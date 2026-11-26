डॉ. नीलिमा कुलकर्णी - sakal.avtaran@gmail.comदेवमाशाचा मृत्यू हा समुद्रतळावरील असंख्य जीवांसाठी नव्या जीवनाची सुरुवात ठरतो. त्याचे कलेवर समुद्राच्या तळाशी पोहोचल्यानंतर अनेक दशके विविध सजीवांना अन्न आणि आश्रय पुरवते. मृत्यूतून जीवन फुलवणाऱ्या या अद्भुत नैसर्गिक घटनेला म्हणतात ‘व्हेल फॉल’!सर्व सजीवांचा मृत्यू अटळ असतो. सर्व सजीव अखेरीस मरण पावतात, अगदी देवमासेसुद्धा. पण या शांत स्वभावाच्या महाकाय सस्तन प्राण्यांचे मृत्यूनंतर काय होते, असा प्रश्न पडतो. कधी कधी त्यांचे मृतदेह किनाऱ्यावर वाहून येतात; पण अधिक सामान्यपणे दिसणाऱ्या परिणामाला ‘व्हेल फॉल’ म्हणतात, ज्यात देवमाशाचे शरीर अक्षरशः समुद्राच्या तळाशी कोसळते. ‘व्हेल फॉल’ हे खोल समुद्रातील मृतभक्षी आणि इतर प्रजातींसाठी मोठ्या अनपेक्षित मिळणाऱ्या बक्षिसाप्रमाणे असते. कारण अन्न मिळवणे कठीण असलेल्या या समुद्रतळाच्या परिसंस्थेत ‘व्हेल फॉल’च्या माध्यमातून अन्नाचा एक महत्त्वाचा आणि दीर्घकाळ टिकणारा स्रोत मिळतो.‘व्हेल फॉल’ ही समुद्रातील एक अद्भुत आणि महत्त्वाची नैसर्गिक घटना असते. मृत देवमाशाचे कलेवर समुद्राच्या तळाशी कोसळणे आणि त्यानंतर तळाशी निर्माण होणारी एक खास परिसंस्थाच असते जणू! देवमाशाच्या मृत्यूनंतर त्याचा देह जेव्हा समुद्राच्या तळाशी हजारो फूट खाली जाऊन स्थिरावतो तेव्हा अनेक गोष्टी घडतात. व्हेलच्या तळाशी जाण्याच्या याच क्रियेला ‘व्हेल फॉल’ असे म्हणतात. जेव्हा व्हेलचा मृत्यू होतो तेव्हा प्रथम शरीराच्या कडा कुजू लागतात. या प्रक्रियेत वायू निर्माण झाल्यामुळे काही काळ तो मृतदेह तरंगतो. क्वचित शार्क किंवा समुद्रपक्षी त्यावर गुजराण करताना दिसतात. त्यानंतर मात्र शरीर हळूहळू समुद्रतळाशी जाऊन पोचते. नैसर्गिक ‘व्हेल फॉल’ फार कमी प्रमाणात दिसून येतात. व्हेलच्या शरीरात भरपूर प्रमाणात चरबीचा साठा असल्यामुळे देहाचे विघटन होण्यास वेळ लागतो. पाण्याच्या स्तंभाच्या भौतिक दाबामुळेसुद्धा ही विघटनाची प्रक्रिया थोडीफार मंदावते. तसे पाहता एका देवमाशाचा मृत्यू अगणित जीवांना अन्न पुरवून जगण्याची ताकद देतो. ही क्रिया ३०-४० वर्षे सुरू राहते. म्हणजेच एका देवमाशाचा मृत्यू हजारो जीवांना अनेक दशके स्थिर अन्न उपलब्ध करून देऊन आयुष्य देतो. ‘व्हेल फॉल’मुळे समुद्राच्या तळाशी असलेल्या परिसंस्थेला अन्नाचा दीर्घकाळ टिकणारा स्रोत उपलब्ध होतो. अर्थात अशा प्रकारे मृत्यूनंतर व्हेल तळाशी जाऊन पडण्याचे प्रसंग दुर्मिळ असतात. बरेचदा व्हेलच्या स्थलांतर मार्गावर ‘व्हेल फॉल’ दिसतात..मृत शरीराच्या विघटनाची ही प्रक्रिया एकूण चार टप्प्यांत घडते. पहिल्या टप्प्यात सुरुवातीला शार्क, ईल आणि मोठे मासे देवमाशाचे मऊ मांस खाऊन फस्त करतात. मृतभक्षक (स्कॅवेन्जर्स) व्हेलच्या शरीराचा फडशा पाडू पाहतात. व्हेलचे शरीर इतके अजस्त्र असते, की ही क्रिया साधारणतः दोन ते तीन वर्षे सुरू असते. अनेक मृतभक्षक त्याचा फायदा घेतात. प्रक्रियेतील त्यानंतरच्या टप्प्यामध्ये मांस संपल्यानंतर लहान कृमी (Tiny worms), खेकडे आणि इतर लहान जीव उरलेले अवशेष अन् हाडांना चिकटलेले लहान भाग खातात. समृद्ध सेंद्रिय संयुग असलेल्या त्या तळातील दलदलीत अनेक जीव जगतात. त्यानंतरच्या टप्प्याला ‘सल्फोफिलिक’ टप्पा असे म्हणतात. या तिसऱ्या टप्प्यात विविध प्रकारचे सिम्बायोटिक जीवाणू आणि ‘झोंबी वर्म्स’ मृत शरीराच्या हाडांमधून प्रथिने तसेच स्निग्ध पदार्थ शोषून घेतात. त्याद्वारे समुद्राच्या तळाशी रासायनिक ऊर्जा तयार होते. त्यामधील हायड्रोजेन सल्फाइड हा वायू शिंपले, गोगलगाई यांना खाद्य पुरवतो. ‘किमोऑटोट्रॉफी’ने हाडाच्या प्रक्रियेतून हायड्रोजन सल्फाइड वायू बाहेर पडतो आणि काही प्राणी मृदुकाय अन् ट्युब रहिवासी यांसारखे प्राणी यातून ऊर्जा मिळवतात.