित तत्त्व असले तरी, त्यांच्या माध्यमातून या कलाकृतींना, त्यातील विचारांना, त्या विचारांच्या सादरीकरणाला एक प्रकारे राज्यसंस्थेची नैतिक मान्यता आहे, असेदेखील मानले जाते. १९७० ते १९८० च्या दशकात हे पुरस्कार देशात समांतर सिनेमाला रुजवणारे आणि फुलवणारे ठरले. ज्या सिनेमांना व्यावसायिक यश मिळणे कठीण होते किंवा त्यांच्या विचारसंपन्न मांडणीमुळे व्यावसायिक यश मिळणे दुरापास्त होते; मात्र तरीही असे प्रयोग होत राहणे हे सिनेकलेसाठी आणि लोकशाहीवादी देश म्हणून भारतासाठी गरजेचे होते. त्यामुळे अशा कित्येक सिनेमांना याच राष्ट्रीय पुरस्कारांनी देशात आणि परदेशांत ओळख मिळवून दिली, त्यांना प्रेक्षक मिळाले, त्यातून नव्या संवादाचे बीजारोपण झाले आणि त्यातूनच पुढे देशात एका स्वतंत्र कलाचळवळीची वाढ झाली. त्याच वेळी या राष्ट्रीय पुरस्कारांच्या माध्यमातून कळत-नकळत सुरुवातीच्या काळात भारतीय सिनेमाचा नैतिक आणि सौंदर्यशास्त्रीय कणा मजबूत केला. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर गेल्या काही वर्षांपासून कित्येक सिनेसमीक्षक, सिनेकर्मी, सिनेअभ्यासक ‘राष्ट्रीय पुरस्कारांचे कलात्मक निकष ढासळत आहेत का?’ असा प्रश्न विविध माध्यमांतून नक्कीच विचारत आहेत. कारण गेल्या दोन-अडीच दशकांमध्ये जे सिनेमे किंवा कलाकार किंवा तंत्रज्ञ यांना हे पुरस्कार जाहीर झाले आहेत, ते पहिले तर ते देण्याचे निकष काय आहेत, हे कोणालाच नेमकेपणाने सांगता येणार नाहीत. बॉक्स ऑफिसवर ‘कोटीच्या कोटी’ची उड्डाणे घेणारा तद्दन व्यावसायिक सिनेमा असू दे किंवा अशाच प्रकारच्या सिनेमातील कलाकार, तंत्रज्ञ असू दे त्यांना हे पुरस्कार मिळालेले आहेत. कित्येकदा तर संबंधितांना देण्यात आलेल्या या पुरस्कारांची निवड करण्यासाठी नेमलेल्या परीक्षण मंडळात तर संबंधित कलाकारांचे आप्तस्वकीय, मित्रपरिवार किंवा विचारबंधू-भगिनी यांची वर्णी लागलेली असते, त्यामुळे त्यांच्याकडून निर्लेप, निरपेक्ष मतांची किंवा निवडीची अपेक्षा बाळगणेच गैर होते. अशा वेळी अडूर गोपालकृष्णन यांनी अधोरेखित केलेला दुसरा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. ते म्हणतात, ‘जर परीक्षक मंडळाचीच गुणवत्ता कमी दर्जाची असेल, तर त्यांनी केलेली निवडही निम्न दर्जाचीच होणार.’ सिनेमा हा केवळ मनोरंजनाचा व्यवसाय नसून आपल्या समाजाची संवेदनशीलता आहे. .Premium|Study Room : गरजेतून लोभ उद्भवतो आणि लोभ वाढल्यास अन्नाची नासाडी होते.त्यामुळे या संवेदनेला जोपासणाऱ्या या पुरस्कारांचा दर्जा घसरला तर अपरिहार्यपणे संपूर्ण सिनेसृष्टीचीच नैतिकता ढासळू शकते आणि सिनेनिर्मिती करणाऱ्या नव्या पिढीसमोर गफलतीचे आदर्श अन् संदर्भ उभे राहतील. त्यांना वाटू शकेल, की ‘अशा’ कोणत्याही (दर्जाहीन) सिनेमाला राष्ट्रीय पुरस्कार मिळू शकतो; तर मग ‘तसेच’ सिनेमे करायला हवेत. गुणवत्तेपेक्षा त्यांना हे असे ‘शॉर्टकट’ आपलेसे वाटतील आणि हा प्रकार एकूणच भारतीय सिनेमाच्या दीर्घकालीन आरोग्यासाठी घातक ठरू शकेल. त्यामुळे ज्यांनी जगाला भारतीय सिनेमाकडे पाहण्याची नवी दृष्टी दिली. ज्यांनी फक्त मल्याळमच नाही; तर भारतीय समांतर सिनेमाला संयत चित्रभाषेचे, काव्यात्मकतेचे आणि अंतर्मुखतेचे नवे व्याकरण दिले आणि त्याच वेळी या सिनेकृतींतून सामाजिक, राजकीय सूक्ष्म बदलांचा गंभीरपणे अभ्यास करत, त्यावर सिनेमाच्या माध्यमातून भाष्य करताना नव्या समाजाची, नव्या जाणिवेची आणि त्यातून येणाऱ्या नेणिवेची वीण बांधली, जागतिक सिनेक्षेत्रात बर्गमन, ओझू, तारकोवस्की आदींसोबत ज्यांचे नाव आदराने घेतले जाते, त्या अडूर गोपालकृष्णन यांच्यासारख्या सिने विचारवंतांची राष्ट्रीय पुरस्कारांवरील टीका ही त्यांची स्वतःला सवंग प्रसिद्धी मिळवण्यासाठीची खटपट नसून, भारतीय सिनेमाच्या भविष्याचा गांभीर्याने विचार करणाऱ्या दिग्दर्शकाची सजग भूमिकाच मानली पाहिजे..राष्ट्रीय पुरस्कार आणि त्यांची निवडप्रक्रिया पुन्हा एकदा कलात्मक अन् आशयघन निकषांवर केंद्रित होण्यासाठी असे ‘अडूर’ सांगणे झाले पाहिजे. भारतीय सिनेमा हा केवळ मनोरंजनाची बाजारपेठ नाही; तर तो या भौगोलिकदृष्ट्या भल्यामोठ्या आणि त्याच वेळी विविध भाषा, संस्कृती, धर्म- जात- देव- उपासना यांची जोपासना करणाऱ्या देशाला एकतेत, एकात्मतेत, एकसूत्रात बांधणारा आभासी धागा आहे. त्यामुळे हा धागा दर्जाहीन असू नये आणि भविष्यात कधी तसा होऊदेखील नये, ही प्रामाणिक भावना या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या प्रत्येक विचारी सिनेकर्मीची निश्चितच आहे. अडूर गोपालकृष्णन हे या अशा सगळ्या सिनेकर्मींचे वैचारिक नेतृत्व अप्रत्यक्षरीत्या करत, भारतीय सिनेमाला पुन्हा एकदा त्याच्या मूळ मूल्यांकडे नेण्याचा आणि प्रेक्षक, रसिक म्हणून समाजाला सिनेजागरूक करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, अशा अर्थाने त्यांनी केलेली ही टीका-टिपण्णी समजून घेण्याची गरज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 