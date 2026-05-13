Premium|Study Room : एल निनो म्हणजे काय? जाणून घ्या समुद्राचे पाणी गरम होण्याचा मान्सूनवर होणारा परिणाम

लेखक : सागर रेपाळेएल निनो (El Niño) म्हणजे इक्वाडोर आणि पेरूच्या किनाऱ्याजवळ समुद्राच्या वरच्या पाण्याचे असामान्यपणे गरम होणे होय. जेव्हा पाणी असे गरम होते, तेव्हा समुद्राच्या तळातून वर येणारे थंड आणि पोषक तत्त्वांनी भरलेले पाणी (upwelling) कमी होते. एल निनो साधारणपणे ख्रिसमसच्या सुमारास सुरू होतो आणि काही आठवडे ते काही महिने टिकतो.कधी कधी एल निनो खूप तीव्र होतो आणि जास्त काळ टिकतो. उदाहरणार्थ, १९९० च्या दशकात १९९१ मध्ये सुरू झालेला एल निनो १९९५ पर्यंत चालू राहिला होता. तसेच १९९७ च्या शेवटापासून १९९८ च्या वसंत ऋतूपर्यंत आणखी एक तीव्र एल निनो दिसून आला..सामान्य वर्षात सामान्य वर्षात, उत्तर ऑस्ट्रेलिया आणि इंडोनेशिया परिसरात पृष्ठभागीय कमी दाब निर्माण होतो, तर पेरूच्या किनाऱ्यावर उच्च दाब प्रणाली तयार होते. त्यामुळे प्रशांत महासागरावरील व्यापार वारे (trade winds) जोरात पूर्वेकडून पश्चिमेकडे वाहतात.हे पूर्वेकडून वाहणारे वारे (easterlies) गरम पृष्ठभागीय पाणी पश्चिमेकडे नेतात, ज्यामुळे इंडोनेशिया आणि ऑस्ट्रेलियाच्या किनारी भागात वादळे (thunderstorms) निर्माण होतात.दरम्यान, पेरूच्या किनाऱ्यावर पश्चिमेकडे गेलेल्या गरम पाण्याची जागा घेण्यासाठी समुद्राच्या तळातील थंड, पोषक तत्त्वांनी समृद्ध पाणी वर येते (upwelling).एल निनोच्या वर्षात एल निनोच्या वर्षात, मध्य प्रशांत महासागर आणि दक्षिण अमेरिकेच्या किनाऱ्यालगतच्या मोठ्या भागांमध्ये हवेचा दाब कमी होतो. सामान्यतः असलेली कमी दाबाची प्रणाली पश्चिम प्रशांत भागात कमकुवत उच्च दाबाने (weak high pressure) बदलली जाते. या वाऱ्यांच्या कमकुवतपणामुळे विषुववृत्ताजवळील (doldrums भागातील प्रवाह) पेरू आणि इक्वाडोरच्या किनाऱ्यांवर गरम समुद्री पाण्याचे साठे तयार करते.या गरम पाण्याच्या साठ्यामुळे प्रशांत महासागराच्या पूर्व भागातील किनाऱ्यावर थंड, खोल समुद्री पाण्याचे वर येणे (upwelling) थांबते..एल निनोचा भारताच्या मान्सून पावसावर परिणामएल निनोचा भारताच्या मान्सूनवर मोठा प्रभाव पडतो आणि त्यामुळे देशाच्या हवामान, शेती व अर्थव्यवस्थेवर व्यापक परिणाम दिसून येतो.सर्वप्रथम, पावसाच्या दृष्टीने पाहता, एल निनोच्या काळात मान्सून सामान्यतः कमकुवत होतो. परिणामी, पावसाचे प्रमाण घटते आणि अनेक भागांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता वाढते. पावसातील ही अनिश्चितता जलस्रोतांवरही परिणाम करते.शेती क्षेत्रावर याचा थेट परिणाम होतो, कारण भारतातील मोठा भाग अजूनही पावसावर अवलंबून आहे. पाण्याची कमतरता असल्यामुळे भात, कापूस, ऊस आणि इतर खरीप पिकांचे उत्पादन घटते. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमी होते आणि कृषी क्षेत्रात अस्थिरता निर्माण होते.तसेच, एल निनोमुळे तापमानात वाढ होते आणि उष्णतेच्या लाटा (heatwaves) अधिक तीव्र व वारंवार होतात. यामुळे मानव आणि प्राण्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होतो, तसेच पिण्याच्या पाण्याची टंचाई वाढते. शहरी आणि ग्रामीण भागात पाणी व्यवस्थापनाचा ताण वाढतो.अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने पाहता, शेती उत्पादन घटल्यामुळे अन्नधान्याचा तुटवडा निर्माण होतो, ज्यामुळे महागाई वाढते. ग्रामीण भागातील उत्पन्न कमी झाल्याने एकूण मागणी घटते आणि आर्थिक वाढीचा वेग मंदावतो. त्यामुळे एल निनोचा प्रभाव केवळ हवामानापुरता मर्यादित न राहता संपूर्ण आर्थिक व्यवस्थेवर जाणवतो..एल निनो हा नैसर्गिक हवामान घटक असला तरी त्याचा परिणाम जागतिक आणि भारतासाठी खूप महत्त्वाचा आहे. भारतासारख्या शेतीप्रधान देशासाठी त्याचा प्रभाव अधिक जाणवतो. त्यामुळे अचूक हवामान अंदाज, जलव्यवस्थापन आणि हवामान बदलाशी जुळवून घेणे (climate adaptation) ह्या गोष्टी खूप आवश्यक आहेत.