Premium|Voter Awareness and Democracy : सतरंज्यांचा उठाव

सर्वसामान्य नागरिकांना सत्तेच्या खेळातला केवळ 'प्रेक्षक' मानले जात असेल, तर लोकांनीच जागरूक आणि सक्रिय झाले पाहिजे. आपण 'कर्ते' आहोत, याची जाणीवजागृती आज गरजेची आहे. सांप्रतकाळातील लोकशाहीचे चित्र आक्रसले गेले असून 'सत्तेसाठी सत्ता' या उद्दिष्टाभोवती केंद्रित झालेले मूठभरांचे राजकारण हे त्याचे एक व्यवच्छेदक लक्षण बनले आहे. त्यामुळे मतदारांचे 'राजेपण' हे औटघटकेचे ठरते आहे. ते हिरावून घेणारी व्यवस्था त्याला कायमच रांगेत उभी करू पाहते. मग तीच रांग कधी यात्रांची असते, तर कधी जत्रांची असते. कधी त्याला संसारोपयोगी साहित्याचे आमिष दाखविले जाते, तर कधी पैठणीवाटपासाठी मेळे भरविले जातात. मतदानाच्या एक दिवस आधी गल्लीबोळात होणारे 'लक्ष्मीदर्शन' ही तर आता नित्याची बाब झाली आहे. अशा रीतीने मतदारांचे `राजेपण' मतदानापुरतेच सीमित केले, की सत्ताखेळ खेळण्यास आपण मोकळे, असाच बहुधा सर्व राजकीय पक्षांच्या धुरिणांनी समज करून घेतलेला दिसतो. त्यामुळे आता तडजोडी करणे, समीकरणे जुळवणे, अन्य पक्षातील कार्यकर्त्यांना घाऊकपणे प्रवेश देणे, नकोश्यांना बाहेर काढणे, कधी पक्षच्या पक्ष फोडणे तर कधी दुसऱ्या पक्षातील काही बड्या नेत्यांना आयात करणे, अशा बहुरंगी खेळात ते मग्न आहेत. त्यातील 'खेळाडूं'नी मतदारांना केवळ 'प्रेक्षक' ठरवले आहे..प्रत्येक विरोधकाला विकासासाठी (स्वतःच्या) सत्ताधारी पक्षातच जावे, असे वाटू लागले आहे. अर्थात तो विकास फक्त संबंधित नेता आणि त्याच्या नातेवाईकांचाच असतो, हे वेगळे सांगायला नको. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतही ते पाहायला मिळते आहे. 'आपले उपाशी आणि उपरे तुपाशी', अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. आधी स्वतःच्या घरातच सत्ता कशी खेळती राहील, यासाठी प्रयत्नशील राहणारी मंडळी तिची छाया दुसऱ्याच्या अंगणात गेल्यानंतर लगेचच अस्वस्थ होऊ लागली आहेत. ठाण्याच्या माजी महापौर आणि शिवसेनेच्या नेत्या मीनाक्षी शिंदे असोत की, नाशिकमध्ये ऐनवेळी आपल्याला विचारात न घेताच इतर पक्षांतील नेत्यांना मंत्री गिरीश महाजनांनी प्रवेश दिल्याने नाराज झालेल्या आमदार देवयानी फरांदे असोत, या दोन्ही महिला नेत्यांचा आवाज दखलपात्र असला तरीसुद्धा तो श्रेष्ठींपेक्षा मोठा नाही, हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले. बरे एवढे होऊनदेखील बंडाचे निशाण रोवण्याचे अवसान दोन्ही नेत्यांमध्ये नाही. केवळ गृहीत धरण्याच्या राजकारणाचा हा दुष्परिणाम म्हणावा लागेल. चंद्रपूरमध्ये सुधीर मुनगंटीवार यांनाही अशाच प्रकारच्या कोंडीला सामोरे जावे लागले. प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्तक्षेपानंतर तेथील वाद मिटला. जागावाटपाचा तिढा सुटत नाही, तोपर्यंत सर्व पक्षांत हे नाराजीनाट्य पाहायला मिळेल. रोज त्याचा एक नवीन अंक पाहण्याची वेळ येणार आहे..उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे होमग्राउंड म्हणून ठाणे जिल्हा ओळखला जातो. भाईंचा कृपाशीर्वाद मिळावा म्हणून अनेकांची धडपड सुरू असते. शिंदे तसे दिलदार राजकारणी आहेत, ते कुणालाही ना म्हणत नाहीत; पण इनकमिंग वाढले की निष्ठावंतांची धाकधूक वाढत जाते. ठाण्यातील मानपाडा आणि बाळकुम पट्ट्यात एकाच कुटुंबातील चार ते पाचजणांना उमेदवारी देण्यावरून उघडपणे नाराजी व्यक्त करणाऱ्या शाखाप्रमुखालाच बाहेरचा रस्ता दाखविण्यात आला होता. महिला आघाडीच्या प्रमुख मीनाक्षी शिंदे यांना ही कारवाई पसंत पडली नाही आणि त्यांनी थेट श्रेष्ठींनाच आव्हान देत राजीनामास्त्र सोडले. पुण्यामध्ये 'घड्याळ' आणि 'तुतारी'ची युती खटकल्याने व्यथित झालेले प्रशांत जगताप काँग्रेसच्या पंजाशी हस्तांदोलन करीत आहेत. नाशिकमध्येही भाजपचे संकटमोचक गिरीश महाजन यांनी ठाकरे गटाचे माजी महापौर विनायक पांडे आणि यतीन वाघ तसेच काँग्रेसचे नेते शाहू खैरे यांच्या हातात 'कमळ' दिले; पण हे करताना स्थानिक आमदार देवयानी फरांदे यांना त्यांनी विश्वासात घेतले नाही. हे राजकीय दुःख केवळ शिंदे आणि फरांदे यांचेच नाही. तेच उपेक्षेचे काटे विदर्भामध्ये सुधीरभाऊंनाही बोचले आहेत. या सगळ्याचे मूळ 'सतरंज्या उचलणाऱ्यां'कडे होणारे दुर्लक्ष हे आहे. पण आता त्यांची नाराजी व्यक्त होऊ लागली आहे..निवडणूकप्रक्रियेचे शुद्धीकरण करण्यासाठी तळापासून सुधारणेची सुरुवात करावी लागणार आहे. त्याचा प्रारंभ हा चांगल्या लोकप्रतिनिधीच्या निवडीपासून होतो. हे करताना जनतेनेही कोणताही दबाव वा प्रलोभनांना बळी न पडता स्वच्छ चेहऱ्यांना पसंती द्यायला हवी. आजही कोणत्याही स्वार्थाशिवाय समाजासाठी काम करणारे अनेक जण आहेत. त्यांच्या पाठीशी जनतेचे बळ उभे राहिले, तर काही एक दबाव निर्माण होईल. विरोधी राजकीय आवाज क्षीण होत चालला असताना जनतेलाच सक्रिय आणि जागरूक व्हावे लागेल. मतदानहक्काबरोबरच वेळोवेळी नेत्यांना प्रश्न विचारणे, मुद्याधारित चर्चा घडवणे गरजेचे आहे. सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांनीही पक्षांतर्गत पातळीवर संवाद वाढवून 'निष्ठावान कार्यकर्ते ही पक्षाची खरी ताकद असते', ही बाब आग्रहाने मांडावी. लोकशाही व्यवस्थेत सत्ताधाऱ्यांवर आणि राजकीय वर्गावरही जो अंकुश ठेवण्याचा अवकाश लाभलेला असतो, त्याचा पुरेपूर वापर करण्याचा प्रयत्न हवा. तसे झाले तरच या सगळ्यांना गृहीत धरून दरबारी राजकारण करणाऱ्यांना थोडातरी चाप बसू शकेल. 'लोकांनी लोकांसाठी चालविलेले राज्य' त्यातूनच साकार होऊ शकते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून त्याची पायाभरणी झाली तर उत्तमच.. 