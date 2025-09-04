Premium|Warren Buffett golden rule: वॉरेन बफे आणि गुंतवणुकीचे सुवर्ण नियम

प्रा. कौस्तुभ खोरवालkaustubh.corporates@gmail.comमेरिकन गुंतवणूकदार आणि परोपकारी वृत्ती असणारे वॉरेन बफे जगातील सर्वात प्रसिद्ध गुंतवणूकदारांपैकी एक आहेत. गुंतवणूक क्षेत्रात नावलौकिक होण्याआधी त्यांनी त्यातील अनेक घटनांचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतला आहे. बफे यांनी ‘द इंटेलिजेंट इन्व्हेस्टर’चे लेखक बेंजामिन ग्रॅहम यांच्यासाठी काम केले. न्यूयॉर्कमधील ग्रॅहम-न्यूमन या गुंतवणूक संबंधित सेवा देणाऱ्या कंपनीत ग्रॅहम यांच्याकडे त्यांनी विश्लेषक म्हणून नोकरीही केली होती. त्या वेळेस गुंतवणूक संबंधित विविध पैलूंचा अभ्यास करताना त्यांनी अनुभवलेले अनेक प्रसंग आणि घटना सोप्या शब्दांत टिपून ठेवल्या. भविष्यात त्याचा उपयोग इतरांना गुंतवणूक समुपदेशन करताना झाला. आज त्यांच्या गुंतवणूकविषयक विचारांचा वारसा जगभरातील गुंतवणूकदार पुढे चालवत आहेत. बफे यांनी आतापर्यंत गुंतवणूकविषयक अनेक मार्गदर्शक विचार आणि तत्त्वे मांडली आहेत. त्याचसोबत गुंतवणूक आणि जीवन अशा दोन्ही बाबतींत व्यावहारिक, सामान्य ज्ञान अन् अंतर्दृष्टी यातील परस्पर संबंधदेखील उलगडून दाखविला आहे. त्याबाबत सविस्तरपणे जाणून घेण्यासाठी बफे यांचे गुंतवणूकविषयक निवडक कोट्स (सुविचार) विश्लेषण स्वरूपात पाहणे गरजेचे आहे. .आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ‘गुंतवणूक मार्गदर्शक’ म्हणून जगप्रसिद्ध असलेले वॉरेन बफे यांची गणना सर्वात यशस्वी गुंतवणूकदारांमध्ये होते. त्यांनी गुंतवणुकीबाबत मांडलेले विचार आर्थिक नियोजनासाठी फार मोलाचे आहेत. आज ३० ऑगस्ट रोजी त्यांचा ९६वा जन्मदिवस. त्यानिमित्त गुंतवणुकीबाबतचे त्यांचे सुवर्ण नियम नव्याने समजून घेण्याची गरज आहे..गुंतवणूक प्रक्रियेसाठी शैक्षणिक सूत्रांपेक्षा सामान्य आणि व्यवसायाचे ज्ञान अधिक महत्त्वाचे आहे, असा विचार बफे यांनी मांडला आहे. ‘व्यक्ती तितक्या प्रवृत्ती’ ही म्हण आपल्या परिचयाची आहे. ही परिस्थिती शेअर बाजारातदेखील अनुभवास येते. एखाद्या कंपनीचा शेअरचा भाव एक वर्षातील सर्वात अधिक किमतीत ट्रेड (खरेदी-विक्री) होत असताना इतरांनाही त्याच कंपनीचा शेअर विकत घेण्याची इच्छा होते. पण शेअर बाजारात तात्पुरती घसरण आल्यावर कुठल्याच कंपनीचा शेअर खरेदी करण्याची इच्छा होत नाही. ही मानसिकता बदलण्यासाठी व्यक्तीच्या मनात इक्विटी गुंतवणुकीबाबत स्पष्टता येणे गरजेचे असते. ही स्पष्टता बहुतांश वेळा शेअर बाजारातील घटना किंवा घडामोडींचे निरीक्षण करून येते.