विघटनाच्या प्रक्रियेतील शेवटच्या टप्प्याला ‘रिफ स्टेज’ असे म्हणतात. या टप्प्यात व्हेलचा केवळ खनिज पदार्थांनी युक्त असा संपूर्ण सांगाडा स्वच्छ झालेला, उघडा पडलेला असतो. हा सांगाडा प्रवाळ तसेच स्पॉन्ज यांना जागा उपलब्ध करून देतो. या तळाशी असलेल्या व्हेलच्या सांगाड्याच्या खनिज खडकांवर कालांतराने नवीन सागरी वनस्पती आणि प्राणी आश्रय घेतात. चौथ्या टप्प्यात सस्पेन्शन फीडर्स म्हणजेच ‘निलंबित अन्नभक्षक’ असलेल्या प्राण्यांना विपुल प्रमाणात अन्न उपलब्ध होते. हा टप्पा सर्वात कमी अभ्यासला गेलेला टप्पा आहे. संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये हा टप्पा असणे अथवा नसणे हे मृतदेहाच्या विघटनाच्या वेगावर अवलंबून असते..Premium|Study Room : रब्बी हंगामासाठी खत अनुदानात ६४ टक्क्यांची वाढ; शेतकऱ्यांना किती आर्थिक दिलासा मिळणार?.‘व्हेल फॉल’मुळे तळाशी राहणाऱ्या अनेक प्राण्यांना अन्नाचा स्रोत तर मिळतोच; परंतु व्हेलचा सांगाडा अनेक अपृष्ठवंशीयांना वसाहत करण्यासाठी जागा पुरवतो. २०१९ मध्ये ‘ई/व्ही नॉटिलस’ या जहाजावरील संशोधकांना अचानक पृष्ठभागापासून दहा हजार फूट खाली अनपेक्षितपणे व्हेलच्या शरीराचा एक अवशेष सापडला. ‘व्हेल फॉल’मुळे गुंतागुंतीचे, स्थान सीमित आणि घनदाट असे जैविक समुदाय तयार होतात. संशोधकांच्या दृष्टीने ही फार मोठी गोष्ट आहे. शास्त्रज्ञांनी व्हेलचा प्रकार, आकार, भौगोलिक ठिकाण, पाण्याची खोली आणि पाण्याचे रासायनिक गुणधर्म याचा तुलनात्मक अभ्यास केला, ज्यातून मृत शरीराच्या अपघटनाच्या वेगाविषयीची जास्त माहिती मिळू शकते. जेव्हा समुद्राच्या पाण्यात अपघटनामुळे गाळ तयार होतो तेव्हा गुरुत्वाकर्षणामुळे तो हळूहळू तळाशी जातो. हे कण लहान असतात, ज्यांना ‘मारिन स्नो’ असे म्हणतात. काही आकाराने मोठा कचरा अथवा अवशेष, कुजणारे मासे आणि पक्षीसुद्धा तळाशी जातात. त्यांना ‘फूड फॉल’ असे म्हणतात आणि जेव्हा व्हेलचा मृतदेह तळाकडे जातो तेव्हा त्याला ‘व्हेल फॉल’ असे म्हणतात.२०२६ मध्ये ‘व्हेल फॉल’ चित्रपट आला. अमेरिकेतील डॅनिअल क्राऊस यांच्या २०२३ मध्ये प्रकाशित झालेल्या पुस्तकावर तो आधारित आहे. एका स्कुबा डायव्हरचा प्रवास त्यात दाखवण्यात आला आहे. ‘व्हेल फॉल’ जरी अगदी कमी अनुभवास येत असले किंवा त्याविषयी जास्त माहिती नसली तरी त्यासारखी उदाहरणे आपल्या आजूबाजूला शोधण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे. जीवन संपल्यानंतरही शरीराच्या प्रत्येक भागाचा अथवा आपल्या वापरात असलेल्या गोष्टींचा उपयोग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे पृथ्वीला झाला पाहिजे. त्यासाठी प्रयत्नशील राहायला हवे, असा विचार प्रत्येकाने केला पाहिजे. कारण तसे करणे फारसे अवघड नाही. नॅचरल हिस्ट्री म्युझियम तसेच फ्लोरिडा म्युझियम अशा संशोधन करणाऱ्या संस्थांनी ‘व्हेल फॉल’चा अर्थ आणि त्यानंतर काय होते, याचा सविस्तर आढावा घेतला आहे.drneelimakulkarni@gmail.com - लेखिका प्राणी आणि निसर्ग अभ्यासक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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