Premium|US iran War: सतत युद्ध चालत राहणं ही आता जगाची गरज झालीय का? Forever Wars हा काय विषय आहे?

US-Iran War: What Is a Forever War and Why Should India Care? इराणने यूएसच्या तळावर हल्ला केल्यानंतर ट्रम्पनी रागावून पुन्हा एकदा इराणविरुद्ध युद्धाचं ऐलान केलं आहे. इराण-अमेरिका युद्ध थांबायलाच तयार नाही. तसा तर इराण-इस्राएल संघर्ष काही नवा नाही. पण २०२५मध्ये तो अधिक मोठ्या प्रमाणात सुरू झाला. त्यानंतर २०२६च्या सुरुवातीला तो नव्याने उसळून आला. ज्या ट्रम्पनी युद्ध संपवू, असं आश्वासन प्रचारात दिलं होतं. तेच आता युद्धाचं नेतृत्त्व करतायत. इस्राएल आणि इराणच्या संघर्षात अमेरिका का आहे, हाच प्रश्न अनेकांना पडतोय. Forever Warsची परिस्थिती अमेरिका-इराण बाबतीत खरी होतेय का? त्याच्या तुमच्या आमच्या आयुष्यावरही परिणाम होतो? सविस्तर वाचूयात. .सुमारे पाच महिन्यांपूर्वी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणविरुद्ध लष्करी कारवाई सुरू केली, तेव्हा त्यांनी अमेरिकेला काही आठवड्यांत निर्णायक विजय मिळेल, असा दावा केला होता. आपल्या निवडणूक प्रचारादरम्यान त्यांनी वेगळीच आश्वासनं दिली होती. अमेरिकी जनतेवर नवीन युद्ध लादणार नाही. अफगाणिस्तान व इराकमधील अमेरिकेची दीर्घकाळ चाललेली युद्धे संपवू, अशा घोषणा ट्रम्प निवडून आल्यावर हवेत विरुन गेल्या. त्यावर तुफान टीकाही झाली पण तरी ट्रम्प ऐकले नाहीतच.मार्च २०२६च्या सुरुवातीला, युद्ध सुरू झाल्यानंतर एका आठवड्याने ट्रम्पनी जाहीर केलं की, इराणच्या धर्माधिष्ठित सरकारने "बिनशर्त शरणागती" पत्करल्याशिवाय ते कोणत्याही करारास तयार होणार नाहीत..Premium|Iran US Conflict: पुन्हा होर्मुझ, पुन्हा युद्ध! ट्रम्पचा माथेफिरूपणा आणि युद्धाचा भडका.तेहरानच्या लष्करी क्षमतेचा मोठा भाग अमेरिका नष्ट करेल आणि जनता सरकारविरोधात उठाव करेल, १९७९ च्या इस्लामिक क्रांतीनंतर सत्तेवर आलेल्या राजवटीला उलथवून टाकेल अशी सगळी स्वप्नं ट्रम्पनी पाहिली होती. पण झालं उलटंच. अतिशहाणा त्याचा बैल रिकामा ही म्हण अमेरिकेच्या बाबतीत खरी ठरली.महासत्तेसमोर य:कश्चित वाटणाऱ्या इराणने अमेरिकेच्या नाकी नऊ आणले. पण इराणविरुद्ध पुकारलेला एल्गार काही क्रांतीत बदलला नाही. इस्राएलसोबत सुरू असेलेलं इराणचं युद्ध अमेरिकेसोबतचं कधी झालं कळलंच नाही. अफगाणिस्तान युद्धाप्रमाणेच अमेरिका पुन्हा एकदा इराणमध्ये दीर्घकाळ चालणाऱ्या आणखी एका "फॉरेव्हर वॉर"मध्ये अडकण्याचा धोका निर्माण झाला आहे..'Forever Wars' म्हणजे नेमकं काय?."Forever Wars" हा अधिकृत लष्करी शब्द नाही. तर एक राजकीय आणि धोरणात्मक (political and strategic) शब्दप्रयोग आहे. याचा अर्थ असा की अशी युद्धे जी वर्षानुवर्षे, कधीकधी दशकानुदशके चालू राहतात; पण त्यात कोणताही स्पष्ट विजय, शेवट किंवा राजकीय तोडगा निघत नाही. जागतिक महासत्ता म्हणून अमेरिका एखाद्या देशात किंवा प्रदेशात युद्ध सुरू करते. सुरुवातीला उद्दिष्ट स्पष्ट असतं. - उदा. दहशतवादी संघटना नष्ट करणे, हुकूमशहा हटवणे किंवा अण्वस्त्रांचा धोका कमी करणे. पण कालांतराने युद्धाची उद्दिष्टे बदलत जातात. .Premium|US Iran War Ceasefire : इराणपुढे गुडघे टेकले? ट्रम्प यांच्या ‘व्हर्साय’ करारामुळे अमेरिका शरण गेल्याचा आरोप.