गुंतवणूक दृष्टीने शेअरमध्ये गुंतवणूक करण्यास इच्छुक व्यक्तींच्या मनात नेहमी एक प्रश्न उपस्थित होतो, की ‘टेक्निकल ॲनालिसिस’ शिकण्याची गरज आहे का? चांगले कार्य करणाऱ्या कंपनीचे शेअर दीर्घकाळासाठी (किमान तीन वर्षांसाठी) गुंतवणूक स्वरूपात विकत घेत असल्यास टेक्निकल ॲनालिसिस शिकण्याची गरज भासत नाही. कोणतीही व्यक्ती सामान्य ज्ञान किंवा व्यवहारी ज्ञानाचा उपयोग करूनही चांगल्या कंपनीचे शेअर्स विकत घेऊ शकते. काही विशिष्ट घटना वारंवार घडत असतात आणि त्याचा शेअर बाजारावर तात्पुरत्या स्वरूपात परिणाम दिसून येत असतो, असा या विचारामागचा उद्देश आहे..उदाहरणार्थ, सोन्याचे भाव वाढले, अमेरिकेतील शेअर बाजार कोसळले, कंपन्यांनी कामगार कपात केली, कंपनीला मोठ्या रकमेचे टेंडर मिळाले, कंपनीने लाभांश जाहीर केला, रेपो दरातील बदल, तिमाही अहवालात कंपनीच्या नफ्यात घट झाली इत्यादी. अशा घटनांचे निरीक्षण केल्यास जाणवते, की शेअर बाजारातील तात्पुरती घसरण किंवा तेजी चांगल्या कंपन्यांचे शेअर खरेदी किंवा विक्री करण्याची संधी वेळोवेळी देत असतात.बफे यांनी इक्विटी पोर्टफोलिओबाबत एक विचार ठळकपणे मांडला आहे. डंप म्हणजेच पडून राहतील असे शेअर पोर्टफोलिओमध्ये नसावेत. म्हणजेच कुठलाही परतावा न देता पोर्टफोलिओमध्ये शेअर पडून राहिलेले नसावेत. विकत घेतलेल्या शेअर्सची किंमत ५० टक्क्यांनी कमी झाल्यास खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. थोडक्यात, पोर्टफोलिओ कसा असावा, याबाबत बफे यांनी खूप कमी शब्दांत योग्य मार्गदर्शन केले आहे. त्याबाबत नवीन पिढीला आणि शेअरमध्ये गुंतवणुकीची सुरुवात केलेल्या व्यक्तींना थोडे उलगडून सांगणे गरजेचे आहे. कारण भारतात डिमॅट खातेदारांची संख्या १९ कोटींहून अधिक झाली आहे; पण त्यांच्या मनात शेअर आणि म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीबाबत स्पष्टता नाही..बहुतांश वेळा व्यक्ती इतरांनी सुचवलेल्या कंपनीचे शेअर्स ट्रेडिंग करण्याच्या उद्देशाने घेत असते. म्हणजेच कमी कालावधीत अधिक नफा मिळवण्याच्या उद्देशाने अनेक कंपन्यांचे शेअर विकत घेतले जातात. स्टॉक मार्केटमध्ये अचानक घसरण आल्यावर सर्वच कंपन्यांच्या शेअरच्या किमतीत घसरण येते. ज्या कंपन्या चांगले कार्य करीत असतात त्यांच्या शेअर किमतीत काही दिवसांनी पुन्हा वाढ होण्यास सुरुवात होते. पण झेड ग्रुपमधील किंवा पेनी स्टॉक कंपन्यांच्या शेअर किमतीत बदल होत नाही. त्याचा थेट नकारात्मक प्रभाव पोर्टफोलिओवर दिसून येतो. बफे यांनी मांडलेले विचार सावध गुंतवणूक कशी करावी याचे तंतोतंत मार्गदर्शन करणारे आहेत.आपले आर्थिक उत्पन्न दरमहा पन्नास हजारांहून कमी असल्यास गुंतवणूक पर्याय निवडताना अधिक सतर्क राहावे लागते. विशेषतः मध्यमवर्गीय गुंतवणूकदारांनी एक मुद्दा कधीही विसरून चालणार नाही. जगात भारत हा एकमेव देश आहे, जिथे हमी परतावा देणाऱ्या सरकारी गुंतवणूक योजना आहेत. त्यामुळे माहीत नसलेल्या कंपन्यांचे शेअर विकत घेऊन आर्थिक तोटा करून घेऊ नये, असा सल्लाही बफे यांच्या विचारात दडलेला आहे. .