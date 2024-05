इच्छापत्र केले नसेल तर काय करावे?

What happens if you don't write a will Sakal

सकाळ वृत्तसेवा नेहा पाठक प्रश्न १ ः माझ्या पतीचे अकस्मात निधन झाले. त्यांनी इच्छापत्र केले नव्हते. त्यांच्या मालकीच्या काही मालमत्ता आणि काही गुंतवणुकी आहेत. त्यांच्या आईची स्वतःची मालमत्ता असूनही ती मुलाच्या मालमत्तेत वाटा मागत आहे. तिचा दावा वैध आहे का? Loading content, please wait...