अमेरिकेचं सरकार बदलतं, लष्करी कारवाया सुरूच राहतात, नवीन शत्रू निर्माण होतात आणि युद्ध संपण्याची काही तारीखच उरत नाही. अशा संघर्षाला Forever War म्हटलं जातं.अफगाणिस्तान (२००१-२०२१) – सगळ्यात जास्त काळ चाललेलं अमेरिकेचं युद्ध.इराक (२००३ पासून विविध टप्प्यांत) सद्दाम हुसेनची सत्ता संपली, पण हिंसाचार, ISIS आणि अमेरिकन लष्करी उपस्थिती अनेक वर्षे सुरू राहिली.सीरिया – ISIS विरोधातील कारवाया आणि प्रादेशिक हस्तक्षेप.येमेन, सोमालिया, पाकिस्तान – ड्रोन हल्ले आणि दहशतवादविरोधी मोहिमा अनेक वर्षे सुरू राहिल्या.पण या सगळ्यातून निष्पन्न काहीच झालं नाही..Premium|Retail Inflation : फेब्रुवारीपेक्षा मार्चमध्ये महागाई वाढलीय, अर्थव्यवस्थेचं काय?.आता इराण युद्धही त्याच वळणाने जाताना दिसतंय. जूनच्या मध्यात अमेरिका आणि इराण यांच्यात एका सामंजस्य करारावर सहमती झाली. त्यामध्ये हॉर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा खुली करण्याचा समावेश होता. कारण युद्धादरम्यान इराणने ही सामुद्रधुनी बंद केली होती. त्यामुळे संपूर्ण जगाला इंधनकपात करावी लागली, इंधन टंचाई निर्माण झाली होती. ट्रम्प-इराणचा हा करार म्हणजे एप्रिलच्या सुरुवातीला झालेल्या युद्धविरामाला आणखी ६० दिवसांची मुदतवाढ देण्यासारखाच होता. पण ट्रम्पनी इराणी जहाजांवर नौदल नाकेबंदी कायम ठेवल्यामुळे ही महत्त्वाची जलवाहतूक पुन्हा सुरू होऊ शकली नाही. तरीही ट्रम्प यांनी हा करार "आपण ठरवलेलं सर्व काही साध्य करणारा" असल्याचा दावा केला. प्रत्यक्षात मात्र इराणच्या अणुकार्यक्रमावरील मर्यादा आणि हॉर्मुझ सामुद्रधुनीवरील तेहरानच्या संभाव्य नियंत्रणासारखे कठीण प्रश्न पुढील चर्चेसाठी पुढे ढकलण्यात आले होते..Premium|Iran War Trump: इराण युद्ध आणि अमेरिकेची मॅड मॅन थिअरी, युद्धविराम की नवी खेळी?.करार जाहीर करताना ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर लिहिले होते, "जगातील जहाजांनो, इंजिन सुरू करा. तेल वाहू द्या!"मात्र दोन्ही देशांनी या कराराचा वेगवेगळा अर्थ लावला आणि महिनाभराच्या आतच तो कोसळला. त्यानंतर काहीच दिवसांत दोन्ही बाजूंनी केलेल्या प्रत्युत्तरात्मक हल्ल्यांमुळे हा प्रदेश पुन्हा सर्वांगीण युद्धाच्या उंबरठ्यावर पोहोचला आहे..इराणने ओमानच्या किनाऱ्यालगत, हॉर्मुझ सामुद्रधुनीच्या दक्षिणेकडील मार्गाने जाणाऱ्या तेलवाहू जहाजांवर हल्ले केले. अमेरिकन लष्कराने जहाजांना इराणच्या थेट नियंत्रणाखालील मार्ग टाळण्यासाठी हा पर्यायी मार्ग वापरण्याचा सल्ला दिला होता.दुसरीकडे, अमेरिकेच्या संरक्षण मंत्रालयाने इराणमधील कमांड सेंटर, क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन प्रक्षेपण तळ, हवाई संरक्षण यंत्रणा आणि दळणवळण नेटवर्कवर दररोज हवाई हल्ल्यांची मालिका सुरू ठेवली आहे. अलीकडच्या काळात अमेरिकेने दक्षिण इराणमधील काही पूलही उद्ध्वस्त केले आहेत. शिवाय ट्रम्प यांनी इराणमधील वीज प्रकल्प आणि इतर नागरी पायाभूत सुविधा नष्ट करण्याची धमकी दिली आहे. असे हल्ले झाले, तर ते युद्धगुन्ह्यांच्या श्रेणीत येऊ शकतात..Premium|Petrol Diesel Tax Cut: आपण पेट्रोल आण डिझेलवर नेमका किती कर भरतो?.