इक्विटी पोर्टफोलिओमध्ये इक्विटी स्वरूपातील गुंतवणूक पर्याय निवडताना अधिक पर्याय निवडण्याची गरज नाही. बरेचदा दिसून येते की शेअरमध्ये थेट गुंतवणूक करणारी व्यक्ती इक्विटी म्युच्युअल फंडमध्येही गुंतवणूक करते. म्हणजे एकाच स्वरूपाची गुंतवणूक दोन भिन्न मार्गांनी करते. जर शेअर बाजारात अचानक घसरण आल्यास एकूण गुंतवणूक मूल्य घसरते. हा मुद्दा स्पष्ट होण्यासाठी अजून एक उदाहरण नमूद करतो. आपण गोल्ड एक्स्चेंज ट्रेडेड फंडमध्ये गुंतवणूक करीत असल्यास उर्वरित रकमेतून गुंतवणूक उद्देश मनात ठेवून सोने खरेदी करण्याची गरज नसते.बफे यांनी शेअर खरेदीबाबतची मानसिकता कशी असावी याबाबत स्पष्ट विचार मांडले आहेत. ते म्हणतात, की लक्षात ठेवा तुम्ही एखाद्या कंपनीचा शेअर घेता म्हणजेच तिच्या एकूण शेअर भांडवलातील एक तुकडा खरेदी करता, तेव्हा कंपनीच्या नशिबातील वाटा उचलण्याचा प्रयत्नदेखील करीत असता. त्यामुळे शेअरमधील गुंतवणूक करताना विविध कंपन्यांचे शेअर वारंवार खरेदी-विक्री करण्याचा दृष्टिकोन स्वीकारू नये.शेअरमधील गुंतवणुकीतून अधिक परतावा मिळविण्यासाठी ट्रेडिंग हा पर्याय नाही. अव्वल दर्जाच्या कंपनीचे शेअर दीर्घकाळ गुंतवणूक स्वरूपात विकत घेतल्यास शेअर किमतीमधील वाढ, सोबत बोनस शेअर, लाभांश, राइट्स इश्यू, शेअर बायबॅक इत्यादी स्वरूपात अनेक आर्थिक फायदे शेअरधारकांना मिळत असतात..Premium |Marathi Entrepreneur : कर्ज न घेता बहरलेला उद्योग.सध्या अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर लादलेले अतिरिक्त ५० टक्के आयात शुल्क भारतीय शेअर बाजारात तात्पुरती घसरण घेऊन आले आहे. याचा फायदा शेअरमध्ये दीर्घकाळ गुंतवणूक करण्यास इच्छुक व्यक्तीने करून घ्यावा. दरवर्षी अधिक प्रमाणात लाभांश देणाऱ्या कंपन्यांचे शेअर विकत घेतल्यास उत्तम राहील.शेअरची कमी किंमत सौदा करण्याची हमी देत नाही. कंपनीकडून योग्य मूल्य आणि प्रगती दाखविणारा प्रस्ताव सादर झाला पाहिजे, असा विचारही एक गुंतवणूक गुरू म्हणून बफे मांडतात. त्याचे तात्पर्य, कंपनीच्या कार्यात सातत्याने विस्तार होताना दिसला पाहिजे. त्यामुळे कंपनीच्या एकूण मूल्यात वाढ होत जाते आणि गुंतवणूक दृष्टीने हेच कंपनीकडून अपेक्षित असते.बहुतांश गुंतवणूकदार कमी किमतीत ट्रेड होणाऱ्या कंपनीचे शेअर शोधत असतात. पण कंपनीची निवड करताना कंपनीचे फंडामेंटल्स पडताळून पाहणे आवश्यक आहे. यामध्ये प्रामुख्याने कंपनीची वार्षिक व्यवसाय वृद्धी आणि नफ्याचे वाढणारे प्रमाण गरजेचे असते. त्याचा फायदा शेअरधारकांना आणि स्टेक होल्डर्सना होत असतो.वॉरेन बफे यांचा गुंतवणूकविषयक सर्वात प्रसिद्ध ‘सुवर्ण नियम’ शेवटी नमूद करीत आहोत. कारण हा नियम समजून येण्यासाठी त्यांचे वर नमूद केलेले विचार मनात रुजणे गरजेचे आहे.बफे यांचा सुवर्ण नियम म्हणजे गुंतवणुकीसाठी दोन भागांचा सिद्धांत आहे. ‘पहिला नियम म्हणजे कधीही पैसे गमावू नका आणि नियम क्रमांक दोन आहे, कधीही नियम क्रमांक एक विसरू नका.’ हा नियम भांडवल जतन करण्यावर आणि आर्थिक तोटा टाळण्यावर भर देतो. थोडक्यात इक्विटी स्वरूपातील गुंतवणूक ही दीर्घकाळासाठी असावी.(लेखक गुंतवणूक आणि शेअर बाजार अभ्यासक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.