त्याला प्रत्युत्तर म्हणून तेहरानने मध्यपूर्वेतील अमेरिकन लष्करी तळांवर क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ले केले. तसेच, आखाती देशांच्या ऊर्जा पायाभूत सुविधांवर पुन्हा हल्ले करण्याची धमकी दिली. ट्रम्प यांनी इराणी जहाजांवरील नाकेबंदी पुन्हा लागू केली आणि हॉर्मुझ सामुद्रधुनीतील जहाजांची वाहतूक जवळपास ठप्प झाली.याचा परिणाम म्हणून कच्च्या तेलाची किंमत एका महिन्यातील उच्चांकावर पोहोचली आणि ती प्रति बॅरल ९० डॉलर्सच्या पुढे गेली. त्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर पुन्हा ताण निर्माण झाला.शुक्रवारी इराणच्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांनी जॉर्डनमधील एका हवाई तळावर हल्ला केला. त्यात दोन अमेरिकन सैनिकांचा मृत्यू झाला, तर एक सैनिक बेपत्ता झाला. शनिवारी उत्तर इराकमध्ये अमेरिकेच्या तळाजवळ आणखी एका सैनिकाचा मृत्यू झाल्याचे पेंटागॉनने सांगितले. युद्ध सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत १७ अमेरिकन सैनिक ठार झाले असून सुमारे ४३० जण जखमी झाले आहेत.यापूर्वी ट्रम्प यांनी स्पष्ट इशारा दिला होता की, अमेरिकन सैनिकांचा मृत्यू झाला तर इराणविरुद्ध मोठ्या प्रमाणावर लष्करी कारवाई केली जाईल. आता आपल्या शब्दावर पक्कं राहायचं तर त्यांना कारवाई करावीच लागेल. पण त्यामुळे ते स्वतःच अखंड बॉम्बहल्ले आणि वाढत्या लष्करी संघर्षाच्या चक्रात अडकले आहेत..इराणविरुद्धचे लष्करी वर्चस्व दीर्घकालीन राजकीय करारात कसे रूपांतरित करायचे, याची कोणतीही स्पष्ट रणनीती ट्रम्प यांच्याकडे दिसत नाही. अनेक महिन्यांपासून ते एका बाजूला मोठ्या कराराची भाषा करतात, तर दुसऱ्या बाजूला पुन्हा व्यापक युद्ध सुरू करण्याची धमकी देतात. कालच २९ जुलैला त्यांनी अत्यंत प्रक्षोभक भाषेत सांगितलं की ते, इराणला चांगलाच धडा शिकवतील. त्यांच्या अशा स्वभावामुळे आणि वाट्टेल तशा वक्तव्यामुळे अमेरिकेचं इराणविषयक धोरण ट्रम्पच्या बदलत्या भूमिकेवरच अवलंबून असतं. दुसरीकडे इराणने सर्वोच्च नेत्याच्या हत्येनंतरही एकसंधपणा टिकवून ठेवला. अमेरिका आणि इस्रायल या जगातील दोन बलाढ्य लष्करांकडून अनेक आठवडे तीव्र बॉम्बहल्ले होऊनही इराण नामोहरम झाला नाही..२८ फेब्रुवारी रोजी युद्धाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात झालेल्या संयुक्त अमेरिका-इस्रायल हवाई हल्ल्यांत सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई आणि इतर ३० हून अधिक वरिष्ठ अधिकारी ठार झाले होते. मात्र उरलेल्या नेतृत्त्वाचं अवसान गळण्याऐवजी त्यांना भीतीच उरली नाही. उरलेल्या नेतृत्वाने खामेनेई यांचे पुत्र मोजतबा खामेनेई यांची सर्वोच्च नेते म्हणून नियुक्ती केली. त्यांना इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) या देशातील सर्वात प्रभावशाली लष्करी आणि आर्थिक शक्तीचा पाठिंबा मिळाला.इराणला कुठेतरी कळलं की, क्षेपणास्त्रांपेक्षा अधिक प्रभावी शस्त्र म्हणजे केवळ तेल नाही. तर हॉर्मुझ सामुद्रधुनीवरील नियंत्रण हीच खरी या संघर्षातील कळ आहे. या मार्गाद्वारे केवळ तेल आणि द्रवरूप नैसर्गिक वायूच नव्हे, तर खतांसारख्या महत्त्वाच्या कृषी उत्पादनांच्या जागतिक पुरवठ्यावरही परिणाम घडवता येतो.आता ट्रम्पनी पुन्हा युद्ध सुरू केलं तर इराणकडे आर्थिक दबाव आणण्यासाठी आणखी पर्याय उपलब्ध आहेत. येमेनमधील त्यांचा सहयोगी असलेल्या हुथी बंडखोरांना लाल समुद्रातील आंतरराष्ट्रीय जहाजवाहतूक विस्कळीत करण्यास ते प्रवृत्त करू शकतात, असंही म्हटलं जातंय. असं झालं तर जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर आणखी परिणाम होईल..Premium|Iran US Conflict : अमेरिका-इराण संबंधांतील अविश्वासाची मुळे नेमकी किती खोलवर रुजली आहेत?.इस्रायलने २०२३ मध्ये गाझावर आक्रमण केल्यानंतर हुथी बंडखोरांनी बाब-अल-मंदेब सामुद्रधुनीजवळून जाणाऱ्या जहाजांवर क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ले सुरू केले होते. परिणामी अनेक जहाज कंपन्यांना आफ्रिकेच्या दक्षिण टोकावरील मार्गाने वळसा घालावा लागला. त्यामुळे विमा खर्च वाढला आणि आशिया-युरोप दरम्यान मालवाहू जहाजांचा प्रवास हजारो किलोमीटरने लांबला.सध्या हुथी पूर्णपणे या युद्धात उतरलेले नसले, तरी सोमवारी त्यांनी सौदी अरेबियाच्या बंदरांवर आणि जहाजांवर नाकेबंदी जाहीर केली. यामुळे ऊर्जा दरांवर आणखी दबाव येऊ शकतो, कारण सौदी अरेबियाने हॉर्मुझ सामुद्रधुनी बंद झाल्यानंतर लाल समुद्र मार्गे लाखो बॅरल तेलाची निर्यात सुरू ठेवली होती.याशिवाय इराण कुवेत, कतार, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीतील तेल व नैसर्गिक वायूच्या पायाभूत सुविधांवरही हल्ले वाढवू शकतो. अंतिमत: उर्जा दर प्रचंड वाढण्याची शक्यता आहे. फेब्रुवारी-मार्चमध्ये जागतिक शेअर बाजारात जो दंगा झाला होता तसं काही परतही होऊ शकतं. जागतिक मंदीकडे जग ओढलं जाऊ शकतं. .भारतावर याचा कसा परिणाम?.अमेरिका-इराण संघर्ष "Forever War" मध्ये बदलल्यास भारतावरही त्याचा परिणाम होणार आहे. कारण भारत एकाच वेळी अमेरिकेचा धोरणात्मक भागीदार, मध्यपूर्वेतील ऊर्जा आयातदार, आणि स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण (strategic autonomy) पाळणारा देश आहे. त्यामुळे अमेरिका-इराण संघर्ष "फॉरेव्हर वॉर"मध्ये बदलला, तर भारताला अनेक पातळ्यांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.तेल महाग होईल: हॉर्मुझ सामुद्रधुनीत अडथळे आल्यास भारताच्या तेल आयातीचा खर्च वाढेल.महागाई वाढेल: पेट्रोल-डिझेल, वाहतूक आणि वस्तूंच्या किमती वाढू शकतात.व्यापारावर परिणाम: समुद्री मार्ग असुरक्षित झाल्यास निर्यात-आयात महाग आणि संथ होईल.भारत-अमेरिका संबंधांची परीक्षा: अमेरिकेसोबत वाढत असलेल्या व्यापार आणि संरक्षण सहकार्यामुळे भारतावर इराणविषयी भूमिका स्पष्ट करण्याचा दबाव येऊ शकतो.इराणशी हितसंबंध धोक्यात: चाबहार बंदर आणि मध्य आशियाकडे जाणाऱ्या भारताच्या योजनांवर परिणाम होऊ शकतो..गल्फमधील भारतीयांवर परिणाम: रोजगार, सुरक्षितता आणि भारतात येणाऱ्या रेमिटन्सवर परिणाम होण्याची शक्यता.रुपयावर दबाव: तेल आयात महागल्याने चालू खात्यावरील तूट वाढू शकते आणि रुपया कमकुवत होऊ शकतो.संरक्षण खर्च वाढू शकतो: पश्चिम आशियातील अस्थिरतेमुळे भारताला सागरी सुरक्षा आणि ऊर्जा सुरक्षेवर अधिक खर्च करावा लागू शकतो.'स्ट्रॅटेजिक ऑटोनॉमी'ची कसोटी: अमेरिका, इस्रायल, इराण आणि आखाती देश यांच्याशी संतुलित संबंध राखणे अधिक कठीण होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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